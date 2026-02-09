Новини
АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с коли, готови за зимни условия

9 Февруари, 2026 16:16 901 11

В момента сняг вали в област Смолян, в района на к. к. „Пампорово“, и временно поради снеговалежа и за почистване е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през проход „Превала“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите е за валежи от дъжд, който с понижението на температурите в по-голямата част от страната ще премине в сняг. Утре - 10 февруари, се предвиждат снеговалежи в Западна и Североизточна България. Очаква се на места в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина видимостта да е намалена.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Колите са подготвени - а пътищата ще бъдат ли? Или ще чакаме да се стопи, щото дават все пак температурите положителни и може да изпишем и приберем една кинта?

    Коментиран от #4

    16:17 09.02.2026

  • 2 честен ционист

    6 11 Отговор
    Избягвайте кемперите, да не стане някой сакатлък.

    16:22 09.02.2026

  • 3 Кристин Ретард

    2 0 Отговор
    Бxти шибaната зима, няма ли край!

    16:25 09.02.2026

  • 4 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    И как са подготвени колите? С летни гуми?

    Коментиран от #6

    16:31 09.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    АПИ да си подготви пътищата за нормално движение при зимни условия❗

    Коментиран от #8, #9

    16:31 09.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Едно време нямаше ЗИМНИ и ЛЕТНИ гуми❗
    Ама ИМАШЕ снегорини ❗ А и на всеки 500 метра имаше по един кубик сгурия или пясък❗

    Коментиран от #7

    16:33 09.02.2026

  • 7 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Едно време и коли нямаше! Ако не спреш, нямаше в кой да се удариш! Стига с това оплакване, във всяка държава като вали, натрупва, докато се даде време на машините да почистят. Само в България ревете като девички. Купете си първо зимни гуми.

    16:48 09.02.2026

  • 8 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На по 5 сантиметра сняг на пътя, ревете, че не било почистено. В Скандинавието никога не се чисти до асфалт. Но глобата ако не си със зимни гуми е 70 евро! На гума! Умножаваш по 4, за лека кола.

    16:51 09.02.2026

  • 9 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нормално движение при зимни условия е, снега да е изринат, а не да няма сняг на пътя. Естествено, не трябва да има 50 сантиметра сняг, но и никой не може да ти държи асфалта без никакъв сняг! Първо, че трябва време на химикалите да го топят и второ, при силен снеговалеж, 5 минути след снвгорина отново е натрупало.

    16:53 09.02.2026

  • 10 бибитков

    1 0 Отговор
    АПИ-ли та кучето?

    18:04 09.02.2026

  • 11 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    АПИ: ПЪТУВАЙТЕ ТАМ КЪДЕТО НЕ ВАЛИ СНЯГ.

    18:05 09.02.2026

