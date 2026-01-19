Новини
Борис Бонев: България е избрала своя път - ЕС и НАТО, г-н Радев. Запомнете това!

19 Януари, 2026

Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, каза Бонев

Борис Бонев: България е избрала своя път - ЕС и НАТО, г-н Радев. Запомнете това! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това, което всички очакваха от поне година се случи - Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да - Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин. Това заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев и продължи:

Безпрецедентните протести от последните седмици ясно показаха, че българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички. На фона на глобалните кризи и икономическите сътресения, България не може повече да изглежда нелепо: парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи. Време е да се работи.

Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти. В противен случай, темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява. Ние настояваме преди кампанията, София да се изчисти, вместо софиянци да бъдат жертви на предизборни борби до края на март.

Позволявам си и едно лично послание към г-н Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия.

Помнете това.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо ПУХ

    134 9 Отговор
    Меките по добре да замълчат

    Коментиран от #45

    19:33 19.01.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    118 13 Отговор
    Нищо не е избрала България, избраха го МИШКИ и позлизурковци като теб...

    Коментиран от #58

    19:33 19.01.2026

  • 3 Мушмул

    120 9 Отговор
    На Радев акъл ли даваш бе шушляк

    Коментиран от #48

    19:33 19.01.2026

  • 4 България няма късмет!

    11 54 Отговор
    Радев, зодия "Близнак", като Тиквата , Тръмп и Борис Джонсон!

    Коментиран от #68

    19:33 19.01.2026

  • 5 Радев, чии е Крим?

    18 71 Отговор
    Ще махаш ли еврото?

    Коментиран от #55

    19:34 19.01.2026

  • 6 Христо

    64 3 Отговор
    Ние ще гласуваме точно срещу мекеретата

    19:34 19.01.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    16 65 Отговор
    Резидента каза да плащате на Боташ и да не философствате!

    19:34 19.01.2026

  • 8 Хмм

    41 7 Отговор
    какво против САЩ ли сме, ще изпращаме ли войски в Гренландия в помощ на окупатора Дания, ще плащаме ли втечнен газ с 25% мито, ще обявяваме ли война на САЩ

    19:34 19.01.2026

  • 9 Майко мила!

    22 80 Отговор
    Тая дето падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони, ни стана президент!
    Господ да пази България!

    19:34 19.01.2026

  • 10 Бг гражданин

    75 5 Отговор
    Чвого мазно хомосексуалче е тоя!!!

    Коментиран от #57

    19:36 19.01.2026

  • 11 Онзи

    57 9 Отговор
    За какво ми ЕС като едвам си плащаме сметките сте стига с тия клишета , тоя в коя реалност живеят

    19:36 19.01.2026

  • 12 Русо дебилите

    9 56 Отговор
    получиха оргазъм!

    19:36 19.01.2026

  • 13 Прав Си Бонев

    65 5 Отговор
    Нато и Европа, но без велосипедисти като теб

    19:36 19.01.2026

  • 14 Бонбонев

    64 17 Отговор
    Приключваме с тези глупости, Европейски съюз и НАТО. Този път ни води към национална катастрофа. Нашия път е с братска Русия и БРИКС.

    Коментиран от #44

    19:37 19.01.2026

  • 15 А50

    62 7 Отговор
    Понитата от коневръза на сорос да мълчат а още по-добре да се скрият

    19:37 19.01.2026

  • 16 Онзи

    39 4 Отговор
    Да бе ти ще му кажеж.Той на теб разчита!!!!

    19:38 19.01.2026

  • 17 Мнение

    54 4 Отговор
    Мнението на един жалък лево резбовак има значение само на 2. 2. Този отпадък явно е подранил.

    19:38 19.01.2026

  • 18 Йес

    8 22 Отговор
    Да изхвърлим Мууни на бунището!

    19:38 19.01.2026

  • 19 Реалист

    53 4 Отговор
    Като сме избрали ЕС и НАТО защо ни третират като изтривалки,слуги и територия която мълчаливо да си дава богатствата,внася отпадъци за изгаряне и купува на космически цени самолети които не летят заради дефекти???

    19:39 19.01.2026

  • 20 Смелчаги

    40 4 Отговор
    Къде го е избрала, в Банкя, Драгалевци или на Референдум? Запомни пътя за ЦСЗ, ще ти трябва!

    19:39 19.01.2026

  • 21 Да,бе

    44 4 Отговор
    Най-странното е,че мис Бонев се прави на мъж...И хич не и ходи.

    19:39 19.01.2026

  • 22 Бай онзи

    36 5 Отговор
    Много си малък и жалък за да даваш наклон на някой.

    19:39 19.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 4 Отговор
    България беше избрала своя път и по времето на Третият Райх Курск Багратион Яш Кишинев и хоп Шумете дебри и Балкани Шумете волни лесове И те така те

    19:40 19.01.2026

  • 25 Абе

    29 4 Отговор
    Мушморок, къде си тръгнал да даваш акъл на орела? Стой си в гьола и потъвай в тинята!

    19:41 19.01.2026

  • 26 Спасителят

    27 3 Отговор
    Тоя освен София тръгна да спасява и България вземи се скрий за кой се помисли искаш и ти да се докопаш до кокала

    19:42 19.01.2026

  • 27 Кой е тоя

    19 5 Отговор
    Бонев????кой ли го бръсне за ….

    19:43 19.01.2026

  • 28 Дичо

    23 4 Отговор
    Абе Бонев ,марш в индия бе мммаааннгал

    19:44 19.01.2026

  • 29 Цвете

    7 25 Отговор
    АБСОЛЮТНО ПОДКРЕПЯМ БОНЕВ. 🌹👍💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬 НИЕ ДАДОХМЕ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ДА БЪДЕМ РАВНИ С ЕВРОПА. НИЕ БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ОСТАНЕМ ЗАВИНАГИ ЕВРОПЕЙЦИ ,МЕЖДУ ДРУГОТО, НЕКА СИ ПОМИСЛЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА НИ ВРЪЩАТ В МИНАЛОТО, ЗАЩОТО СА КАУЗА ПЕРДУТА.👍💯🇧🇬

    Коментиран от #52

    19:44 19.01.2026

  • 30 доктор пол

    26 3 Отговор
    никой не ни е питал, къде ви е референдума бре небръснат

    19:45 19.01.2026

  • 31 Кой си ти, за да говориш

    28 2 Отговор
    с този императивен тон на президента. Бедственото положение в София е резултат от пагубната политика на групичката около тебе . С вашия кмет играете на доброто и лошото чинге, но няма да ви се получи спектакълът Доста дълго софиянци преглъщат отровната ви гореща каша

    19:46 19.01.2026

  • 32 Дичо

    25 3 Отговор
    Демокрация без референдуми е равна на диктатура.

    19:47 19.01.2026

  • 33 Цвете

    5 27 Отговор
    АБСОЛЮТНО ПОДКРЕПЯМ БОНЕВ. 🌹👍💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬 НИЕ ДАДОХМЕ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ДА БЪДЕМ РАВНИ С ЕВРОПА. НИЕ БЪЛГАРИТЕ ЩЕ ОСТАНЕМ ЗАВИНАГИ ЕВРОПЕЙЦИ ,МЕЖДУ ДРУГОТО, НЕКА СИ ПОМИСЛЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА НИ ВРЪЩАТ В МИНАЛОТО, ЗАЩОТО СА КАУЗА ПЕРДУТА.👍💯🇧🇬

    Коментиран от #43

    19:47 19.01.2026

  • 34 Форд

    31 2 Отговор
    Борисе, България нищо не е избирала, а всичко и бе натрапено! За кое от важните неща имаше референдум?

    19:47 19.01.2026

  • 35 Запомнете това!

    29 3 Отговор
    Българите никога не са избирали нато и ес!

    19:47 19.01.2026

  • 36 Урсула

    20 3 Отговор
    Палячо

    19:49 19.01.2026

  • 37 Софиянец

    30 1 Отговор
    Тихо, бе! Амбреаж! Аз колония и робство не еъм избирал! Запомни го!

    19:50 19.01.2026

  • 38 Евроджендър

    24 1 Отговор
    Мис Бони дълбокото гърло да не се обажда, а да събира багажа за село

    19:51 19.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    20 1 Отговор
    Разбира му главата на тоя джендър от ЕС и НАТО!

    19:52 19.01.2026

  • 41 ХА ХА ХА

    15 1 Отговор
    СОРОСЧЕТАТА ЛИБЕРАЛЧЕТАТА ДЖЕНДЪРЧЕТАТА НЕ СА БЪЛГАРИЯ , БОНКЕ .

    19:52 19.01.2026

  • 42 Бонев,

    8 2 Отговор
    заради тези твои разбирания, твоят дядо ще те заплюе. Той бе много честен човек.

    19:53 19.01.2026

  • 43 шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Цвете":

    Оди се лечи перкенде

    19:53 19.01.2026

  • 44 Айде сериозно

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Бонбонев":

    На Балканите само на сърбите е братска. Е и на Сирия, Иран и Венецуела беше братска, ама какво от това

    19:54 19.01.2026

  • 45 Румен Решетников

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мечо ПУХ":

    Последвай съвета си и млъквай!

    19:54 19.01.2026

  • 46 Анджо

    4 17 Отговор
    За 10 години нищо не направи и нищо не показа че става за ръководител. Смърт за гадните русофили.

    19:55 19.01.2026

  • 47 Реалист

    19 1 Отговор
    Ти пък кой си ! България била избрала !?? Кога ? Питаха ли народа ? Урсулски слуги .

    19:56 19.01.2026

  • 48 Копейкин Костя

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Мушмул":

    Точно така! Румен Решетников приема акъл от Копринката, от проверени другари, от Йотова... 😀

    19:57 19.01.2026

  • 49 Край

    12 0 Отговор
    Така 1989г. комунистите ни обясняваха " България е избара своя път - социализъм и вечна дружба със СССР" Никой избор не е завинаги - НАТО се оказва фикция а ЕС тепърва ще го разбираме

    19:57 19.01.2026

  • 50 Бонев,

    8 1 Отговор
    заради тези твои разбирания, твоят дядо ще те заплюе. Той бе много честен човек.Ако е жив, питай го от какво му е белега.

    19:57 19.01.2026

  • 51 Стенли

    8 0 Отговор
    Дано Радев не се окаже поредния Симеон Сакскобургготски или Борисов защото те така дойдоха с големи заявки още помним Симеон Сакскобургготски как обещаеше да ни оправи,(каквото и да значи) за осемстотин дни и как добре си взема имоти и гори същата работа и с Боко с тази разлика че той доста повече години ни "оправя " така че много не вярвам

    19:57 19.01.2026

  • 52 Какво

    11 1 Отговор

    До коментар #29 от "Цвете":

    ти е равно с Европа? Какво ти е равно с НАТО? Стандарт на живот, право на глас или нещо друго?

    19:58 19.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Респект и уважение за Мис Бони!🌈🥳🤣👍

    Коментиран от #88

    20:01 19.01.2026

  • 55 Дядо Митьо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Радев, чии е Крим?":

    Ша маха,от влака за Москва...

    20:02 19.01.2026

  • 56 От чужбина

    10 1 Отговор
    Искаме ЕС, ама не този ЕС на Урсула и Кая. А НАТО за какво ние? НЕ сме го искали НАТО, натрапиха ни го. Натрапиха го на цяла Източна Европа и това сега е една от причините за войната в Украйна. Защото беше обещано на Русия, че НАТО няма да се разширява на изток от Германия. В последствие се разшири под лъжливия предтекст - желание на народите. В действителност ни задължиха да сме в НАТО за да сме в ЕС. А как така това задължение го нямаше за Австрия и за скандинавските държави?

    20:03 19.01.2026

  • 57 киру

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бг гражданин":

    Ми то като видиш другарката Деса,яма да се учудя ако изкара някой патлак...

    20:03 19.01.2026

  • 58 Тя която...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Браво човече!Уважавам те!

    20:04 19.01.2026

  • 59 Ами

    12 2 Отговор
    Не помня да е имало питане към народа, така че
    България не е избрала нито ЕС, нито НАТО.
    Който си ги е избирал да им бере гаалето :)

    20:05 19.01.2026

  • 60 Сърди София

    14 1 Отговор
    София не е България! Бо Бо да знаеш: Ако не те питат, съвети не давай! Ако го правиш от страх, работата ти не е чиста, а скоро боклука ще се самопочисти!

    20:05 19.01.2026

  • 61 Този мургавелко има ли право

    12 1 Отговор
    Да говори от името на България

    20:06 19.01.2026

  • 62 Азззззззз

    12 1 Отговор
    Не са ни питали нито за ЕС, нито за НАТО. Така че нищо такова не сме избирали. Тоя неориентиран младеж трябва да запомни това!

    Коментиран от #64

    20:06 19.01.2026

  • 63 селяк

    9 1 Отговор
    Я не помна да съм га избирал ЕС и НАТО. Тумбацете дек управлеваа га избраа тиа простотии

    20:06 19.01.2026

  • 64 Пецо

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Азззззззз":

    Да запомни трябва да има с какво да го запомни , а то като гледам гладко ли гладко там горе

    20:08 19.01.2026

  • 65 Деций

    8 1 Отговор
    Кого визираш под България държавата или страната защото това са коренно различни понятия.Държавата е юридическата структура ,а страната е земята и хората .Та страната България нищо не е избирала и не е питана,поради страх от произнасянето на гражданите.
    .На нас ни ги натресаха тези тези организации както и еврото.Но нищо те са пред разпад и лева скоро ше се върне отново в рамките на 2/3 г.

    20:09 19.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Политически некоректен

    8 0 Отговор
    Не е имало референдума (допитване),
    Таке, че това не отговарят на истината.

    20:11 19.01.2026

  • 68 И Симеон

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "България няма късмет!":

    Сакскобурготски, също зодия близнаци! На такъв вяра?

    20:12 19.01.2026

  • 69 9689

    7 0 Отговор
    Акъл от обратен-никога.

    20:12 19.01.2026

  • 70 дядото

    8 0 Отговор
    не българия на гражданите,пътя към нато и ес избрахте вие,продажни предатели.

    20:12 19.01.2026

  • 71 Хаха

    5 0 Отговор
    Мис Бони с нетрадиционната ориентация да не се обажда, щото никой не го пита, нито бръсне за с.ива...

    20:12 19.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хи хи

    9 0 Отговор
    Никакъв референдум не е имало нито за нато, нито за ЕС, така че България не ги е избрала !!!!

    20:14 19.01.2026

  • 74 Гаргамел

    5 0 Отговор
    Писача говори за София,но тя не е България- живее в блатото си от което не може да излезе.Капацитета му е толкова.Но простено му е,прекалено е млад

    20:15 19.01.2026

  • 75 нннн

    6 0 Отговор
    Властта не ми е дала възможност да избирам и аз нищо не съм избирал. Някой избирал ли е?

    20:16 19.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Дедовия

    3 0 Отговор
    О свещена простота!!!. Пази Боже сляпо да прогледне!!!.

    20:21 19.01.2026

  • 79 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор
    Този от къде знае какво е избрала България? Жълтите павета не са Българоя. Не си спомням да е имало референдум нито за Нато, нито за ЕС нито за еврозоната.

    20:22 19.01.2026

  • 80 Еднорогата

    3 0 Отговор
    Замълчи и си избърши устата.

    20:23 19.01.2026

  • 81 Кога, бе Бонев?

    2 0 Отговор
    Кога избрахме и ЕС, и НАТО? Кой и кога ни попита?

    Коментиран от #85

    20:24 19.01.2026

  • 82 Хи хи

    3 0 Отговор
    Я тоя да каже като е такъв натовец, като го извикат по член 5, за кое нато в Гренландия ще се бие, американското или датското ???

    20:24 19.01.2026

  • 83 Ццц

    2 0 Отговор
    Бончо, България беше избрала да е съюзник на Третия райх. И добре се отказа от избора си почти на време, че сега щеше да си общински съветник в сръбска провинция. Сега сме избрали да сме съюзник на Четвъртия райх, но това означава този път да стигнем до края.

    20:25 19.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Кога, бе Бонев?":

    Много неща нямаше да са такива, ако ни бяха питали. Но па един чифутин се здра да реве. Явно и това племе понякога го гризе съвестта.

    20:28 19.01.2026

  • 86 Стига бе

    1 0 Отговор
    Вие съберете боклука, че направихте София кочина, акъл на Радев тръгнали да дават.

    20:33 19.01.2026

  • 87 Ахил

    0 0 Отговор
    Радев е поредната матрошка в европейска България, което е опасно за родината ни. Защото парламента се пренасели с партии Путин ковки, което ще създаде риск за еврочленството ни и националната ни сигурност. Копейките се радват, че се задава още една копейка чебурашката Радев.

    20:33 19.01.2026

  • 88 😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    😂😂😂😂😂

    20:35 19.01.2026

  • 89 Анонимен

    0 0 Отговор
    Розовото пони да знае, че е крайно време България да избере българите.

    20:35 19.01.2026

