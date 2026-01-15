"Спаси София" подкрепя кмета Терзиев в битката с боклука, но чака отговори

След изслушването на кмета Васил Терзиев в Столичния общински съвет стана ясно, че въпреки безпрецедентно благоприятната политическа обстановка, администрацията на Столична община не предлага ясен и конкретен план за справяне с кризата с боклука. Това заяви председателят на Спаси София Борис Бонев.

„Кметът се намира в изключително облагодетелствана ситуация, в която каквото поиска от Столичния общински съвет, ще му бъде дадено, защото няма партия, която ще си подпише смъртната присъда, принуждавайки софиянци да живеят заринати в боклуци”, заяви Бонев и допълни, че проблемът е, че Терзиев не казва какво точно му е необходимо. „Какви ресурси, каква техника, колко хора - не казва. Вместо да каже „Искам от СОС да приеме това и това решение, за да изведем софиянци от кризата” срещаме мълчание и нежелание за диалог. Последната конкретна мярка, която след наше настояване най-накрая внесе, бе увеличаване на броя служители в Завода за боклука. Това беше преди повече от месец и оттогава - нищо“, подчерта Бонев.

По думите му изслушването не е дало отговор на основните въпроси, които вълнуват гражданите и за които общинските съветници дължат отговори на града, информират от пресцентъра на партията.

„И днес Терзиев не представи конкретика и пак бяха скрити от нас документи. Поведението както на администрацията, така и на кмета продължава да изглежда като поведение на хора без план“, заяви Бонев.

Според Спаси София пред гражданите и медиите беше демонстрирано, че общината реагира хаотично и гаси пожари, вместо да управлява процесите стратегически.

Според Спаси София в петте района, които общината чисти, ситуацията излиза извън контрол. „Затова повтаряме искането си Терзиев да обяви бедствено положение – не като самоцел, а за да е с развързани ръце и да може да ангажира повече ресурс, техника и хора. Така ще даде време на администрацията си да организира по-добре общинския капацитет“, посочи Бонев.

Партията подчерта, че Столичният общински съвет трябва да подкрепи предложението им гражданите от петте района да се освободят от такса смет за периода, в който услугата реално не е била предоставяна. „Близо 400 000 софиянци са получавали минимална до никаква услуга. Това трябва да бъде признато и те да бъдат компенсирани, както пак по наше предложение бе създадена компенсацията за притежаващите карти за градския транспорт след така наречената стачка“, заяви председателят на Спаси София.

„Заявихме, че кметът може да разчита на нашата подкрепа за справяне с кризата, но тя не се изразява в търпеливо мълчание, докато той всяка седмица обяснява, че „следващата седмица” всичко ще се оправи. Ще го подкрепим за всичко, което поиска, стига да поеме отговорност и да управлява - с ясен план и с прозрачността, за която говорихме заедно преди изборите“, завърши Бонев.