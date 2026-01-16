Гроздан Караджов: Апокалипсис след 1 януари не се случи

Твърденията за апокалипсис и някакви страшни кризи след 1 януари 2026 г. не се случиха. Всъщност това е проблемът на част от българските политици, защото след като не се сбъднаха тези страхове, които всяваха, сега започват да търсят под вола теле. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

От "Възраждане" обвиниха правителството и БНБ, че се били провалили в процеса на преминаване от лев към евро. От партията попитаха дали ще има санкции за търговците, които продължат да връщат ресто в левово след 1 февруари 2026 г.

Караджов опроверга твърденията на "Възраждане" за еврото, сред които бе, че се събирали такси от банките. „Наличностите и в БНБ, и като възможности да бъдат раздадени на търговците като стартови пакети съществуват. За съжаление, не всички търговци се запасиха с достатъчно налични евромонети и банкноти. От своя опит мога да кажа, че и в най-малките квартални магазинчета ми връщат до последния цент в евро“, каза той.