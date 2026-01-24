Новини
България »
Прасето от протестите в София вече е в Плевен

24 Януари, 2026 13:49 526 23

  • прасе-
  • протести

По време на турнето си прасето подкрепя кампаниите „Опази изборите“ и „Ти броиш“ на ПП и ДБ за набиране на доброволци, „които да пазят честния вот“

Прасето от протестите в София вече е в Плевен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скулптурата на прасе, станала символ на протестите от декември 2025 г. в София, напусна жълтите павета и вече се намира в Плевен, предаде агенция „Булфото“.

Розовото прасе сега се намира на площада срещу централния мол. Това е част от неговото „национално турне“.

По време на турнето си прасето подкрепя кампаниите „Опази изборите“ и „Ти броиш“ на ПП и ДБ за набиране на доброволци, „които да пазят честния вот“.

От партията посочват, че всеки пълнолетен гражданин може да се включи като пазител на вота, видеонаблюдател при броенето, видео репортер или дрон оператор.

Инициативата цели да ангажира граждани на местно ниво и да изгради мрежа от хора, готови да защитят честността на изборния процеси.

Първата спирка от Турнето на прасето беше Благоевград.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    9 4 Отговор
    В следващия парламент паветните ще са не повече от 14-15 човека, но все така с писклив фалцет. Ще се гушкат в скута на шиши и боци а, Радев ще управллява с патриотични организации и ще направи България отново силна и суверенна страна.

    Коментиран от #13

    13:53 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахаха

    8 3 Отговор
    Това е Асен Василев нежната котка

    13:56 24.01.2026

  • 5 Магнитски

    3 1 Отговор
    Прасето е за жендема!

    13:57 24.01.2026

  • 6 Традиционно

    9 1 Отговор
    Глупави Пепетници !!! Тези не разбраха ли , че с Прасета , пърформънси и Лекса Фльорците избори няма да спечелят...???!!! И не заслужават , защото дори не умеят да се учат !!!

    13:57 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Ако го качат на Юндола ще ида да го нахраня това гладно прасе

    13:58 24.01.2026

  • 9 осраински

    5 3 Отговор
    Пазарджик излиза на протест.Не си дава прасето

    13:59 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    8 2 Отговор
    Тия съвсем са изгубили представа за реалността

    14:02 24.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 С тия инфантилни простотии като

    4 2 Отговор
    статуя на Асен, тонколони бълващи пропаганда за изпържени от синтетика мозъчета и баркодове с линкове към актови снимки на Лекса по вимена избори нема спечелят шарлатаните на Прокопа, Буци и Шиши.

    14:08 24.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 дала Вера

    0 0 Отговор
    Вместо П дето казват , че е врата в поле, да си регистрират розовата фигура за партийна емблема, след като сами се идентифицират с нея из страната, набирайки поне застъпници, понеже си нямат дори дузина убедени привърженици за партийни застъпници.
    А като гласуването е само с машини, знаят как да постигнат скромните 121 депутати, не че не могат да уредят автоматично за 240 машинно.

    14:15 24.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

