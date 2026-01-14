Васил Терзиев: През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към СО сигнали

През 2025 г. са разрешени около 33% от всички подадени към Столичната община сигнали - 123 000, а средното време за реакция е намалено с 43%, съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.
Според Терзиев през 2023 г. общината е разрешила около 15 500 сигнала – едва 18% от всички подадени 85 000. Когато поехме управлението, системата за сигнали в София беше по-скоро архив за оплаквания, отколкото работещ инструмент, добави Терзиев.
Знам, че все още има сигнали, които закъсняват. Знам, че има и „затворени“ случаи, които не са решени качествено. Затова променяме процесите – по-кратки пътеки, реална проследимост и по-добра обратна връзка, допълва столичният кмет.
Той дава и пример за сигналите в сферата на транспорта, които се насочват директно към отговорните дружества, с ясен контрол от общината.
„Резултатът е видим – при ЦГМ делът на неотговорените сигнали спадна от 63% в началото на 2024 г. до под 15% през 2025 г.“, допълни Васил Терзиев.
Терзиев посочи още, че се работи върху цялостна трансформация на системата, по-бърз и интуитивен интерфейс, по-голяма прозрачност за пътя на всеки подаден сигнал.
Сред очакваните резултати са повече от 50% приключени сигнали спрямо ~ 33% днес, още 30% по-кратко време за реакция, 80% от сигналите да получават междинен отговор до 48 часа, 50% по-малко случаи, затворени без реално решение, чрез контрол на качеството и повторна проверка.
Кметът благодари и на всеки гражданин, който подава сигнали.
1 Фен
21:51 14.01.2026
2 безподобен олигофрен
21:51 14.01.2026
3 Ако знае колко се е изложил
Всъщност това не е лошо защото софиянци знаят че протеже на ppdb.
21:53 14.01.2026
4 Верно ли
21:56 14.01.2026
5 Тома
ДС, какво да го правиш😂😂😂
22:00 14.01.2026