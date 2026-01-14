Новини
България »
Доц. Славов: Хилядите хора на протеста показа, че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен

Доц. Славов: Хилядите хора на протеста показа, че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен

14 Януари, 2026 22:58 611 5

  • доц. атанас славов-
  • протест-
  • гласуване-
  • избори

Сканиращите устройства са една непроверена и недоказала се технология. След като обявихме протеста, видяхме как пленарният ден се изтегли с поредица от почивки. Накрая отмениха Комисията по правни въпроси, явно стреснати от гражданската енергия

Доц. Славов: Хилядите хора на протеста показа, че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестът беше конкретно за опита на управляващите да получат служебна победа, променяйки правилата в Изборния кодекс в последния момент и то с една непроверена технология - сканиращи устройства, за които досегашните експерименти са показали, че имат грешки. Нашето предложение е много ясно - машините, които и досега сме ползвали, да станат задължителни в 100% от секциите. Това заяви юристът и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

"Сканиращите устройства са една непроверена и недоказала се технология. След като обявихме протеста, видяхме как пленарният ден се изтегли с поредица от почивки. Накрая отмениха Комисията по правни въпроси, явно стреснати от гражданската енергия. Ако си мислят, че сме в някакво летаргично състояние след празниците, гражданите доказаха, че са на пост", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Целта на протеста е била да каже, че гражданската енергия продължава да е мобилизирана, убеден е той.

"Хилядите хора, които се събраха днес на площада, показаха точно това - че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен. Времето, макар позатоплено, е зимно. Нормално е протестът да приключи по-рано. Честността на изборите е свързана с проблемите в съдебната система. Без законно изпълняващ функциите главен прокурор не можем да очакваме борба с купуването на гласове. Не сме планирали за утре протести. Другата седмица ще има протест, свързан със съдебната система. Направихме ясна заявка, че дните на Сарафов са преброени", коментира гостът.

От партията са готови да активират процедура за искане за освобождаване на членове на ВСС, които са нарушили етичните правила.

"Напълно постижима дата за избори е 29 март. Андрей Гюров отговаря на две условия - независим е от Борисов и Пеевски, продължава и да заема функциите на подуправител на БНБ, което му позволява да е служебен премиер. Борим се за победа на тези избори", обясни доц. Славов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Еий....... тоя кьоравия как е чел за доцентура?! Аа....сещам се - копи, пейст !!! Защото да твърди за многохиляден протест според апологетиката означава , че ако не е кьорав - много лъже!!!

    23:02 14.01.2026

  • 2 Фантомас от ППДБ

    8 1 Отговор
    на протеста 50 копейки и 200 пепедебейки - мижав интерес

    23:07 14.01.2026

  • 3 Лъжец

    6 0 Отговор
    Къде ги видя тези хиляди хора бе плешивец? Сигурно са били стотици хиляди? Тъпо парче. Като всички от вашата секта.

    23:15 14.01.2026

  • 4 А50

    6 0 Отговор
    Самият протест беше манипулация, а хората излъгани, както винаги. За това вече не участвам в този филм

    23:19 14.01.2026

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    Кретенът, който победоносно инсталира Сарафов, а после се оля и с конституционните промени, сега реанимира като пак се лепи за протестите.
    Класическият ПП-номер😂😂😂

    23:31 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове