"Синя България" е за изцяло машинно гласуване с хартиени разписки

Убедени сме, че технологична промяна на начина на гласуване не може да даде решение на истинската причина за манипулация на вота. Това е корпоративният и купеният вот и той произтича от олигархичната структура на икономиката ни, заложена през ченгеджийския преход. Това заявяват от "Синя България" и допълват:

Битката с това е в отговора на въпроса за какво гласуваме, а не в спорове как. Атаката трябва да е за отстраняване на причините, а не за саниране на последствията.

Истинската безкомпромисна защита на демокрацията, свободата и правата на гражданите е възможна само чрез промяна на този модел. В днешният парламент няма нито една политическа сила, която да иска това.

Независимо от това, изборният процес трябва да бъде освободен от доказани недъзи и възможности за манипулация. В тази връзка, Синя България застава зад предложение за защита на вота, основан на принципа:

всяка стъпка контролира предходната, а човешкият фактор се ограничава там, където е най-уязвим.

"Синя България" застава зад:

Изцяло машинно гласуване с хартиени разписки – СБ иска въвеждане на образователен ценз за гласуване и машинният вот е стъпка в тази посока. Прекратяват се манипулации, свързани с работата на секционните комисия. Изчезва понятието невалидна бюлетина. Няма тъмна стаичка за “отчитане” на купения вот.

Премахване на преброяването от секционните комисии и машинно преброяване на хартиените разписки в специализирани преброителни центрове, а не в секциите.

Въвеждане на активна регистрация на гласуващите

Видеонаблюдение с доказателствена стойност в съда при гласуването и преброяването.

Очевидно е, че при масов купен и контролиран вот връщането към изцяло хартиено гласуване или поддържането на смесени модели увеличава риска от манипулации.

Единственото устойчиво решение е проверяема, прозрачна и логически затворена система, която възстановява доверието в изборите.