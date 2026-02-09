АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с коли, готови за зимни условия

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за валежи от дъжд, който с понижението на температурите в по-голямата част от страната ще премине в сняг. Утре - 10 февруари, се предвиждат снеговалежи в Западна и Североизточна България. Очаква се на места в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина видимостта да е намалена.
В момента сняг вали в област Смолян, в района на к. к. „Пампорово“, и временно поради снеговалежа и за почистване е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход „Превала“.
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #4
16:17 09.02.2026
2 честен ционист
16:22 09.02.2026
3 Кристин Ретард
16:25 09.02.2026
4 Хахахаха
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":И как са подготвени колите? С летни гуми?
Коментиран от #6
16:31 09.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #9
16:31 09.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Хахахаха":Едно време нямаше ЗИМНИ и ЛЕТНИ гуми❗
Ама ИМАШЕ снегорини ❗ А и на всеки 500 метра имаше по един кубик сгурия или пясък❗
Коментиран от #7
16:33 09.02.2026
7 Хахахаха
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Едно време и коли нямаше! Ако не спреш, нямаше в кой да се удариш! Стига с това оплакване, във всяка държава като вали, натрупва, докато се даде време на машините да почистят. Само в България ревете като девички. Купете си първо зимни гуми.
16:48 09.02.2026
8 Хахахаха
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На по 5 сантиметра сняг на пътя, ревете, че не било почистено. В Скандинавието никога не се чисти до асфалт. Но глобата ако не си със зимни гуми е 70 евро! На гума! Умножаваш по 4, за лека кола.
16:51 09.02.2026
9 Хахахаха
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нормално движение при зимни условия е, снега да е изринат, а не да няма сняг на пътя. Естествено, не трябва да има 50 сантиметра сняг, но и никой не може да ти държи асфалта без никакъв сняг! Първо, че трябва време на химикалите да го топят и второ, при силен снеговалеж, 5 минути след снвгорина отново е натрупало.
16:53 09.02.2026
10 бибитков
18:04 09.02.2026
11 ДРТ ПРЧ
18:05 09.02.2026