Лена Бориславова може да не е на избираемо място в листите на ПП-ДБ?

19 Януари, 2026 11:39

За разцепление в редиците на ПП-ДБ се заговори в мрежите. Стана ясно, че изгонените Даниел Лорер и Явор Божанков няма да намерят място в листите на обединението за следващите избори

Лена Бориславова може да не е на избираемо място в листите на ПП-ДБ? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За разцепление в редиците на ПП-ДБ се заговори в мрежите. След като стана ясно, че изгонените Даниел Лорер и Явор Божанков няма да намерят място в листите на обединението за следващите избори, днес Лена Бориславова намекна, че може да не води листа. Разбира се публикацията на Бориславова може да е насочена към скандалите и разкритията на двамата депутати за действията в "Продължаваме промяната".

Ето и какво написа тя на страницата си във фейсбук, цитирана от novini.bg:
"За смисъла да бъдеш в политиката vs. политическото оцеляване и компромисите: За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“ или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения.

С времето и твърде често, за съжаление, политиката тихо се превръща от инструмент за промяна в цел сама по себе си. Смятам, че в най-общ план има три вида хора, които влизат в политиката. Първите са хора с кауза — хора, готови да пожертват личния си комфорт, стабилност и понякога дори безопасност, за да служат на нещо по-голямо от самите себе си.
Вторите са хора, които са дълбоко небалансирани, а понякога дори разрушителни — хора, които използват политиката, за да избягат от вътрешните си конфликти. Те се представят като борци за кауза, но в действителност хранят егото си, проектират личните си разочарования навън и заменят вътрешните си битки с външни политически войни.

Третата група се състои от хора, движени основно от пари, власт и кариерни амбиции. За тях идеологията и ценностите са просто маркетингови инструменти — удобни разкази, които прикриват личното облагодетелстване и стремежа към влияние."


България
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Употребена

    15 1 Отговор
    и изоставена. Ово е стандарт.

    11:51 19.01.2026

  • 2 Веднага

    4 5 Отговор
    интрига и търсене на теле под вола. Какво значение има дали ке води или няма да води избирателна листа, злобни лисугери???

    11:54 19.01.2026

  • 3 Ленчето е типична умнокрасавица-

    14 1 Отговор
    красиви и верни размишления и обратни практики и действия- интимни вечери в Атина с правителствения самолет, фалшиви подписи под фирмени документи, злоупотреба с държавни средства и лукс- коли на НСО, екскурзии в чужбина по уж служебен повод и т.н., вкл. далаверки в късна доба.

    Помните ли как се дърпаха с Линда коя да замине с Кики на държавно посещение?

    За парапета няма да говорим!

    11:55 19.01.2026

  • 4 кака лена

    7 1 Отговор
    хищна хиена.......на кристалния играчката! Как е Муфлона кастриш ли му рогИте или спи на дворО?

    11:55 19.01.2026

  • 5 Нямаш място

    9 1 Отговор
    Предатели не ни трябват,че си глупава глупава се ,да се но поне не се обаждай,да се пердашиш на парапета с Кирчо тъпото и да не минава през акъла че те снимат

    11:55 19.01.2026

  • 6 Преди няколко дни коментирахме

    7 1 Отговор
    как Кокорчо овладява ППДБ и старите лица остават на заден план, всеки от тях е докопал някоя мандра и ЦОЦА от нея.

    НО ЗА ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ АКТИВИЗИРАТ, за да докажат партийна вярност, инак край на цоцането!

    11:58 19.01.2026

  • 7 Георги

    5 1 Отговор
    е то без да се държи за парапета какво да прави там. Или пък парапета се държеше за нея, абе подпираха си се двамата на тоя парапет.

    12:01 19.01.2026

  • 8 Лена

    5 1 Отговор
    Ох, някога бях много търсена, а сега аз търся , търся , но нещо лош късмет ! Попадам само на мъже които имат спешна работа и направо побягват да си я вършат , когато намена да отидем някъде насаме !?

    12:02 19.01.2026

  • 9 Лост

    1 2 Отговор
    Да видим търтейчето Божанов и еврейчето къде ще ходят да събират мед сега.А Бориславова дори да не е на избираемо място пак може да влезе.Справка ГЕРБ -тези които бяха избрани изведнъж се отказаха и посочените влязоха .

    12:03 19.01.2026

  • 10 Кокора искал лично да наложи

    3 2 Отговор
    коалиция с Възраждане. За това му е скочил Лорер насреща и не само той. Но този факт не се съобщава в статията ?! Защо?

    12:06 19.01.2026

  • 11 Не е нужно

    2 0 Отговор
    да се бяга като пале пред майка си !

    12:07 19.01.2026

  • 12 Пенка

    2 1 Отговор
    Лена,няма се притесняваш.Дорде си с това образование все ще се оправиш.Може и адвокатска кантора да отвориш в Лондон,Вашингтон или Бостън.Нали имаше по-едно време съпруг?Той ще те издържа.А той къде е ,че не се вижда нещо.Да не е зебегнал на некъде?Лена горе главата!Най-хубавото може и да предстои.

    12:08 19.01.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    1 2 Отговор
    Много тъпи коментари , от едно и също лице и всичките против Бориславова,
    явно много ги е притеснила , за истината която говори!!!

    12:10 19.01.2026

  • 14 Следващата управляваща коалиция

    0 1 Отговор
    ще бъде между Борисов, Радев и Доган и техните съдружни партии.

    Същата , както беше и досегашната коалиция в оставка.

    Промени в числения състав може да има, зависи кой ще се класира за парламента и кой - не, но структурата ще бъде същата.

    Радев ще управлява с ППДБ и АСП, ГЕРБ ще бъдат пълнеж за мнозинството на заден план, Борисов е на трапезата отново. БСП и ИТН, ако се класират- и те ще участват.
    Всичко това- облечено в обичайните приказки за държавните интереси, стабилността и прочие в условия на криза и войни.

    ДПС и Възраждане няма да бъдат включени в далаверата на държавно ниво.
    ДПС оперира в тяхната си местна власт, където имат непробиваеми позиции.

    12:10 19.01.2026

  • 15 Аз пък да кажа

    1 0 Отговор
    От ПП се "целят" в определени групи избиратели,които лесно се манипулират.Как иначе да си обясним,защо без да са свършили грам работа в полза на хората,те пак ще гласуват за някаква имагинерна промяна.Първо внушиха на хората,че са много умни и красиви и ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ще гласуват за тях и няколко стотин хиляди,решиха,че ще се правят на интелигентни.Сега същата работа с джензитата.Надъхват ги,нахъсват ги и без да имат програма аджаба, как ще управляват,тези ще им се вържат.

    12:12 19.01.2026

  • 16 на кой му дреме?

    1 0 Отговор
    няма да ни липсва пара5ка

    12:14 19.01.2026

