Доц. Славов: Хилядите хора на протеста показа, че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен

Протестът беше конкретно за опита на управляващите да получат служебна победа, променяйки правилата в Изборния кодекс в последния момент и то с една непроверена технология - сканиращи устройства, за които досегашните експерименти са показали, че имат грешки. Нашето предложение е много ясно - машините, които и досега сме ползвали, да станат задължителни в 100% от секциите. Това заяви юристът и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" доц. Атанас Славов в "Денят ON AIR".

"Сканиращите устройства са една непроверена и недоказала се технология. След като обявихме протеста, видяхме как пленарният ден се изтегли с поредица от почивки. Накрая отмениха Комисията по правни въпроси, явно стреснати от гражданската енергия. Ако си мислят, че сме в някакво летаргично състояние след празниците, гражданите доказаха, че са на пост", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Целта на протеста е била да каже, че гражданската енергия продължава да е мобилизирана, убеден е той.

"Хилядите хора, които се събраха днес на площада, показаха точно това - че всеки опит за манипулиране ще бъде пресечен. Времето, макар позатоплено, е зимно. Нормално е протестът да приключи по-рано. Честността на изборите е свързана с проблемите в съдебната система. Без законно изпълняващ функциите главен прокурор не можем да очакваме борба с купуването на гласове. Не сме планирали за утре протести. Другата седмица ще има протест, свързан със съдебната система. Направихме ясна заявка, че дните на Сарафов са преброени", коментира гостът.

От партията са готови да активират процедура за искане за освобождаване на членове на ВСС, които са нарушили етичните правила.

"Напълно постижима дата за избори е 29 март. Андрей Гюров отговаря на две условия - независим е от Борисов и Пеевски, продължава и да заема функциите на подуправител на БНБ, което му позволява да е служебен премиер. Борим се за победа на тези избори", обясни доц. Славов.