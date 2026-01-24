Прасето от протестите в София вече е в Плевен

Скулптурата на прасе, станала символ на протестите от декември 2025 г. в София, напусна жълтите павета и вече се намира в Плевен, предаде агенция „Булфото“.

Розовото прасе сега се намира на площада срещу централния мол. Това е част от неговото „национално турне“.

По време на турнето си прасето подкрепя кампаниите „Опази изборите“ и „Ти броиш“ на ПП и ДБ за набиране на доброволци, „които да пазят честния вот“.

От партията посочват, че всеки пълнолетен гражданин може да се включи като пазител на вота, видеонаблюдател при броенето, видео репортер или дрон оператор.

Инициативата цели да ангажира граждани на местно ниво и да изгради мрежа от хора, готови да защитят честността на изборния процеси.

Първата спирка от Турнето на прасето беше Благоевград.