Терзиев за кризата с боклука: В 19 от 24 района в София проблеми няма

Столичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука. По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма, съобщи Нова тв.

"Увеличава се капацитетът и откъм хора, и откъм техника. Картината, която се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на сметопочистването, нито с нашите усилия да решим въпроса. Знаете, че идват избори и темата ще бъде силно политизирана. София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички. И аз искрено се надявам държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да ѝ бъде искана. Когато говорим за ролята на държавата, ние искаме тя да се изпълнява съвестно задълженията си. Когато става дума за разплащанията по инфраструктурните проекти, саниране, да ни помогне в борбата с незаконните сметища", заяви Терзиев. И поясни, че тази година няма да има увеличение на таксата за битовите отпадъци.

Припомняме, че за седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет. В някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.