Правната комисия заседава извънредно по Изборния кодекс в 14.00 часа

20 Януари, 2026 02:48, обновена 20 Януари, 2026 02:53 464 2

Вчера поради липса на кворум депутатите проведоха обсъждания по редица параграфи от законопроекта, но не ги гласуваха

Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Правната комисия в парламента ще продължи да разглежда на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс на следващото си заседание.

То ще се проведе извънредно на 20 януари в 14.00 часа, предаде БТА.

Вчера в продължение на повече от два часа нямаше кворум в комисията, за да се гласуват текстове. Поради тази причина депутатите проведоха обсъждания по редица параграфи от законопроекта, но не ги гласуваха.

Заради липса на кворум правната комисия не подложи на гласуване и създаването на Избирателна комисия „Чужбина“, както и текстове относно преброителните комисии.

От „Възраждане“ поискаха от председателя на комисията Анна Александрова да прекрати заседанието заради късния час, тежката материя и важните решения, които трябва да се вземат. Александрова отказа и помоли за още търпение, за да се обсъдят още параграфи, депутатите от „Възраждане“ обаче напуснаха залата. На фона на това, което правите с Изборния кодекс, отказвате да чуете каквито и да било аргументи срещу предложенията ви, а те не са само на политическите партии от опозицията, а са и на хората, каза Цвета Рангелова от „Възраждане“.

Правната комисия обсъди и предложението на Иван Минев, Георги Кръстев и Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС за отмяна на текста, който забранява резултатите от социологическите проучвания да се оповестяват преди 20:00 ч. на изборния ден. Анна Александрова постави въпроса дали това не би стимулирало избирателите, като Стою Стоев от ПП-ДБ заяви, че не е правилно по този начин да се мотивират гражданите и трябва да се даде възможност на всеки, на трезва глава, да вземе решение за кого да гласува.

От Обществения съвет на ЦИК заявиха, че те са против това да се допускат социологически изследвания преди края на изборния ден. Според съвета трябва да има още по-строги ограничения, ако могат да се въведат. Членът на ЦИК Цветозар Томов коментира, че в България е наложена традицията да има ограничение върху такъв тип информация, която може да повлияе върху мнението и волята на избирателя дали и за кого да гласува. Той отбеляза, че в изборния ден непрекъснато изтича разнопосочна информация за хода на гласуването.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ТИЯ СЕГА ЩЕ НАПЪВАТ ДО КРАЙ ДА НЯМА МАШИННО СКАНИРАЩО ГЛАСУВАНЕ ДА МОГАТ ДА ФАЛШИФИЦИРАТ ИЗБОРИТЕ.
    БЕЗ СКАНИРАЩИ МАШИНИ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СА ФАЛШ.

    03:08 20.01.2026

  • 2 Що да няма

    0 0 Отговор
    Оповестяване на данните от социологически проучвания и предварителни резултати? Защо? Мислите си, че българите са овце и не могат да мислят с главите си, а мислят с телевизора? Абе така си е за много, много хора…, но пазенето на тайна и затъмняването не е точният начин.

    03:27 20.01.2026

