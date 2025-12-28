От началото на месеца: От столичните квартали "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" са извозени общо 1203 тона битови отпадъци

От началото на месеца, когато изтекоха договорите за почистване на боклука в районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев", благодарение на създадената организация от страна на нашата районна администрация и финансовата подкрепа на Столична община, от "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" бяха събрани и извозени:

- 1023 тона битов отпадък

- 32 тона едрогабаритен отпадък (дивани, матраци, тоалетни чинии, шкафове, печки и др.)

- 56 тона рециклируеми отпадъци (цветните контейнери)

- 14 тона незаконно изхвърлени строителни отпадъци от ремонтни дейности

! И всичко това, само за един месец от нашия, малък район!

Това публикува на страницата си във фейсбук д-р Делян Георгиев- кмет на столичния район "Изгрев". Ето и още от неговия коментар по казуса със сметопочистването в София:

Като вземем предвид огромните количества отпадък и факта, че само в “Изгрев” от всички засегнати от кризата райони работим със собствена техника, екипи и хора, без да ангажираме гражданите в процеса, това е колосално постижение, с което можем да се гордеем.

Да, имаме ежедневни трудности, някои проблеми и забавяния, но нямаме криза със сметопочистването и сметоизвозването, в истинския смисъл на думата.

На всички онези, които твърдят и настояват за обратното, ще кажа - щеше да е криза наистина, ако нашата администрация не се беше справила сама с тази усложнена ситуация и в момента имахме още 1125 тона боклук, които да се валят по улиците! Нека оценяваме правилно и честно ситуацията и усилията на хората, които се борят истински с проблемите.