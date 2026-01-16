Гроздан Караджов: Апокалипсис след 1 януари не се случи

Твърденията за апокалипсис и някакви страшни кризи след 1 януари 2026 г. не се случиха. Всъщност това е проблемът на част от българските политици, защото след като не се сбъднаха тези страхове, които всяваха, сега започват да търсят под вола теле. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.
От "Възраждане" обвиниха правителството и БНБ, че се били провалили в процеса на преминаване от лев към евро. От партията попитаха дали ще има санкции за търговците, които продължат да връщат ресто в левово след 1 февруари 2026 г.
Караджов опроверга твърденията на "Възраждане" за еврото, сред които бе, че се събирали такси от банките. „Наличностите и в БНБ, и като възможности да бъдат раздадени на търговците като стартови пакети съществуват. За съжаление, не всички търговци се запасиха с достатъчно налични евромонети и банкноти. От своя опит мога да кажа, че и в най-малките квартални магазинчета ми връщат до последния цент в евро“, каза той.
До коментар #1 от "Някой":Палачинката да се обърне
Те засипани, народът отгоре
апокалипсис ще настане и за вас
като изчезнете от манежз
и цените се изравнят с сегашните в лева кагато изчезнат им изчезнат етикетите от фебруари
и наивните ви избранници обеднеят още повече
Народа е спокоен, всичко е наред!
До коментар #11 от "бръмбар":Много точно казано и дори да не е през февруари след август със сигурност защото тогава отпада двойното обозначени цени и тогава без свян ще си ги направят каквото бяха в лева да станат в евро не че и сега не го правят повечето стоки са същите цени каквито бяха двайсет и втора и трета година само че сега в евро 😕
1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4-5 %
