Тир блъсна пешеходка на пътя Велико Търново – Русе

13 Февруари, 2026 08:20 447 8

Жената е загинала

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежък пътен инцидент затвори временно за движение главния път Велико Търново – Русе тази сутрин. Произшествието е станало около 6:00 часа в района на село Петко Каравелово. Товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място.

На местопроизшествието се извършва оглед от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.

Движението в участъка е временно преустановено, като леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.


  • 1 ОТНООООООВООО ТИИИРРРР

    3 0 Отговор
    ДА ГУ КАЧВАТ НА ВАГОНИИИ...

    08:26 13.02.2026

  • 2 волан

    5 0 Отговор
    Войната по пътищата в България не спира! Всеки ден има убити българи и българки!

    Коментиран от #4, #8

    08:28 13.02.2026

  • 3 Българин

    4 0 Отговор
    Румънски тир - камикадзе, а ромънските шефьоре?
    Отсъствието на държава - създава анархия!

    08:28 13.02.2026

  • 4 пак на някаква сияна баща ѝ по тв

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "волан":

    а убити българчета има ли?

    08:30 13.02.2026

  • 5 Гюров ще ви оправи

    0 0 Отговор
    Магистрали ще искате,

    Да не сте румунци

    08:32 13.02.2026

  • 6 ти да видиш

    1 1 Отговор
    И какво е дирила във 6ч.сутринта таа пешеходка на пътя???

    08:33 13.02.2026

  • 7 прокопи

    0 0 Отговор
    Има ли статистика, която да каже, колко румънци са причинили катастрофи в България и колко нашенци - в Румъния. Същото за българи и турци. Нали ни обвиняват, че сме некадърници.

    08:34 13.02.2026

  • 8 Няма как -

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "волан":

    -има равенство на половете.

    08:39 13.02.2026

