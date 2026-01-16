Явор Гечев: Румен Радев ще помете статуквото

Само Румен Радев знае какво ще прави – дали ще прави партия, дали ще излиза на избори. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съветникът на президента Румен Радев Явор Гечев.
Това не е най-големият въпрос, но моите впечатления при обиколките с президента са по-скоро, че това е желанието на огромна част на българските граждани. Но дали и кога, само президентът може да каже. Не знам да има развитие по тази тема, различно от това, което е заяви той.
Като съветник съм му казвал моето мнение – то не по-различно от това на хората. Ако и когато президентът се появи на реален политически терен, неговото участие ще помете сегашното статукво. Това е моето усещане, подчерта Явор Гечев.
Радев има страхотни експерти в екипа си, в голямата си част те са представители на хората, които не подкрепят статуквото и досега не излизат на избори, добави съветникът на държавния глава.
Първото нещо, от което Румен Радев се води, е националният интерес, включително и в геополитиката. Той има изключително аналитичен мозък. Плюс това лявото и дясното отдавна са доста размити. Той е много социално чувствителен по отношение на много неща, много чуствителен и към развитие на иновации, на технологии, но не и за сметка на хората, посочи Гечев.
Вярвам в президента Радев, че той е свестен, читав и знаеш човек. Доверието на хората към него е ужасяващо голямо, каза още Явор Гечев.
18:10 16.01.2026
18:10 16.01.2026
18:11 16.01.2026
18:11 16.01.2026
18:12 16.01.2026
18:12 16.01.2026
18:12 16.01.2026
18:12 16.01.2026
18:14 16.01.2026
18:18 16.01.2026
18:19 16.01.2026
Дано!
Дано!
Дано!
18:20 16.01.2026
Коментиран от #16
18:23 16.01.2026
18:26 16.01.2026
18:26 16.01.2026
16 До там ли
До коментар #13 от "Обективно":Ти стигна мозъка.Краварски подметки.От 1989 г до сега ....Браво мозък.Ти къде беше когато преживяхме 2 комунистически фалита на държавата.3000 лв за долар помниш ли.Сигурен дъм ,че си съвтеменна Чи ки я която гледа само в интернет и от там се образова.
Коментиран от #25
18:27 16.01.2026
18:27 16.01.2026
18:28 16.01.2026
Коментиран от #24
18:29 16.01.2026
18:29 16.01.2026
Коментиран от #31
18:30 16.01.2026
18:31 16.01.2026
24 къде умен
До коментар #19 от "хе хе":в българската политика затова ли България е на последно място по всичко?
18:31 16.01.2026
До коментар #16 от "До там ли":Не са комунистически а на такива като тебе евроатлантици и предатели от БКП троцкисти тогава се наричахте СДС и направихте парична реформа при Филип Димитров доколкото си спомням и махнахте златното покритие на лева и направихте възможна инфлацията 1995.
18:31 16.01.2026
18:33 16.01.2026
18:34 16.01.2026
18:35 16.01.2026
Коментиран от #34
18:35 16.01.2026
До коментар #21 от "Тити":Радев ни оправя от 2020 година насам. Все оправени ходим.
18:36 16.01.2026
18:37 16.01.2026
18:37 16.01.2026
До коментар #30 от "Болен мозък":половин милион Евро на ден. За нищо.
18:37 16.01.2026
18:38 16.01.2026
36 Здравейте господин Гечев
Радев за да покаже че Борисов е присвоявал ни прецака жестоко за строителството което сега щеше да бъде почти до Велико Търново и не съм фен на Борисов но това беше една огромна грешка на сегашния президент и всички граждани от тази част на България го осъзнават и не се знае дали ще гласуват за него ако не даде гаранция че магистралата ще тръгне с двойни темпове.
Нека се замисли сериозно какво ще гарантира.
Уважение всеки му но ние искаме това което ни се полага.
18:38 16.01.2026
18:39 16.01.2026
18:42 16.01.2026
18:42 16.01.2026