Нидал Алгафари: Би било правилно Йотова да избере жена за служебен премиер

Трите трупа край Петрохан са тема на седмицата в цялата страна.
Да оставим криминалисти и прокуратура да успеят да разберат каква е истината. Другото е спекулации, всеки може да говори каквото иска", каза PR експертът Нидал Алгафари в студиото на "Денят ON AIR".
Медийният експерт доц. Георги Лозанов заяви, че в основата не са издирването на факти, а на хипотези, които често пъти са произволни.
"Главният прокурор говори като кинокритик. Трима души са убити по зловещ начин, това остава в скоби. Най-важно е да се открие първо извършителят, а не политическа употреба на случая. Това чисто хуманно ме притеснява. Малко трябва да се мълчи, докато не е ясно откъде идва този ужас и когато има факти, не да хвърляме сюжета в политическата мелница", каза той.
Доц. Лозанов призова за хигиена на говорене, а институциите да "си сложат катинар на устата".
Изборът пред Йотова
В ефира на Bulgaria ON AIR двамата коментираха предстоящия избор на служебен премиер.
Алгафари беше категоричен, че президентът Йотова не отлага избора на служебен премиер с друга цел, освен предсрочния вот да бъде след Великден.
"Да се очаква, че така помага на Радев, е нелогично. Той е имал 9 години да се подготви - да намери структури, които да го подготвят, финансират", заяви Нидал Алгафари.
Според него Йотова би било правилно да избере жена за служебен премиер, за да бъдат три жените на върха - президент, служебен премиер и председател на НС.
Доц. Лозанов добави, че в такъв случай Румяна Бъчварова би била подходяща за служебен министър на вътрешните работи.
Нидал Алгафари не очаква Румен Радев да постигне резултати на изборите, които да го оставят като едноличен управляващ в следващото Народно събрание.
"Неговите съветници са го посъветвали, че сега е подходящият момент - ще предизвика голяма вълна цунами, но няма да е такава вълна от 150-160 депутати и иска - не иска, ще работи с тези, с които не иска да работи", каза PR експертът.
Изборът ще е между автокрация и демокрация
И двамата призоваха Радев да посочи кои са олигарсите, срещу които ще се бори.
"Радев, ако иска да се бори, трябва да се започне с Путин. Там е матрицата на олигархическия модел, в Русия това е пример за учебник. Това настъпление навлиза в Европа. Изборът ще е между олигархия и демокрация и между автокрация и демокрация. Ако изберем автокрацията, после няма да има избор, колкото може Путин да бъде свален с избори", каза доц. Георги Лозанов.
Седнал на нас кусур да връзва. А ние му даваме трибуна и го гледаме като някакъв гуру.
Безценно
