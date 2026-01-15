Новини
България »
Терзиев за кризата с боклука: В 19 от 24 района в София проблеми няма

Терзиев за кризата с боклука: В 19 от 24 района в София проблеми няма

15 Януари, 2026 11:53 574 17

  • васил терзиев-
  • криза с боклука-
  • сметосъбиране

Столичният общински съвет изслуша кмета

Терзиев за кризата с боклука: В 19 от 24 района в София проблеми няма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука. По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма, съобщи Нова тв.

"Увеличава се капацитетът и откъм хора, и откъм техника. Картината, която се представя е малко по-различна. Аз не казвам, че няма проблеми, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на сметопочистването, нито с нашите усилия да решим въпроса. Знаете, че идват избори и темата ще бъде силно политизирана. София ще се използва като инструмент за национална кампания на всички. И аз искрено се надявам държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ без да ѝ бъде искана. Когато говорим за ролята на държавата, ние искаме тя да се изпълнява съвестно задълженията си. Когато става дума за разплащанията по инфраструктурните проекти, саниране, да ни помогне в борбата с незаконните сметища", заяви Терзиев. И поясни, че тази година няма да има увеличение на таксата за битовите отпадъци.

Припомняме, че за седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията. В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет. В някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лицемерната логика на ДС отрочето

    9 1 Отговор
    Значи в останалите 5 района проблемът не е проблем, щом в 19-те вече го нямало тоя проблем?

    11:56 15.01.2026

  • 2 Терзиев

    4 2 Отговор
    Ясно е, че не ставам за нищо, но ще продължа да се боря!

    11:57 15.01.2026

  • 3 Ххххх

    6 2 Отговор
    Егати лъжеца

    12:00 15.01.2026

  • 4 Не виждате ли че

    3 1 Отговор
    19 района чисти,герой.Пет района кучета ги яли,каръци загубени.

    12:05 15.01.2026

  • 5 Пълен Провал

    5 0 Отговор
    И най - добрата реклама на пдб. Няма какво повече да се добави.

    12:08 15.01.2026

  • 6 Веси

    3 0 Отговор
    Защо не си покараш луксозната лимузина до Пловдив. Огледай се, пък можеш да научиш нещо, макар че то не остана

    12:09 15.01.2026

  • 7 Няма проблем!

    3 1 Отговор
    Стойте си в кочината и се кефете еврозонисти.

    12:10 15.01.2026

  • 8 Некой

    4 0 Отговор
    Ех, тези омайни приказки. Владее изкуството да лъже без да казва преки лъжи. Но реалността е толкова страшна, че не му се получава.

    12:20 15.01.2026

  • 9 Тома

    3 0 Отговор
    Горкото ДС недоразумение, пак е забравило да преброи сметището в Княжеската градина...
    А може би си мисли, че там няма никакъв проблем?
    😂😂😂

    12:27 15.01.2026

  • 10 Борислав

    4 0 Отговор
    Страшна логика! - Понеже няма проблеми в Младост, аз трябва да съм щастлив, че си плащам такса смет и съм зарит в боклуци.
    Интересно ми е колко ще струва да се изчисти Хаджи Димитър от всички болуци по улички, по храсти и клони на дървета.
    Ама искат да ни правят Зелена зона защото сме в луксозен кватрал, а въобще не се вижда кога този терор ще приключи ... ужас просто!

    Коментиран от #16

    12:29 15.01.2026

  • 11 Тома

    4 0 Отговор
    Искахте провалено почистване?
    Получавате провалено почистване!
    За по-кратко: ПП!
    Искате държавен батак?
    Ще получите комбиниран държавен батак и провалено почистване!
    Просто гласувайте за ППДБ!

    12:31 15.01.2026

  • 12 български интелектуалец

    4 0 Отговор
    Васко- ДС-то проблеми има и най големия проблем си ти и екипа некадърници до теб

    12:37 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Верно ли

    3 0 Отговор
    Много интересно кои са тези 19 района, или тоя не брои изхвърлените матраци, мебели и всякакъв друг едрогабаритен боклук дето залежава почти от месец в калта...

    12:38 15.01.2026

  • 15 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Кмете,
    докато Шопарко и Бочко не те свалят от кметството няма да са орахатят. Те, заедно с медийте преиграват проблема.
    Успех през новата 2016г

    12:39 15.01.2026

  • 16 Тома

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Борислав":

    Изделието си въобразява, че се е похвалило, без да съобрази елементарното: в 1,3 милионната София средната популация в нейните 24 района е около 55 000 души. Ако "само пет" от тия райони не се чистят / повечето от тях не са от малките по население/, това означава, че минимум 275 000 души са оставени без сметопочистване. Това е население по-голяма от това на Бургас.
    А недоразумението се хвали с това, че е оставил само един Бургас+Перник и Радомир без услугата!
    Тотален цирк на гърба на софиянци!

    12:40 15.01.2026

  • 17 10-те Божи заповеди

    1 0 Отговор
    1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мен.

    2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.

    3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

    4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.

    5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.

    6. Не убивай.

    7. Не прелюбодействай.

    8. Не кради.

    9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.

    10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му; нито робинята му; ни вола му; ни осела му; нито някакъв негов имот - нищо, което е на ближния ти.

    12:48 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове