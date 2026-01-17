Новини
Атанас Атанасов: Само Андрей Гюров може да работи за честни избори

Атанас Атанасов: Само Андрей Гюров може да работи за честни избори

17 Януари, 2026 20:05

Ако Радев се включи в изборите има риск да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви лидерът на ДСБ

Атанас Атанасов: Само Андрей Гюров може да работи за честни избори - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Масовият протест свали тази власт. Народът излезе и каза "искаме антикорупционно управление". Така, че сега е важно по какъв начин ще се организират изборите, това заяви в "Говори сега" Атанас Атанас от ПП-ДБ и лидер на ДСБ. За българските граждани е най-ясно, че най-чистите избори бяха с машинен вот.

"Трябва да бъдат проведени консултации с парламентарно представените сили и аз смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни избори е Андрей Гюров. Кой да изберем от останалите?".

Работа на президента е да проведе консултации и да намери най-доброто решение, заяви Атанасов. На Гюров можем да имаме доверие, допълни той.

По думите му, ако "новият министър-председател има воля и смелост би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС". Сегашният председател е "виновен за онези 500 000 невалидни бюлетини", допълни Атанасов.

Според него за вътрешен министър трябва да бъде назначен "смел човек, който има силите да предприеме кадрови решения".

"Да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент... Аз го казах и като бяхме при него на консултации - "с кого говорим? С президента или с конкурента". Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията".

Ако Радев излезе и се включи в тези избори има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви Атанасов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Наивник на средна възраст

    25 1 Отговор
    Те,че корумпирани,корумпирани,но кой седнал за корупция да говори???? Човекът на Костов......То бива отврат,бива...ма.....всичките 240 ......на едно топло и сигурно място....

    Коментиран от #27

    19:14 17.01.2026

  • 4 СЛОНА

    22 1 Отговор
    ТУКА ТИ НЯМАШ ДУМАТА!!!

    19:14 17.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Гюру Миайлов нещеш ли? ДОКАТО ТАКИВА ДОКАЗАНИ КРАДЦИ И ПРЕДАТЕЛИ СА ВИ ЛИДЕРИ - НЕ ОЧАКВАЙТЕ ДЪРЖАВАТА ДА СЕ ОПРАВИ!!!

    19:14 17.01.2026

  • 6 Ужас

    24 1 Отговор
    И това лъжливо мекере изкараха.

    19:14 17.01.2026

  • 8 Има ли

    8 1 Отговор
    решение на съда?

    19:15 17.01.2026

  • 9 Цветан Цветанов в този момент

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Цветан Цветанов преди малко":

    Когато двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, бъдат въдворени зад решетките, България ще тръгне по соя правилен път на развитие.

    Коментиран от #22, #30

    19:16 17.01.2026

  • 12 Аууу

    17 0 Отговор
    Какви чесни избори като сте от мафията.Ей боклук до кога ще те гледаме в политиката

    19:16 17.01.2026

  • 14 до дженерал инч-хай

    18 2 Отговор
    Направо цик да ви напише протокола и да не ходим на избори!

    19:17 17.01.2026

  • 15 Бягай

    15 1 Отговор
    За каква"" ЧЕСТНОСТ "" приказва тоя , при положение че от партия ПП-ДБ . оня Мирчев, заедно с Божанков от ПП-ДБ разболяват с РАК и Левкемия цяла България, чрез фирмите- ВИиваком и Йетел ( и слахат техни облъчващи разболяващи станции).
    И освен това тия ПП- ДБ подкрепяха циггганите, турците и евреите от Коалицията на ГРАБЕЖА за тяхното Израелско еврейско ЕВРО... Божанков от ППДБ, каза че забогатял чрез израелското евро !!!
    А кмета от ПП-ДБ в Варна взимаше ПОДКУПИ......

    19:17 17.01.2026

  • 16 Евродебил

    8 0 Отговор
    Пак победител най високия резултат в корумпираните избори,ще демонстрират негласуващите.И пак електората на такия нелицеприятни бивши комунисти,сега неолиберални троцкисти като това джудже и ментора му Костов ще ни люлят в робската люлка на ЕСССР.Всеки гласоподавател набучен на кол.

    19:17 17.01.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    ЗАСЕГА НЯМА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ КОЯТО ДА НЕ Е
    ВЪРЗАНА С ОПГ
    ..
    ОСВЕН ВЪЗРАЖДАНЕ И РАДЕВ :)
    .....
    35 ГОДИНИ АРАНАС НЕ ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ, А Я ЗАКОПА :(

    Коментиран от #25

    19:18 17.01.2026

  • 18 да де

    11 1 Отговор
    т.е за вас да са "честни", т.е осигурени - дано изплувате над пяната, а за всички останали да ги гонят и мачкат! Ще видим кого ще сложи за вътрешен министър и за електронното осигураване - и ще блесне накъде ще насочи енергията за "борба" с манипулациите,особено в ромските квартали и турските райони

    19:18 17.01.2026

  • 19 аз пък

    11 1 Отговор
    предлагам за минпред Йоло Денев

    19:19 17.01.2026

  • 22 ами така е

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цветан Цветанов в този момент":

    като ти дръпнат черджето изпод краката и секне кранчето, ще пюеш наред и особено бившия шеф

    19:20 17.01.2026

  • 23 Агент Сава

    7 0 Отговор
    кой беше?

    19:21 17.01.2026

  • 24 точно

    8 0 Отговор
    пълен ала-бализъм в действие ще се осигури за шарлатаните и ментора им

    19:21 17.01.2026

  • 25 Аха

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    вързани са с Путин !

    19:22 17.01.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наивник на средна възраст":

    Едно от младите лица на протестите! Любимец на джензитата, заедно с Киро Тъпото и Два Пръста Чело! 👍😂😂😂

    19:23 17.01.2026

  • 28 Микро,

    7 1 Отговор
    г-н президента досега чакаше ти да го светнеш какво да прави. Споко.От утре почва да работи по твоите указания.

    Коментиран от #40

    19:24 17.01.2026

  • 29 Криза с боклука

    6 0 Отговор
    имаме.....

    19:24 17.01.2026

  • 31 АНТИ-КОМУНИ$Т

    7 0 Отговор
    това др€бно-ВР€ДНО $ъщ€$тво € $ЛАБОТО МЯ$ТО/юдата/ НА д€$нит€ АНТИ-Г€РБ/НН-ДП$ "$или"!

    19:28 17.01.2026

  • 32 Пико

    5 0 Отговор
    В това интервю тихомълком мина подробноста, че след два месеца служебен премиер Гюров няма право да се върне в БНБ.Ат
    Атанасов:,,Ама такъв е закона".Не бе неможачи вие го приехте такъв Неделев.И Мая Костадинова си мълчи вместо да го навре на кучето в . . . . .

    19:30 17.01.2026

  • 33 ВИСОК, СНАЖЕН НЕ СТИГА ПЕДАЛИТЕ

    6 0 Отговор
    НАСЕ И ТИ ЛИ МИНАВАШ ЗА ДЖЕЙЗИ ПО ПРОТЕСТИТЕ?

    19:30 17.01.2026

  • 37 Пико

    6 1 Отговор
    В това интервю тихомълком мина подробноста, че след два месеца служебен премиер Гюров няма право да се върне в БНБ.Ат
    Атанасов:,,Ама такъв е закона".Не бе неможачи вие го приехте такъв нефелев.И Мая Костадинова си мълчи вместо да го навре на кучето в . . . . .

    19:32 17.01.2026

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "Микро,":

    Я па тоя? Резидента???господин?? Другаря Рублен Несенакрадев "господин"!!!?? Смех!

    19:36 17.01.2026

  • 43 хаха

    10 0 Отговор
    О виж, Наско Едерастко - Недораслия

    Типичният заблатен "политик". Кухоглав, нагъл, продажен, с меки китки.
    Точно като 3/4 от електората...

    19:38 17.01.2026

  • 45 дядо поп

    10 0 Отговор
    Генерал Инчхай , ти внуци нямаш ли , че се опитваш да се правиш на политик? Гледай си пенсията и внуците и престани да дотягаш на хората , няма ли кой да ти каже , че не ставаш за нищо.

    19:45 17.01.2026

  • 53 ЕЦБ е изразила становище

    5 0 Отговор
    ЕЦБ е изразила становище, че управителите и подуправителите на централните банки не трябва да заемат длъжности в изпълнителната власт, защото това нарушава безпристрастността и интегритета им. Какво има да се обсъжда повече?

    20:18 17.01.2026

  • 54 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Що ми нема коментара, бе?!
    -----
    Бай Насо, глей сега, я мислим, че ше съм по-подходящ от него. Па и от тебе. И вобще от една камара, 240 по-точно, боклучаци, дет евавате мамата на целата държава или квото е останало от нея.

    20:41 17.01.2026

  • 55 сноу

    2 0 Отговор
    Танасе ,танасе-е...одъртя ,оцъкли се,проскуба се, но акъла не ти дойде в главата...то едва ли имаше кой знае колко ,ама съвсем си го сдухал..Стига си тровил живота български с твоите идиотщини,шИпиони и фарфарони кат свирчюподсвирчев ...всичките ви салтоморталета са сценките на опушения, в селския театър..

    20:47 17.01.2026

