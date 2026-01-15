Новини
България »
Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

15 Януари, 2026 09:43 648 33

  • божидар божанов-
  • кпк-
  • изборен кодекс

Политикът коментира още темата за закриването на КПК

Божидар Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато се въведе изцяло нова изборна технология, каквито биха били скенерите, това означава, че те трябва да се купят, настроят, да се промени начинът, по който изглежда бюлетината и по който хората гласуват. ЦИК трябва да промени толкова много неща за кратък период от време, че има риск времето да не е достатъчно и да се мине на хартия. В сегашния проект за Изборния кодекс се казва точно това – сегашните машини отпадат и се въвеждат само скенери. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в ефира на „Здравей, България”.

„Заради протеста вчера беше отменена правна комисия и започнаха да дават назад, поне се правят, че чуват хората и дават сигнали, че поне няма да направят по-лошо гласуването”, посочи той.

Припомняме, че ако вотът остане такъв, какъвто е сега, ще имаме възможност да избираме между машина и хартия при гласуването. Машината обаче принтира бюлетината и се брои хартията. Машината не смята протокола. Божанов каза, че това, което искат от ПП-ДБ, е броенето да не се извършва от хора, тъй като се правят грешки.

Политикът коментира твърденията, че машината не брои както трябва и че всеки, който има кода за тях, може да направи промени. Той каза ,че когато е имало разминаване между броенето на машина и от хора, е доказано, че грешното смятане е при човека. „Машината има флашка и тя е за контролни цели. Данните от флашката се публикуват и те могат да се сравнят с това, което са преброили хората. И винаги, когато има разминаване, може да се провери, като се оказва, че хората са броили грешно, а не машината”, обясни още той.

Божинов каза, че достъп до кода на машините имат всички политически партии. Този код всъщност показва как функционира машината, той се проверява от експерти преди избори. „Затова предложихме на ЦИК да направи публично тестване – който иска да отиде и да му бъде предоставен достъп, Изборният кодекс позволява това. И който твърди, че машините манипулират вота, да отиде и да го докаже”, допълни още депутатът.

Божанов обясни, че от ПП-ДБ са предложили 100% контролно преброяване, за да може, ако има масово изкривяване, то да се установи. Но подчерта, че опит за промяна на кода не може да бъде успешен. Той допълни, че такъв тест се прави – взима се кодът, изгражда се отделно и се опитва да се инсталира на машината. Това инсталиране обаче не може да се случи, защото ключовете-паролата, с които се отключват машините, са разпределени между няколко членове на ЦИК, които са от различни квоти и които знаят само част от нея.

Божанов коментира още защо скенерите, които се предлагат сега, не са добро решение. „Има няколко причини. Едната е като технология. Трябва да се променят много неща. Как ще изглежда тайната на вота, като не можеш да прегъваш бюлетината? Това, което се казва в проекта за Изборния кодекс, е, че втори печат върху бюлетината не трябва да има. Вторият печат е мярка за спиране на т.нар. "български влак" – измамата, при която се внасят попълнени бюлетини и се изнасят празни. При това, което се предлага в Изборния кодекс, не може да се засече дали бюлетината, която са ти дали, е тази, която връщаш”, каза още той.

Депутатът подчерта, че машините също така пречат на купения вот, защото при тях няма тъмна стаичка, в която да снимаш бюлетината, да направиш такъв „български влак”, да погледнеш как да гласуваш.

Божанов коментира и казуса с вота във Венецуела. Той обясни, че Николас Мадуро е спечелил изборите благодарение на Централната избирателна комисия, която е фалшифицирала резултатите от машините. А благодарение на машинните протоколи, опозицията е установила, че Мадуро губи изборите.

Политикът каза, че предишните два протеста са постигнали отмяна на бюджета и оставка на правителството, а този в сряда – отмяна на правна комисия. „В предизборна ситуация, това да подобриш огромни дефицити на изборния процес, е важна кауза. Затова толкова много хора вчера изпълниха площада при минусовите температури и казаха, че искат машинно гласуване”, допълни още той.

Той коментира темата за Румен Радев и негова политическа формация. Божанов каза, че към момента такава партия не съществува и ако бъде създадена, ще стане ясно каква ще бъде тя, кои ще бъдат лицата, каква ще бъде програмата. Депутатът не коментира дали от ПП-ДБ биха работили заедно с Радев, ако той влезе в парламента.

По темата за закриването на КПК Божанов каза, че има два проекта – на Делян Пеевски и на „Демократична България”. „На Пеевски законопроектът прехвърля бухалката – оперативни издиравтелни и разследващи, СРС-та, в ДАНС, където те физически се намират. В нашия проект, при закриването на КПК, хората се освобождават и се преназначават след тестове за интегритети, както се прави в сериозните западни служби. Другото са оперативните дела – компроматите, събрани официален ред, да бъдат извадени, да минат през комисия и тя да ги сортира. Тези, за които може да последва наказателно преследване – да ги изпрати в прокуратурата, а другите, които се използват само за шантаж – да бъдат унищожени”, обясни още политикът.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Само този некъпания, дето гледа като наaкано детенце, не бяхте ни показвали днес. Аз няма да обядвам днес.

    09:45 15.01.2026

  • 2 ДъртаКомуняга

    12 1 Отговор
    комсомолеца как лъжеше само, фантазиите му са за наивници !!!

    09:46 15.01.2026

  • 3 дядото

    6 2 Отговор
    кажи го ясно и просто- партиите не желаят честни избори,защото няма да могат си делкат резултати и власт

    09:47 15.01.2026

  • 4 Пич

    9 1 Отговор
    Е как па само бацили и вируси по талавизорите бе...???!!!

    09:48 15.01.2026

  • 5 Анонимен

    10 1 Отговор
    Това лъжливото нечистоплътното отблъскващо си вън

    09:49 15.01.2026

  • 6 Истината

    5 3 Отговор
    Всички партийни бандити си бутате личната избирателна схема, през която сте си нагласили измамата да печелите фалшивите избори. ГЕРБ, ДПС и БСП се натискат за измамите с хартия или скенери (сканирана хартия), а ППДБ и останалите уж опозиционни за мадуровките и измамите през софтуера им.

    Коментиран от #13

    09:50 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Развитие

    8 1 Отговор
    В тази държава живеят още много българи некъпаният пет пари не давам за твоите жалки безделници Спри с този изказ лъжльо

    09:51 15.01.2026

  • 9 Кабакрадев

    4 4 Отговор
    ми..шо Констан...тинов пак ще подме...ни резултата.

    09:52 15.01.2026

  • 10 Промяна

    7 4 Отговор
    Гласува се с хартия както в Европа лъжи алабаланица безделници хаос вън

    Коментиран от #17

    09:54 15.01.2026

  • 11 ?????

    8 3 Отговор
    Абе помним твоя зам-министър как си снимаше кодове и алгоритми на любимите ти сегашни машинки.
    При скенерите няма да я имате тая екстра, та затова толкова скачате.
    Или не е така? А?

    Коментиран от #26

    09:54 15.01.2026

  • 12 на тоя

    8 1 Отговор
    не беше ли експерт с флашките и манипулациите с машините на мадуро

    09:57 15.01.2026

  • 13 ...

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Точно машините са разкрили фалшификациите на вота във Венецуела.
    Благодарение на тях и невъзможността за манипулиране на машинните протоколи, опозицията във Венецуела отчита реалния резултат от изборите...

    Коментиран от #19, #21

    09:59 15.01.2026

  • 14 Божанков

    10 2 Отговор
    Не можем да проведем избори с наше МВР, но можем с наш софтуер.

    10:01 15.01.2026

  • 15 тоест да разбираме

    7 0 Отговор
    че си искате стария начин, с който направихте прословутата "ала бала" на изборите, с която дори се гордеехте, и сега да можете да я повторите

    10:04 15.01.2026

  • 16 факт

    3 0 Отговор
    Най-важното нещо са камерите. Целият изборен процес да се предава на живот от всяка една секция дори по малките населени места. Да се задължи комисията да осигурява видимост и гласовете да се броят пред камерата. В закона да се впише, че видеозаписите от камерите на ЦИК са доказателство в съда. Наблюдателите да не бъдат държани на разстояние, от което не виждат бюлетините, а ако има възможност и граждани, които желаят да присъстват при броенето, да бъдат допускани. Строга наказателна отговорност за всеки член на ЦИК, който си позволи да унищожи бюлетини или да подправи протокола. Ако има прозрачност на изборите, без значение е дали се гласува с хартия или с машини - и едното, и другото може да бъде манипулирано.

    10:07 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ясно

    6 0 Отговор
    линията е за пропаганда на машините - всяка критика и сочене ва опита на Европа трябва да се трие, както и правите

    10:09 15.01.2026

  • 19 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "...":

    МОЛЯ ВИ ШАРЛАТАНИТЕ БЪЛГАРИТЕ ВСЕ ПАК ИМАТ ЗДРАВ РАЗУМ СПРЕТЕ ДА НАГЛЕЕТЕ АЛА БАЛАНИЦАТА СВЪРШИ ДА ЗНАЕТЕ ТЕК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ АМАН ОТ ЦИНИЗЪМ АМАН ОТ ЛЪЖИ АМАН ОТ НАГРОСТ ШАРЛАТАНСКА

    Коментиран от #22

    10:10 15.01.2026

  • 20 днес по ТВ

    3 2 Отговор
    направиха едно интересно редложение - начело на всяка избирателна комисия да има юрист, удостоверяващ спазването на правилата - но дали ще се намерят толкова юристи и най-важното дали ще се съгласят,та после да ги разнасят по студията

    10:11 15.01.2026

  • 21 Програматор

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "...":

    Дай да ти напиша софтуера за гласуване с мадуровките да видиш как примерно ВМРО ще станат първи.

    Коментиран от #27

    10:12 15.01.2026

  • 22 да ама

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    се усетиха силни с подкрепата на алабалиста глава на държавата, та ще направят всичко да е на тяхното

    Коментиран от #25

    10:13 15.01.2026

  • 23 Майорс

    4 1 Отговор
    Ало Божанов , както винаги се правиш на много умен та да не знаеш че лично създателят на машините на Мадуро потвърди че с тях стават фалшификации! Но явно вие сте на принципа “едно си баба знае , едно си наба бае”! Няма да стане вашата шарлатани о мщеници отново да спечелите изборите чрез ала бала с машините! Мамините и таткови синчета за нищо не стават , те”морни вода не са пили”!

    10:14 15.01.2026

  • 24 ахааа

    4 0 Отговор
    изчезни бе пърхот

    10:14 15.01.2026

  • 25 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "да ама":

    Аз вярвам че има честни и почтени българи събудили сеслед 5 годишната разруха на държавата ни В ТОВА МИ Е НАДЕЖДАТА

    10:17 15.01.2026

  • 26 Албанец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "?????":

    При скенерите връщате схемата с "българския влак".

    10:21 15.01.2026

  • 27 ...

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Програматор":

    Опитай! Не можеш да го направиш.

    Машините отчитат вота и издават разписки, които се пускат в урните.
    Тези разписки се преброяват и се сравняват с отчетеното от машината.
    ...и веднага ще лъсне измамата ти...

    Коментиран от #28

    10:22 15.01.2026

  • 28 Колко сте смешни ППДБ мадуровците

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "...":

    На разписката мадуровуя компютър ти принтира коректно какво си избрал, но в паметта и на флашката ще записва че си гласувал за ППДБ. Накрая ще се вземе предвид машинния протокол с подменения вот, дори и да има сравняване с разписките.

    Коментиран от #30

    10:26 15.01.2026

  • 29 Бай Ганьо

    2 0 Отговор
    Алоооо Божидарчо защо ПРАХОВЕЦА ГЪРНЕТО И ВЪЛКА уж чистят боклуците в София и тя е най мръсната столица в Европа...

    10:31 15.01.2026

  • 30 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Колко сте смешни ППДБ мадуровците":

    Нали после тези разписки се преброяват?... Ако машината лъже, веднага ще бъде засечено.
    Двоен контрол - от хората и от машините, за не лъжат хората...

    Коментиран от #32

    10:33 15.01.2026

  • 31 Дориана

    0 1 Отговор
    Ама разбира се, тримата хитреци Борисов, Пеевси и Слави Трифонов знаят , че губят изборите, ако те са честни и прозрачни. Особено Слави Трифонов, който е в патова ситуация и отпада от Парламента заедно с некадърните си депутати по цял ден мисли как да фалшифицира изборите и да открадне вота на избирателите. Отвратително и подло!

    10:46 15.01.2026

  • 32 Абе негъл шаpлатанинo,

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "...":

    Какво като се преброяват?! Нали ще се преброят "правилно" да съответстват на фалшивия машинен протокол и после отиват в чувалче, което никой никога няма да отвори повторно!

    Коментиран от #33

    10:47 15.01.2026

  • 33 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Абе негъл шаpлатанинo,":

    Страхотен аргумент извади. Не се бях сетил за това.
    Сам ли го измисли или някой то помогна?...

    10:55 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове