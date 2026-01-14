Новини
Лорер: Явно на управляващите не им се иска да се върнем към по-честни избори с машини

Лорер: Явно на управляващите не им се иска да се върнем към по-честни избори с машини

14 Януари, 2026 18:39

Идеята за броячките е стара и е дори преди настоящите машини с екран. Идеята е да има полуавтоматично борене, валидиране на самата бюлетина, за да няма невалидни бюлетини

Мария Атанасова

Днес в НС почивахме много. Явно не им харесваше това, което предстои да се случи – да се върнем към по-честни избори с машини. На прага на възможността сме да гласуваме с машини, и, разбирайки притеснения на хората, да има паралелно преброяване на отрязъците. По необясними причини обаче, управляващите отказват да го направят. Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Даниел Лорер пред бТВ.

„Идеята за броячките е стара и е дори преди настоящите машини с екран. Идеята е да има полуавтоматично борене, валидиране на самата бюлетина, за да няма невалидни бюлетини. Това обаче не може да бъде въведено два-три месеца преди самите избори“, категоричен е той.

Смята, че сюжетът с Мадуро в контекста на машинния вот е нелеп: „Всички знаем, че изгуби изборите, просто е популярно име тези дни. По-съществен аргумент е, че в Европа не се използват. Така е, много малко държави използват машини. У нас машините са единственият вариант, който сме намерили.“

„Ако искаме 52-рият парламент да е различен, време е да се събудим и да започнем да мислим за България. Не обсъдихме нито една дългосрочна стратегия за България. Рискуваме да изпаднем не само от ЕС, а и от съвременните държави в този свят. В наши дни ЕС престава да бъде един монолитен, икономически блок. Вместо единен пазар, ние се делим, и това тепърва ще представлява проблем за нас“, предупреди Лорер.

На въпрос има ли алтернатива на статуквото, той подчерта: „Аз съм българин, европеец и реалист. В настоящото състояние на българската политика, ако продължаваме да се занимаваме с личности, няма да намерим дългосрочно решение. Ако си говорим всеки ден кой с кого ще направи или няма да направи коалиция, няма да стигнем до разговора какво искаме и какво не искаме за България.“

„Възраждане“ тръгнали да драскат по евробанкнотите. Това е вандализъм, който те показват многократно – палиха София, раняваха полицаи, рушиха сградата на парламента. Представете си пенсионер да си изтегли пенсията и в магазина да му я задържат, без да му я заменят с нова“, каза още той.

За избора на Николай Младенов да заеме поста генерален директор на Съвета за мир в Газа, Лорер коментира: „Изключително признание е, че български политик е получил толкова отговорен пост. Може да повлияе на милиони хора. От назначението на Кристалина Георгиева България не е имала такова признание в световен план. Това е изключително сложна задача, но всички карти са подредени така, че той да се справи. Най-после очаквам мир, защото по-голяма част от Газа е овладяна. Дай боже и Иран да разцъфне в съвременния свят.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бюлетин

    4 1 Отговор
    Тоя пък де бил..

    18:41 14.01.2026

  • 2 ПУТИН ИЗЧИБВА ШПИОНИ КАТО КИРО И ЛОРЕР

    3 0 Отговор
    Полный снос посольства Болгарии в Москве - Путин дал 24 часа "братушкам" убраться!

    18:41 14.01.2026

  • 3 Особено

    3 0 Отговор
    От твойта партийка като ги видя, едно често некорумпирано ми става такова..

    18:42 14.01.2026

  • 4 оня с питон.я

    3 1 Отговор
    Ппдб са ултранекадърни създания. Знаят си за водното съдържание на краставиците и това си баят.

    18:42 14.01.2026

  • 5 Как им викаха

    4 0 Отговор
    на тези машини? Мадypoвки ли?

    18:43 14.01.2026

  • 6 Бахтиии и нахала

    4 0 Отговор
    изритват го през вратата, той през прозореца, че и през комина може

    18:44 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

