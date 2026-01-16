Новини
Гроздан Караджов: Апокалипсис след 1 януари не се случи

Гроздан Караджов: Апокалипсис след 1 януари не се случи

16 Януари, 2026 12:55 724 33

  • гроздан караджов-
  • приемане евро

За съжаление, не всички търговци се запасиха с достатъчно налични евромонети и банкноти. От своя опит мога да кажа, че и в най-малките квартални магазинчета ми връщат до последния цент в евро

Гроздан Караджов: Апокалипсис след 1 януари не се случи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Твърденията за апокалипсис и някакви страшни кризи след 1 януари 2026 г. не се случиха. Всъщност това е проблемът на част от българските политици, защото след като не се сбъднаха тези страхове, които всяваха, сега започват да търсят под вола теле. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

От "Възраждане" обвиниха правителството и БНБ, че се били провалили в процеса на преминаване от лев към евро. От партията попитаха дали ще има санкции за търговците, които продължат да връщат ресто в левово след 1 февруари 2026 г.

Караджов опроверга твърденията на "Възраждане" за еврото, сред които бе, че се събирали такси от банките. „Наличностите и в БНБ, и като възможности да бъдат раздадени на търговците като стартови пакети съществуват. За съжаление, не всички търговци се запасиха с достатъчно налични евромонети и банкноти. От своя опит мога да кажа, че и в най-малките квартални магазинчета ми връщат до последния цент в евро“, каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    43 2 Отговор
    Ще мине годината, цените ще си се качват, народа ще си обеднява, но за вас Апокалипсис няма да е на. Защото вие не сте от народа, а вашите откраднати пари са отдавна изнесени от страната.

    Коментиран от #10

    12:58 16.01.2026

  • 2 Ценител на вино

    21 2 Отговор
    На тоз само името му харесвам , а всичко друго е пълен леш.

    12:58 16.01.2026

  • 3 Ако

    29 1 Отговор
    сега управляващите партии не бъдат наказани от хората на предсрочните избори, това ще е апокалипсис

    13:00 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мисира

    21 1 Отговор
    Като има кинти какво ще му е!Да му мислят бедните а?

    13:02 16.01.2026

  • 7 провинциалист

    28 1 Отговор
    Логика - трепач! Един милион човека запалиха по една цигара и никой не умря. Вреда от цигарите няма.

    13:03 16.01.2026

  • 8 Амии

    23 1 Отговор
    отиди в прованса бе тъпанар като искаш да ти връщат ресто в стотинки, какво кибичиш само в глемото село.

    13:03 16.01.2026

  • 9 При тия е най добре , крадат.

    20 0 Отговор
    Положението с цените и качеството на храната е апокалипсис. Е и по зле ще става. Освен храна другата търговия замря в зимен сън.

    13:06 16.01.2026

  • 10 Има време за

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Палачинката да се обърне
    Те засипани, народът отгоре

    13:13 16.01.2026

  • 11 бръмбар

    15 1 Отговор
    кво се правиш на умен къвто не си
    апокалипсис ще настане и за вас
    като изчезнете от манежз
    и цените се изравнят с сегашните в лева кагато изчезнат им изчезнат етикетите от фебруари
    и наивните ви избранници обеднеят още повече

    Коментиран от #26, #31

    13:13 16.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Малко

    7 0 Отговор
    по - късно , за теб !

    13:14 16.01.2026

  • 15 Роден в НРБ

    13 0 Отговор
    хахахахахахха тези си живечт в тяхната реалност и тва е. Оправяй се както искаш, българино.

    13:14 16.01.2026

  • 16 настанете се удобно

    0 10 Отговор
    и, да се насладим на спектакъла на всички атавистично настроени свои съграждани в Републиката. Всички, които ги влече към тъмното минало на ДС, в частностъ - шесто.. , всекви тарикати, мърлячи и престъпници. Финанся, чрез еврото сЪ рестартира, та това дразни: - шпиони, далавераджии, перачки и ОПГ... в ступор съ! Адмирации, към Слави и ИТН! Не очаквах такова отговорно поведения от тях, така че, уважение и респект към отговорността, която проявиха!!!

    13:15 16.01.2026

  • 17 Българин

    12 1 Отговор
    Прав е караджов! Цените се запазиха, доходите се намалиха точно два пъти.
    Народа е спокоен, всичко е наред!

    13:23 16.01.2026

  • 18 Гост

    5 0 Отговор
    Не, само обедняхме

    13:25 16.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 еврото ще се окаже

    0 5 Отговор
    бъдещ психологичен фактор, който ще повлияе непредсказуемо на ИЗБОРИТЕ... Все пак помним КОРЕКОМИТЕ, и привилегиите на БКП и ДС при пазаруването там........ Ха ха ха...... "успех" на проядените в западна валута - корумпирани шестаци от тъмното минало, в съвременната политика........... нищо не е вечно, дори шестаците - а те се поо-раха....... през, има повече от половин векъ!!!

    13:30 16.01.2026

  • 21 шестакъ

    0 3 Отговор
    искъъм си привилегиите в западна вълутъ, искам си корИкомите, и дъ съ отличавам от масата народнъ, щот съм нИграмотен, и други качества нямам....

    13:34 16.01.2026

  • 22 00014

    11 0 Отговор
    Защо в банкоматите на ДСК няма пари? Докога бе, нагли некадърници?

    13:35 16.01.2026

  • 23 шестакъ

    0 3 Отговор
    западните стоки и вълутъ, само за бивши от ДС и привилигировани слуги на путин! Кво е това бе? -да е за всички........!?!

    13:40 16.01.2026

  • 24 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    АПОКАЛИПСИСА БЕШЕ ПРЕДИ ПЪРВИ ЯНУАРИ! НЕСРЕТНИЦИ!

    13:42 16.01.2026

  • 25 тошко африкански

    8 0 Отговор
    Крадлив зулус! Ще гледаш вече Парламента отвън!

    13:43 16.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Възраждане

    0 1 Отговор
    Това е, защото ние надраскахме хартийките на робовладелците от ЕС

    13:44 16.01.2026

  • 28 Черен лед

    2 0 Отговор
    Още има време за това.

    13:45 16.01.2026

  • 29 Стенли

    4 0 Отговор
    Абе то апокалипсис може и да не се случи обаче защо не се публикува какво е казал Дянков за влизанетото ни в тази прословута еврозона за творчеството счетоводство каквото и да значи това и че ЕЦБ много добре са знаели но са се оставили да бъдат убедени пак каквото и да значи това и това го казва не Костадинов или някой друг от ВЪЗРАЖДАНЕ а Дянков и то във дневник а относно цените как таксата за лична карта от осемнадесет лв стана петнайсет евро и едно обикновено подстригване от двайдесет лв стана петнайсет евро ами какво да кажем за общински паркинги как цените станаха почти същите само че в евро и прочие и прочие айде нема нужда аман от такива демократи

    13:46 16.01.2026

  • 30 Заека

    3 0 Отговор
    А,след първи февруари!?

    13:48 16.01.2026

  • 31 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "бръмбар":

    Много точно казано и дори да не е през февруари след август със сигурност защото тогава отпада двойното обозначени цени и тогава без свян ще си ги направят каквото бяха в лева да станат в евро не че и сега не го правят повечето стоки са същите цени каквито бяха двайсет и втора и трета година само че сега в евро 😕

    13:51 16.01.2026

  • 32 29 годишен

    1 1 Отговор
    Имай търпение. Всички имаме роднини в чужбина.Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
    Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
    2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
    3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
    4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
    5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %

    13:58 16.01.2026

  • 33 Естествен подбор

    1 0 Отговор
    ..след 01.02.26 ще дойде апокалипсиса...

    13:59 16.01.2026

Новини по градове:
