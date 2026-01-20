Времето днес, прогноза за вторник, 20 януари: Предимно слънчево, започва постепенно затопляне

През нощта вятърът ще отслабне. Ще преобладава ясно време.



Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 12 и минус 3°, в София - около 9, но областите с жълт код за леден ден намаляват. Отрицателни ще останат дневните температури вече главно в северната половина от страната.



Ще бъде предимно слънчево с максимални температури от минус 2 до плюс 6°, в София– около градус над нулата.



Ще духа слаб източен, по Черноморието – силен северен вятър.

Слабо повишение на температурите и в планините, където и утре ще бъде предимно слънчево, с умерен източен вятър.

В близките дни повишението на температурите ще продължи. В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България.



В източната част от Горнотракийската низина ще вали дъжд и там има условия за образуване на поледици. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд.



Остават условията за поледици на места в Източна България. В петък и събота ще бъде облачно и мъгливо, без съществени валежи.