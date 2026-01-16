Явор Гечев: Румен Радев ще помете статуквото

Само Румен Радев знае какво ще прави – дали ще прави партия, дали ще излиза на избори. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съветникът на президента Румен Радев Явор Гечев.

Това не е най-големият въпрос, но моите впечатления при обиколките с президента са по-скоро, че това е желанието на огромна част на българските граждани. Но дали и кога, само президентът може да каже. Не знам да има развитие по тази тема, различно от това, което е заяви той.

Като съветник съм му казвал моето мнение – то не по-различно от това на хората. Ако и когато президентът се появи на реален политически терен, неговото участие ще помете сегашното статукво. Това е моето усещане, подчерта Явор Гечев.

Радев има страхотни експерти в екипа си, в голямата си част те са представители на хората, които не подкрепят статуквото и досега не излизат на избори, добави съветникът на държавния глава.

Първото нещо, от което Румен Радев се води, е националният интерес, включително и в геополитиката. Той има изключително аналитичен мозък. Плюс това лявото и дясното отдавна са доста размити. Той е много социално чувствителен по отношение на много неща, много чуствителен и към развитие на иновации, на технологии, но не и за сметка на хората, посочи Гечев.

Вярвам в президента Радев, че той е свестен, читав и знаеш човек. Доверието на хората към него е ужасяващо голямо, каза още Явор Гечев.