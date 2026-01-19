Лена Бориславова може да не е на избираемо място в листите на ПП-ДБ?

За разцепление в редиците на ПП-ДБ се заговори в мрежите. След като стана ясно, че изгонените Даниел Лорер и Явор Божанков няма да намерят място в листите на обединението за следващите избори, днес Лена Бориславова намекна, че може да не води листа. Разбира се публикацията на Бориславова може да е насочена към скандалите и разкритията на двамата депутати за действията в "Продължаваме промяната".
Ето и какво написа тя на страницата си във фейсбук, цитирана от novini.bg:
"За смисъла да бъдеш в политиката vs. политическото оцеляване и компромисите: За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“ или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения.
С времето и твърде често, за съжаление, политиката тихо се превръща от инструмент за промяна в цел сама по себе си. Смятам, че в най-общ план има три вида хора, които влизат в политиката. Първите са хора с кауза — хора, готови да пожертват личния си комфорт, стабилност и понякога дори безопасност, за да служат на нещо по-голямо от самите себе си.
Вторите са хора, които са дълбоко небалансирани, а понякога дори разрушителни — хора, които използват политиката, за да избягат от вътрешните си конфликти. Те се представят като борци за кауза, но в действителност хранят егото си, проектират личните си разочарования навън и заменят вътрешните си битки с външни политически войни.
Третата група се състои от хора, движени основно от пари, власт и кариерни амбиции. За тях идеологията и ценностите са просто маркетингови инструменти — удобни разкази, които прикриват личното облагодетелстване и стремежа към влияние."
