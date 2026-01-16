Новини
Обявиха за продажба съоръженията на ски център Ком в Берковица

16 Януари, 2026 20:42 782 3

Вече се уморих и разочаровах от общината, заяви собственикът

Обявиха за продажба съоръженията на ски център Ком в Берковица - 1
Снимка: Фейсбук/Ски център Ком
Мария Атанасова

Обявиха за продажба съоръженията на ски център Ком, както и два парцела. Ски пистата е оборудвана с влек тип „Котва“ с дължината, осигуряваща изкачването на скиори и сноубордисти до горния ѝ край.

Собственикът на стационарния ски влек Матей Матов обясни за bTV, че не среща подкрепа от община Берковица за развитието на зимния туризъм и вече „не вижда смисъл“.

По думите му е имало съгласие общината на поеме купи съоръженията, ако бъде ремонтирано трасето на влека, след като паднал стълб го поврежда. Влекът е ремонтиран и работи, но в бюджета за 2026 година средства не са били заложени.

„Вече се уморих и разочаровах от „помощта на общината“ за развитието на туризма, а да не говоря за съдебните дела, актове от институции и какви ли не още измишльотини - само и само да се пречи… Съдействието на общината е само да питат дали ще отворя“, казва Матев.

Според него е необходимо да се намери голям инвеститор.


Монтана / България
  • 1 Това е то

    12 2 Отговор
    СевероЗападналаБълхария, още повече когато Гепаджийте са на власт, оня еднокнижник нали викаше че ще възроди този район. Да ама не, важното е чекмеджето да е пълно

    20:51 16.01.2026

  • 2 Да прави

    8 2 Отговор
    Бизнес, в България и ЕС , човек, трябва да е Луд. Скоро няма кой да храни администрацията и континента ще загине, както други цивилизации, от лакомия, кражби и терор. За това хората за продавали всичко и бягали, в гори и пещери!

    20:55 16.01.2026

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Малките центрове нямат реклама. Толкова места за ски има по Балкана. Къде спи министерство на туризма.

    21:47 16.01.2026

