Новини
България »
Всички градове »
Кирил Петков: Стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. България се представя по-добре от Унгария

Кирил Петков: Стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. България се представя по-добре от Унгария

21 Януари, 2026 11:35 713 43

  • кирил петков-
  • модел орбан-
  • хвалене-
  • опорки-
  • българия

България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа, коментира още политикът

Кирил Петков: Стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. България се представя по-добре от Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Моля, стига сте хвалили модела „Орбан“ на база фалшиви опорки. Нека говорим с факти и да започнем от реалните данни.
През 2024 г. Унгария е на последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление – ключов показател за жизнения стандарт. България също изостава, но се представя по-добре от Унгария! България, с всички си проблеми, вече изпреварва Унгария по това колко хората реално могат да си позволят стоки и услуги — факт, който разбива фалшивите опорки.

Това публикува на страницата си във фейсбук Кирил Петков. Ето и още от неговия коментар:

По отношение на корупцията картината е също толкова показателна. Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година. България има сериозни проблеми, но не е на дъното, което показва, че концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение.
Последствията за Унгария са реални – загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, вследствие на системни проблеми с върховенството на закона.
Изводът:
България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа.
Целта трябва да бъде силна България в силна Европа – с работещи демократични институции и ясна европейска ориентация, основана на реални резултати, а не на пропагандни внушения.
За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще. Ще работим само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията. Уроците са научени — компромиси по тези два основни репера няма да има.
Фалшивите опорки не водят напред. България има нужда от силни институции, не от автократи. Моделът „Орбан“ не прави обществата по-богати или по-справедливи — България може и трябва да цели много повече.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    28 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ И И.Д.
    Парламент И.Д.,
    Президент И.Д.,
    ВСС И.Д.,
    Инспекторат И.Д.,
    Главен прокурор И.Д.,
    Шеф на ВАС И.Д.
    Правителство - и то И.Д.
    А ПП - ДБ ГИ Е ШУБЕ. ДА НЕ УПРАВЛЯВАЛ РАДЕВ КАТО ОРБАН. ДА НЕ ВЗЕМЕ ДА ИЗКАРА ПЕТ МАНДАТА.

    11:37 21.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 44 Отговор
    За пръв път Киро Умния да е прав.

    Коментиран от #8

    11:37 21.01.2026

  • 3 Опс

    28 2 Отговор
    кирчо тъпото ми....нищо не казвай,нищо повече не пипай,че каквото пипна - все го ос-а....

    11:38 21.01.2026

  • 4 С прости

    17 1 Отговор
    хора не може да излезеш на глава !

    11:39 21.01.2026

  • 5 Този път

    3 28 Отговор
    Киро е напълно прав , скоро бях по маджарско - изгладнели са като мартенски чакали...

    11:39 21.01.2026

  • 6 провинциалист

    13 0 Отговор
    "България не трябва да копира модел, който прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа" - ами че ние от началото на т.нар. демокрация си се влачим на опашката, копирайки модел и тепърва с деноминацията ще има още обедняване освен досегашното, ко прайм ся?

    11:39 21.01.2026

  • 7 Жоро

    33 1 Отговор
    Как така, при лошия Орбан, идват “Мерцедес” в Кечкемет, “Ауди” в Дьор, БМВ в Дебрецен и “Сузуки” в Естергом, да се чуди човек?!
    Ние 36 години бяхме най-послушни и нищо не дойде....

    Коментиран от #11

    11:39 21.01.2026

  • 8 селяк

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Поясни с какво по точно като дадеш примери как България е по-добре от Унгария

    Коментиран от #13, #19, #20

    11:40 21.01.2026

  • 9 Наивник на средна възраст

    20 0 Отговор
    Този е анормален - Унгария ползува руски нефт и газ на ниски цени,а ние ???????Такива какво да ги коментираш..... Унгария не гарантира заеми на Украйна и не подарява оръжие и евтин ток.....аве и.иот...

    Коментиран от #23

    11:40 21.01.2026

  • 10 Споко, Кире,

    2 6 Отговор
    Вие ще си повишите резултата от последните избори!

    11:41 21.01.2026

  • 11 Няма такава работа

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Жоро":

    Абе, Жоре, нали вчера разправяше, че германската автомобилна индустрия фалирала и германците се изнасят в Китай?

    11:41 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пример:

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "селяк":

    В България се намира най голямата централа на Сорос!😲

    11:45 21.01.2026

  • 14 Изгорял бушон

    12 0 Отговор
    Абе ти пък, първо се научи да говориш Български език и тогава се опитвай да ни кажеш нещо... Нещастник

    11:45 21.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да,да

    11 0 Отговор
    Тук не е Будапеща! Боклукът си е наш.

    11:46 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Целите

    2 5 Отговор
    Цeлите на СВО на Пyтин в Укрaйнa:

    Милитариза ция
    Дeкoмуниза ция
    Дерусифика ция
    Деcъвeтиза ция
    Депутиниза ция

    11:48 21.01.2026

  • 19 По добре е

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "селяк":

    ....за любителите на г ей паради и в изобилие на банани, за нищо неработещи чиновници, за престъпната шайка

    11:49 21.01.2026

  • 20 Орбан е велик

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "селяк":

    В България дори не се снима порно за разлика от Унгария, която е столица на порното.

    11:49 21.01.2026

  • 21 Май фантазираш

    11 0 Отговор
    Къде се представя?Хората не са глупави четат и пътуват,тези ги разправяй на децата си.

    11:50 21.01.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    България срещу Унгария да тича пак не може да я стигне!

    11:50 21.01.2026

  • 23 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Наивник на средна възраст":

    И на "по-достолепна" възраст да станеш,пак ще си останеш същия наивник:Унгария е типичен Пример за Държава изповядваща Сентенцията "Кон за кокошка"- верно е че купува по-евтин Газ от Русия,но за непослушанието й ЕС я ДЯЛКА Десеторно с Еврофондовете!Междувременно проучване на Е"вростат от преди Месец отчита че ЛГ е ПРЕД Румъния,Гърция,Сърбия и Унгария по ПОКУПАТЕЛНА СПОСОБНОСТ.

    Коментиран от #39, #43

    11:50 21.01.2026

  • 24 Ззз

    10 0 Отговор
    "Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година" -- Оценявана от кого? От същите неолибepaлни б0клyци, които им спират фондовете, задето не следват чинно заповедите им ли?

    11:50 21.01.2026

  • 25 Анонимен

    9 0 Отговор
    Срещу Унгария се води хибридна политическо-икономическа война. Урсула сама си каза, че ще им саботира икономиката им, ако не изпълняват заповедите и. И... пак не можеш да ми посочиш как точно съм бил по-добре от средния унгарец.

    11:50 21.01.2026

  • 26 Исторически парк

    10 0 Отговор
    По голяма фалшива опорка от киро парапета не се е раждала

    11:50 21.01.2026

  • 27 Икономист

    7 0 Отговор
    В Унгария една минерална вода е 48 стотинки 1.5л, а в България колко е

    11:51 21.01.2026

  • 28 Баце

    7 0 Отговор
    Кире май пак е ял от пицата

    Коментиран от #36

    11:52 21.01.2026

  • 29 Марсианец Петков

    9 0 Отговор
    Този живее в паралелен свят. Да отиде в Будапеща, как всичко е поддържано и цялата държава е добре икономически, а София е в кал, разпадаща се, мърсотия и техния кмет Терзиев, не може да се оправи с боклука, над 6 месеца.

    11:53 21.01.2026

  • 30 604

    3 0 Отговор
    Що убихте хората с колата на нсо, в панделата баклуци долни...

    11:53 21.01.2026

  • 31 Боко

    3 0 Отговор
    Абе БОКЛУК, нали неше УМРЕЕЕЛ?

    11:54 21.01.2026

  • 32 бай Иван

    7 0 Отговор
    Абе не знам Кире? В Унгария произвеждат БМВ , Ауди, електрички китайски, и още неща мога да изброявам , а викаш били по зле от нас. Де го твоят завод за ония електрически "буболечки" дето щеше да произвеждаш ? Вземи се скрий някъде и не ни дразни повече .Брадата не те прави по интелигентен да знаеш .Същият тъ.п.у.нгер си си !

    11:54 21.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Просто

    2 0 Отговор
    Киро пак се опитва да върви нагоре по стълбите, ама нещо го е страх да се хване за парапета.

    11:56 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Брендо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Баце":

    Снощи бехме заедно на купон, ама не яде точно пица.

    11:57 21.01.2026

  • 37 не трийте коментарите

    4 1 Отговор
    Кой му дава думата на този пълен неадекватник. Той не разбра ли, че опорки има само при ПП-ДБ. Ръководството им пуска опорките до местните лидери по места, до активистите, до депутатите им и до армията от тролове във ФБ, които почват да ги тиражират. Никоя друга партия не работи по опорки, освен ПП-ДБ, защото там първо са много ограничени в умствено отношение, второ ако са десет човека - имат десет мнения. За какви опорки говори при Унгария - да види там десетките заводи на най-големите производители на електроника, автомобили, промишлено оборудване и др., а после да посочи къде са тези инвеститори у нас ??? Да види унгарските суперкурорти на тройно по-ниски цени от нас. Унгария е на светлинни години от България. Да не говорим за това, че не са слугинаж на Брюксел, тероризиращи собствения си народ в полза на брюкселската мафия, а си защитават интересите. Но на този му е лесно. Както е казал народът в поговорката " На простия му лесно! "

    11:58 21.01.2026

  • 38 Пенсионер

    2 0 Отговор
    Орбан дава 13-та и 14-та пенсия, а аз не получих и 50 лв коледни. Имал съм пари за хляб и това ми стигало.

    Коментиран от #40

    11:58 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 троли по-здраво

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пенсионер":

    за русия , и не се оплаквай, светлото соц. бъдеще идва!

    12:00 21.01.2026

  • 41 Екскурзия бяхме

    0 0 Отговор
    Унгария беше най развита при разпада на соца.Беше много пред България.

    12:01 21.01.2026

  • 42 Бреинлес

    0 0 Отговор
    Заслужава си напълно прякора Киро-тъпо или про100киро!

    12:01 21.01.2026

  • 43 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Мда,България с БМБ,Ши.и и компанията е рая на земята...Ако ти в това вярваш значи си ........А що се отнася до фондовете - покажи ми пряката полза за народа на България,не на тези,които ги усвояват(заграбват)в своя полза... Подчертаваш,че не си наивен,значи би трябвало да разбираш,че сме в пъти по-пре.бани от Унгария,барабар с всичките фондове...В рая на земята(България) 1 кг. картофи е към 1 евро,в любимата ти Германия 5 кг. са 1 евро,за Унгария не знам колко е......но европейският ти рай е едно голямо ла.но,в което нямаме нищи - ни икономика,ни селско стопанство,ни социални придобивки като хората....децата ги учат за глупаци,та да могат по-лесно да ги управляват и ... Унгария и Орбан имат национални интереси,които бранят,а сите ние сме продадени за да могат определени индивиди да говеят и говеят....ОТГОВОРНОСТ няма.....то какво ли има като хората....а да - корупция и измами....

    12:01 21.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол