Атанас Атанасов: Само Андрей Гюров може да работи за честни избори

Масовият протест свали тази власт. Народът излезе и каза "искаме антикорупционно управление". Така, че сега е важно по какъв начин ще се организират изборите, това заяви в "Говори сега" Атанас Атанас от ПП-ДБ и лидер на ДСБ. За българските граждани е най-ясно, че най-чистите избори бяха с машинен вот.
"Трябва да бъдат проведени консултации с парламентарно представените сили и аз смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни избори е Андрей Гюров. Кой да изберем от останалите?".
Работа на президента е да проведе консултации и да намери най-доброто решение, заяви Атанасов. На Гюров можем да имаме доверие, допълни той.
По думите му, ако "новият министър-председател има воля и смелост би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС". Сегашният председател е "виновен за онези 500 000 невалидни бюлетини", допълни Атанасов.
Според него за вътрешен министър трябва да бъде назначен "смел човек, който има силите да предприеме кадрови решения".
"Да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент... Аз го казах и като бяхме при него на консултации - "с кого говорим? С президента или с конкурента". Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията".
Ако Радев излезе и се включи в тези избори има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви Атанасов.
3 Наивник на средна възраст
Коментиран от #27
19:14 17.01.2026
4 СЛОНА
19:14 17.01.2026
5 ДрайвингПлежър
19:14 17.01.2026
6 Ужас
19:14 17.01.2026
8 Има ли
19:15 17.01.2026
9 Цветан Цветанов в този момент
До коментар #2 от "Цветан Цветанов преди малко":Когато двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, бъдат въдворени зад решетките, България ще тръгне по соя правилен път на развитие.
Коментиран от #22, #30
19:16 17.01.2026
12 Аууу
19:16 17.01.2026
14 до дженерал инч-хай
19:17 17.01.2026
15 Бягай
И освен това тия ПП- ДБ подкрепяха циггганите, турците и евреите от Коалицията на ГРАБЕЖА за тяхното Израелско еврейско ЕВРО... Божанков от ППДБ, каза че забогатял чрез израелското евро !!!
А кмета от ПП-ДБ в Варна взимаше ПОДКУПИ......
19:17 17.01.2026
16 Евродебил
19:17 17.01.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЪРЗАНА С ОПГ
..
ОСВЕН ВЪЗРАЖДАНЕ И РАДЕВ :)
.....
35 ГОДИНИ АРАНАС НЕ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ, А Я ЗАКОПА :(
Коментиран от #25
19:18 17.01.2026
18 да де
19:18 17.01.2026
19 аз пък
19:19 17.01.2026
22 ами така е
До коментар #9 от "Цветан Цветанов в този момент":като ти дръпнат черджето изпод краката и секне кранчето, ще пюеш наред и особено бившия шеф
19:20 17.01.2026
23 Агент Сава
19:21 17.01.2026
24 точно
19:21 17.01.2026
25 Аха
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":вързани са с Путин !
19:22 17.01.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К.😺
До коментар #3 от "Наивник на средна възраст":Едно от младите лица на протестите! Любимец на джензитата, заедно с Киро Тъпото и Два Пръста Чело! 👍😂😂😂
19:23 17.01.2026
28 Микро,
Коментиран от #40
19:24 17.01.2026
29 Криза с боклука
19:24 17.01.2026
31 АНТИ-КОМУНИ$Т
19:28 17.01.2026
32 Пико
Атанасов:,,Ама такъв е закона".Не бе неможачи вие го приехте такъв Неделев.И Мая Костадинова си мълчи вместо да го навре на кучето в . . . . .
19:30 17.01.2026
33 ВИСОК, СНАЖЕН НЕ СТИГА ПЕДАЛИТЕ
19:30 17.01.2026
37 Пико
Атанасов:,,Ама такъв е закона".Не бе неможачи вие го приехте такъв нефелев.И Мая Костадинова си мълчи вместо да го навре на кучето в . . . . .
19:32 17.01.2026
40 Макро
До коментар #28 от "Микро,":Я па тоя? Резидента???господин?? Другаря Рублен Несенакрадев "господин"!!!?? Смех!
19:36 17.01.2026
43 хаха
Типичният заблатен "политик". Кухоглав, нагъл, продажен, с меки китки.
Точно като 3/4 от електората...
19:38 17.01.2026
45 дядо поп
19:45 17.01.2026
53 ЕЦБ е изразила становище
20:18 17.01.2026
54 Пустиня(к)
-----
Бай Насо, глей сега, я мислим, че ше съм по-подходящ от него. Па и от тебе. И вобще от една камара, 240 по-точно, боклучаци, дет евавате мамата на целата държава или квото е останало от нея.
20:41 17.01.2026
55 сноу
20:47 17.01.2026