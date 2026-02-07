Богомил Николов: Напълно естествено е сметката за ток да изглежда двойна при двойно по-дълъг отчетен период

Проблемът с високите сметки за ток през последните 20 години се е проявявал сигурно поне в 15 от тях. Почти всяка година се случва едно и също. В продължение на дълги години основната причина беше неравномерното отчитане. Това обясни в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители“.
"Ако инкасаторът ви отчете електромера на 25 ноември, а следващото отчитане е на 16 декември – заради предстоящи празници, почивни дни и липса на работен график – се получава така, че едната сметка обхваща 20 дни потребление, а следващата – 40 дни. Напълно естествено е сумата да изглежда двойна“, обясни Николов.
По думите му този проблем може да бъде решен трайно чрез електронизация. "Знаете, че електромерите постепенно се подменят с дистанционни. Когато отчетът се извършва дистанционно, вече няма оправдание за различни дати на отчитане и този проблем изчезва“, посочи той.
Николов подчерта, че дори там, където все още се извършва физическо отчитане, има лесно приложимо решение. "Проблемът може да се реши така, както е решен във всяка обществена тоалетна по света – на вратата има график за почистване с дата и подпис. Какво пречи електроразпределителните дружества да поставят стикер на таблото с електромерите, на който ясно да са отбелязани дата и подпис при всяко отчитане?“, попита той.
Като друг възможен вариант Николов посочи предоставянето на достъп на потребителите до текущото им потребление. "В много държави това вече е факт. Така както всеки може да влезе в сайта на мобилния си оператор и да провери текущата си сметка, по същия начин би трябвало да може да се види и текущата сметка за електроенергия“, заяви той.
Според него в съвсем близко бъдеще подобен контрол ще бъде възможен и при топлоенергията. "До края на тази година трябва да бъдат подновени измервателните устройства с дистанционни. Това ще даде на потребителите много по-голям контрол върху собственото им потребление“, допълни Николов.
На въпрос какво конкретно трябва да направи един потребител, ако смята, че сметката му за ток е нереално висока, Богомил Николов отговори, че първата стъпка е подаването на жалба. "Най-важното е човек първо да се обърне към електроразпределителното дружество, а след това и към КЕВР с обикновена писмена жалба“, поясни той.
По думите му на сайтовете на електроразпределителните дружества и на КЕВР има достатъчно информация как и къде може да бъде подадена такава жалба. "В нея просто се възразява, за да може да се извърши конкретна проверка по конкретния случай“, каза Николов.
Той сподели, че е останал изненадан от информацията, предоставена от председателя на КЕВР. "Към вчерашна дата, в 16:00 часа, те нямаха нито една подадена жалба от потребител. Трябва да се разбере, че държавната администрация не може да се самосезира по телевизионни предавания. Тя реално има нужда от нашите жалби, за да се насочи правилно към източника на проблемите. В противен случай няма как да ги открие“, подчерта Богомил Николов.
Вече имаме зад гърба си първия пълен месец от въвеждането на еврото у нас. Това беше и най-трудният месец, тъй като в него функционираше двойното парично обращение, заяви Николов.
По думите му в този период е имало множество сигнали за неразбирателства между търговци и потребители, основно свързани с рестото. "Но аз така и не чух за нито един случай, в който потребител да е получил грешно ресто. Поне при нас не са постъпвали такива сигнали, което всъщност е добра новина“, подчерта Николов. Споровете са били най-вече около това дали рестото да се връща в евро или в лева, но този етап вече е отминал.
"Остава единствено повишената чувствителност към цените. И тук също съм оптимист“, каза още той. Според него представители на различни браншови организации вече признават, че някои търговци са тествали нови, по-високи цени, но при липса на интерес от страна на клиентите, са готови да отговорят с промоции. "Точно в това вярвам и аз – че дори да е имало недобросъвестни търговци или спекуланти, пазарът ще ги вразуми. Това е неизбежно. Просто защото никой няма да отиде при фризьорка с 300% увеличение на цената“, посочи Николов.
Той беше категоричен, че подобни търговци сами ще загубят клиентите си. "Не санкцията от КЗП или НАП ще ги върне към коректност, а самите потребители, чрез своето поведение. Те ще накажат неразумните търговци“, допълни изпълнителният директор на "Активни потребители“.
"Затова съм убеден, че ние като потребители трябва да бъдем със самочувствието на съдник, а не на жертва, която плаща всяка цена, която ѝ покажат“, подчерта Николов.
Той обърна внимание и на едно голямо изключение на пазара – секторите с липсваща или слаба конкуренция. "Говорим за монополи, олигополи и подобни структури. Въвеждането на еврото може да освети именно такива сектори, където тези опити за повишаване на цените ще станат ясно видими“, заяви той.
По думите му през първите два месеца основната тежест по контрола са поели НАП и КЗП, но при установяване на монополни или олигополни практики, ще се наложи активната намеса на Комисията за защита на конкуренцията. "Ще разчитаме КЗК да започне производства и постепенно, във времето, да бъдат санкционирани подобни пазари и търговци“, допълни Николов.
Към момента преходът към еврото изглежда плавен, но остава и чисто психологическо предизвикателство. "Опитът на други държави показва, че хората се адаптират различно към новите цени. На някои са им нужни около шест месеца“, обясни той. До 8 август у нас ще продължи двойното обозначаване, което позволява на хората все още да мислят в лева. "След тази дата ще останат само цените в евро и е важно самите ние да се опитаме да превключим мисленето си навреме, за да не ни е по-трудно на 9 август“, посочи Николов.
Той предупреди и за още един психологически ефект – част от потребителите възприемат цените в евро като по-ниски, което може да доведе до свръхконсумация. "Това не бива да ни подвежда, защото след това парите свършват по-рано“, каза още той.
Според Николов опитът на другите държави показва, че около шестия месец повечето хора напълно спират да мислят в старата валута.
В заключение Богомил Николов даде и практичен съвет: "Плащането с дебитна карта е много евтино, защото няма комисионна. Хората, които досега са предпочитали кеш, могат да спестят от теглене на пари от банкомат, тъй като таксите вече са доста високи. Сега е много подходящ момент да се премине към плащане с карта.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 давииеба и смотаната
Коментиран от #47, #60
20:15 07.02.2026
3 Помак
20:15 07.02.2026
4 От чужбина с любов
Коментиран от #8
20:19 07.02.2026
5 Николова , София
20:21 07.02.2026
6 спонтанен сарказъм
Коментиран от #37
20:22 07.02.2026
7 Сатана Z
Комисионната винаги остава в банката колкото малка да е тя.
Ако платиш с банкнота от 50€ тя няма да изчезне и ще се завърти между клиентите.
Знаете ли какво е Гръцка далавера?
Отива турист в хотела и иска да наеме стая но не е сигурен дали ще остане да преспи в нея.Собственкът му казва да остави 100€ и ако не остане за нощувка той ще му върне парите.Така и станало,след което собственика на хотела отишъл при готвача и му дал надницата от 100€.Готвачът с тези пари в джоба отишъл при месаря да му плати 100€ за месото ,което е купил от него.Месарят от своя страна дава тези 100€ пари на проститука за един час секс в хотелска стая,която проститутката заплаща на хотелиера 100€ за ползването.Накрая гостът на хотела се връща и съобщава на собственика ,че няма да преспи в хотела и той му връща същите 100€,които му беше дал.
Коментиран от #28, #63
20:24 07.02.2026
8 Яшар
До коментар #4 от "От чужбина с любов":За по сигурно провери какво ядеш ..ништо лично ..за 6 Е Биг Мак или 3-4 л бензин ..хубаво истинско сирене или кашкавал 15-20 Е сори
Коментиран от #14
20:25 07.02.2026
9 демек тогава да очакваме баш двойни цени
20:25 07.02.2026
10 00014
20:26 07.02.2026
11 тая асоцияация на активните ман...
20:27 07.02.2026
12 Вожда
20:27 07.02.2026
13 разкарайте двойния етикет веднага
20:28 07.02.2026
14 Ей османски циганин
До коментар #8 от "Яшар":Вярваш ли че хубавото сирене при тукашния контрол го оставят за Вас и второто качество го пращат тук? Иди пий малко нафта да се оправиш.
Коментиран от #23
20:29 07.02.2026
16 Софийски селянин,
А това говори за оборот който не предполага намаление на потреблението,от там и на цените..
Хора опомнете се,и спрете да се тъпчете толкова защото е вредно за здравето ви!
А това си проличава от пръв поглед,масово затлъстяване,сред мъжете жените и децата!
Коментиран от #49
20:48 07.02.2026
20 Смешник
20:53 07.02.2026
21 000
Коментиран от #27
20:53 07.02.2026
25 Самотаксуването
21:02 07.02.2026
26 Така е Тома
До коментар #22 от "Тома":Същото е и със самотаксуването което налагат чуждестранните супермаркети. Решението да отида в друг магазин е все едно аз да кажа вие да отидете в друго електроразпределително дружество.
Българите не са единни това е въпроса.
Коментиран от #50
21:07 07.02.2026
29 Хибридите нямат семки защото не се
До коментар #15 от "ПОДКУПНИ, ПАСИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ":Размножават безполови са. Щом имаш градина защо трябва да купуваш от магазин.
Коментиран от #30, #31
21:14 07.02.2026
30 НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ПРОВЕРЕНИ ОТ ГРАДИНАТА
До коментар #29 от "Хибридите нямат семки защото не се":Натурални ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ ГМО ГРАДИНАТА НА КООФЛЕНД СИИИИИИИИИЧКО Е ЯЛОВО ТА И КОНСУМАТОРИТЕ ДА СТАНАТ ЯЛОВИ В ПОСЛЕДСТВИЕ. А ПРОПО ЯВНО НЕ ВИЕ ГРИЖА ЗА БЕГЕ ИСТИНСКИТЕ ЯБЪЛКИ.....
21:28 07.02.2026
31 БЪДИ БЛИЗО ДО ВРАГА
До коментар #29 от "Хибридите нямат семки защото не се":ЗА ДА ГО ОПОЗНАЕШ........
21:29 07.02.2026
32 Тва качество от веригите
До коментар #19 от "оня с коня":си храня кокошките и прасетата. ..
21:31 07.02.2026
34 Баба Цоца
21:40 07.02.2026
35 Продадоха се за едно пробито евро!
21:52 07.02.2026
36 Боруна Лом
22:06 07.02.2026
37 Боруна Лом
До коментар #6 от "спонтанен сарказъм":ЯВНО СИ СЛЯП!
22:09 07.02.2026
38 Джо
22:28 07.02.2026
40 Павел Пенев
23:03 07.02.2026
41 Евгени от Алфапласт
23:24 07.02.2026
42 Пак излъгани
23:39 07.02.2026
43 Негласуването има последици
23:41 07.02.2026
44 В България всичко е на обратно
00:55 08.02.2026
45 Ивелин Михайлов
01:43 08.02.2026
47 оня с коня
До коментар #2 от "давииеба и смотаната":Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!
04:02 08.02.2026
51 Евгени от Алфапласт
04:17 08.02.2026
52 Андрешко
05:26 08.02.2026
53 Андрешко
05:29 08.02.2026
55 !!!?Ъ
07:59 08.02.2026
56 Разбрахте
08:20 08.02.2026
57 Управляващите ви лъжат яко
08:34 08.02.2026
58 9689
08:39 08.02.2026
59 Не, не е.
И как така за два месеца?
Кой промени правилата?
Пълни лъжи!!!
09:00 08.02.2026
60 Итвойтамакя
До коментар #2 от "давииеба и смотаната":също.
09:00 08.02.2026
61 Оги
10:54 08.02.2026
62 Майко мила
11:05 08.02.2026
64 Яяяяяя
13:31 08.02.2026