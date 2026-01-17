Новини
Кирил Веселински: Борисов и Пеевски сега са конкуренти

Кирил Веселински: Борисов и Пеевски сега са конкуренти

17 Януари, 2026 20:38, обновена 17 Януари, 2026 19:42 902 17

Ходът на Радев озадачи, Доган е символ на задкулисието, заяви представителят на МЕЧ

Кирил Веселински: Борисов и Пеевски сега са конкуренти - 1
Снимка: БГНЕС
Мандатът, който Радев връчи на АПС беше символно връчен с ясното съзнание, че няма да има кабинет.

Проблем, ако има, то е за президента Румен Радев, защото за МЕЧ категорично управление с ГЕРБ и ДПС-тата е невъзможно. Ходът, който направи президентът смути и озадачи голяма част от българските граждани, защото Доган - соколът на АСП е символ на задкулисието, на безграничната власт и на корупцията в България. Той легитимира Делян Пеевски и му даде безгранична власт, това заяви в "Говори сега" Кирил Веселински от партия МЕЧ.

"Ние нямахме намерение да реализираме мандат, абсурд. 51-ото НС бе провалено още с неговото съставяне. Това бе кабинет на корупцията и задкулисието".

По думите му Борисов и Пеевски в момента са конкуренти. "Те деляха хегемонията на властта", заяви той.

"Докато междувременно назначените матрьошки по министерските кресла, включително и Желязков, просто раздаваха едни пари и захранваха икономическите кръгове на ГЕРБ и ДПС".


България
  • 1 Прав е зам.председателя на МЕЧ

    14 3 Отговор
    Конкуренти за циганските гласове и в наддаването!

    Коментиран от #5

    19:44 17.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    11 5 Отговор
    Радев ще ви г,о в,к,а.р,а с 300 на всички

    Коментиран от #12

    19:45 17.01.2026

  • 3 Пени

    6 6 Отговор
    Поредния "умен" депутат.

    19:45 17.01.2026

  • 4 Виж сега Веселински,

    14 3 Отговор
    Простата и крадлива Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, винаги са били и ще бъдат тандем. Дори трябва да са в обща затворническа килия. Ние сме търпеливи и ще дочакаме да ги видим зад решетките.

    19:45 17.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е зам.председателя на МЕЧ":

    Само Възраждане не купува и разчита на патриотите Българи. Чалгарите гнycни разчитат на наркопласьорите и славуца ще извади на светло кеш от офшорните си сметки.

    19:46 17.01.2026

  • 6 ПОРЕДНИЯ БАКЛУК

    6 2 Отговор
    .......е тоя

    19:47 17.01.2026

  • 7 Промяна

    5 7 Отговор
    БОЙКУ БОРИСОВЕ ЛИДЕР МАЧКА ВИ ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНУЗИНСТВО ША СТЕ ОЩЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КУПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ГЕЛОВЕ И ПАРКОВЕ ПУБЕДА ГЕРП

    19:50 17.01.2026

  • 8 Още едно

    3 4 Отговор
    нищо от" Скеч" Измислени псевдогерои............

    19:51 17.01.2026

  • 9 тая "партия"

    2 2 Отговор
    е някаква групичка локали и таекуондисти но какво правят в парламента?

    19:53 17.01.2026

  • 10 Закс

    4 0 Отговор
    Конкурират се кой коя килия да обитава !

    20:00 17.01.2026

  • 11 БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ

    5 1 Отговор
    СА ПЪТНИЦИ......

    20:02 17.01.2026

  • 12 Азис

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Краси ние си приличаме ,и ти , и аз чакаме, чакаме някой да ни го в,к,а, р,а.

    20:07 17.01.2026

  • 15 ГОСТ

    1 0 Отговор
    това ясно говори мераци и накърнени амбиции..........Ние нямахме намерение да реализираме мандат, абсурд...............много говорите от меч но нищо не правите. и подобно на Пеевски лазите по гърба на президента за да ви забележи някой.

    20:35 17.01.2026

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    борисоф и пеефски се крепят заедно и винаги ще си останат заедно, щото са най-големите б"о"к"л"у"ц"и в цялата българска история

    20:40 17.01.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Боко и Шиши сега са си това, което са си били и преди - много крадливи цървули!

    20:52 17.01.2026

