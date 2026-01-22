Новини
Радостин Василев: Очаквам партньорство с Румен Радев за махане на модела Борисов-Пеевски

22 Януари, 2026 08:20 726 22

  • радостин василев-
  • меч-
  • румен радев

Той допълни, че МЕЧ може да работи, както с Радев, така и с ПП–ДБ, но предупреди за нарастваща конфронтация

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на МЕЧ и заместник-председател на Народното събрание Радостин Василев заяви, че очаква Румен Радев да бъде партньор след изборите в борбата срещу „политическия олигархичен мафиотски модел“. В интервю за БНТ той коментира възможни коалиции, външната политика, служебния кабинет, честността на изборите и промените в Изборния кодекс.

Целта сега с промените в Изборния кодекс е да не могат да се ползват старите машини, каза още лидерът на партия МЕЧ. По думите му няма време за въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини за тези избори.

Радостин Василев заяви, че очакванията му към президента Румен Радев са свързани с реална промяна в управленския модел.

„С очаквания да имаме партньор, с който да можем да направим ефективно нещо, което обществото чака от много години. Това е един модел дългогодишен да бъде махнат - на Борисов и на Пеевски. Политически, олигархичен, мафиотски модел“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев в "Денят започва".

По думите му подобни очаквания имат и хората, които биха подкрепили Радев.

„С такива очаквания съм, както и сигурно 100% от хората, които ще го подкрепят него.“

Василев уточни, че вижда възможност за партньорство с Румен Радев след изборите, а не преди тях.

„Възможен партньор след изборите. Както и всички, които искат да се борят с тези хора, истински. Защото видяхме много фалшиви герои през последните 4–5 години."

Лидерът на МЕЧ подчерта, че партията му се определя като умерено консервативен, центристки субект и че има припокриване с президента най-вече във външната политика.

„Ние сме умерено консервативен, истински центристки политически субект. При него има естествено залитане вляво - нормално от генезиса му, от който и стана президент. И много силно припокриване имаме във външната политика и в геополитиката.“

По темата за евентуална коалиция между Румен Радев и ПП–ДБ, Василев заяви, че първо трябва да се видят хората и политиките.

„За да има партньорство, ние трябва да видим хората, които Радев иска да бъдат част от бъдещия му политически проект.“

Той допълни, че МЕЧ може да работи, както с Радев, така и с ПП–ДБ, но предупреди за нарастваща конфронтация.

„Ние можем и с тях, можем и с него, защото не сме „Възраждане“. И този спор между тях го няма при нас.“

На въпрос дали вярва на ПП–ДБ след напускането си, Василев каза:

„Аз не вярвам на никого. Много съм лъган и съм научен да не вярвам на никого. Но политическата култура изисква да дам кредит на доверие на възможността да има някаква промяна.“

Като юрист той заяви, че не вижда пречки Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател. Според него именно Гюров има шанс да организира честни избори.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Завалията

    22 4 Отговор
    Трябва нещо не схваща, че дава последните си интервюта...

    Коментиран от #9

    08:27 22.01.2026

  • 2 Луд

    23 3 Отговор
    Чакай първо да вленете в парламента пък тогава , очаквай.

    08:27 22.01.2026

  • 3 Фен

    13 5 Отговор
    А кой ще махне шмекерите, които Радев довлече!?🤔

    08:27 22.01.2026

  • 4 Бай Араб

    8 10 Отговор
    Откакто подаде оставка Ушатия поне спря да лети по цял свят за сметка на българската държава,да осъществява напълно безполезни ,а много често вредни за България визити .

    Коментиран от #12

    08:30 22.01.2026

  • 5 На Радев

    8 5 Отговор
    Няма да му трябва партньорство ще вземе 60% от вота меч ИТН величие сос няма да минат 4%

    08:32 22.01.2026

  • 6 Гост

    14 1 Отговор
    Сабята е чиста мутра и някак не му вярвам. А и съратниците му мутрета

    08:32 22.01.2026

  • 7 Циник

    6 2 Отговор
    Щом Руди пръв гледа да се качи на автобуса значи Радев е на правилния път.

    08:37 22.01.2026

  • 8 Стоянов

    8 1 Отговор
    Бе гелосания, ти първо влез в парламента :))))

    08:37 22.01.2026

  • 9 Макето

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Завалията":

    Не ви харесва, като ви казва истината в очите, а? Мекерета на държавни хранилки, забили се, като паразити в държавна власт.

    08:39 22.01.2026

  • 10 Очакваните, на перона

    7 0 Отговор
    на Централна гара, на глухия коловоз. Там ви е мястото и от там в Искаро.

    08:39 22.01.2026

  • 11 бързо

    4 3 Отговор
    забрави за "ала-бала с президента".
    Да се надяваме, че след решението на КС, някой ще потърси официално обяснение от Радев.

    08:40 22.01.2026

  • 12 То неговите полети

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Араб":

    са нищо в сравнение с тези на Джилязкото, дето дори и не премиер сътвори такива каши, че няма оправя и не се е прибрал още в родния разграден двор да си види водопада замръзнал и като никой представлява бъъъълария.

    08:42 22.01.2026

  • 13 КАТО ЗА ПОСЛЕДНО

    2 0 Отговор
    АМА МНОГО АКТИВНИ ТУК ОТ БОСТАНА С ТИКВИТЕ И ОТ СВИНАРНИКА

    08:43 22.01.2026

  • 14 Факултетов

    2 3 Отговор
    За краткия си престой във изпълнителната власт, фатмака ни натовари с по един милион на ден от Боташ. Недай си боже да се задържи там. Бацо, Кико и Феномена ще ни се виждат като чавдарчета

    08:43 22.01.2026

  • 15 ккк

    3 1 Отговор
    ЧЕРВЕН ХЕМЕРОИД !

    08:43 22.01.2026

  • 16 Неориентиран

    6 0 Отговор
    Чакай ти партнорство. Въпросът е дали някой ти предлага партньорство

    08:47 22.01.2026

  • 17 ГЕРБ

    2 0 Отговор
    Най вероятно вие да изчезнете

    08:51 22.01.2026

  • 18 Баце

    2 0 Отговор
    Руди, ама той модела е само един и е за всички, при това в цял свят.
    Само порциите са различни и няма гаранция, че ще има за всички.

    08:51 22.01.2026

  • 19 Хахаха

    2 0 Отговор
    Скапан ренегат

    08:51 22.01.2026

  • 20 Демек

    0 2 Отговор
    Връщане на модела Доган с обръчите от фирми.

    08:52 22.01.2026

  • 21 О гамстарас

    1 1 Отговор
    Радостинка по добре остани извън парламента.ще можеш на воля да си ги рекетираш и да си ги караш на синджири .ти поне това нали каза че го можеш.

    08:52 22.01.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Агресивен плевенски ром. Който направи грешката да се забърка с теб, ще си вгорчи живота.

    08:59 22.01.2026

