Борис Бонев: България е избрала своя път - ЕС и НАТО, г-н Радев. Запомнете това!

Това, което всички очакваха от поне година се случи - Радев подаде оставка като президент и ще участва в предсрочните парламентарни избори. Да - Радев има потенциала да размести застоялото политическо блато. Кампанията няма да е по сценарий на статуквото и няма да е „както винаги“. Но това няма да има значение, ако след изборите схемите просто сменят собственика си. А новите лица продължат да работят по стария начин. Това заяви председателят на "Спаси София" Борис Бонев и продължи:
Безпрецедентните протести от последните седмици ясно показаха, че българският народ не може повече да търпи корупцията и овладяната от Пеевски и Борисов държава. Хората от площадите ясно заявиха, че държавата ни се нуждае от реална антикорупционна политика, реформи, работещи институции и правила, които важат за всички. На фона на глобалните кризи и икономическите сътресения, България не може повече да изглежда нелепо: парламент, който основно се замеря с компромати, и държава, която не може да реши елементарни управленски кризи. Време е да се работи.
Също така, независимо кой ще бъде назначен за служебен премиер - той/тя веднага трябва да обяви бедствено положение в София, а държавата да се намеси, за да се изчисти. В противен случай, темата на националната кампания ще бъде кризата в София и кой можел и не можел да управлява. Ние настояваме преди кампанията, София да се изчисти, вместо софиянци да бъдат жертви на предизборни борби до края на март.
Позволявам си и едно лично послание към г-н Радев - България отдавна е направила своя стратегически геополитически избор - ЕС и НАТО. Хората няма да ви изпратят в парламента, за да пренаписвате този избор. Ще ви изпратят, за да се справите с корупцията, зависимостите и безнаказаността, и за да проведете реформите, които държавата отлага от десетилетия.
Помнете това.
1 Мечо ПУХ
Коментиран от #45
19:33 19.01.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #58
19:33 19.01.2026
3 Мушмул
Коментиран от #48
19:33 19.01.2026
4 България няма късмет!
Коментиран от #68
19:33 19.01.2026
5 Радев, чии е Крим?
Коментиран от #55
19:34 19.01.2026
6 Христо
19:34 19.01.2026
7 Ганя Путинофила
19:34 19.01.2026
8 Хмм
19:34 19.01.2026
9 Майко мила!
Господ да пази България!
19:34 19.01.2026
10 Бг гражданин
Коментиран от #57
19:36 19.01.2026
11 Онзи
19:36 19.01.2026
12 Русо дебилите
19:36 19.01.2026
13 Прав Си Бонев
19:36 19.01.2026
14 Бонбонев
Коментиран от #44
19:37 19.01.2026
15 А50
19:37 19.01.2026
16 Онзи
19:38 19.01.2026
17 Мнение
19:38 19.01.2026
18 Йес
19:38 19.01.2026
19 Реалист
19:39 19.01.2026
20 Смелчаги
19:39 19.01.2026
21 Да,бе
19:39 19.01.2026
22 Бай онзи
19:39 19.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:40 19.01.2026
25 Абе
19:41 19.01.2026
26 Спасителят
19:42 19.01.2026
27 Кой е тоя
19:43 19.01.2026
28 Дичо
19:44 19.01.2026
29 Цвете
Коментиран от #52
19:44 19.01.2026
30 доктор пол
19:45 19.01.2026
31 Кой си ти, за да говориш
19:46 19.01.2026
32 Дичо
19:47 19.01.2026
33 Цвете
Коментиран от #43
19:47 19.01.2026
34 Форд
19:47 19.01.2026
35 Запомнете това!
19:47 19.01.2026
36 Урсула
19:49 19.01.2026
37 Софиянец
19:50 19.01.2026
38 Евроджендър
19:51 19.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
19:52 19.01.2026
41 ХА ХА ХА
19:52 19.01.2026
42 Бонев,
19:53 19.01.2026
43 шопо
До коментар #33 от "Цвете":Оди се лечи перкенде
19:53 19.01.2026
44 Айде сериозно
До коментар #14 от "Бонбонев":На Балканите само на сърбите е братска. Е и на Сирия, Иран и Венецуела беше братска, ама какво от това
19:54 19.01.2026
45 Румен Решетников
До коментар #1 от "Мечо ПУХ":Последвай съвета си и млъквай!
19:54 19.01.2026
46 Анджо
19:55 19.01.2026
47 Реалист
19:56 19.01.2026
48 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Мушмул":Точно така! Румен Решетников приема акъл от Копринката, от проверени другари, от Йотова... 😀
19:57 19.01.2026
49 Край
19:57 19.01.2026
50 Бонев,
19:57 19.01.2026
51 Стенли
19:57 19.01.2026
52 Какво
До коментар #29 от "Цвете":ти е равно с Европа? Какво ти е равно с НАТО? Стандарт на живот, право на глас или нещо друго?
19:58 19.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #88
20:01 19.01.2026
55 Дядо Митьо
До коментар #5 от "Радев, чии е Крим?":Ша маха,от влака за Москва...
20:02 19.01.2026
56 От чужбина
20:03 19.01.2026
57 киру
До коментар #10 от "Бг гражданин":Ми то като видиш другарката Деса,яма да се учудя ако изкара някой патлак...
20:03 19.01.2026
58 Тя която...
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Браво човече!Уважавам те!
20:04 19.01.2026
59 Ами
България не е избрала нито ЕС, нито НАТО.
Който си ги е избирал да им бере гаалето :)
20:05 19.01.2026
60 Сърди София
20:05 19.01.2026
61 Този мургавелко има ли право
20:06 19.01.2026
62 Азззззззз
Коментиран от #64
20:06 19.01.2026
63 селяк
20:06 19.01.2026
64 Пецо
До коментар #62 от "Азззззззз":Да запомни трябва да има с какво да го запомни , а то като гледам гладко ли гладко там горе
20:08 19.01.2026
65 Деций
.На нас ни ги натресаха тези тези организации както и еврото.Но нищо те са пред разпад и лева скоро ше се върне отново в рамките на 2/3 г.
20:09 19.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Политически некоректен
Таке, че това не отговарят на истината.
20:11 19.01.2026
68 И Симеон
До коментар #4 от "България няма късмет!":Сакскобурготски, също зодия близнаци! На такъв вяра?
20:12 19.01.2026
69 9689
20:12 19.01.2026
70 дядото
20:12 19.01.2026
71 Хаха
20:12 19.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хи хи
20:14 19.01.2026
74 Гаргамел
20:15 19.01.2026
75 нннн
20:16 19.01.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Дедовия
20:21 19.01.2026
79 Хо-ха-ха
20:22 19.01.2026
80 Еднорогата
20:23 19.01.2026
81 Кога, бе Бонев?
Коментиран от #85
20:24 19.01.2026
82 Хи хи
20:24 19.01.2026
83 Ццц
20:25 19.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ццц
До коментар #81 от "Кога, бе Бонев?":Много неща нямаше да са такива, ако ни бяха питали. Но па един чифутин се здра да реве. Явно и това племе понякога го гризе съвестта.
20:28 19.01.2026
86 Стига бе
20:33 19.01.2026
87 Ахил
20:33 19.01.2026
88 😂😂😂😂
До коментар #54 от "Mими Кучева🐕🦺":😂😂😂😂😂
20:35 19.01.2026
89 Анонимен
20:35 19.01.2026