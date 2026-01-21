Кирил Петков: Стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. България се представя по-добре от Унгария

Моля, стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. Нека говорим с факти и да започнем от реалните данни.
През 2024 г. Унгария е на последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление – ключов показател за жизнения стандарт. България също изостава, но се представя по-добре от Унгария! България, с всички си проблеми, вече изпреварва Унгария по това колко хората реално могат да си позволят стоки и услуги — факт, който разбива фалшивите опорки.
Това публикува на страницата си във фейсбук Кирил Петков. Ето и още от неговия коментар:
По отношение на корупцията картината е също толкова показателна. Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година. България има сериозни проблеми, но не е на дъното, което показва, че концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение.
Последствията за Унгария са реални – загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, вследствие на системни проблеми с върховенството на закона.
Изводът:
България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа.
Целта трябва да бъде силна България в силна Европа – с работещи демократични институции и ясна европейска ориентация, основана на реални резултати, а не на пропагандни внушения.
За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще. Ще работим само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията. Уроците са научени — компромиси по тези два основни репера няма да има.
Фалшивите опорки не водят напред. България има нужда от силни институции, не от автократи. Моделът „Орбан“ не прави обществата по-богати или по-справедливи — България може и трябва да цели много повече.
1 Жоро
Парламент И.Д.,
Президент И.Д.,
ВСС И.Д.,
Инспекторат И.Д.,
Главен прокурор И.Д.,
Шеф на ВАС И.Д.
Правителство - и то И.Д.
А ПП - ДБ ГИ Е ШУБЕ. ДА НЕ УПРАВЛЯВАЛ РАДЕВ КАТО ОРБАН. ДА НЕ ВЗЕМЕ ДА ИЗКАРА ПЕТ МАНДАТА.
11:37 21.01.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
11:37 21.01.2026
3 Опс
11:38 21.01.2026
4 С прости
11:39 21.01.2026
5 Този път
11:39 21.01.2026
6 провинциалист
11:39 21.01.2026
7 Жоро
Ние 36 години бяхме най-послушни и нищо не дойде....
Коментиран от #11
11:39 21.01.2026
8 селяк
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Поясни с какво по точно като дадеш примери как България е по-добре от Унгария
Коментиран от #13, #19, #20
11:40 21.01.2026
9 Наивник на средна възраст
Коментиран от #23
11:40 21.01.2026
10 Споко, Кире,
11:41 21.01.2026
11 Няма такава работа
До коментар #7 от "Жоро":Абе, Жоре, нали вчера разправяше, че германската автомобилна индустрия фалирала и германците се изнасят в Китай?
11:41 21.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пример:
До коментар #8 от "селяк":В България се намира най голямата централа на Сорос!😲
11:45 21.01.2026
14 Изгорял бушон
11:45 21.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да,да
11:46 21.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Целите
Милитариза ция
Дeкoмуниза ция
Дерусифика ция
Деcъвeтиза ция
Депутиниза ция
11:48 21.01.2026
19 По добре е
До коментар #8 от "селяк":....за любителите на г ей паради и в изобилие на банани, за нищо неработещи чиновници, за престъпната шайка
11:49 21.01.2026
20 Орбан е велик
До коментар #8 от "селяк":В България дори не се снима порно за разлика от Унгария, която е столица на порното.
11:49 21.01.2026
21 Май фантазираш
11:50 21.01.2026
22 Ивелин Михайлов
11:50 21.01.2026
23 оня с коня
До коментар #9 от "Наивник на средна възраст":И на "по-достолепна" възраст да станеш,пак ще си останеш същия наивник:Унгария е типичен Пример за Държава изповядваща Сентенцията "Кон за кокошка"- верно е че купува по-евтин Газ от Русия,но за непослушанието й ЕС я ДЯЛКА Десеторно с Еврофондовете!Междувременно проучване на Е"вростат от преди Месец отчита че ЛГ е ПРЕД Румъния,Гърция,Сърбия и Унгария по ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ.
Коментиран от #39, #43
11:50 21.01.2026
24 Ззз
11:50 21.01.2026
25 Анонимен
11:50 21.01.2026
26 Исторически парк
11:50 21.01.2026
27 Икономист
11:51 21.01.2026
28 Баце
Коментиран от #36
11:52 21.01.2026
29 Марсианец Петков
11:53 21.01.2026
30 604
11:53 21.01.2026
31 Боко
11:54 21.01.2026
32 бай Иван
11:54 21.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Просто
11:56 21.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Брендо
До коментар #28 от "Баце":Снощи бехме заедно на купон, ама не яде точно пица.
11:57 21.01.2026
37 не трийте коментарите
11:58 21.01.2026
38 Пенсионер
Коментиран от #40
11:58 21.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 троли по-здраво
До коментар #38 от "Пенсионер":за русия , и не се оплаквай, светлото соц. бъдеще идва!
12:00 21.01.2026
41 Екскурзия бяхме
12:01 21.01.2026
42 Бреинлес
12:01 21.01.2026
43 Наивник на средна възраст
До коментар #23 от "оня с коня":Мда,България с БМБ,Ши.и и компанията е рая на земята...Ако ти в това вярваш значи си ........А що се отнася до фондовете - покажи ми пряката полза за народа на България,не на тези,които ги усвояват(заграбват)в своя полза... Подчертаваш,че не си наивен,значи би трябвало да разбираш,че сме в пъти по-пре.бани от Унгария,барабар с всичките фондове...В рая на земята(България) 1 кг. картофи е към 1 евро,в любимата ти Германия 5 кг. са 1 евро,за Унгария не знам колко е......но европейският ти рай е едно голямо ла.но,в което нямаме нищи - ни икономика,ни селско стопанство,ни социални придобивки като хората....децата ги учат за глупаци,та да могат по-лесно да ги управляват и ... Унгария и Орбан имат национални интереси,които бранят,а сите ние сме продадени за да могат определени индивиди да говеят и говеят....ОТГОВОРНОСТ няма.....то какво ли има като хората....а да - корупция и измами....
12:01 21.01.2026