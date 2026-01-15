Новини
България »
"Спаси София" подкрепя кмета Терзиев в битката с боклука, но чака отговори

"Спаси София" подкрепя кмета Терзиев в битката с боклука, но чака отговори

15 Януари, 2026 14:51 700 13

  • борис бонев-
  • подкрепа-
  • васил терзиев-
  • боклук

Кметът се намира в изключително облагодетелствана ситуация, в която каквото поиска от Столичния общински съвет, ще му бъде дадено, защото няма партия, която ще си подпише смъртната присъда, принуждавайки софиянци да живеят заринати в боклуци

"Спаси София" подкрепя кмета Терзиев в битката с боклука, но чака отговори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След изслушването на кмета Васил Терзиев в Столичния общински съвет стана ясно, че въпреки безпрецедентно благоприятната политическа обстановка, администрацията на Столична община не предлага ясен и конкретен план за справяне с кризата с боклука. Това заяви председателят на Спаси София Борис Бонев.

„Кметът се намира в изключително облагодетелствана ситуация, в която каквото поиска от Столичния общински съвет, ще му бъде дадено, защото няма партия, която ще си подпише смъртната присъда, принуждавайки софиянци да живеят заринати в боклуци”, заяви Бонев и допълни, че проблемът е, че Терзиев не казва какво точно му е необходимо. „Какви ресурси, каква техника, колко хора - не казва. Вместо да каже „Искам от СОС да приеме това и това решение, за да изведем софиянци от кризата” срещаме мълчание и нежелание за диалог. Последната конкретна мярка, която след наше настояване най-накрая внесе, бе увеличаване на броя служители в Завода за боклука. Това беше преди повече от месец и оттогава - нищо“, подчерта Бонев.

По думите му изслушването не е дало отговор на основните въпроси, които вълнуват гражданите и за които общинските съветници дължат отговори на града, информират от пресцентъра на партията.

„И днес Терзиев не представи конкретика и пак бяха скрити от нас документи. Поведението както на администрацията, така и на кмета продължава да изглежда като поведение на хора без план“, заяви Бонев.

Според Спаси София пред гражданите и медиите беше демонстрирано, че общината реагира хаотично и гаси пожари, вместо да управлява процесите стратегически.

Според Спаси София в петте района, които общината чисти, ситуацията излиза извън контрол. „Затова повтаряме искането си Терзиев да обяви бедствено положение – не като самоцел, а за да е с развързани ръце и да може да ангажира повече ресурс, техника и хора. Така ще даде време на администрацията си да организира по-добре общинския капацитет“, посочи Бонев.

Партията подчерта, че Столичният общински съвет трябва да подкрепи предложението им гражданите от петте района да се освободят от такса смет за периода, в който услугата реално не е била предоставяна. „Близо 400 000 софиянци са получавали минимална до никаква услуга. Това трябва да бъде признато и те да бъдат компенсирани, както пак по наше предложение бе създадена компенсацията за притежаващите карти за градския транспорт след така наречената стачка“, заяви председателят на Спаси София.

„Заявихме, че кметът може да разчита на нашата подкрепа за справяне с кризата, но тя не се изразява в търпеливо мълчание, докато той всяка седмица обяснява, че „следващата седмица” всичко ще се оправи. Ще го подкрепим за всичко, което поиска, стига да поеме отговорност и да управлява - с ясен план и с прозрачността, за която говорихме заедно преди изборите“, завърши Бонев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МиcБoнбoниPoзoвoтoПoни

    7 2 Отговор
    е доста повратлива в xаншa.

    14:53 15.01.2026

  • 2 Боооже,

    10 1 Отговор
    Боклуци подкрепят БОКЛУКА !

    14:55 15.01.2026

  • 3 Реалист

    10 2 Отговор
    Измамниците от Смучи София дето подведоха умно красивите наивници да гасуват за тези кредливи некадърници- Применкаджиите на Фат мака!

    Коментиран от #6

    14:56 15.01.2026

  • 4 Ппедебее

    6 1 Отговор
    Машинките с липсващите флашки съвсем " честно" ви я избраха тази.

    15:04 15.01.2026

  • 5 Памела

    9 0 Отговор
    Спасители в сметта !

    15:05 15.01.2026

  • 6 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    Лели ГЕРБ Ново начало на пост . :)

    15:05 15.01.2026

  • 7 Цвете

    5 1 Отговор
    САМО ПИТАМ, ТИ ПОПАДАШ ЛИ В РАЙОН, КЪДЕТО ИМА ОЩЕ БОКЛУК? ЕТО, ЧЕ БАВНО СЛЕД СЪБОТАЖА НА КОЛЕГИТЕ ВИ, НЕЩАТА ЩЕ СЕ ПОДРЕДЯТ. ПРОСТО МАЛКО ТЪРПЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО.

    15:11 15.01.2026

  • 8 гост

    5 0 Отговор
    време е да се изхвърли боклука, а Бонев и сие са част от него

    15:15 15.01.2026

  • 9 Да се махат

    5 0 Отговор
    Всичките некадърници, само се мислят за велики и можещи !

    15:21 15.01.2026

  • 10 Хаха

    2 0 Отговор
    Вторият го е казал кратко и точно ! Абе уж смешно, но всъщност е трагично !

    15:24 15.01.2026

  • 11 Общински съветници

    1 0 Отговор
    с многогодишен стаж, защо нксой от вас не се кандидатира за кмет. Скътавате се в общинския съвет с години, нищоправещи

    15:40 15.01.2026

  • 12 Общински съветници

    1 0 Отговор
    с многогодишен стаж, защо нксой от вас не се кандидатира за кмет. Скътавате се в общинския съвет с години, нищоправещи

    15:40 15.01.2026

  • 13 Виждам

    1 0 Отговор
    Някакви младежчета, които искат просто да цуцат от властта !

    15:44 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове