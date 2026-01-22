Киселова призова да се отложи въвеждането на сканиращите машини

В навечерието на изборите не бива да се експериментира с новите сканиращи устройства. Това каза в „Денят започва“ по БНТ доцент Наталия Киселова – конституционалист, народен представител от „БСП – Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание. Тя призова влизането им в сила да се отложи, за да се гарантира гладко провеждане на вота, без проблеми с регистрацията на избирателите и с начина на гласуване.
Наталия Киселова заяви, че очаква повече яснота от президента Румен Радев след решението на Конституционния съд.
„Аз очаквам, след като излезе решението на Конституционния съд, тогава да чуем по-голяма яснота от него за това какви са намеренията му, тъй като в обръщението си в понеделник вечерта той не даде яснота по какъв път ще поеме“, каза доц. Киселова.
На въпрос дали БСП е най-застрашена от евентуална партия или коалиция около Румен Радев, Киселова подчерта, че появата на нов политически играч влияе на всички.
„След като има нов играч, би трябвало всички да се притесняват, защото въпросът с кого и срещу кого, ще бъде основен в рамките на предизборната кампания.“
По думите ѝ между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.
Киселова уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.
Тя защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.
„По въпроса за референдума имаше както политически, така и юридически аргументи. Политическите аргументи, само един щрих - 151 народни представители подкрепиха позиция на управителя на Българска народна банка, и на министър-председателя на 13 май - денят, в който издадох разпореждането, с което подкрепиха моята позиция.
Тогава не можеше да се гласува и да се приключи с тази тайна?
Не. Защото беше по-малко от три работни седмици, в които трябваше да излязат двата доклада - на Европейската комисия и Европейската централна банка. И ако бяхме отложили докладите, с това да внесем искането за референдум, много-много, може би не месеци, години, щяха да бъдат необходими, за да покриват много от критериите. В този смисъл, аз като юрист мога да кажа, че имаше аргументи, ще ги изложа, разбира се, в един по-късен етап. Основният е, че въпрос, който е решен с международен договор, не може да бъде подлаган на национален референдум. “
Тя оцени мандата на Радев като държавен глава като особено труден.
„На него му се случи да бъде президент в изключително турбулентен политически период. Политическата криза не се лекува, а се задълбочава.“
По темата за смяната ѝ като председател на Народното събрание Киселова беше категорична, че в политиката не се говори за справедливост, а за реалност.
„Официалното влизане на друга парламентарна група и заявената подкрепа за правителството доведоха до смяната на председателя. Това беше заявено от лидера на ПГ на „ДПС – Ново начало“ още в началото, така че не виждам драма в това.“
От думите ѝ стана ясно, че още не е решила бъдещето си в БСП.
Тя коментира и предстоящия вот и начина му на провеждане. Според нея трябва да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите. По думите ѝ в навечерието на изборите не бива да има експерименти.
„В навечерието на изборите - независимо дали изборите ще са на 29 март или на 19 април, не трябва да има проблеми нито с регистрацията на избирателите, нито с начина на гласуване.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #15, #22
08:59 22.01.2026
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #68
09:00 22.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #25, #71
09:00 22.01.2026
4 Абе...
09:03 22.01.2026
5 4680
Коментиран от #9, #11, #66
09:05 22.01.2026
6 Въпрос
09:07 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лили-Бут
09:09 22.01.2026
9 Шиши и Банкята
До коментар #5 от "4680":Щото така няма как да дойдем на власт. А ние ще дойдем отново до като народа си трае и се навежда
09:13 22.01.2026
10 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17
09:14 22.01.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "4680":Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.
Коментиран от #19
09:17 22.01.2026
12 нннн
09:19 22.01.2026
13 Нейните
09:23 22.01.2026
14 Конституционен съд
09:23 22.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 С теб сме..
09:26 22.01.2026
17 Толкова колкото
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Зурлата й пъпчивият й гз заприличат 1:1
09:26 22.01.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩОМ СЕ КРИЕ ЗАД МИСИРКИ :)
09:26 22.01.2026
19 Питане
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Хубава идея ,но баба,дедо,неуките не знаят що е това блокчейн,и не знаят как да боравят с телефона(ако е домашен,добре),та пак някой друг трябва да го направи.
09:28 22.01.2026
20 Някой
Радев и през двата си мандата имаше подкрепата на БСП, на "Възраждане", на Слави Трифонов".
Двата мандата на президента взети заедно, не бяха толкова трудни, дори колкото една година на Плевнелиев.
Коментиран от #23, #34
09:28 22.01.2026
21 "демократ"
Коментиран от #27
09:29 22.01.2026
22 Ей сега
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":възникна голям проблем. Господине призовавам Ви на дуел.
09:32 22.01.2026
23 Е, и? Какво искаш да кажеш
До коментар #20 от "Някой":Как ти даде сърце да правиш някакво сравнение м/у Плюнконвлиев и генерал Радев?
Много си зле.
09:34 22.01.2026
24 Веднъж Киселова да е права
Скенерите въвеждат нова логика за отчитане на бюлетини.
Изискват обучение на избиратели и СИК, тестване и адаптация на процедурите.
Набързо въведени, те могат да причинят забавяне на гласуването, объркване или неправилно отчитане.
09:34 22.01.2026
25 Не знам
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Пречи ли ти нещо? Спираш видеокамерата, и щракаш до припадък.
Коментиран от #70
09:35 22.01.2026
26 Скенерите също имат СОФТУЕР!
При бързо въвеждане има риск от технически проблеми, които да доведат до отхвърляне на валидни бюлетини или блокиране на избиратели.
09:36 22.01.2026
27 То вече
До коментар #21 от ""демократ"":няма бсп-ъ.
09:36 22.01.2026
28 Истината
09:37 22.01.2026
29 Разумен
Отлагането би позволило:
тестване на устройствата;
обучение на комисии и избиратели;
въвеждане на ясни протоколи за невалидни бюлетини.
09:37 22.01.2026
30 Накой
09:37 22.01.2026
31 Парадокс
09:38 22.01.2026
32 Така е
09:39 22.01.2026
33 Реалист
С Борисов и Пеевски сме абонирани за дъното в Европа.
09:41 22.01.2026
34 Ама защо, ли?
До коментар #20 от "Някой":Росито попадна в президентската институция съвсем случайно, по волята Вожда. Самият Роси, не знаеше, къде се намира. Да не забравяме, че Роси имаше "Черен печат " ,за влизане в Германия.
09:41 22.01.2026
35 Опс
09:42 22.01.2026
36 Радул
09:42 22.01.2026
37 Каква нелепица!
09:43 22.01.2026
38 123456
09:44 22.01.2026
39 червен нечовек
09:44 22.01.2026
40 Разумен
09:44 22.01.2026
41 Истината
09:45 22.01.2026
42 Сканиращи измамници от ГЕРБ и ИТН
09:46 22.01.2026
43 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС Н. Начало“ и БСП
09:47 22.01.2026
44 Атака срещу изборите от ГЕРБ, ИТН, БСП
ГЕРБ, ИТН, ДПС Ново Начало и БСП се опитват в последния момент да наложат сканиращи машини, с което на практика премахват машинното гласуване и си разчистват пътя към контролирана изборна победа. Тази абсурдна схема трябва да бъде отменена в следващия парламент — бързо и категорично, не след 13 часа оправдания, а за 15 минути.
09:48 22.01.2026
45 Имаме проблем
Тук нещата стават сериозни!
Въвеждането „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“!
Най-големият системен проблем не е технологията, а таймингът: промени се приемат след 14-часово нощно заседание; без реално обществено обсъждане; без пилотни тестове в изборна среда;
без обучение на СИК, РИК и наблюдатели.
В България всяка прибързана промяна в изборните правила увеличава хаоса, а хаосът винаги работи в полза на по-добре организираните играчи.
09:48 22.01.2026
46 Парадокс БГ
При класическото машинно гласуване имаше:
публични проверки; извадки; контрол върху софтуера.
При сканиращите устройства: БРОЕНЕТО ПАК СТАВА С МАШИНА!!! Резултатът се приема за даденост;
достъпът до вътрешната логика е ограничен;
СИК няма реален контрол.
На практика СЕ СМЕНЯ ЕДИН НЕПРОЗРАЧЕН ЕЛЕМЕНТ С ДРУГ!!!! Но без вече изградените процедури за КОНТРОЛ.
09:49 22.01.2026
47 Няма да има коректив!
Колкото и да е бавно и грешно, ръчното броене има една ключова функция:
може да бъде наблюдавано;
може да бъде оспорено;
може да бъде проверено.
При пломбирана кутия + машинно отчитане:
ако има съмнение, проверката става сложна, бавна и централизирана;
това обезсърчава реалния граждански контрол.
В българските условия контролът „на място“ е критично важен.
09:49 22.01.2026
48 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!
Не може да се игнорира фактът, че:
същите партии ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН вече многократно са променяли правилата според конюнктурата;
общественото доверие в изборния процес е ниско;
всяка технологична промяна се възприема през призмата на „за кого е изгодна“.
Дори добра идея, прокарана по този начин, губи легитимност.
09:50 22.01.2026
49 Извод
Без тях дори „по-сигурната“ система може да произведе по-малко доверие, а това е най-лошият възможен резултат за изборите.
09:50 22.01.2026
50 ГЕРБ са измамници!!
09:51 22.01.2026
51 Риск за Демокрацията!!
09:52 22.01.2026
52 Възмутен
09:52 22.01.2026
53 Киселова
09:52 22.01.2026
54 Моментът на сканиране
Машината решава дали вотът е валиден.
СИК не вижда конкретно какво е отчитане, само крайния брой.
Ако СОФТУЕРЪТ НА СКЕНЕРИТЕ Е ДЕФЕКТЕН или ПРОГРАМИРАН ЗА МАНИПУЛАЦИИ, тогава се променят валидността и резултата още при първото въвеждане.
Това е първият момент на ПОТЕНЦИАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ!!
09:53 22.01.2026
55 2Съхранение на бюлетината
Ако някой отвори кутията:
БЮЛЕТИНИТЕ, ОТЧЕТЕНИ КАТО "НЕВАЛИДНИ" ОТ МАШИНАТА, МОЖЕ ДА СЕ БРОЯТ КАТО "ВАЛИДНИ";
обратното също е възможно: "ВАЛИДНИ" БЮЛЕТИНИ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ!!!!!!
Това е вторият момент на ПОТЕНЦИАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН!!!!
09:53 22.01.2026
56 Повторно преброяване и одит
Ако бюлетините бъдат пренебрегнати или интерпретирани по друг начин, резултатът може да се промени.
09:54 22.01.2026
57 Извод
В самата машина при сканиране — НЕПРАВИЛЕН СОФТУЕР или ДЕФЕКТ.
В кутията при ръчно или централизирано преброяване — бюлетини без физическа маркировка могат да бъдат неправилно отчетени.
Така се получава невидим прозорец за грешки или ЗЛОУПОТРЕБИ, защото нито избирателят, нито СИК имат реален контрол върху отделната бюлетина.
09:54 22.01.2026
58 Кой би могъл да извърши манипулация?!
Как?
чрез софтуера (алгоритъм за разпознаване);
чрез настройки за „валидност“;
чрез ъпдейти преди изборния ден.
Важно:
Това не изисква злонамерен код — достатъчни са „по-строги“ или неясни правила за разпознаване, които:
отхвърлят повече бюлетини;
засягат определен тип отбелязване.
➡️ Това е структурен риск, не обвинение.
09:55 22.01.2026
59 Вероятности
Как? Чрез прибързано сертифициране; липса на НЕЗАВИСИМ ОДИТ; неясни протоколи за отказани бюлетини.
Манипулацията тук е чрез пропуск, не чрез действие.
09:55 22.01.2026
60 Подозрителен
Това е класически риск, когато контролът е слаб; веригата на съхранение е неясна.
09:56 22.01.2026
61 Възможни манипулации
(при отваряне на кутии, съдебни проверки, повторни броения)
Как? „Преосмисляне“ на бюлетини, които машината е отчела като невалидни; селективно броене; тълкуване в едната или другата посока.
Особено опасно, защото: бюлетините нямат физически белег; общественият контрол е минимален.
09:56 22.01.2026
62 Политически натиск (индиректен фактор)
върху институции;
върху сертифициране;
върху тълкуване на правила.
➡️ Това увеличава риска от всички по-долни сценарии.
09:57 22.01.2026
63 Най-важният извод
09:57 22.01.2026
64 Манипулации със скенери
Най-важното: при тази система манипулацията не изисква действия в секцията пред очите на избирателя – тя може да стане по веригата, далеч от обществения контрол.
09:58 22.01.2026
65 Подозирам, че
09:58 22.01.2026
66 На практика така ще е най прозрачното
До коментар #5 от "4680":Гласуване и евтино.Трябват касови апарати и сим карти и блокиране
Пример.15 партии код от 1 до 15.
Искаш да гласуваш за Баба Лили Иванова с номер 12. Набираш 1-2 ентер и готово веднага се вижда гласа в централата и си в блокинг режим на клавишите, взимаш си след това касовата бележка на нея си пише за кой си гласувал ако трябва да се броят но на дали ще се наложи и като е пуснеш в урната се отключва на ново процеса за следващият човек.Просто и ефективно! Това може да се показва директно по телевизията как растат или падат процентите в реално време и така хората ще се надъхват да ходят да гласуват за дадена партия.Но това не изнася на нито една партия защото всички правят шашми.А бе с две букви 🚾
Коментиран от #67
09:59 22.01.2026
67 Даааа
До коментар #66 от "На практика така ще е най прозрачното":За жалост е така. За нито една партия не е изгодно, не само у нас. Ако по света имаше истинска демокрация, честност, прозрачност и почтеност,в този дигитален свят, досега, някъде щеше да се използва.
10:15 22.01.2026
68 Тома
До коментар #2 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Заедно със съдебно доказания конституционен престъпник Киро Неканадецо ли ще вкарат Киселова в затвора или поотделно?
10:26 22.01.2026
69 Тотално
10:30 22.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Законът
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Много неща ще ти попречат.
Неща, за които нищо не знаеш.
10:47 22.01.2026
72 фбр
10:51 22.01.2026