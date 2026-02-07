Новини
Нидал Алгафари: Би било правилно Йотова да избере жена за служебен премиер

7 Февруари, 2026 08:25

Доц. Георги Лозанов добави, че в такъв случай Румяна Бъчварова би била подходяща за служебен министър на вътрешните работи

Нидал Алгафари: Би било правилно Йотова да избере жена за служебен премиер - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трите трупа край Петрохан са тема на седмицата в цялата страна.

Да оставим криминалисти и прокуратура да успеят да разберат каква е истината. Другото е спекулации, всеки може да говори каквото иска", каза PR експертът Нидал Алгафари в студиото на "Денят ON AIR".

Медийният експерт доц. Георги Лозанов заяви, че в основата не са издирването на факти, а на хипотези, които често пъти са произволни.
"Главният прокурор говори като кинокритик. Трима души са убити по зловещ начин, това остава в скоби. Най-важно е да се открие първо извършителят, а не политическа употреба на случая. Това чисто хуманно ме притеснява. Малко трябва да се мълчи, докато не е ясно откъде идва този ужас и когато има факти, не да хвърляме сюжета в политическата мелница", каза той.

Доц. Лозанов призова за хигиена на говорене, а институциите да "си сложат катинар на устата".
Изборът пред Йотова
В ефира на Bulgaria ON AIR двамата коментираха предстоящия избор на служебен премиер.

Алгафари беше категоричен, че президентът Йотова не отлага избора на служебен премиер с друга цел, освен предсрочния вот да бъде след Великден.

"Да се очаква, че така помага на Радев, е нелогично. Той е имал 9 години да се подготви - да намери структури, които да го подготвят, финансират", заяви Нидал Алгафари.
Според него Йотова би било правилно да избере жена за служебен премиер, за да бъдат три жените на върха - президент, служебен премиер и председател на НС.

Доц. Лозанов добави, че в такъв случай Румяна Бъчварова би била подходяща за служебен министър на вътрешните работи.
Нидал Алгафари не очаква Румен Радев да постигне резултати на изборите, които да го оставят като едноличен управляващ в следващото Народно събрание.

"Неговите съветници са го посъветвали, че сега е подходящият момент - ще предизвика голяма вълна цунами, но няма да е такава вълна от 150-160 депутати и иска - не иска, ще работи с тези, с които не иска да работи", каза PR експертът.
Изборът ще е между автокрация и демокрация
И двамата призоваха Радев да посочи кои са олигарсите, срещу които ще се бори.

"Радев, ако иска да се бори, трябва да се започне с Путин. Там е матрицата на олигархическия модел, в Русия това е пример за учебник. Това настъпление навлиза в Европа. Изборът ще е между олигархия и демокрация и между автокрация и демокрация. Ако изберем автокрацията, после няма да има избор, колкото може Путин да бъде свален с избори", каза доц. Георги Лозанов.


Оценка 1.1 от 50 гласа.
  • 1 Низел Чалгафари

    133 1 Отговор
    Много нагло и гнусно арабче е тоя некъпан смъpдел

    Коментиран от #3, #45, #64, #65, #70

    08:30 07.02.2026

  • 2 Като скакалци нападате

    97 2 Отговор
    И двамата нямате тежест и уважение вот българите
    Избягвайте да давате съвети и становища

    08:31 07.02.2026

  • 3 Така е, но

    73 2 Отговор

    До коментар #1 от "Низел Чалгафари":

    жена му хваща око и става. Дори и тя се гнуси от този.

    Коментиран от #71

    08:32 07.02.2026

  • 4 НАТЕГАЧ И ВЕСЕЛЯК

    70 1 Отговор
    Жените от дом. Книга е ваша туупкав и шишка. Как само дърпа към себе си. НО ВСИЧКО СВЪРШИ У БЕЗДНАТА СТЕ.

    08:33 07.02.2026

  • 5 Абдал Чалгафари

    93 1 Отговор
    Би било правилно и ти да се скриеш и да не раздаваш акъл, дето никой не ти го е искал!

    08:35 07.02.2026

  • 6 пешо

    85 1 Отговор
    оди си у сирия и там давай акъли тука никой не ти иска мнението

    08:36 07.02.2026

  • 7 хайде

    66 1 Отговор
    Марш,марш

    08:36 07.02.2026

  • 8 Би било

    81 1 Отговор
    правилно да не се подаваш из медиите , омазан до ушите , другарю Въртиопашков ! Че и жена трябвало да избират ?! Стига с тези стрини и кифли , бе ! Държавата няма накъде повече да затъва , той и сина си пробута с безподобни шашми депутат в Боковата шайка на хранилка !

    08:38 07.02.2026

  • 9 Доволен гражданин

    69 2 Отговор
    Би било добре да нареди да ти на бият един чеп отзад боклук

    08:42 07.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    72 2 Отговор
    Докога изпаднали чужденци ги правим хора а те почват да ни дават акъл.

    08:42 07.02.2026

  • 11 Анонимен

    57 2 Отговор
    До там ли стигнахме не българин да си дава мнението

    08:43 07.02.2026

  • 12 Значи иди ти

    27 1 Отговор
    След като намекваш толкова

    08:43 07.02.2026

  • 13 Новак

    30 2 Отговор
    Аз искам президентът да избере М.Ф., ама за мен, къдревите да си ги вземе алгафарито.

    08:43 07.02.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    49 1 Отговор
    Тази е "преспан" до безсъзнание , но акъл дава на поразия!
    Застрами се бе, " Тандем- оолу"??!!

    08:44 07.02.2026

  • 15 Анонимен

    31 1 Отговор
    До там ли стигнахме не българин да си дава мнението

    08:45 07.02.2026

  • 16 И ако не научим какво мисли този,

    39 1 Отговор
    какво ще стане, България ще загине ли? Много на едро взеха да вживяват тези плюмки, този мръшляк ще ни казва какво трябва!?

    08:45 07.02.2026

  • 17 Кифла блондинка

    34 1 Отговор
    Нека Аз, обещавам да суфлирам каквито и глупости да са, само да ме дават по медиите на шефа Шиши

    08:46 07.02.2026

  • 18 дронс

    36 1 Отговор
    Би било правилно Ал Гафари да бъде остриган нула номер

    08:46 07.02.2026

  • 19 и защо

    43 1 Отговор
    да е правилно? Каква логика или позла има от това?
    Освен една - Дъртия сирийски тарикат да мине за много толерантен с подобни изявления?

    Ами отиди си в Сирия бе Ал нещо си. Обясни им да не превръщат жените си в безропотн пингвини и да ги правят премиери.
    Седнал на нас кусур да връзва. А ние му даваме трибуна и го гледаме като някакъв гуру.
    Безценно

    Коментиран от #24

    08:49 07.02.2026

  • 20 Стотици

    38 1 Отговор
    хиляди € прибрахте от бежанците с брат ти , който се възмущаваше , че не пускали сирийци в басейна в Хасково , било дискриминация ! Иначе уреждане с документи за пребиваване в България срещу няколко хиляди . Един такъв даже от летището в София излетя за Германия , където чрез атентат отне девет човешки животи на невинни хора . И не е само той .

    08:50 07.02.2026

  • 21 Смрадлив скункс!

    41 1 Отговор
    Синчето депутат в ОПГ Герб, супругата на държавна ясла, този наглец живее в тв-стидията.

    08:54 07.02.2026

  • 22 Да го

    26 1 Отговор
    сложа на жена му

    Коментиран от #32, #35

    08:56 07.02.2026

  • 23 Деций

    37 1 Отговор
    Изчезвай,мазна арабска поничка, нечистоплътен камилар.Идва Гюров, Демерджиев вътрешен министър, Пеевски не влиза,идва Радев с ПпДБ със 163 мандата.Смяна на ВСС, Сарафов лети към ареста, смяна на Чолаков, Деньо Денев,чистка в ДАНС и МВР,регулаторите силово принудени да подадат оставка , залавяне на Пеевски и Борисов и техните шайки, всичко на колене и от упор но първо изплюват всяка открадната стотинка с лихвите до момента.Целият медиен слугинаж по същата схема.

    Коментиран от #84, #93

    08:58 07.02.2026

  • 24 Мръсотията !

    27 1 Отговор

    До коментар #19 от "и защо":

    Мръсотията !

    Винаги !

    Намира !

    Начин !

    Да !

    Избликне !
    Толкова Много Мръсници !

    Има В !

    Тази !

    Страна !

    08:59 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тишо

    32 1 Отговор
    Време е да се скриеш , тахтаба такава

    09:02 07.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 1 Отговор
    Обезателно гербаджийка, зависима от намагнитения, нали?

    09:03 07.02.2026

  • 29 ккк

    26 1 Отговор
    би било правилно разни сирийци да не се месят в политиката на България

    09:05 07.02.2026

  • 30 Аква

    26 1 Отговор
    Щото са от ГЕРБ, Нидалчо! Но няма да стане така. И защо Борисов толкова дава зор - рано или късно ще му излезе фактурата! 50% по-малко негови избиратели.

    09:11 07.02.2026

  • 31 Някой

    20 1 Отговор
    Тези двамата са пълен ОТВРАТ.

    09:19 07.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Малко

    18 1 Отговор
    ли ви беше, че направихте домовата книга и я попълните с вашия хора? Сега искате и от останалите пет души в нея също да изберете най достойния от тях. Оставете и малко права за президента.

    09:19 07.02.2026

  • 34 би били правилно след като шиши

    21 1 Отговор
    заминава с 200 такива като теб да им се търси отговорност и всички около боко и шишкото

    09:20 07.02.2026

  • 35 Викай

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да го":

    ...да помагам...

    09:20 07.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Народът на Бг

    27 1 Отговор
    Този Мръсен и Гаден Гербер Нидал Алгафари иска
    Сачевица да бъде назначена за служебен премиер
    за да може Групировката ГЕРБ Отново да
    Фалшифицира изборните резултати и Мутрата да
    доограби България!

    09:27 07.02.2026

  • 38 Тцц

    26 1 Отговор
    Тоя пyтьo с дългата косичка по-голяма тъnoтия не можа ли да измисли

    09:28 07.02.2026

  • 39 Нерегистриран

    19 1 Отговор
    Айде няма нужда, а и това предложение кога ти го нашепна човека?!

    09:29 07.02.2026

  • 40 маке

    20 1 Отговор
    Щом и фанфари взе да дава акъл......

    09:29 07.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 фончо

    20 1 Отговор
    Тая тарамбука барабар с иВо Инджев да се хванат под ръчичка и да вървят на....... с техните предложения

    09:31 07.02.2026

  • 43 Лозан недал

    15 2 Отговор
    Тези двамата да си " сложат катинар на устата"!

    09:32 07.02.2026

  • 44 Бай лузан

    24 2 Отговор
    Страх тресе свинарника ще има пръжки

    09:33 07.02.2026

  • 45 Що жена

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Низел Чалгафари":

    Може и някой читав гeй да свърши работа. То за 2-3 месеца колко да ни набута, най- много още 10 - 15 млрд.

    09:34 07.02.2026

  • 46 Ний ша Ва упрайм

    13 1 Отговор
    тия от домовата пишман книга са се протежета на некоя партия управляваща през последните 4-5 години и кат знаем кви пискюли ни управляваха работата е хвани единия удари другия еле тоя от ППДБ

    09:40 07.02.2026

  • 47 Георги

    20 1 Отговор
    Като започнат шутовете да съветват краля, работата не е на добре! Поне от телевизионни предавания да разбираше, само опростачване граничещо с детски химор!

    Коментиран от #56

    09:42 07.02.2026

  • 48 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    От кога сирийци започнаха да казват на Българския Президент какво трябва да направи?!

    09:45 07.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хе!

    11 1 Отговор
    От Бойко, Слави и Пеевски няма да се отървете, но поне ако можете, отървете се от тези аналлизатори по студиата! Вижте тези два неприятни типа, Коларова, Буржиева, Харизанов, Хараланов, Пиргова, всички социолози и университетски доценти, професор Хартиена бюлетина и най вече Дана Дамянова, Дъртия капацитет! Ружа и още едно девойче да останат, Райчев да се маха и той!

    09:49 07.02.2026

  • 51 А може би Баце

    13 1 Отговор
    Направо да предложи - наглец платен

    09:50 07.02.2026

  • 52 Платен еничар

    15 1 Отговор
    Може и направо Бойко да предложи

    09:51 07.02.2026

  • 53 Троянец

    13 1 Отговор
    Абе дайте му една пенсия на тоя гнУсен сириец,че толкова стаж натрупа по студиата в защита на ГЕРБ,че вече е досаден!

    09:52 07.02.2026

  • 54 Ами

    9 1 Отговор
    Както вървят нещата ... Много скоро на разбирачите
    може да има се наложи да научат откъде наистина идва хляба :)

    09:53 07.02.2026

  • 55 Хмм

    9 1 Отговор
    като гоизберат за президент да избира, докарва се на борисов, че да включи сина му на избираемо място

    09:54 07.02.2026

  • 56 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #47 от "Георги":

    шутовете винаги са съветвали краля, но на шега, а този се взема на сериозно, като лакей

    09:57 07.02.2026

  • 57 9689

    5 1 Отговор
    Ставаш,отивай.........

    09:57 07.02.2026

  • 58 гост

    12 1 Отговор
    В момента всички наблюдатели и нваЛизатори от типа на Алгафари, Лозанов, Инджев, Жоро тръбата, Коларова и цялата им пасмина ЯКА РАБОТЯТ ЗА РАДЕВ с всяко свое появяване по медиите с отвращението, което предизвикват!

    09:59 07.02.2026

  • 59 Хаха

    8 1 Отговор
    Благодаря и на двамата рошльовци . Колкото повече ваши мнения , толкова повече отвращавате избирателя от ГЕРБ и съответно аз повишавам своите привърженици . Поздрави и все така !
    Р. Радев

    10:04 07.02.2026

  • 60 Би било много правилно

    4 1 Отговор
    Арменската напаст, да не се намесват в българските дела!

    10:04 07.02.2026

  • 61 Алгафари, Герберска Подлога!

    11 1 Отговор
    Страх вие, че няма дае Главчев, по добре дае от Неговите жени! Гюров щее!!!

    10:05 07.02.2026

  • 62 Троянец

    10 1 Отговор
    Няма нищо по-гнусно и долно от комунист да се пребоядиса в гербер!
    Нидал Алгафари е бивш агент на Държавна сигурност (ДС) в България. Той е известен като продуцент на програмата "Куку" и е бил изпълнителен директор на Българската национална телевизия (БНТ) от 2002 до 2004 г. Според информацията, Алгафари е бил агент на ДС с псевдоним Наско от 1988 г.. Той е също така член на Българската социалистическа партия (БСП) .

    Коментиран от #63

    10:07 07.02.2026

  • 63 Тоя е парцал

    8 1 Отговор

    До коментар #62 от "Троянец":

    Агент "НАСКО" в защита на Агент"БУДА".......Нямам думи!

    10:10 07.02.2026

  • 64 Агент на ДС арменски

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Низел Чалгафари":

    ТОЯ СЛУГА,ДОНОСТНИК НА ДС ,СЕГИНКА СТАНАЛ ЛАКЕЙ И ДОНОСНИК НА СВИНОКА ПЕЕВСКИ. САКА ПУЕВСКИ ДА СИ ИМА СЛУЖЕБНА СЛУГА!

    10:13 07.02.2026

  • 65 бай Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Низел Чалгафари":

    Тоя пък като какъв се изявява, че и акъл да дава? Но щом служебния премиер трябва да е жена, да сложат него, той без това има женска физиономия и с тая мазна дълга коса е направо отвратителна жена! Пък и който и да сложат все ще ни набута с десетина млрд.

    10:13 07.02.2026

  • 66 Е па

    8 1 Отговор
    Боко и Шиши са му казали на тоя хем мазен, хем некъпан да пледира за Деница Сачева!

    Коментиран от #69

    10:17 07.02.2026

  • 67 БеГемот

    5 1 Отговор
    Гей ...ще е идеално!

    10:19 07.02.2026

  • 68 Не мога да разбера...!

    8 1 Отговор
    Защо постоянно ги каните в студиата,тия двамата некадърници...?!

    10:20 07.02.2026

  • 69 Град Козлодуй

    7 1 Отговор

    До коментар #66 от "Е па":

    Сирийски парцал-няма право да пледира.Аман от арменци,сирийци и какви ли не дето нямат право на глас в България.

    10:21 07.02.2026

  • 70 ТОЗИ.........

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Низел Чалгафари":

    ПОКРИВА ЦЯЛАТА ПАЛИТРА ОТ ЕПИТЕ ТИ ЗА ПРО ТИВНОСТ.......!

    10:22 07.02.2026

  • 71 Винаги съм се чудил!

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Така е, но":

    Тая хубава жена,как се е гръмнала при тоя мазен и въшлив некъпаняк...?!

    Коментиран от #72

    10:22 07.02.2026

  • 72 Невероятно

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Винаги съм се чудил!":

    И аз така се чудя за Сачева!Как се е грумнала с оня некъпан Узбек?!

    10:26 07.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Явно е ЗАСЛУЖЕНО........

    7 1 Отговор
    ..........Как от 72ма коментиращи един не каза нещо добро за този Б,ОК- Л-УК.....................ЯВНО ИМА ЗАЩО........???!!!

    10:30 07.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Абдалов

    3 1 Отговор
    Най-добре е да избере тебе.

    10:36 07.02.2026

  • 77 Наглост без край!

    4 1 Отговор
    Господи! Каква противна, каква грозна, мръсна, нечистоплатна, нагла и отвратителна мутра е този ГЕРБафари, пардон - Алгафари! Неговото чувство за благодарност към Тиквата и Прасето, че назначиха сина му за депутат е много по-голяма от мръсотията, прогизнала в цялата му персона! На всичко отгоре нищожеството ГЕРБафари, пардон - Алгафари се прави на "деликатен"! Не казва директно Йотова да избере една от трите слугини на уродливото 190 - килограмово туловище, а просто се ограничава с "жена"! Абе, ГЕРБафари, абе теляк и ваксаджия на мутрата от СИК, що ли не се гръмнеш бе, нещастнико? Че цял един народ е излял омразата и презрението си към теб?! Този факт поне малко не те ли смущава?!

    10:50 07.02.2026

  • 78 Троянец

    4 1 Отговор
    Гнусния сирийски парцал- до вчера доностник на ДС,БСП-ар а сега върл гербер е време да си вдигне чукалата и да се прибере при бащинията си-а не да дава акъл всеки ден по ми сирските ТВ.

    10:51 07.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Иван

    5 1 Отговор
    Какъв е тоя, че да дава съвети?

    10:58 07.02.2026

  • 81 Защо?

    4 1 Отговор
    Защо триете коментари? Защо триете истинаат?! Лъжа ли е, че тоиз нечистоплътен, много нагъл и много противен лакей на Тиквата и на Прасето има силно развито чувство за благодарност към тях, понеже те назначиха сина му за депутат? Лъжа ли е, че по много заобиколен начин предлага на президента Йотова да назначи една от трите слугини на Пеевски?! Не можете да изтриете омразата и презрението на хората към ГЕРБафари, пардон - Алгафари!

    10:58 07.02.2026

  • 82 Ту-тууууу

    5 1 Отговор
    .........Ал Гафури я донеси стойката бе.......И оня придворен слуга /като Баща си/ щеше да си строши краката да носи стойката с простотиите на Буда.Сеира го гледа цяла България!

    10:58 07.02.2026

  • 83 Благой

    1 0 Отговор
    ,,,ДА ,АМА НЕ

    11:26 07.02.2026

  • 84 Куку без бенд

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Деций":

    Нема да стане.Ще го гръмнат самоубил се,още преди да заеме поста.И ще се появи посочения а не,заслужили я.Борбата е безмилостно жестока,почти епична.Доказателство.Ами вижте избора за Евровизия. Отива там посочения а не този който заслужава.И това е само за нещо незначително.А за голямата сцена( на живота ни) сценария е написан отдавна.

    11:48 07.02.2026

  • 85 Жена

    2 0 Отговор
    сред кандидатите няма

    11:53 07.02.2026

  • 86 Некъпал алфанфари

    2 0 Отговор
    Пр0ст съм на галош, заклет гербеерновоначалец

    12:36 07.02.2026

  • 87 Кой им дава думата

    4 1 Отговор
    Алтафини, не си този който ще казва кое е правилно и кое не!

    12:38 07.02.2026

  • 88 хе хе

    2 0 Отговор
    Никоя от жените не ни впечатли! Искаме да избере Андрей Гюров!

    13:52 07.02.2026

  • 89 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    Тоя е най-гнусния кюрд от Сирия.Циганите в Лом са по-чистоплътни от тоя!

    14:07 07.02.2026

  • 90 Докога

    1 0 Отговор
    Ще му гледаме мазната коса и мутра на този по всички телевизии?

    16:30 07.02.2026

  • 91 Българка

    0 0 Отговор
    Алго жена ти защо да не стане а може би синчето ти !!!

    16:55 07.02.2026

  • 92 Айдеее

    0 0 Отговор
    Тези,двамата съвсем изплискаха легена! Румката- шефка на МВР.!? Не беше ли и преди,а? Другия пък " предлага от пет мисирки ,една.Да сложат примерно,онази - моделката ,която става за моден подиум,но е на 100 светлинни години,от понятието за Омбудсман Друса ги нервата тотално.От върха,до платените микрофони.Чудят се,какви екзотики да предлагат пред електората( как ннавиждам тази формулировка),само и само,да го раздвояват.

    17:33 07.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Тая копейка

    0 0 Отговор
    и то се размечтал!

    18:48 07.02.2026

