Цончо Ганев: Политическите „спасители“ раждат само разочарование

В последното си интервю зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев каза, че ключът към промяната е активното участие на изборите, но не водено от емоции, а от ясни политически позиции.

„Трябва да има висока избирателна активност и затова всеки, който отиде да гласува, трябва да гласува за ясна политика, а не за емоции и не с очакването, че ще дойде спасител в лицето на когото и да било.“, коментира той.

Ганев подчерта, че значителна част от българското общество е против влизането в еврозоната и това ясно личи от социологическите проучвания през последните години. „Една част от избирателите на Румен Радев, да не кажа основната, огромната част от неговите избиратели, са част от тези 80% от българите, които не искат влизане и не искаха влизането в еврозоната.“, посочи той и уточни, че според различни социологически данни процентът варира между 50 и 60 на сто, а в определени изследвания стига до 70-80%.

Според народният представител именно тези хора олицетворяват общественото недоволство от решението за въвеждане на еврото. „Тези хора олицетворяват влизането в еврозоната на политическите сили, които ни вкараха вътре - това са ГЕРБ, „Ново начало“, ПП-ДБ, ИТН и БСП.“, каза той.

По думите му голяма част от негласуващите досега граждани са именно разочарованите от този политически модел и има очаквания те да се активизират на следващи избори.

„Огромната част от тях ще отидат и ще гласуват, надявам се, друга част от тях ще гласуват за новия политически субект Радев. Въпросът е какво очаква той да се случи с тези хора, ако направи коалиция с тези, които са ни набутали в еврозоната.“, подчерта Цончо Ганев.

Той предупреди, че подобен политически сценарий би имал негативни последици както за доверието към политиката, така и за избирателната активност. „Нищо хубаво политически за него. Лошо обаче е, че когато следващия път си говорим за ниската избирателна активност, тя не е дошла от нищото.“, заяви той.

Според Ганев българите имат основание да не вярват на обещанията на политиците. „Ние не можем да се сърдим на българския народ, че не отива да гласува, защото той е лъган 37 години от такива „спасители“. Тридесет и седем години и затова хората не вярват.“, подчерта той.

В изказването си народният представител се върна и към позицията на президента Румен Радев по темата за еврото и референдума. „Ние знаем, че той е за еврото. Въпросът е какви политически сигнали дава.“, заяви той и припомни, че преди година и половина Радев публично е отказал идеята за референдум, аргументирайки се с „цивилизационния избор“ на България.

„Само година и половина по-късно, знаейки вече и правейки си сметките как ще влиза в политиката като лидер, той започна да говори за свикване на референдум.“, посочи Ганев.

Той допълни, че при последни срещи с президента е бил зададен директен въпрос за личната му позиция - лев или евро, но отговор не е бил даден.

„И сега сме в ситуация, в която между лева и еврото Румен Радев избра турската лира, давайки мандата на АПС.“, допълни Цончо Ганев.

По думите му задкулисните договорки и политическите компромиси са сигнал, който избирателите трябва ясно да разчетат. „Нека това да са лампички, които светват в съзнанието на хората, които ще отиват да гласуват емоционално за него. Напълно ги разбирам - очакват поредния спасител.“, каза той, като добави, че именно тези хора впоследствие са най-силно разочаровани.

В заключение Цончо Ганев каза: „Не можете да отречете, че ние сме последователни. Когато казваме, че няма да влезем в управление, което ще ни вкара с фалшиви данни в еврозоната, ние не влизаме в такова управление точно и само заради това.“