Обявиха за продажба съоръженията на ски център Ком в Берковица

Обявиха за продажба съоръженията на ски център Ком, както и два парцела. Ски пистата е оборудвана с влек тип „Котва“ с дължината, осигуряваща изкачването на скиори и сноубордисти до горния ѝ край.

Собственикът на стационарния ски влек Матей Матов обясни за bTV, че не среща подкрепа от община Берковица за развитието на зимния туризъм и вече „не вижда смисъл“.

По думите му е имало съгласие общината на поеме купи съоръженията, ако бъде ремонтирано трасето на влека, след като паднал стълб го поврежда. Влекът е ремонтиран и работи, но в бюджета за 2026 година средства не са били заложени.

„Вече се уморих и разочаровах от „помощта на общината“ за развитието на туризма, а да не говоря за съдебните дела, актове от институции и какви ли не още измишльотини - само и само да се пречи… Съдействието на общината е само да питат дали ще отворя“, казва Матев.

Според него е необходимо да се намери голям инвеститор.