Правната комисия отново обсъжда поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.
Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот. След 2 часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.
Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства. Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори, или ще бъдат отложени във времето.
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
1. Гласуват само грамотни❗
/ по закон образованието е задължително/
2. Пълно пренареждане по преференции❗
/да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
/ да управляваш камион с картофи-
редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
/сега няма начин избран да бъде отзован,
дори да напусне партията и да не ходи на работа/
5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
/сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
.......
Не на последно място- НОВ брой депутати-
в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗
07:26 16.01.2026
До коментар #9 від "Мокой":организират ги отлично за тяхна изгода. Това е мафия: ДПС, герб и задкулисието на ДС.
