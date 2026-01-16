Правната комисия отново обсъжда поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.

Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот. След 2 часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства. Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори, или ще бъдат отложени във времето.