Караджов: Изграждаме модерно пристанище на остров “Св.св. Кирик и Юлита”

ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще изгради модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина на остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол. Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. С решение на правителството от днес част от острова се прехвърля за управление от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“.

„Св. св. Кирик и Юлита“ е уникална природна даденост, но повече от 15 години не е намерено решение за подходящото стопанисване и развитие на острова. По време на посещение в Созопол през лятото обещах на местната общност, че държавата ще положи необходимата грижа за острова и днес това вече е факт“, заяви вицепремиерът Караджов. По думите му ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби.

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Пристанището се посещава и от множество яхти. Созопол е и традиционен център на риболова. „Въпреки този изключително интензивен трафик, в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораби. Всички тези плавателни съдове в момента използват рибарското пристанище, чийто кей е с дължина едва 80–100 метра“, обясни Гроздан Караджов.

По този начин островът ще поеме изцяло туристическото корабоплаване и ще освободи рибарското пристанище от тази дейност. Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

В рамките на един месец предстои предаване и приемане на имота, след което ще започне изработването на подробен устройствен план и идеен проект. Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията.