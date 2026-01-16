Новини
Времето днес, прогноза за петък, 16 януари: Нахлува по-студен въздух, очакват се валежи

16 Януари, 2026 03:00, обновена 16 Януари, 2026 02:46 380 0

Максималните температури ще са от минус 3° в североизточните райони до 9°–10° в крайните югозападни части на страната, в София – около 8°

Времето днес, прогноза за петък, 16 януари: Нахлува по-студен въздух, очакват се валежи - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта в югозападната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато в останалите райони облачността ще се увеличава.

Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София – около 0°, а по Черноморието – между 0° и 6°.

Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух. Очакват се валежи – първоначално от дъжд, които със застудяването ще преминат в сняг, най-напред в Североизточна и Източна България.

В югозападните райони времето ще се задържи с повече слънчеви часове. Температурите ще продължат да се понижават и около 14 часа ще са от минус 3° в североизточните райони до 9°–10° в крайните югозападни части на страната, в София – около 8°.

В североизточните райони е обявено предупреждение за опасност от поледици.

В планините ще има слаби валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток.

През почивните дни и в началото на новата седмица отново ще бъде много студено. Минималните температури в повечето райони ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните – от минус 6° в северните до 2°–3° в крайните южни части на страната.
Ще остане ветровито, а в източните и планинските райони са възможни слаби превалявания от сняг.

Във вторник ще има повече слънчеви часове, вятърът ще отслабне, а дневните температури ще се повишат слабо.


