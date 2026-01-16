Новини
България »
Прасето от протестите тръгва на турне из страната

Прасето от протестите тръгва на турне из страната

16 Януари, 2026 14:00 1 075 36

  • прасе-
  • протести-
  • турне

За да се включи в една от двете кампании, всеки пълнолетен гражданин може да попълни формуляр, с който да кандидатства

Прасето от протестите тръгва на турне из страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скулптурата на прасето, която стана символ на най-големите протести в новата ни история напуска жълтите павета и тръгва на турне из страната. По време на обиколката любимецът на народа ще се включи в кампаниите „Опази изборите“ на „Продължаваме Промяната“ и „Ти броиш“ на „Да, България“ за набиране на доброволци, които да станат пазители на вота, като наблюдават секциите в деня на изборите.

Инициативата цели да ангажира граждани на местно ниво и да изгради мрежа от хора, готови да защитят честността на изборния процеси. От площад на площад, прасето ще напомня защо излязохме на площадите и защо трябва да гарантираме честен вот.

За да се включи в една от двете кампании, всеки пълнолетен гражданин може да попълни формуляр, с който да кандидатства. Може да се избере една от четири доброволчески роли:

1. Пазител на вота. При тази роля записалите се ще присъстват в изборните секции през целия изборен ден и при броенето след края му, ще следят за нарушения, ще получават копия от протоколите и ще могат да подават сигнали и жалби.

2. Видеонаблюдение при броенето. Включва наблюдение на излъчваното на живо видео в края на изборния ден и проследяване на процеса по преброяване и съставяне на протоколите, подаване на сигнали.

3. Видео репортер в изборния ден. Тази роля предвижда заснемане на нередности около изборните секции – купуване на гласове, струпване на хора, нетипично поведение и нарушения.

4. Дрон оператор в изборния ден. Тази функция предвижда заснемане с дрон на пространствата около секциите, следи се за организирано извозване на избиратели, струпвания и други нарушения на Изборния кодекс.

Първата спирка от Турнето на прасето ще е в Благоевград в понеделник 19 януари 2026 г, където то ще бъде инсталирано в центъра пред Мол Ларго в 10.30 часа и ще остане до 21.30 часа.

Прасето вече има и свои профили в социалните мрежи, за да може да контактува с феновете си и те да научават къде ще гостува


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    12 7 Отговор
    Фашисти ще опазват изборите. Смехория.

    14:08 16.01.2026

  • 2 хи хи

    22 7 Отговор
    Ха ха , "Прасето от протестите тръгва на турне из страната" ... заедно с прасетата които го създадоха ...

    14:08 16.01.2026

  • 3 хехе

    23 6 Отговор
    на гърба на прасето да сложат и една тиква лика прилика ще са си.

    Коментиран от #5, #26

    14:09 16.01.2026

  • 4 малко истински факти

    16 9 Отговор
    Жълтоповетните продължават да изпростяват , та не виждам някаква разлика между тях и прасето дето ще го разхождат .

    14:10 16.01.2026

  • 5 верно бре

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    верно, тикветата от протестчето доста си мязат с туй прасьонче

    14:11 16.01.2026

  • 6 Хипотетично

    8 8 Отговор
    Тези задминават по креативност шоу мена Слави. Несериозно, но предлагат живот в Шоу.

    14:13 16.01.2026

  • 7 да да

    17 8 Отговор
    От простокирчовци освен простотия , друго не може и да се очаква - факт.

    14:14 16.01.2026

  • 8 Майора

    13 9 Отговор
    Цинизъм е тия , които спечелила предните избори чрез ала бала с машините и помощта на резидента , да говорят за честни избори!Още повече че с тоталният провал в управлението на държавата и столицата показаха че не стават за нищо!Жалки сте шарлатани и мошеници не по мое мнение с което сз се присъединявам!

    Коментиран от #14

    14:14 16.01.2026

  • 9 Предпочитам

    11 9 Отговор
    Прасето пред Глупака и Тъпака. Соросоидни изчадия!

    Коментиран от #17

    14:14 16.01.2026

  • 10 АртиШок

    14 7 Отговор
    Прасето било любимец на народа!? Дрън-дрън, мисирски измишльотини и ПеПеДеБилщини..

    14:16 16.01.2026

  • 11 но истината е друга

    16 10 Отговор
    По добре Бойко и Делян от колкото ОПГ Пипа и Прибира .

    Коментиран от #13

    14:17 16.01.2026

  • 12 последователни

    7 2 Отговор
    За свободни и честни избори липсва единствено предложение за полицай с калашник и с немска овчарка до всяка изборна урна.

    14:18 16.01.2026

  • 13 трезвомислещ

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "но истината е друга":

    Вярно е , те са по-малкото зло .

    14:19 16.01.2026

  • 14 1111

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Вашето спечелване на избори е под въпрос, защото хиляди ви поискаха оставката, но никой не ви защити на контрапротест!

    Коментиран от #27

    14:25 16.01.2026

  • 15 Свинар

    12 8 Отговор
    Как му е името на прасето, Иво или Асена ?

    Коментиран от #23

    14:25 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мда

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Предпочитам":

    Всеки вика за неговия отбор!

    14:26 16.01.2026

  • 18 Инфантили джен зи

    5 3 Отговор
    Пак същите простоии като с на Фароан катастрофиралите ферарита.

    14:26 16.01.2026

  • 19 Фльорца Лексова

    9 2 Отговор
    И аз ще съм с него на турнето с рисувани и танцуващи млечни жлези. Много вайръл

    14:27 16.01.2026

  • 20 Ъъъъ

    6 2 Отговор
    Тези формуляри приличат на списъци за купуване на гласове! Ако подобни бумаги бъдат открити в някой от политическите им противници, диагнозите ще вдигнат шум до Бога!

    14:28 16.01.2026

  • 21 Реалност

    11 4 Отговор
    Видеонаблюдение, пазители, дронове, сателити...и в края на изборния ден идва Кирчо с флашката и процента на ПП/ДБ от 5 става 20.

    14:29 16.01.2026

  • 22 Тайна

    8 3 Отговор
    От другата страна на прасето има надпис "асен не е гей".

    14:30 16.01.2026

  • 23 Асеня, Асеня

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Свинар":

    Два Пръста Чело си е друг персонаж!

    14:31 16.01.2026

  • 24 Лена с мустаци натъкмена

    9 3 Отговор
    И аз тръгвам на турне, приготвяйте парапетите!

    14:32 16.01.2026

  • 25 123

    12 2 Отговор
    За по достоверно в скута на прасето трябва да е седнал Киро:)

    14:34 16.01.2026

  • 26 Дали

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Няма да хареса на Кокорчо да го яхне Баце , иначе съм за . Розовото прасенце много мяза на Кокорчо , авторът него е гледал като го е извайвал .

    Коментиран от #33

    14:35 16.01.2026

  • 27 Под въпрос ли

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "1111":

    Не е нужно всички на площада да излязат , по важно е да са пред урните . Нали видя колко човека ги подкрепиха за машинният вот , защо си мислиш , че тия ще спечелят изборите .Е нали затова са изборите , да видим кой ,кой е ?

    14:39 16.01.2026

  • 28 направо да вземат

    4 5 Отговор
    жив шопар и едра презряла тиква
    на турнето си

    14:44 16.01.2026

  • 29 Абе,

    4 2 Отговор
    Томова,от афера Пеевска,пак ще вие ...

    14:45 16.01.2026

  • 30 густо майн а

    7 1 Отговор
    Прасето явно се казва Асен , а свинаря Кирчо , хихиййййййй .

    14:49 16.01.2026

  • 31 Малката Яра

    7 1 Отговор
    Да пуснат и пудела с пачките да обикаля из страната.

    14:55 16.01.2026

  • 32 альоха

    5 1 Отговор
    Интересно , Асенчо по пеньоарчето , дали е проверил дали прасето е мъжко ......или пък вече го е направил като е пил кафенце в скута му .....

    14:58 16.01.2026

  • 33 Трол

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Дали":

    Ако беше Делян, трябваше да го разнасят с тир.

    Коментиран от #36

    14:59 16.01.2026

  • 34 Шарл.атанс. Уникаленката им м.амиц.а

    3 1 Отговор
    К.окор.,2575чо на турне в страната . Ки.рльо ще го вози в кола на НСО.

    15:02 16.01.2026

  • 35 Асен Василев

    4 1 Отговор
    Вярно е, че надебелях като прасе, ама нямаше как - все пак и аз да крадна нещо. Сега на турне ще ходя.

    15:07 16.01.2026

  • 36 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Трол":

    Не се изхвърляй , побира в мерцедес лимузина . Не видя ли снимките как го пазят , там тир нямаше !

    15:23 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове