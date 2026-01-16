Новини
Продължават масираните проверки на данъчни в цялата страна за необосновано поскъпване на стоки и услуги

16 Януари, 2026 03:53, обновена 16 Януари, 2026 02:57 387 3

Полицията в Монтана разследва нов случай на фалшиво евро

Снимка: БНТ
Продължават масираните проверки на данъчни в цялата страна. Следи се има ли необосновано поскъпване на стоки и услуги след приемането на новата валута. Вчера инспектори влязоха по сигнал в хранителен магазин в Добрич.

Гражданин се жалва, че в магазин се нарушава Закона за въвеждане на еврото в България.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "По отношение на обозначаване на стойностите в лева и евро на касовите бележки, като също така е казано в сигнала, че има и друг тип нарушение, свързано с етикетите в магазина."

Общо 46 проверки са направени в Добрич от началото на годината, съобщи още Митова. Целта им е да установят дали сигналите са основателни.

Анна Митова, директор Дирекция "Комуникации" на НАП: "Ако, разбира се, е такъв, ние можем да наложим санкции, които са предвидени по закон. Те са за първо нарушение в момента налагаме най-малката санкция, която е 2556 евро, малко над тази сума или 5000 лева. Вече за повторно нарушение, знаете, че тази сума може да достигне малко над 102 000 евро или 200 000 лв."

Оказва се, че добричлии са особено внимателни потребители.

- Вземате ли си винаги касовата бележка?

- Да.

- Проверявате ли какво пише на нея?

- Да, да, всеки път.

- Да, да, гледам.

- Несъответствия някакви установявали ли сте - да речем на етикета да пише едно, а на касовата бележка - друго?

- Не, не.

- Ето я в момента. После я проверявам вкъщи. Понякога стават грешки, хора работят все пак."

Общият брой нарушения на закона за еврото, констатирани от данъчните в цялата страна досега са 116, предимно в сферата на услугите, затова и една трета от проверките се извършват в козметични и фризьорски салони, паркинги и гаражи, фитнеси и др.

Полицията в Монтана разследва нов случай на фалшиво евро.

По информация на БНТ, в магазин в широкия център на областния град жена е пазарувала с фалшиви пари с номинал 20 евро. Не след дълго продавачката в магазина установила проблем с парите и веднага сигнализирала за случая.

От полицията са разпитали множество хора в района и са събрани записи от камерите на около.

По-късно през деня е задържана жена, която била отведена за разпит в Районното управление.

От МВР и прокуратурата се очаква да представят подробности.

Това е трети случай на установени фалшиви евро в Монтанско. Предишните два бяха във Вършец и Вълчедрам.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    При пазарна икономика, пазарът определя цената а не данъчните. Функциите на данъчните служби е да събират данъцу, а не да се правят на "Комитет по цените". Да градиш комунистическа надстройка върху капиталистическа икономическа база е висша форма на идиотизъм.

    Коментиран от #3

    03:15 16.01.2026

  • 2 Банкомата ми глътна шестдесет лева

    1 0 Отговор
    Но никой не проверява банките и банковите касиери защото все някой отговаря за тия банкомати. То може да не ги е взела банката ами да е недобросъвестност на касиерките.

    03:17 16.01.2026

  • 3 Тя не е капиталистическа икономика

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    То няма икономика само потребление на база на взети заеми тоест едно поробване.

    03:20 16.01.2026

