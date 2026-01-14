Новини
България »
"Синя България" е за изцяло машинно гласуване с хартиени разписки

"Синя България" е за изцяло машинно гласуване с хартиени разписки

14 Януари, 2026 11:04 787 23

  • синя българия-
  • машинно гласуване

Единственото устойчиво решение е проверяема, прозрачна и логически затворена система

"Синя България" е за изцяло машинно гласуване с хартиени разписки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Убедени сме, че технологична промяна на начина на гласуване не може да даде решение на истинската причина за манипулация на вота. Това е корпоративният и купеният вот и той произтича от олигархичната структура на икономиката ни, заложена през ченгеджийския преход. Това заявяват от "Синя България" и допълват:

Битката с това е в отговора на въпроса за какво гласуваме, а не в спорове как. Атаката трябва да е за отстраняване на причините, а не за саниране на последствията.

Истинската безкомпромисна защита на демокрацията, свободата и правата на гражданите е възможна само чрез промяна на този модел. В днешният парламент няма нито една политическа сила, която да иска това.

Независимо от това, изборният процес трябва да бъде освободен от доказани недъзи и възможности за манипулация. В тази връзка, Синя България застава зад предложение за защита на вота, основан на принципа:

всяка стъпка контролира предходната, а човешкият фактор се ограничава там, където е най-уязвим.

"Синя България" застава зад:

Изцяло машинно гласуване с хартиени разписки – СБ иска въвеждане на образователен ценз за гласуване и машинният вот е стъпка в тази посока. Прекратяват се манипулации, свързани с работата на секционните комисия. Изчезва понятието невалидна бюлетина. Няма тъмна стаичка за “отчитане” на купения вот.

Премахване на преброяването от секционните комисии и машинно преброяване на хартиените разписки в специализирани преброителни центрове, а не в секциите.

Въвеждане на активна регистрация на гласуващите

Видеонаблюдение с доказателствена стойност в съда при гласуването и преброяването.

Очевидно е, че при масов купен и контролиран вот връщането към изцяло хартиено гласуване или поддържането на смесени модели увеличава риска от манипулации.

Единственото устойчиво решение е проверяема, прозрачна и логически затворена система, която възстановява доверието в изборите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    11 11 Отговор
    Браво на Синя България!!!

    11:06 14.01.2026

  • 2 Пенчо

    15 4 Отговор
    Кое им е синьото на тия, да не са левскари!?

    11:09 14.01.2026

  • 3 1111

    15 3 Отговор
    Неееее! Броенето трява да се извъшва В СЕКЦИИТЕ, В КРАЯ НА ДЕНЯ!
    Разнасянето на резултатите не може да гарантира, че няма да им промяна някъде по пътя!

    11:10 14.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Верно ли

    10 4 Отговор
    Хайдеее, и тея изпълзяха....

    11:11 14.01.2026

  • 6 Дориана

    13 7 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов отново се готвят да откраднат изборите. Правителството на Борисов - Пеевски , коалиция Магнитски беше най- вредното за България и я води към икономическа криза. Те са олицетворение на корупцията , и мафията в България. Заробиха България за години напред в дългова спирала. Абсолютно вредни са и трябва да напуснат Парламента и политиката, ако не искат да бъдат принудени от народа чрез революция.Времето на предателството на Слави Трифонов свърши.Безполезните и доказано вредни депутати от ИТН падат под два процента. Излизат от Парламента на сто процента.

    11:14 14.01.2026

  • 7 ПЕЕВ

    10 3 Отговор
    И те бяха с ала-балата.

    11:15 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Синьо и Жълто е равно на Зеленски

    6 5 Отговор
    Значи вземете СИНЯ България, намерете Жълта България, да стане като украинското знаме. Изпратете ги в Украйна да се смесят. Смесването на синьо и жълто какво прави? Зеленскиииии,,, хахххаах

    11:20 14.01.2026

  • 10 гост

    10 3 Отговор
    Като ги гледам как са се наредили: гей, луд, лъжец, крадец, та чак до посиняване.

    11:22 14.01.2026

  • 11 гост

    8 3 Отговор
    В България мнозинството от пишман политиците са като кукувички от часовник. Като наближат избори се показват от хралупката, изкукат по няколко пъти, колкото да се отбележат и се прибират. Тяхното участие е като на топките: УЧАСТВАТ, НО НЕ ВЛИЗАТ!

    11:26 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.

    11:26 14.01.2026

  • 14 Стенли

    4 7 Отговор
    Тези смешници и те откъде се появиха аман от такива демократи за мен най читава партия е ВЪЗРАЖДАНЕ единствено те поискаха да се попита хората дали искат да влязат в клуба на богатите 😁 колко са богати това е отделен въпрос Франция Италия Гърция и донякъде Испания са затънали до ушите в дългове така че не вярвам че това ще бъде по добре за нас между другото и Стив Ханке каза не си разваляйте работещата система но за съжаление тази из м ет не поиска да чуят гласа на хората

    Коментиран от #15

    11:31 14.01.2026

  • 15 Руската пропаганда

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    11:34 14.01.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    6 3 Отговор
    "Синя България", един "сбирщайн" от хора ,които дори и
    "Магнитския" не ги иска , да не му мътят водата???
    Нещо като "фалирало ООД" , на неудачни бизнесмени тръгнали
    да спасяват себе си , на всяка цена!!!!!!

    ,

    11:34 14.01.2026

  • 17 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Тея кои бяха? Гепи др Менгеле и жалката му клика. Не че не са прави за вота ама са рядко противни

    11:42 14.01.2026

  • 18 Синя смрад

    2 2 Отговор
    В Беляне

    11:47 14.01.2026

  • 19 Ха-ха-ха-!

    3 1 Отговор
    Тримата боклуци вдясно, световно неизвестни са седнали там за фон! По-интересни са двамата боклуци вляво , предателите и продажниците, бивши активисти на ДСБ, които предадхо Радан Кънев, особено Московият алчен доктор, който предпочете софрите, секретарките и мерцедесите и остана да пълзи в краката на банкянската мутра, но да е "министър" поне няколко месеца повече! Продажник, никой не го бръсне за слива и не му обръща внимание, ама той продължава да се натиска, горкото нищощжество Москово!

    11:51 14.01.2026

  • 20 Циник

    1 1 Отговор
    Прави са. Само машини. Ако някоя секция има над определен процент невалидни гласове да се прави пълен одит на секцията. Щях да кажа, че е най-добре резултатите от секцията да се анулират ама тогава гербаджиите ще почнат да пускат навсякъде невалидни бюлетини.

    11:55 14.01.2026

  • 21 Абе,

    3 0 Отговор
    тия имат един автобус избиратели, кво им дреме как ще гласуват ?!

    11:58 14.01.2026

  • 22 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Кои бяха тези смешници,че нещо не се сещам?!

    12:02 14.01.2026

  • 23 Някой

    1 0 Отговор
    Аз лично принципто съм против всякакво машинно гласуване. Още повече съм против новите машини искано от ИТН.

    Но съм съгласен, че в сегашнага ситуация, при сегашните неграмотни и поробени членове на СИК. Грасуването и броенето със сегашните "мадуро" машините и контролно броене на разписките ще е по-честно отколкого гласуване с хартиени бюлетини. Може би в сегашната ситуация е добре да се гласува с машино. Но трябва да има и възможност за гласуване с хартиени бюлетини в малките секции до 200-300 избиратили и в далечна чужбина. Лесно е да се изпратят машини в Турция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Но не и до Австралия, Нова Зеландия, Аржентина ...

    Проблема с нечестните избори не е заради харгиени бюлетини или машини. Проблема е заради нечестни партии като ДПС, БСП, ГЕРБ, ИТН ...

    Големите проблеми за честноста на изборите в България са: ДПС, ГЕРБ и БСП. За "умрелите" ИТН, на погрибението се казва само хубавото, т.е. нищо.
    Помня как през 1990-те БСП купуваше гласове в гетата с кебабчета и обувки.

    12:02 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове