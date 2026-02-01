Новини
Ето на коя дата влиза в продажба еднодневната винетка
Ето на коя дата влиза в продажба еднодневната винетка

1 Февруари, 2026 14:12 582 3

Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента

Ето на коя дата влиза в продажба еднодневната винетка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Еднодневната винетка влиза в продажба на терминалите на самообслужване по бензиностанциите и в другите търговски обекти в страната от 3 февруари.

Новият стикер ще струва 4 евро и 9 евроцента. Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа от часа на закупуване. Например, ако си я закупим в 00:00 часа тя ще е валидна до 23:59 часа и 59 секунди.

Стефан Стефанов чака да мине Дунав мост. Пътува за Германия, но когато се върне у нас се надява еднодневната винетка вече да е в сила. "Смятам, че са необходими. Аз ползвам обикновено седмична винетка, но еднодневна, ако има, разбира се, определено", каза той пред NOVA.

Светлин Енчев е от шофьорите, които предпочитат годишната винетка. Сметнал е, че е по-икономично. "За какво ми е дневна винетка? 97 лева си е за цяла година, иначе седмичната е 15 лева. Пет пъти и заминава", смята той.

От тол управлението обясниха, че новият стикер е подходящ за кратки и непланирани пътувания.

Едноневната винетка ще можем да закупим по стандартния начин, като ще бъде добавена към останалите видове. "Ако днес в 10:00 часа я активираме и това е времето за началото на нейната валидност, тя ще бъде валидна до утре до 9:59 и 59 секунди. Цената е 4,09 евро, като остава опцията и за изпреварващо заявяване. Един месец предварително може да планирате пътуванията си на базата на този метод", съобщи директорът проф. Олег Асенов.

Цените на винетките остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева. Плащанията по електронен път са в евро. А от началото на януари закупуването в новата валута се извършва без проблем.

През февруари изтича валидността на 371 642 годишни винетки. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, стикер може да се купи на гише или на някои от 464 терминала за самотаксуване. А винетките с годишно покритие остават най-предпочитаните. От началото на годината са повече от 50% от общия брой.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Васил

    7 0 Отговор
    За тези скапани пътища държавата трябва да ни плаща че си чупим колите.

    14:14 01.02.2026

  • 2 Анализ

    0 0 Отговор
    А в Европа - няма еднодневни- само седмични или тол такси....
    а седмична 7,67 евро а за дневна 4,09 евро.

    14:20 01.02.2026

  • 3 уруди

    2 0 Отговор
    да се разследа грабежа на апи, същите болуци като кат и общинските зони

    14:27 01.02.2026

