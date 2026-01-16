Новини
България »
София »
Явор Гечев: Румен Радев ще помете статуквото

16 Януари, 2026 18:06 1 082 39

Президентът има страхотни експерти в екипа си

Явор Гечев: Румен Радев ще помете статуквото - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само Румен Радев знае какво ще прави – дали ще прави партия, дали ще излиза на избори. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съветникът на президента Румен Радев Явор Гечев.

Това не е най-големият въпрос, но моите впечатления при обиколките с президента са по-скоро, че това е желанието на огромна част на българските граждани. Но дали и кога, само президентът може да каже. Не знам да има развитие по тази тема, различно от това, което е заяви той.

Като съветник съм му казвал моето мнение – то не по-различно от това на хората. Ако и когато президентът се появи на реален политически терен, неговото участие ще помете сегашното статукво. Това е моето усещане, подчерта Явор Гечев.

Радев има страхотни експерти в екипа си, в голямата си част те са представители на хората, които не подкрепят статуквото и досега не излизат на избори, добави съветникът на държавния глава.

Първото нещо, от което Румен Радев се води, е националният интерес, включително и в геополитиката. Той има изключително аналитичен мозък. Плюс това лявото и дясното отдавна са доста размити. Той е много социално чувствителен по отношение на много неща, много чуствителен и към развитие на иновации, на технологии, но не и за сметка на хората, посочи Гечев.

Вярвам в президента Радев, че той е свестен, читав и знаеш човек. Доверието на хората към него е ужасяващо голямо, каза още Явор Гечев.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    28 5 Отговор
    Както навремето другият Гечка помете спестяванията на Ганчо.

    18:10 16.01.2026

  • 2 остров Персин

    20 3 Отговор
    трябва да бъде населен с биеши политици

    18:10 16.01.2026

  • 3 сусо

    12 9 Отговор
    Ха дано!

    18:11 16.01.2026

  • 4 какъв е тоя

    21 5 Отговор
    земеделeц пролетар?!

    18:11 16.01.2026

  • 5 Да беее

    19 5 Отговор
    Ако се яви с мандата на АПС (Доган), само ще ги натръшка. СМЯХ!

    18:12 16.01.2026

  • 6 Георги

    19 9 Отговор
    ще помете дедовия. нПоредния със 7-8% подкрепа

    18:12 16.01.2026

  • 7 Поредния продал се

    19 11 Отговор
    Ще помете кула ми. Той е е вече от статуквото, ако не знаете. Той е следващите ПП/ДБ, ИТН, МЕЧ, Възраждане и други.

    18:12 16.01.2026

  • 8 Ще помете

    18 7 Отговор
    листата пред кочината си и ще се скрие. Стар навик.

    18:12 16.01.2026

  • 9 И той приключи

    17 11 Отговор
    Радев се продаде.

    18:14 16.01.2026

  • 10 Милчо Лаков

    9 4 Отговор
    Добре де, а Копринков и пловдивските "специалисти"?Струва ми се,че от сега се олизват и ще нагласят недоволните от статуквото като другите.

    18:18 16.01.2026

  • 11 5678

    7 8 Отговор
    Да но с този Неразумен народ надали

    18:19 16.01.2026

  • 12 Надежда

    11 6 Отговор
    Надеждата умира последна!
    Дано!
    Дано!
    Дано!

    18:20 16.01.2026

  • 13 Обективно

    8 6 Отговор
    Ще помете както и другите преди него ги пометоха тоест само на приказки а в действителност ортаци(краварски марионетки)

    Коментиран от #16

    18:23 16.01.2026

  • 14 Напомнящ

    9 2 Отговор
    Хайде,хайде!!! Тоя се засиня от хвалби! Ако всичките му съветници на радев са като този,нищо добро не чака страната ни! Вместо да грачи дитирамби на възторг,гечев да каже с кого точно ще "помете"статуквото шефа му! С дерибеите на доган ли,който разпределяше порциите от кражби и грабежи,или с шарлатаните с ала-бала??? Господи,защо не си прибереш политическите версии,които отровиха живота ни и съсипаха РОДИНАТА ни???

    18:26 16.01.2026

  • 15 хмммм

    6 1 Отговор
    Ужасяващо грозен и дебел си.

    18:26 16.01.2026

  • 16 До там ли

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Обективно":

    Ти стигна мозъка.Краварски подметки.От 1989 г до сега ....Браво мозък.Ти къде беше когато преживяхме 2 комунистически фалита на държавата.3000 лв за долар помниш ли.Сигурен дъм ,че си съвтеменна Чи ки я която гледа само в интернет и от там се образова.

    Коментиран от #25

    18:27 16.01.2026

  • 17 Директора

    5 0 Отговор
    Пак искаш на земеделската хранилка, нали? Президента трябва да се отърси от стари мутри!!!

    18:27 16.01.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 0 Отговор
    ЯВОРЧО , ЗНАЕМ КОИ СА "СТРАХОТНИТЕ" ЕКСПЕРТИ НА ЧОРАПА ...................... Проф РУМЕН ГЕЧЕВ , БАЙ ЕЛЕНКО БОЖКОВ (СЪБОТЬОРА В МЕТРОТО) , МИТКО - SMSa , Проф (ДС) Ал МАРИНОВ (МАЙСТОРА) , ПЪТЯТ НА КОПРИНКОВ ........................ И РЕШЕТНИКОВ (КГБ)

    18:28 16.01.2026

  • 19 хе хе

    8 0 Отговор
    Колкото Гоце помете статуквото с АБВ. Този даже не е толкова умен като него.

    Коментиран от #24

    18:29 16.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Боташа е най - голямото статукво. Изтече ли му мандата улита у тюрмата.

    18:29 16.01.2026

  • 21 Тити

    5 0 Отговор
    И Радев ще ни оправи за 800 дни вереайте му.

    Коментиран от #31

    18:30 16.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 румен радев

    3 2 Отговор
    Нищо няма да победи. Пример... с. Баня община Разлог. Говори се че част от бившите гербаджии които преди две години се изпокараха между тях си сега се гласят да са водещи в листа на партията на президента. И едните и другите гербаджии тук са мразени. Ако тия тук се явят в листста на нова партия на президента ще видите гласуване и гласове на кукуви лято!

    18:31 16.01.2026

  • 24 къде умен

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "хе хе":

    в българската политика затова ли България е на последно място по всичко?

    18:31 16.01.2026

  • 25 Гетлост

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "До там ли":

    Не са комунистически а на такива като тебе евроатлантици и предатели от БКП троцкисти тогава се наричахте СДС и направихте парична реформа при Филип Димитров доколкото си спомням и махнахте златното покритие на лева и направихте възможна инфлацията 1995.

    18:31 16.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чочо

    3 0 Отговор
    Да, не да! Точно с тях ще затрие държавните институции и предприятия

    18:33 16.01.2026

  • 28 Да бе

    6 0 Отговор
    Това "Огромна част на българските граждани" няма как да е вярно! Той е руска подлога. А за такъв човек няма как да гласувам.

    18:34 16.01.2026

  • 29 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Ще помете или ще примете?

    18:35 16.01.2026

  • 30 Болен мозък

    3 0 Отговор
    Кой подписа с Боташ да плащаме по милион ЕВРА на ден....кой стой зад кулисите на тая сделка, дето загробва народа ни . Този ли ша "измете" статуквото......

    Коментиран от #34

    18:35 16.01.2026

  • 31 е ми

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    Радев ни оправя от 2020 година насам. Все оправени ходим.

    18:36 16.01.2026

  • 32 Промяна

    3 1 Отговор
    БОЙКУ БОРИСОВЕ ЛИДЕР МАЧКА ВИ ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНУЗИНСТВО ША СТЕ ОЩЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КУПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ГЕЛОВЕ И ПАРКОВЕ ПУБЕДА ГЕРП

    18:37 16.01.2026

  • 33 гост

    7 0 Отговор
    Льхман колко ти плати льтчика За тия лъжи и измами

    18:37 16.01.2026

  • 34 абе

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Болен мозък":

    половин милион Евро на ден. За нищо.

    18:37 16.01.2026

  • 35 Румен Боташ

    5 0 Отговор
    Ни загроби с милиарди за години напред....народа забавя но не забравя.

    18:38 16.01.2026

  • 36 Здравейте господин Гечев

    2 0 Отговор
    Нека първо да стане защото започвам да не ви вярвам и второ ще се замисля дали да гласувам за Радев при положение че от североизточна България заради неговите изпълнения с Кирчо и кокорчо за да докажат че има проблеми с финансирането на магистрала Хемус ние все още се движим по старият двупосочен път и жертвите се увеличават.
    Радев за да покаже че Борисов е присвоявал ни прецака жестоко за строителството което сега щеше да бъде почти до Велико Търново и не съм фен на Борисов но това беше една огромна грешка на сегашния президент и всички граждани от тази част на България го осъзнават и не се знае дали ще гласуват за него ако не даде гаранция че магистралата ще тръгне с двойни темпове.
    Нека се замисли сериозно какво ще гарантира.
    Уважение всеки му но ние искаме това което ни се полага.

    18:38 16.01.2026

  • 37 Мнение

    0 1 Отговор
    Най напред служебният премиер от БНБ ще уволни по заръка на ЕЦБ поне десет процента от герберските заплатаджии от всяко министерство за да не получават по половин милион при пенсиониране за това че са гласували за трафиканта Методиев Борисов и като добавим, че ще следим разни тетки по комисиите да не попълват гласове за ГЕРБ с лични карти на починали, ще стане като изборите в Пазарджик. Пето място

    18:39 16.01.2026

  • 38 Абе все лъжци и крадци

    1 2 Отговор
    Търсещи глупаци ПП,ДБ,МЕЧ ВЪЗРАЖДАНЕ,ВЕЛИЧИЕ. След предстоящите избори ще има стабилна коалиция между национално отговорните партии като ИТН, ГЕРБ и ДПС. Тройна стабилна коалиция. Ще бъде предложен за премиер човека патриот и държавник доказал се три мандата- Бойко Борисов. С мандата на първата политическа формация която ще спечели партия ИТН. Тройната национално отговорна коалиция ще има 130 депутатски места. През пълния мандат от 4 години ще бъдат взети нови управленски решения които ще направят България един от лидерите в Европа и в политически и икономически план.

    18:42 16.01.2026

  • 39 Бай Ганьо Балкански

    2 0 Отговор
    В статия от 2016 четох че Румен Радев е бил НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО вижте го одрал му е кожата..и друго тук комунизъма и шуробаджанащината не са си отишли... държавните служби не работят само рушвети и дремят...

    18:42 16.01.2026

