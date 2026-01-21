Новини
Караджов: Изграждаме модерно пристанище на остров “Св.св. Кирик и Юлита”

21 Януари, 2026 15:31 930 15

  • туристическо корабоплаване-
  • корабоплаване-
  • св.св. кирик и юлита-
  • созопол

По този начин островът ще поеме изцяло туристическото корабоплаване и ще освободи рибарското пристанище от тази дейност

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще изгради модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина на остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол. Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. С решение на правителството от днес част от острова се прехвърля за управление от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“.

„Св. св. Кирик и Юлита“ е уникална природна даденост, но повече от 15 години не е намерено решение за подходящото стопанисване и развитие на острова. По време на посещение в Созопол през лятото обещах на местната общност, че държавата ще положи необходимата грижа за острова и днес това вече е факт“, заяви вицепремиерът Караджов. По думите му ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби.

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Пристанището се посещава и от множество яхти. Созопол е и традиционен център на риболова. „Въпреки този изключително интензивен трафик, в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораби. Всички тези плавателни съдове в момента използват рибарското пристанище, чийто кей е с дължина едва 80–100 метра“, обясни Гроздан Караджов.

По този начин островът ще поеме изцяло туристическото корабоплаване и ще освободи рибарското пристанище от тази дейност. Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

В рамките на един месец предстои предаване и приемане на имота, след което ще започне изработването на подробен устройствен план и идеен проект. Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията.


Оценка 2.3 от 11 гласа.
  • 1 Супер идея!

    13 2 Отговор
    Реновирайте и сградата на Морското училище, архитектурно бижу.

    15:34 21.01.2026

  • 2 толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    12 1 Отговор
    ЧИБА, престъпник!!!

    15:46 21.01.2026

  • 3 И на кой му трябва?

    11 1 Отговор
    Модерно пристанище. Като има пристанище. Пари крадете. Колко струва ?

    15:52 21.01.2026

  • 4 Фейса му е

    6 1 Отговор
    На изпечен лъжец.

    16:13 21.01.2026

  • 5 Караджото

    6 0 Отговор
    си отива, а се е накокошинило сякаш ще векува като министър

    16:16 21.01.2026

  • 6 Морски

    4 4 Отговор
    И как така пристанище на остров? Като акостират на острова кво ще правят... или от там ще си доплуват на гръб

    Коментиран от #15

    16:16 21.01.2026

  • 7 НАЙ–ДОБРЕ

    8 1 Отговор
    възстановете инфраструктурата на БЕЛЕНЕ, че там скоро може да има голямо търсене на ...килии

    16:18 21.01.2026

  • 8 пешКО

    5 1 Отговор
    тоя кешира колко може... то не бяха зарядни станции по гарите, които никой неяма да ползва, локомотиви, вагони... важното е да докопа комисионната, че апартамента в Рим вече му малее

    16:28 21.01.2026

  • 9 Сзо

    6 1 Отговор
    Браво Караджов. 15 години няма решение, но ти го намери дори когато си в оставка. А дали случайно ДП Пристанищна инфраструктура не е с управители от Герб-НН? За да могст да се усвоят едни пари от наште хора?

    16:29 21.01.2026

  • 10 Морски

    3 0 Отговор
    Свети Кирик е бил остров но са направили Път до там и е станал полуостров. Там преди 40 години служих на торпедните катери ,и кипеше живот . Гледах документален филм за него и ми идваше да се разплача ,защото е станал лунен пейзаж.

    16:42 21.01.2026

  • 11 наглост безкрай

    5 0 Отговор
    Ей, една година не спря да краде и да върши далавери този чалгарски боклук! Жалко нищожество, жрица от политическото "Околовръстно"! От пръв косотвист стана пръв санитар на сакатото учиндолско ниощжество и търчи като луд пет пъти на ден на дивана да му сменя памперсите! Какво пристанище бълнуваш, какви пет лева бе, Гроздю?! Вас, теб лично и цялата боклучийска паплач около Джелязков Хаячито българският народ ви изхвърли на бунището и никой не те бръсне за слива!

    16:45 21.01.2026

  • 12 Баба ти Гицка

    4 0 Отговор
    Когато си тъп няма спасение.

    16:48 21.01.2026

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Грозданчо, за тебе и останалите от шайката, най-добре да ви сковат една барака на Змийски остров. Да ви ръпат змийчоците, докато поумнеете!

    16:53 21.01.2026

  • 15 Селски,

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Морски":

    ти в Созопол ходил ли си някога?

    17:07 21.01.2026

