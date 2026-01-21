Новини
В 14-часов маратон: Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс

21 Януари, 2026 07:36, обновена 21 Януари, 2026 06:40

Вчера час и половина беше необходимо на депутатите от комисията да съберат кворум и да започнат работа

В 14-часов маратон: Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Правната комисия в парламента заседава повече от 14 часа по предлаганите промени в Изборния кодекс.

Вчера час и половина беше необходимо на депутатите от комисията да съберат кворум и да започнат работа.

Депутатите гласуваха, че първо ще обсъдят всичките 222 параграфа в проектозакона, а след това ще минат към гласуване.

Така се застраховаха, че дори по време на заседанието кворумът да падне, то ще продължи с намерението да се събере в момента, в който е необходимо да се пристъпи към гласуване.

Спор предизвикаха текстовете, които въвеждат сканиращите устройства за гласуване, които се предвижда да станат част от изборния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Мафията работи нощем.

    06:42 21.01.2026

  • 2 тиквенсониада

    8 0 Отговор
    Да не са се преуморили ? Цели 14 часа работа ! Направо чудо.

    Коментиран от #3

    06:56 21.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "тиквенсониада":

    Като става дума за заграбване на властта са неуморни

    06:59 21.01.2026

  • 4 Шампиони

    11 0 Отговор
    В далаверите .

    06:59 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наистина

    5 0 Отговор
    36 години само обсъждания !

    07:03 21.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    Мафията отново нагласи изборите

    07:08 21.01.2026

  • 10 Даниел

    9 0 Отговор
    Проблема е в начина на попълване на бюлетината ,а тези искат направо да си ги броят без значение кой как я е попълнил??

    07:09 21.01.2026

  • 11 Според мен

    11 0 Отговор
    изборният кодекс трябва да се създава само от експерти, т.е. да не се докосват депутати до него, защото ги касае пряко.

    07:14 21.01.2026

  • 12 В крайна сметка

    5 0 Отговор
    разбирам, че индианската нишка отново влиза, като законно гласуване.

    07:23 21.01.2026

  • 13 Циник

    2 0 Отговор
    Видяха Радев, че идва да им вземе местата в Парламента, и се разработиха. Нещастна държава сме и никаква демокрация не е за нас, уви. Само диктатура и бой по главите ни оправят.

    08:05 21.01.2026

