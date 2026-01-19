Цончо Ганев: Политическите „спасители“ раждат само разочарование

В последното си интервю зам.-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев каза, че ключът към промяната е активното участие на изборите, но не водено от емоции, а от ясни политически позиции.
„Трябва да има висока избирателна активност и затова всеки, който отиде да гласува, трябва да гласува за ясна политика, а не за емоции и не с очакването, че ще дойде спасител в лицето на когото и да било.“, коментира той.
Ганев подчерта, че значителна част от българското общество е против влизането в еврозоната и това ясно личи от социологическите проучвания през последните години. „Една част от избирателите на Румен Радев, да не кажа основната, огромната част от неговите избиратели, са част от тези 80% от българите, които не искат влизане и не искаха влизането в еврозоната.“, посочи той и уточни, че според различни социологически данни процентът варира между 50 и 60 на сто, а в определени изследвания стига до 70-80%.
Според народният представител именно тези хора олицетворяват общественото недоволство от решението за въвеждане на еврото. „Тези хора олицетворяват влизането в еврозоната на политическите сили, които ни вкараха вътре - това са ГЕРБ, „Ново начало“, ПП-ДБ, ИТН и БСП.“, каза той.
По думите му голяма част от негласуващите досега граждани са именно разочарованите от този политически модел и има очаквания те да се активизират на следващи избори.
„Огромната част от тях ще отидат и ще гласуват, надявам се, друга част от тях ще гласуват за новия политически субект Радев. Въпросът е какво очаква той да се случи с тези хора, ако направи коалиция с тези, които са ни набутали в еврозоната.“, подчерта Цончо Ганев.
Той предупреди, че подобен политически сценарий би имал негативни последици както за доверието към политиката, така и за избирателната активност. „Нищо хубаво политически за него. Лошо обаче е, че когато следващия път си говорим за ниската избирателна активност, тя не е дошла от нищото.“, заяви той.
Според Ганев българите имат основание да не вярват на обещанията на политиците. „Ние не можем да се сърдим на българския народ, че не отива да гласува, защото той е лъган 37 години от такива „спасители“. Тридесет и седем години и затова хората не вярват.“, подчерта той.
В изказването си народният представител се върна и към позицията на президента Румен Радев по темата за еврото и референдума. „Ние знаем, че той е за еврото. Въпросът е какви политически сигнали дава.“, заяви той и припомни, че преди година и половина Радев публично е отказал идеята за референдум, аргументирайки се с „цивилизационния избор“ на България.
„Само година и половина по-късно, знаейки вече и правейки си сметките как ще влиза в политиката като лидер, той започна да говори за свикване на референдум.“, посочи Ганев.
Той допълни, че при последни срещи с президента е бил зададен директен въпрос за личната му позиция - лев или евро, но отговор не е бил даден.
„И сега сме в ситуация, в която между лева и еврото Румен Радев избра турската лира, давайки мандата на АПС.“, допълни Цончо Ганев.
По думите му задкулисните договорки и политическите компромиси са сигнал, който избирателите трябва ясно да разчетат. „Нека това да са лампички, които светват в съзнанието на хората, които ще отиват да гласуват емоционално за него. Напълно ги разбирам - очакват поредния спасител.“, каза той, като добави, че именно тези хора впоследствие са най-силно разочаровани.
В заключение Цончо Ганев каза: „Не можете да отречете, че ние сме последователни. Когато казваме, че няма да влезем в управление, което ще ни вкара с фалшиви данни в еврозоната, ние не влизаме в такова управление точно и само заради това.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #10
17:55 19.01.2026
2 Цомчо плюещата камила
17:55 19.01.2026
3 Всички пресститутки и прасститутки
17:57 19.01.2026
4 Боже Пази България
Коментиран от #15
17:57 19.01.2026
5 кой му дреме
17:59 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 78291
17:59 19.01.2026
8 Възрожденец
18:04 19.01.2026
9 оня с питон.я
Коментиран от #13
18:07 19.01.2026
10 оня с питон.я
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Безспорно си е създал (или му създадоха) авторитет. Но има ли топки?
Коментиран от #17
18:08 19.01.2026
11 Руди гела
18:09 19.01.2026
12 Помогни
18:09 19.01.2026
13 Оная с пепелянката
До коментар #9 от "оня с питон.я":И кво? Кабинет ли щяхте да съставите бакшишите и певачките от катуна на Коце, ако ви го беше дал мандата?
Айде честито изрожденка! Отекохте с бащицата си Тиквун Българоубиец!
Коментиран от #16
18:09 19.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Исторически парк
До коментар #4 от "Боже Пази България":Гербарите вече напълнихте гащите и почнахте да се молите на Бог да не ви помете Радев 😆😅😂😂😂
18:14 19.01.2026
16 оня с питон.я
До коментар #13 от "Оная с пепелянката":Естествено че не. Никой нямаше намерение да създава кабинети. Но тук един от почитателите на Плешо каза че видиш ли той изпращал сигнали. Какъв сигнал точно изпрати като връчи мандат точно на Меди? Ти ако имаш грам себеуважение като българин би ли го направил? Разбира се че не.
Коментиран от #20
18:15 19.01.2026
17 Програмист
До коментар #10 от "оня с питон.я":Т8й има ама ти нямаш
Коментиран от #18
18:15 19.01.2026
18 оня с питон.я
До коментар #17 от "Програмист":Хаха. Абе вие софтуерните ендженерчета не бехте ли за фашагите от ппдб? Как е? Ше се уволняваме ли 26-та ,ИИ-то дойде.
Коментиран от #21, #36
18:18 19.01.2026
19 Каменов
18:21 19.01.2026
20 Оная с пепелянката
До коментар #16 от "оня с питон.я":Сигналите дето ги няма нема ги откриеш. По-добре мисли как ще я караш на социални помощи след 2 месеца кога Коцю ти спре джобните за тролене.
Коментиран от #24, #26
18:22 19.01.2026
21 оня с лопатата
До коментар #18 от "оня с питон.я":Хронология на "спасяването" от "спасителите" във Възраждане ЕООД на копанарския принц Косю (в обратен ред):
- спасиха лева
- спасиха проекта АЕЦ Белене
- спасиха МОЧА
- спасиха евтиния ток от ТЕЦ-овете
... (безброй други дребни спасявания)
- спасиха ни от пЛaндемията
- спасиха ни от зеления сертификат
Коментиран от #22
18:28 19.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #21 от "оня с лопатата":Поне опитаха. А Плешо дори не посмя да се изкаже по тези въпроси, когато трябваше и очаквахме да вземе отношение. Факт.
Коментиран от #32
18:30 19.01.2026
23 Вярно е
18:30 19.01.2026
24 оня с питон.я
До коментар #20 от "Оная с пепелянката":Хаха. Мантрите на Лена от парапета. Не се притеснявай. Не съм в толкова окаяно положение, че да разчитам на партии и шуробаджанащина и на кочината като цяло, за да изхранвам семейството си.
18:33 19.01.2026
25 Фолоков
18:34 19.01.2026
26 Паконов
До коментар #20 от "Оная с пепелянката":На коцьо лъжеца му ручай кафявото
18:35 19.01.2026
27 Цоньо
18:36 19.01.2026
28 Голениов
18:40 19.01.2026
29 Левски
18:40 19.01.2026
30 Иван
18:41 19.01.2026
31 Ол ю нийд из лЬофф
Костя
18:42 19.01.2026
32 оня с лопатата
До коментар #22 от "оня с питон.я":Чети внимателно куха катунджийска главо! На "плешо" не му е работа да се изказва или да не се изкава относно всичките ви циркове, които играхте в сговор с баща ви от ОПГ ГЕРБ! "Плешо" не участва в изпълнителната, законодателната или съдебната власт! "Плещо" ще слезе от представителния си пост тия дни и тежко ви и горко на крадците, щото май Тръмпоча ще въвежда вече някакъв ред в тая корумпирана колония, защото не му е нужна още една Украйна със златни ке.нефи!
18:45 19.01.2026
33 малиииий...
18:46 19.01.2026
34 сдсфдсфс
18:48 19.01.2026
35 Хохооо
18:51 19.01.2026
36 Програмист
До коментар #18 от "оня с питон.я":Аз съм от ония, които пишат ии-то така че чакай да ме съкратят 😉 но пък пиша ии за автономни автомобили, така че аз ще съкратя вас шоферчетата кибици 😏😈
18:52 19.01.2026