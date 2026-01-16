Новини
Правната комисия отново обсъжда поправките в Изборния кодекс

16 Януари, 2026 07:10

В четвъртък разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правната комисия продължава обсъжданията по промените в Изборния кодекс. В четвъртък разискванията продължиха повече от 4 часа и станаха повод за размяна на остри реплики и спорове в залата.

Опозицията се обедини около идеята за изцяло машинно гласуване, но се разминаха по въпроса как точно да се отчита машинният вот. След 2 часа дебати предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени.

Управляващите настояват за смесено гласуване – както с машина, така и с хартия, но и за едно нововъведение - оптични сканиращи устройства. Правната комисия прие текстовете, с които се гарантира готовността на ЦИК за въвеждането на подобни сканиращи устройства. Не е ясно обаче дали, дори и да бъдат приети в пленарна зала, те ще бъдат приложени още на следващите предсрочни парламентарни избори, или ще бъдат отложени във времето.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кой му дреме

    1 3 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.

    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #18

    07:11 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори .Изходът е електронно гласуване по телефона с блокчейн.

    07:15 16.01.2026

  • 9 Мокой

    2 0 Отговор
    В малка България властта едни елементарни избори не може да организира, толкова е некадърна! Не гледат ли, не четат ли, не знаят ли как се гласува в многомилионните държави?

    Коментиран от #14

    07:16 16.01.2026

  • 10 Желю

    0 0 Отговор
    Страх ги е от падане на маските и разваляне на статуквото ,а Радев им дава още време ,за да си гарантират ,че ще продължат отново заедно да играят този театър през Z ,Y и т.н както наричат избирателите !!!

    07:25 16.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Лесно е, ама ВЛАСТ/и/ТУТКИТЕ не искат❗

    1. Гласуват само грамотни❗
    / по закон образованието е задължително/
    2. Пълно пренареждане по преференции❗
    /да може да бъде изместен първия, ако има само едно място/
    3. Да има изисквания, ценз за депутати❗
    / да управляваш камион с картофи-
    редица документи и проверки, а да управляват държава- само навършени години и никакъв контрол/
    4. Има ред за избиране, да ИМА и ред за отзоваване❗
    /сега няма начин избран да бъде отзован,
    дори да напусне партията и да не ходи на работа/
    5. Заплата - спрямо мин. Р.З. ❗
    /сега вдигат своята , така се вдига средната и те пак вдигат своята/
    .......
    Не на последно място- НОВ брой депутати-
    в Германия например са ОСЕМ на милион жители,
    а у нас - ЧЕТИРИДЕСЕТ❗

    07:26 16.01.2026

  • 12 бушприт

    1 0 Отговор
    НеизПравната комисия отново ЩЕ обсъжда подправките в Изворния колекс.

    07:29 16.01.2026

  • 13 ГЕРБ

    2 1 Отговор
    намират най- неподходящите председатели на комисии. Една такава е Александрова. Преди беше Чолаков. Крайно некомпетентни!!! А с тези скенери това е безумие!

    07:34 16.01.2026

  • 14 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мокой":

    организират ги отлично за тяхна изгода. Това е мафия: ДПС, герб и задкулисието на ДС.

    07:36 16.01.2026

  • 15 Правна комисия ?

    0 0 Отговор
    С платена мисия !

    07:48 16.01.2026

  • 16 Мнение

    0 0 Отговор
    Следваща правна комисия за Великден ще обсъжда връщане на смъртното наказание

    07:53 16.01.2026

  • 17 мунчо в затвора!

    0 1 Отговор
    Опитът на мунчовите изтривалки от ППДБ, Величие и АПС да наложат мадуровките, та да фалшифицират изборите, се провалиха, сега шарлатаните ще са трети след Тиквата и Шиши, а деребеите на агент Сава и мафиотите на Ивелин ще са на боклука.

    07:53 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Венецианския търговец

    0 0 Отговор
    Герпдъпъсъновоначало като видяха, че губят изборите на машинките на Мадуро и веднага върнаха костинбродските хартиени бюлетини и протоколи. Разните му там венециански комисии, евродирективи и демократични избори, да ходят у лево. Ще си купят изборите с евраци и ще си ги спечелят. А пък овцете да си протестират колкото си искат.

    07:55 16.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ХиХи

    0 0 Отговор
    Кикитата нема ли да протестират или нема кой?

    07:58 16.01.2026

