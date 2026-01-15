Терзиев за кризата с боклука: В 19 от 24 района в София проблеми няма

Столичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука. По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма, съобщи Нова тв.
"Увеличава се капацитетът и откъм хора, и откъм техника. Картината, която се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на сметопочистването, нито с нашите усилия да решим въпроса. Знаете, че идват избори и темата ще бъде силно политизирана. София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички. И аз искрено се надявам държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да ѝ бъде искана. Когато говорим за ролята на държавата, ние искаме тя да се изпълнява съвестно задълженията си. Когато става дума за разплащанията по инфраструктурните проекти, саниране, да ни помогне в борбата с незаконните сметища", заяви Терзиев. И поясни, че тази година няма да има увеличение на таксата за битовите отпадъци.
Припомняме, че за седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет. В някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.
1 Лицемерната логика на ДС отрочето
11:56 15.01.2026
2 Терзиев
11:57 15.01.2026
3 Ххххх
12:00 15.01.2026
4 Не виждате ли че
12:05 15.01.2026
5 Пълен Провал
12:08 15.01.2026
6 Веси
12:09 15.01.2026
7 Няма проблем!
12:10 15.01.2026
8 Некой
12:20 15.01.2026
9 Тома
А може би си мисли, че там няма никакъв проблем?
😂😂😂
12:27 15.01.2026
10 Борислав
Интересно ми е колко ще струва да се изчисти Хаджи Димитър от всички болуци по улички, по храсти и клони на дървета.
Ама искат да ни правят Зелена зона защото сме в луксозен кватрал, а въобще не се вижда кога този терор ще приключи ... ужас просто!
Коментиран от #16
12:29 15.01.2026
11 Тома
Получавате провалено почистване!
За по-кратко: ПП!
Искате държавен батак?
Ще получите комбиниран държавен батак и провалено почистване!
Просто гласувайте за ППДБ!
12:31 15.01.2026
12 български интелектуалец
12:37 15.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Верно ли
12:38 15.01.2026
15 Хасковски каунь
докато Шопарко и Бочко не те свалят от кметството няма да са орахатят. Те, заедно с медийте преиграват проблема.
Успех през новата 2016г
12:39 15.01.2026
16 Тома
До коментар #10 от "Борислав":Изделието си въобразява, че се е похвалило, без да съобрази елементарното: в 1,3 милионната София средната популация в нейните 24 района е около 55 000 души. Ако "само пет" от тия райони не се чистят / повечето от тях не са от малките по население/, това означава, че минимум 275 000 души са оставени без сметопочистване. Това е население по-голяма от това на Бургас.
А недоразумението се хвали с това, че е оставил само един Бургас+Перник и Радомир без услугата!
Тотален цирк на гърба на софиянци!
12:40 15.01.2026
12:48 15.01.2026