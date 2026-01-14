"Синя България" е за изцяло машинно гласуване с хартиени разписки

Убедени сме, че технологична промяна на начина на гласуване не може да даде решение на истинската причина за манипулация на вота. Това е корпоративният и купеният вот и той произтича от олигархичната структура на икономиката ни, заложена през ченгеджийския преход. Това заявяват от "Синя България" и допълват:
Битката с това е в отговора на въпроса за какво гласуваме, а не в спорове как. Атаката трябва да е за отстраняване на причините, а не за саниране на последствията.
Истинската безкомпромисна защита на демокрацията, свободата и правата на гражданите е възможна само чрез промяна на този модел. В днешният парламент няма нито една политическа сила, която да иска това.
Независимо от това, изборният процес трябва да бъде освободен от доказани недъзи и възможности за манипулация. В тази връзка, Синя България застава зад предложение за защита на вота, основан на принципа:
всяка стъпка контролира предходната, а човешкият фактор се ограничава там, където е най-уязвим.
"Синя България" застава зад:
Изцяло машинно гласуване с хартиени разписки – СБ иска въвеждане на образователен ценз за гласуване и машинният вот е стъпка в тази посока. Прекратяват се манипулации, свързани с работата на секционните комисия. Изчезва понятието невалидна бюлетина. Няма тъмна стаичка за “отчитане” на купения вот.
Премахване на преброяването от секционните комисии и машинно преброяване на хартиените разписки в специализирани преброителни центрове, а не в секциите.
Въвеждане на активна регистрация на гласуващите
Видеонаблюдение с доказателствена стойност в съда при гласуването и преброяването.
Очевидно е, че при масов купен и контролиран вот връщането към изцяло хартиено гласуване или поддържането на смесени модели увеличава риска от манипулации.
Единственото устойчиво решение е проверяема, прозрачна и логически затворена система, която възстановява доверието в изборите.
Разнасянето на резултатите не може да гарантира, че няма да им промяна някъде по пътя!
До коментар #14 от "Стенли":Руската пропаганда има за цел глупака.
"Магнитския" не ги иска , да не му мътят водата???
Нещо като "фалирало ООД" , на неудачни бизнесмени тръгнали
да спасяват себе си , на всяка цена!!!!!!
Но съм съгласен, че в сегашнага ситуация, при сегашните неграмотни и поробени членове на СИК. Грасуването и броенето със сегашните "мадуро" машините и контролно броене на разписките ще е по-честно отколкого гласуване с хартиени бюлетини. Може би в сегашната ситуация е добре да се гласува с машино. Но трябва да има и възможност за гласуване с хартиени бюлетини в малките секции до 200-300 избиратили и в далечна чужбина. Лесно е да се изпратят машини в Турция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Но не и до Австралия, Нова Зеландия, Аржентина ...
Проблема с нечестните избори не е заради харгиени бюлетини или машини. Проблема е заради нечестни партии като ДПС, БСП, ГЕРБ, ИТН ...
Големите проблеми за честноста на изборите в България са: ДПС, ГЕРБ и БСП. За "умрелите" ИТН, на погрибението се казва само хубавото, т.е. нищо.
Помня как през 1990-те БСП купуваше гласове в гетата с кебабчета и обувки.
