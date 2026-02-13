Тир блъсна пешеходка на пътя Велико Търново – Русе

Тежък пътен инцидент затвори временно за движение главния път Велико Търново – Русе тази сутрин. Произшествието е станало около 6:00 часа в района на село Петко Каравелово. Товарен автомобил с румънска регистрация е блъснал пешеходка. Жената е починала на място.
На местопроизшествието се извършва оглед от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват.
Движението в участъка е временно преустановено, като леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути.
1 ОТНООООООВООО ТИИИРРРР
08:26 13.02.2026
2 волан
Коментиран от #4, #8
08:28 13.02.2026
3 Българин
Отсъствието на държава - създава анархия!
08:28 13.02.2026
4 пак на някаква сияна баща ѝ по тв
До коментар #2 от "волан":а убити българчета има ли?
08:30 13.02.2026
5 Гюров ще ви оправи
Да не сте румунци
08:32 13.02.2026
6 ти да видиш
08:33 13.02.2026
7 прокопи
08:34 13.02.2026
8 Няма как -
До коментар #2 от "волан":-има равенство на половете.
08:39 13.02.2026