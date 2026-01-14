Новини
България »
Васил Терзиев: През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към СО сигнали

Васил Терзиев: През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към СО сигнали

14 Януари, 2026 21:48 294 5

  • васил терзиев-
  • сигнали-
  • столична община

Сред очакваните резултати са повече от 50% приключени сигнали спрямо ~ 33% днес, още 30% по-кратко време за реакция, 80% от сигналите да получават междинен отговор до 48 часа, 50% по-малко случаи, затворени без реално решение, чрез контрол на качеството и повторна проверка

Васил Терзиев: През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към СО сигнали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към Столичната община сигнали - 123 000, а средното време за реакция е намалено с 43%, съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.

Според Терзиев през 2023 г. общината е разрешила около 15 500 сигнала – едва 18% от всички подадени 85 000. Когато поехме управлението, системата за сигнали в София беше по-скоро архив за оплаквания, отколкото работещ инструмент, добави Терзиев.

Знам, че все още има сигнали, които закъсняват. Знам, че има и „затворени“ случаи, които не са решени качествено. Затова променяме процесите – по-кратки пътеки, реална проследимост и по-добра обратна връзка, допълва столичният кмет.

Той дава и пример за сигналите в сферата на транспорта, които се насочват директно към отговорните дружества, с ясен контрол от общината.

„Резултатът е видим – при ЦГМ делът на неотговорените сигнали спадна от 63% в началото на 2024 г. до под 15% през 2025 г.“, допълни Васил Терзиев.

Терзиев посочи още, че се работи върху цялостна трансформация на системата, по-бърз и интуитивен интерфейс, по-голяма прозрачност за пътя на всеки подаден сигнал.

Сред очакваните резултати са повече от 50% приключени сигнали спрямо ~ 33% днес, още 30% по-кратко време за реакция, 80% от сигналите да получават междинен отговор до 48 часа, 50% по-малко случаи, затворени без реално решение, чрез контрол на качеството и повторна проверка.

Кметът благодари и на всеки гражданин, който подава сигнали.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    1 0 Отговор
    Чудя се. Радев ли е по-талантлив за некадърници, че намери Кики, или Кики с тия, които сам той намери след това?

    21:51 14.01.2026

  • 2 безподобен олигофрен

    0 0 Отговор
    фандупкова пък безподобен крадец

    21:51 14.01.2026

  • 3 Ако знае колко се е изложил

    2 0 Отговор
    и смешен е станал в очите на софиянци щеше да си смени жителството в трънско. Това е някаква наглост да оставаш на пост на който си абсолютно неподготвен и некадърен да ръководиш.
    Всъщност това не е лошо защото софиянци знаят че протеже на ppdb.

    21:53 14.01.2026

  • 4 Верно ли

    2 0 Отговор
    "Кметът благодари и на всеки гражданин, който подава сигнали." Хахахах, доброто внуче на дядо - иска всички да ставаме доносници!

    21:56 14.01.2026

  • 5 Тома

    0 0 Отговор
    За пореден път става за смях със саморазхвалванията си тоя кретен...
    ДС, какво да го правиш😂😂😂

    22:00 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове