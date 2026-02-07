Новини
Богомил Николов: Напълно естествено е сметката за ток да изглежда двойна при двойно по-дълъг отчетен период

Клиентите сами ще накажат недобросъвестните търговци, отбеляза изпълнителен директор на "Активни потребители“

Проблемът с високите сметки за ток през последните 20 години се е проявявал сигурно поне в 15 от тях. Почти всяка година се случва едно и също. В продължение на дълги години основната причина беше неравномерното отчитане. Това обясни в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители“.

"Ако инкасаторът ви отчете електромера на 25 ноември, а следващото отчитане е на 16 декември – заради предстоящи празници, почивни дни и липса на работен график – се получава така, че едната сметка обхваща 20 дни потребление, а следващата – 40 дни. Напълно естествено е сумата да изглежда двойна“, обясни Николов.

По думите му този проблем може да бъде решен трайно чрез електронизация. "Знаете, че електромерите постепенно се подменят с дистанционни. Когато отчетът се извършва дистанционно, вече няма оправдание за различни дати на отчитане и този проблем изчезва“, посочи той.

Николов подчерта, че дори там, където все още се извършва физическо отчитане, има лесно приложимо решение. "Проблемът може да се реши така, както е решен във всяка обществена тоалетна по света – на вратата има график за почистване с дата и подпис. Какво пречи електроразпределителните дружества да поставят стикер на таблото с електромерите, на който ясно да са отбелязани дата и подпис при всяко отчитане?“, попита той.

Като друг възможен вариант Николов посочи предоставянето на достъп на потребителите до текущото им потребление. "В много държави това вече е факт. Така както всеки може да влезе в сайта на мобилния си оператор и да провери текущата си сметка, по същия начин би трябвало да може да се види и текущата сметка за електроенергия“, заяви той.

Според него в съвсем близко бъдеще подобен контрол ще бъде възможен и при топлоенергията. "До края на тази година трябва да бъдат подновени измервателните устройства с дистанционни. Това ще даде на потребителите много по-голям контрол върху собственото им потребление“, допълни Николов.

На въпрос какво конкретно трябва да направи един потребител, ако смята, че сметката му за ток е нереално висока, Богомил Николов отговори, че първата стъпка е подаването на жалба. "Най-важното е човек първо да се обърне към електроразпределителното дружество, а след това и към КЕВР с обикновена писмена жалба“, поясни той.

По думите му на сайтовете на електроразпределителните дружества и на КЕВР има достатъчно информация как и къде може да бъде подадена такава жалба. "В нея просто се възразява, за да може да се извърши конкретна проверка по конкретния случай“, каза Николов.

Той сподели, че е останал изненадан от информацията, предоставена от председателя на КЕВР. "Към вчерашна дата, в 16:00 часа, те нямаха нито една подадена жалба от потребител. Трябва да се разбере, че държавната администрация не може да се самосезира по телевизионни предавания. Тя реално има нужда от нашите жалби, за да се насочи правилно към източника на проблемите. В противен случай няма как да ги открие“, подчерта Богомил Николов.

Вече имаме зад гърба си първия пълен месец от въвеждането на еврото у нас. Това беше и най-трудният месец, тъй като в него функционираше двойното парично обращение, заяви Николов.

По думите му в този период е имало множество сигнали за неразбирателства между търговци и потребители, основно свързани с рестото. "Но аз така и не чух за нито един случай, в който потребител да е получил грешно ресто. Поне при нас не са постъпвали такива сигнали, което всъщност е добра новина“, подчерта Николов. Споровете са били най-вече около това дали рестото да се връща в евро или в лева, но този етап вече е отминал.

"Остава единствено повишената чувствителност към цените. И тук също съм оптимист“, каза още той. Според него представители на различни браншови организации вече признават, че някои търговци са тествали нови, по-високи цени, но при липса на интерес от страна на клиентите, са готови да отговорят с промоции. "Точно в това вярвам и аз – че дори да е имало недобросъвестни търговци или спекуланти, пазарът ще ги вразуми. Това е неизбежно. Просто защото никой няма да отиде при фризьорка с 300% увеличение на цената“, посочи Николов.

Той беше категоричен, че подобни търговци сами ще загубят клиентите си. "Не санкцията от КЗП или НАП ще ги върне към коректност, а самите потребители, чрез своето поведение. Те ще накажат неразумните търговци“, допълни изпълнителният директор на "Активни потребители“.

"Затова съм убеден, че ние като потребители трябва да бъдем със самочувствието на съдник, а не на жертва, която плаща всяка цена, която ѝ покажат“, подчерта Николов.

Той обърна внимание и на едно голямо изключение на пазара – секторите с липсваща или слаба конкуренция. "Говорим за монополи, олигополи и подобни структури. Въвеждането на еврото може да освети именно такива сектори, където тези опити за повишаване на цените ще станат ясно видими“, заяви той.

По думите му през първите два месеца основната тежест по контрола са поели НАП и КЗП, но при установяване на монополни или олигополни практики, ще се наложи активната намеса на Комисията за защита на конкуренцията. "Ще разчитаме КЗК да започне производства и постепенно, във времето, да бъдат санкционирани подобни пазари и търговци“, допълни Николов.

Към момента преходът към еврото изглежда плавен, но остава и чисто психологическо предизвикателство. "Опитът на други държави показва, че хората се адаптират различно към новите цени. На някои са им нужни около шест месеца“, обясни той. До 8 август у нас ще продължи двойното обозначаване, което позволява на хората все още да мислят в лева. "След тази дата ще останат само цените в евро и е важно самите ние да се опитаме да превключим мисленето си навреме, за да не ни е по-трудно на 9 август“, посочи Николов.

Той предупреди и за още един психологически ефект – част от потребителите възприемат цените в евро като по-ниски, което може да доведе до свръхконсумация. "Това не бива да ни подвежда, защото след това парите свършват по-рано“, каза още той.

Според Николов опитът на другите държави показва, че около шестия месец повечето хора напълно спират да мислят в старата валута.

В заключение Богомил Николов даде и практичен съвет: "Плащането с дебитна карта е много евтино, защото няма комисионна. Хората, които досега са предпочитали кеш, могат да спестят от теглене на пари от банкомат, тъй като таксите вече са доста високи. Сега е много подходящ момент да се премине към плащане с карта.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 давииеба и смотаната

    48 6 Отговор
    държава

    Коментиран от #47, #60

    20:15 07.02.2026

  • 3 Помак

    38 7 Отговор
    Дано да е така ( смешно е ) ...българските търговци имат вече пари и ште усучат клиента ...няма как без хляб,яйца,сирене,кайма ,ток,вода,..водка...Абе България балкански субекти мафиоти и спекуланти

    20:15 07.02.2026

  • 4 От чужбина с любов

    43 11 Отговор
    Бягайте братя. Българското сирене тук е 6 евро а пътува от България. Кашкавала е 7 евро а пътува от България. При Вас цените са двойни. Значи целта е да се махнете. Бягайте, забогатяват върху Вас, и знаят че накрая ще избягате. Целта е България дас обезлюди и после да се нанесат тук новите собственици, които ще изнесат циганите за Индия. Бягайте. Не за Вас, за децата Ви.

    Коментиран от #8

    20:19 07.02.2026

  • 5 Николова , София

    30 2 Отговор
    Охо ,да в Пакистан на пазара или накъде в Анадола , в два след обяд цените ще се понижат ...не можахте да озаптите спекулантите ..

    20:21 07.02.2026

  • 6 спонтанен сарказъм

    4 39 Отговор
    само дето плаши копейките, че всичко ще стане двойно. По-голяма глупост не можаха ли да измислят от Кремъл. То какво стана от 100 единици на 75 падна.

    Коментиран от #37

    20:22 07.02.2026

  • 7 Сатана Z

    31 6 Отговор
    Лъжа:1.Плащането с дебитна карта е много евтино, защото няма комисионна
    Комисионната винаги остава в банката колкото малка да е тя.
    Ако платиш с банкнота от 50€ тя няма да изчезне и ще се завърти между клиентите.
    Знаете ли какво е Гръцка далавера?
    Отива турист в хотела и иска да наеме стая но не е сигурен дали ще остане да преспи в нея.Собственкът му казва да остави 100€ и ако не остане за нощувка той ще му върне парите.Така и станало,след което собственика на хотела отишъл при готвача и му дал надницата от 100€.Готвачът с тези пари в джоба отишъл при месаря да му плати 100€ за месото ,което е купил от него.Месарят от своя страна дава тези 100€ пари на проститука за един час секс в хотелска стая,която проститутката заплаща на хотелиера 100€ за ползването.Накрая гостът на хотела се връща и съобщава на собственика ,че няма да преспи в хотела и той му връща същите 100€,които му беше дал.

    Коментиран от #28, #63

    20:24 07.02.2026

  • 8 Яшар

    6 21 Отговор

    До коментар #4 от "От чужбина с любов":

    За по сигурно провери какво ядеш ..ништо лично ..за 6 Е Биг Мак или 3-4 л бензин ..хубаво истинско сирене или кашкавал 15-20 Е сори

    Коментиран от #14

    20:25 07.02.2026

  • 9 демек тогава да очакваме баш двойни цени

    31 1 Отговор
    че около шестия месец повечето хора напълно спират да мислят в старата валута.

    20:25 07.02.2026

  • 10 00014

    35 1 Отговор
    А бе тъпанар, ти думичката "картел" не я ли знаеш?.

    20:26 07.02.2026

  • 11 тая асоцияация на активните ман...

    22 1 Отговор
    ...афи чия е?

    20:27 07.02.2026

  • 12 Вожда

    26 1 Отговор
    Бе кви търговци бе, те те удрят с цени на неща без които не можеш да оцелееш, какво ще наказваш и как? Надай се у..йо на пияна женкя , казват по нашия край,че и на тоя бръщолевенията

    20:27 07.02.2026

  • 13 разкарайте двойния етикет веднага

    2 18 Отговор
    Там, където не ти дават касов бон /пазари, магазини за плод/зеленчук, квартални малки бакалии/, а пишат продаденото в тетрадка, там ти смятат в лева, но ти даваш евро, същата цифра, която са ти казали. Абсолютна печалба 6 месеца за тях, с този двоен етикет. Докато се усетиш, те се захлебили. Щяхме да свикнем веднага, както при многото смени на пари до сега. Аритметиката е една и съща, но с двойния етикет се позволява измама, за сметка на продавача, че "уж" се объркал, ако го хванете веднага. Никой не мисли в лев, защото го няма.

    20:28 07.02.2026

  • 14 Ей османски циганин

    19 2 Отговор

    До коментар #8 от "Яшар":

    Вярваш ли че хубавото сирене при тукашния контрол го оставят за Вас и второто качество го пращат тук? Иди пий малко нафта да се оправиш.

    Коментиран от #23

    20:29 07.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Софийски селянин,

    24 2 Отговор
    И как ще ги накажат клиентите като всеки ден през работно време дори в събота и неделя хипермаркетите са пълни...
    А това говори за оборот който не предполага намаление на потреблението,от там и на цените..
    Хора опомнете се,и спрете да се тъпчете толкова защото е вредно за здравето ви!
    А това си проличава от пръв поглед,масово затлъстяване,сред мъжете жените и децата!

    Коментиран от #49

    20:48 07.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смешник

    13 0 Отговор
    Голчо срещу Голиат ( европейски вериги с милиарди оборот!)

    20:53 07.02.2026

  • 21 000

    21 4 Отговор
    Ще плащате яко, ще ревете и пак ще плащате. В клуба на богатите сте, глупаци! Ще ви дерат якооо.

    Коментиран от #27

    20:53 07.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Самотаксуването

    21 1 Отговор
    Не би трябвало да е задължително. Трябва да има поне една работеща каса в един супермаркет по всяко време на деня. В противен случай е изнудване , защото хората трябва да пазаруват за да живеят.

    21:02 07.02.2026

  • 26 Така е Тома

    19 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Същото е и със самотаксуването което налагат чуждестранните супермаркети. Решението да отида в друг магазин е все едно аз да кажа вие да отидете в друго електроразпределително дружество.
    Българите не са единни това е въпроса.

    Коментиран от #50

    21:07 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хибридите нямат семки защото не се

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПОДКУПНИ, ПАСИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ":

    Размножават безполови са. Щом имаш градина защо трябва да купуваш от магазин.

    Коментиран от #30, #31

    21:14 07.02.2026

  • 30 НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПРОВЕРЕНИ ОТ ГРАДИНАТА

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хибридите нямат семки защото не се":

    Натурални ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ГМО ГРАДИНАТА НА КООФЛЕНД СИИИИИИИИИЧКО Е ЯЛОВО ТА И КОНСУМАТОРИТЕ ДА СТАНАТ ЯЛОВИ В ПОСЛЕДСТВИЕ. А ПРОПО ЯВНО НЕ ВИЕ ГРИЖА ЗА БЕГЕ ИСТИНСКИТЕ ЯБЪЛКИ.....

    21:28 07.02.2026

  • 31 БЪДИ БЛИЗО ДО ВРАГА

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хибридите нямат семки защото не се":

    ЗА ДА ГО ОПОЗНАЕШ........

    21:29 07.02.2026

  • 32 Тва качество от веригите

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    си храня кокошките и прасетата. ..

    21:31 07.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Баба Цоца

    12 0 Отговор
    И на тоя мушморок асоциацията му е май като тая от Гинци - варди ни ма и той не знае от какво

    21:40 07.02.2026

  • 35 Продадоха се за едно пробито евро!

    29 6 Отговор
    Еврото е един пладнешки мутренски обир на народа! Хората щели да спрат напълно да мислят след 6 тия месец за старата валута! Това не е просто "старата валута" а това е националната валута на България! Ще дойде време и ще ни кажат,че хората ще спрат напълно да мислят за България!

    21:52 07.02.2026

  • 36 Боруна Лом

    21 4 Отговор
    ЕЙ КОНДОМ, ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ПО ДВЕ НАГОРЕ НАВСЯКЪДЕ!

    22:06 07.02.2026

  • 37 Боруна Лом

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "спонтанен сарказъм":

    ЯВНО СИ СЛЯП!

    22:09 07.02.2026

  • 38 Джо

    7 0 Отговор
    Ти си идиот ве!

    22:28 07.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Павел Пенев

    16 3 Отговор
    Кажи как да накажем алчни гадни спекуланти,които при това са еврейски монополисти в Лидл,Билла,Кауфланд и Метро, а вие контролните органи не смеете да ги проверявате? Корумпирани гербери.

    23:03 07.02.2026

  • 41 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    Крадете, бе! Кой ви спира?!? Но се снабдете поне с някакво оръжие, като на баце "хората"...😎

    23:24 07.02.2026

  • 42 Пак излъгани

    18 4 Отговор
    Къде са "народните магазини за основни стоки" които уж щяха да правят на нормални цени? Ако ги направят, никой няма да пазарува тези стоки във веригите, ама надали.

    23:39 07.02.2026

  • 43 Негласуването има последици

    11 4 Отговор
    Ами така е. Като дойдат избори, пак се замислете дали "няма смисъл да се гласува", за да ви го натресат още по надълбоко. Гласувайте против статуквото, без значение за кой, ако не искате да стигнете Африка по просперитет.

    23:41 07.02.2026

  • 44 В България всичко е на обратно

    10 3 Отговор
    В момента сме затишие пред буря.

    00:55 08.02.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    14 2 Отговор
    ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ!

    01:43 08.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 оня с коня

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "давииеба и смотаната":

    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:02 08.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    Тая тъпня от вчера я пробутвате.

    04:17 08.02.2026

  • 52 Андрешко

    9 2 Отговор
    Този е пълен боклук.

    05:26 08.02.2026

  • 53 Андрешко

    9 1 Отговор
    Голям боклук!

    05:29 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 !!!?Ъ

    6 1 Отговор
    лъжливдебил

    07:59 08.02.2026

  • 56 Разбрахте

    5 1 Отговор
    ли бе шушумиги? Затова сметката е двойна. Сега си плащайте и не се обаждайте

    08:20 08.02.2026

  • 57 Управляващите ви лъжат яко

    7 0 Отговор
    ТОТАЛЕН ЛЪЖЕЦ Е ТОЯ СМЕТКАТА СИ Е ТОЧНО ЗА ЕДИН МЕСЕЦ ПЛЮС 5 ДНИ. НО Е ДВОЙНА. ФАКТУРАТА Е ПРЕД МЕН. УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС, ПП ТОТАЛНО НИ ЛЪЖАТ НАЙ НАГЛО ЧРЕЗ МЕДИИТЕ! НАГЛЕДЦИ ДОЛНИ!

    08:34 08.02.2026

  • 58 9689

    6 0 Отговор
    Безсрамни цинико,моята сметка е за един месец и е с 50 процента по голяма.Електромерите се манипулират,глупако платен от мафията.

    08:39 08.02.2026

  • 59 Не, не е.

    4 0 Отговор
    Всичко друго е, но НЕ е нормално.
    И как така за два месеца?
    Кой промени правилата?
    Пълни лъжи!!!

    09:00 08.02.2026

  • 60 Итвойтамакя

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "давииеба и смотаната":

    също.

    09:00 08.02.2026

  • 61 Оги

    0 2 Отговор
    В нормалните държави се орлите веднъж годишно и плащаш годишната консумация на 12 равни части. Накрая има изравнителна сметка. Но Ганьо искаше всеки месец да му отчитат електромера. И не може да схване, че когато е студено навън, климатикът изразходва повече, за да му държи 20 градуса вътре.

    10:54 08.02.2026

  • 62 Майко мила

    2 0 Отговор
    Абе този нищоправник ,от десетилетия (като шеф на тържищата) ,единствената му задача, беше да ни " информира" с колко стотинки е поскъпнала марулата и картофа,и с колко стотинки е поевтинял лимона.Сега му осигуриха пак пълна ясла: Асоциация активни потребители" да дрънка пълни а сурди..Потребителите щели да ги накажат,(?) Алоо,гъонсурата,как ще накажа французина ,който е монополист върху столична вода? Или мобилен оператор,ерепето? Като не платя,колкото те ми искат ли? И веднага ми изключват телефон, интернет,ток.А може да те заковат ,като те пуснат на другия мародер- чсито.Който си е " извоювал" такива права,че директно ти блокира сметки, заплата и пенсия, включително жилището със запориране,без дори да знаеш,и ти излиза през носа,твоят " потребителски протест" .На съседи,пенсионери, софийска вода - само на думи е софийска, им начисли( без да знаят) по 100 лт вода дневно.С обясние,че водомерите им били с изтекъл срок.Хората го разбират,когато им блокираха пенсиите ,и на двамата,плюс запорирано жилищеДължали 6,800 лева!!!Оказва се,че бочко при анекс на концесията с тях,са заложили и този капан: Да начисляват по 100 лт вода дневно,на член от семейството.Ако не сте подменили всеки водомер,студена и топла вода.Мълчат и изчакват,докато не се натрупат стотици кубика вода.След това в съд, който директно те пуска на чси.

    11:05 08.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Така ли?! Декември е деа пъти по- къс от януари

    13:31 08.02.2026

