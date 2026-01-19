Новини
Цончо Ганев: Политическите „спасители“ раждат само разочарование

19 Януари, 2026 17:54 921 36

  • цончо ганев-
  • възраждне-
  • избори-
  • румен радев-
  • президент

Българите имат основание да не вярват на обещанията на политиците

Цончо Ганев: Политическите „спасители“ раждат само разочарование - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В последното си интервю зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев каза, че ключът към промяната е активното участие на изборите, но не водено от емоции, а от ясни политически позиции.

„Трябва да има висока избирателна активност и затова всеки, който отиде да гласува, трябва да гласува за ясна политика, а не за емоции и не с очакването, че ще дойде спасител в лицето на когото и да било.“, коментира той.

Ганев подчерта, че значителна част от българското общество е против влизането в еврозоната и това ясно личи от социологическите проучвания през последните години. „Една част от избирателите на Румен Радев, да не кажа основната, огромната част от неговите избиратели, са част от тези 80% от българите, които не искат влизане и не искаха влизането в еврозоната.“, посочи той и уточни, че според различни социологически данни процентът варира между 50 и 60 на сто, а в определени изследвания стига до 70-80%.

Според народният представител именно тези хора олицетворяват общественото недоволство от решението за въвеждане на еврото. „Тези хора олицетворяват влизането в еврозоната на политическите сили, които ни вкараха вътре - това са ГЕРБ, „Ново начало“, ПП-ДБ, ИТН и БСП.“, каза той.

По думите му голяма част от негласуващите досега граждани са именно разочарованите от този политически модел и има очаквания те да се активизират на следващи избори.

„Огромната част от тях ще отидат и ще гласуват, надявам се, друга част от тях ще гласуват за новия политически субект Радев. Въпросът е какво очаква той да се случи с тези хора, ако направи коалиция с тези, които са ни набутали в еврозоната.“, подчерта Цончо Ганев.

Той предупреди, че подобен политически сценарий би имал негативни последици както за доверието към политиката, така и за избирателната активност. „Нищо хубаво политически за него. Лошо обаче е, че когато следващия път си говорим за ниската избирателна активност, тя не е дошла от нищото.“, заяви той.

Според Ганев българите имат основание да не вярват на обещанията на политиците. „Ние не можем да се сърдим на българския народ, че не отива да гласува, защото той е лъган 37 години от такива „спасители“. Тридесет и седем години и затова хората не вярват.“, подчерта той.

В изказването си народният представител се върна и към позицията на президента Румен Радев по темата за еврото и референдума. „Ние знаем, че той е за еврото. Въпросът е какви политически сигнали дава.“, заяви той и припомни, че преди година и половина Радев публично е отказал идеята за референдум, аргументирайки се с „цивилизационния избор“ на България.

„Само година и половина по-късно, знаейки вече и правейки си сметките как ще влиза в политиката като лидер, той започна да говори за свикване на референдум.“, посочи Ганев.

Той допълни, че при последни срещи с президента е бил зададен директен въпрос за личната му позиция - лев или евро, но отговор не е бил даден.

„И сега сме в ситуация, в която между лева и еврото Румен Радев избра турската лира, давайки мандата на АПС.“, допълни Цончо Ганев.

По думите му задкулисните договорки и политическите компромиси са сигнал, който избирателите трябва ясно да разчетат. „Нека това да са лампички, които светват в съзнанието на хората, които ще отиват да гласуват емоционално за него. Напълно ги разбирам - очакват поредния спасител.“, каза той, като добави, че именно тези хора впоследствие са най-силно разочаровани.

В заключение Цончо Ганев каза: „Не можете да отречете, че ние сме последователни. Когато казваме, че няма да влезем в управление, което ще ни вкара с фалшиви данни в еврозоната, ние не влизаме в такова управление точно и само заради това.“


София / България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 24 Отговор
    Само Радев има авторитет да промени нещо в тази кочина.

    Коментиран от #6, #10

    17:55 19.01.2026

  • 2 Цомчо плюещата камила

    26 5 Отговор
    А вие копанарските мошенгии вече не сте ли менте спасители?

    17:55 19.01.2026

  • 3 Всички пресститутки и прасститутки

    14 15 Отговор
    на Тиквата и Прасето са активирани да плюят по Радев.

    17:57 19.01.2026

  • 4 Боже Пази България

    23 13 Отговор
    от Румен Радев

    Коментиран от #15

    17:57 19.01.2026

  • 5 кой му дреме

    17 3 Отговор
    Пoвpьщане и Двуличие вече ко ше праят не зная

    17:59 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 78291

    21 7 Отговор
    Айде копейка в канала, няма вече ваксини ,лев,бежанци за какво да лъжете изчерпани сте ,другия парламент ще гледаш от фейсбук

    17:59 19.01.2026

  • 8 Възрожденец

    14 3 Отговор
    И вие само това родихте🤮

    18:04 19.01.2026

  • 9 оня с питон.я

    7 16 Отговор
    Плешо имаше всички основания най-после да връчи мандат на Възраждане. Възраждане е най-голямата опозиционна партия, която не е била във властта и не е участвала в сглобки. Вместо това той предпочете етническата турска партия АПС. Толкова за неговия патриотизъм. Предпочете да не си разваля отношенията с Урсулът, който щеше да е категорично против. Тоест от него не можем да очакваме да води независима политика.

    Коментиран от #13

    18:07 19.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Безспорно си е създал (или му създадоха) авторитет. Но има ли топки?

    Коментиран от #17

    18:08 19.01.2026

  • 11 Руди гела

    13 3 Отговор
    Глупава глава, Цончо ....

    18:09 19.01.2026

  • 12 Помогни

    8 2 Отговор
    си сам, за да ти помогне господ. От РР - нищо!

    18:09 19.01.2026

  • 13 Оная с пепелянката

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с питон.я":

    И кво? Кабинет ли щяхте да съставите бакшишите и певачките от катуна на Коце, ако ви го беше дал мандата?

    Айде честито изрожденка! Отекохте с бащицата си Тиквун Българоубиец!

    Коментиран от #16

    18:09 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Исторически парк

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Боже Пази България":

    Гербарите вече напълнихте гащите и почнахте да се молите на Бог да не ви помете Радев 😆😅😂😂😂

    18:14 19.01.2026

  • 16 оня с питон.я

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Оная с пепелянката":

    Естествено че не. Никой нямаше намерение да създава кабинети. Но тук един от почитателите на Плешо каза че видиш ли той изпращал сигнали. Какъв сигнал точно изпрати като връчи мандат точно на Меди? Ти ако имаш грам себеуважение като българин би ли го направил? Разбира се че не.

    Коментиран от #20

    18:15 19.01.2026

  • 17 Програмист

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "оня с питон.я":

    Т8й има ама ти нямаш

    Коментиран от #18

    18:15 19.01.2026

  • 18 оня с питон.я

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Програмист":

    Хаха. Абе вие софтуерните ендженерчета не бехте ли за фашагите от ппдб? Как е? Ше се уволняваме ли 26-та ,ИИ-то дойде.

    Коментиран от #21, #36

    18:18 19.01.2026

  • 19 Каменов

    5 0 Отговор
    КАТО ВАС -" ГОЛЕМИТЕ СПАСИТЕЛИ "

    18:21 19.01.2026

  • 20 Оная с пепелянката

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "оня с питон.я":

    Сигналите дето ги няма нема ги откриеш. По-добре мисли как ще я караш на социални помощи след 2 месеца кога Коцю ти спре джобните за тролене.

    Коментиран от #24, #26

    18:22 19.01.2026

  • 21 оня с лопатата

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с питон.я":

    Хронология на "спасяването" от "спасителите" във Възраждане ЕООД на копанарския принц Косю (в обратен ред):
    - спасиха лева
    - спасиха проекта АЕЦ Белене
    - спасиха МОЧА
    - спасиха евтиния ток от ТЕЦ-овете
    ... (безброй други дребни спасявания)
    - спасиха ни от пЛaндемията
    - спасиха ни от зеления сертификат

    Коментиран от #22

    18:28 19.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "оня с лопатата":

    Поне опитаха. А Плешо дори не посмя да се изкаже по тези въпроси, когато трябваше и очаквахме да вземе отношение. Факт.

    Коментиран от #32

    18:30 19.01.2026

  • 23 Вярно е

    10 0 Отговор
    Като вас Цонцо, едни мижитурки

    18:30 19.01.2026

  • 24 оня с питон.я

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Оная с пепелянката":

    Хаха. Мантрите на Лена от парапета. Не се притеснявай. Не съм в толкова окаяно положение, че да разчитам на партии и шуробаджанащина и на кочината като цяло, за да изхранвам семейството си.

    18:33 19.01.2026

  • 25 Фолоков

    8 1 Отговор
    ,то и вие сте пълно разочарование. Пускате кафявото защото радев ще ви заличи. Толкова сте безполезни .и вредни за България.

    18:34 19.01.2026

  • 26 Паконов

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Оная с пепелянката":

    На коцьо лъжеца му ручай кафявото

    18:35 19.01.2026

  • 27 Цоньо

    7 0 Отговор
    За себе си ли говориш бе мекеренце!

    18:36 19.01.2026

  • 28 Голениов

    7 0 Отговор
    Бегай да те опъва отзадзе копанара бе, цоМчо . Да ти Разпраца отходната тръба.

    18:40 19.01.2026

  • 29 Левски

    5 0 Отговор
    Цончо, мамин сине, по твоята логика трябва да търпим цялата паплач и сган в парламента доживот, така ли? Не си дорасъл да даваш мнение.

    18:40 19.01.2026

  • 30 Иван

    4 0 Отговор
    Много точно, същото като Вашата партия

    18:41 19.01.2026

  • 31 Ол ю нийд из лЬофф

    6 0 Отговор
    ЦоМчо обичам те !

    Костя

    18:42 19.01.2026

  • 32 оня с лопатата

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "оня с питон.я":

    Чети внимателно куха катунджийска главо! На "плешо" не му е работа да се изказва или да не се изкава относно всичките ви циркове, които играхте в сговор с баща ви от ОПГ ГЕРБ! "Плешо" не участва в изпълнителната, законодателната или съдебната власт! "Плещо" ще слезе от представителния си пост тия дни и тежко ви и горко на крадците, щото май Тръмпоча ще въвежда вече някакъв ред в тая корумпирана колония, защото не му е нужна още една Украйна със златни ке.нефи!

    18:45 19.01.2026

  • 33 малиииий...

    4 0 Отговор
    Сега като тръгнат едни спонсори от Путин и от Боташ... няма начин да не спечели още от раз с пълно мнозинство.

    18:46 19.01.2026

  • 34 сдсфдсфс

    2 0 Отговор
    Обществото е това което може да промени нещата но с цялото ми уважение към българското общество то не е готово за това може би след 100 години . Живков които аз не харесвам като цяло през 1966 е казал че българинът иска да яде и пие най вече . И аз ще добавя и да си подлива вода и да завижда . Този от снимката също иска да яде и пие като му гледам лицето . Не харсавам и президента .

    18:48 19.01.2026

  • 35 Хохооо

    0 0 Отговор
    Израждане се притеснили, че копейките ще спрат и някой друг ще ги замести!!!

    18:51 19.01.2026

  • 36 Програмист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с питон.я":

    Аз съм от ония, които пишат ии-то така че чакай да ме съкратят 😉 но пък пиша ии за автономни автомобили, така че аз ще съкратя вас шоферчетата кибици 😏😈

    18:52 19.01.2026

