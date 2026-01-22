Новини
Киселова призова да се отложи въвеждането на сканиращите машини

Киселова призова да се отложи въвеждането на сканиращите машини

22 Януари, 2026 08:50 1 094 72

По думите ѝ между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова

В навечерието на изборите не бива да се експериментира с новите сканиращи устройства. Това каза в „Денят започва“ по БНТ доцент Наталия Киселова – конституционалист, народен представител от „БСП – Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание. Тя призова влизането им в сила да се отложи, за да се гарантира гладко провеждане на вота, без проблеми с регистрацията на избирателите и с начина на гласуване.

Наталия Киселова заяви, че очаква повече яснота от президента Румен Радев след решението на Конституционния съд.

„Аз очаквам, след като излезе решението на Конституционния съд, тогава да чуем по-голяма яснота от него за това какви са намеренията му, тъй като в обръщението си в понеделник вечерта той не даде яснота по какъв път ще поеме“, каза доц. Киселова.

На въпрос дали БСП е най-застрашена от евентуална партия или коалиция около Румен Радев, Киселова подчерта, че появата на нов политически играч влияе на всички.

„След като има нов играч, би трябвало всички да се притесняват, защото въпросът с кого и срещу кого, ще бъде основен в рамките на предизборната кампания.“

По думите ѝ между БСП и Радев има повече допирни точки, отколкото противоречия.

Киселова уточни, че говори от свое име, а не от името на партията и припомни, че е народен представител от гражданската квота.

Тя защити действията си като председател на Народното събрание по повод спрения референдум, иницииран от президента.

„По въпроса за референдума имаше както политически, така и юридически аргументи. Политическите аргументи, само един щрих - 151 народни представители подкрепиха позиция на управителя на Българска народна банка, и на министър-председателя на 13 май - денят, в който издадох разпореждането, с което подкрепиха моята позиция.

Тогава не можеше да се гласува и да се приключи с тази тайна?

Не. Защото беше по-малко от три работни седмици, в които трябваше да излязат двата доклада - на Европейската комисия и Европейската централна банка. И ако бяхме отложили докладите, с това да внесем искането за референдум, много-много, може би не месеци, години, щяха да бъдат необходими, за да покриват много от критериите. В този смисъл, аз като юрист мога да кажа, че имаше аргументи, ще ги изложа, разбира се, в един по-късен етап. Основният е, че въпрос, който е решен с международен договор, не може да бъде подлаган на национален референдум. “

Тя оцени мандата на Радев като държавен глава като особено труден.

„На него му се случи да бъде президент в изключително турбулентен политически период. Политическата криза не се лекува, а се задълбочава.“

По темата за смяната ѝ като председател на Народното събрание Киселова беше категорична, че в политиката не се говори за справедливост, а за реалност.

„Официалното влизане на друга парламентарна група и заявената подкрепа за правителството доведоха до смяната на председателя. Това беше заявено от лидера на ПГ на „ДПС – Ново начало“ още в началото, така че не виждам драма в това.“

От думите ѝ стана ясно, че още не е решила бъдещето си в БСП.

Тя коментира и предстоящия вот и начина му на провеждане. Според нея трябва да се отложи влизането в сила на сканиращите устройства на изборите. По думите ѝ в навечерието на изборите не бива да има експерименти.

„В навечерието на изборите - независимо дали изборите ще са на 29 март или на 19 април, не трябва да има проблеми нито с регистрацията на избирателите, нито с начина на гласуване.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 1 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще и поискам ръката!

    Коментиран от #15, #22

    08:59 22.01.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    30 2 Отговор
    Киселова наруши конституцията и трябва да е в затвора, не да дава акъл!

    Коментиран от #68

    09:00 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Аз като председател на избирателна комисия какво ми пречи да прекарам един сноп бюлетини през скенера?

    Коментиран от #25, #71

    09:00 22.01.2026

  • 4 Абе...

    9 0 Отговор
    Какви да тези скенери, които веднага изкарват хартия? Като сканиращ нещо получаваш файл, а не хартия!!! Като копираш нещо получаваш хартия!!!!!

    09:03 22.01.2026

  • 5 4680

    19 0 Отговор
    Честни избори трудно ще има! Защо не се гласува с машини, които са свързани с РИК и ЦИК??? Гласът веднага ще отива където трябва и пак анонимно! Касовите апарати как са свързани с НАП???

    Коментиран от #9, #11, #66

    09:05 22.01.2026

  • 6 Въпрос

    10 0 Отговор
    Тя е тотално безинтересна, интересно е КОЙ бита напред тази мекиц?

    09:07 22.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лили-Бут

    15 0 Отговор
    Това несъстоятелно "нещо", защо продължава да замърсява ефира...? Какво значи призовава...? Пълно с празнодумци и "величия" на тая територия.... Тя си изпълни "задачката"..., но определено си отряза пътя към върховете!

    09:09 22.01.2026

  • 9 Шиши и Банкята

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "4680":

    Щото така няма как да дойдем на власт. А ние ще дойдем отново до като народа си трае и се навежда

    09:13 22.01.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    8 2 Отговор
    Това пpace колко опаковки фон дьо тен има върху лицето си?

    Коментиран от #17

    09:14 22.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "4680":

    Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #19

    09:17 22.01.2026

  • 12 нннн

    11 1 Отговор
    Всeки ден в медиите се появява нарушителката на конституцията. Странно. Tyй нeщo не cтaва за нищo. КОЙ го лансира.(?)

    09:19 22.01.2026

  • 13 Нейните

    6 0 Отговор
    "призиви" не докосват никой !

    09:23 22.01.2026

  • 14 Конституционен съд

    9 1 Отговор
    Киселова, ти се провали с ГРЪМ И ТРЯСЪК! Не желаем да слушаме повече никакви съвети от теб!

    09:23 22.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С теб сме..

    3 0 Отговор
    в мислите си, докато си излежаваш присъдата в сливенския!

    09:26 22.01.2026

  • 17 Толкова колкото

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Зурлата й пъпчивият й гз заприличат 1:1

    09:26 22.01.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТОЯ РАПОН НЕ Е МЪЖ
    .....
    ЩОМ СЕ КРИЕ ЗАД МИСИРКИ :)

    09:26 22.01.2026

  • 19 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Хубава идея ,но баба,дедо,неуките не знаят що е това блокчейн,и не знаят как да боравят с телефона(ако е домашен,добре),та пак някой друг трябва да го направи.

    09:28 22.01.2026

  • 20 Някой

    2 3 Отговор
    На президента Росен Плевнелиев мандата беше много по-труден, всички бяха срещу него, дори ГЕРБ. Росен Плевнелиев беше оставен сам, всички бяха срещу него, дори вицето му се обърна срещу него.
    Радев и през двата си мандата имаше подкрепата на БСП, на "Възраждане", на Слави Трифонов".
    Двата мандата на президента взети заедно, не бяха толкова трудни, дори колкото една година на Плевнелиев.

    Коментиран от #23, #34

    09:28 22.01.2026

  • 21 "демократ"

    2 5 Отговор
    Възможно ли да стане: Гласуваш за Радев, получаваш бсп?

    Коментиран от #27

    09:29 22.01.2026

  • 22 Ей сега

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    възникна голям проблем. Господине призовавам Ви на дуел.

    09:32 22.01.2026

  • 23 Е, и? Какво искаш да кажеш

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Как ти даде сърце да правиш някакво сравнение м/у Плюнконвлиев и генерал Радев?
    Много си зле.

    09:34 22.01.2026

  • 24 Веднъж Киселова да е права

    2 0 Отговор
    Казаното от Киселова е абсолютно разумно и логично, ако се гледа от гледна точка на изборна СИГУРНОСТ и ДОВЕРИЕ!!!
    Скенерите въвеждат нова логика за отчитане на бюлетини.
    Изискват обучение на избиратели и СИК, тестване и адаптация на процедурите.
    Набързо въведени, те могат да причинят забавяне на гласуването, объркване или неправилно отчитане.

    09:34 22.01.2026

  • 25 Не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Пречи ли ти нещо? Спираш видеокамерата, и щракаш до припадък.

    Коментиран от #70

    09:35 22.01.2026

  • 26 Скенерите също имат СОФТУЕР!

    2 0 Отговор
    Машините са свързани с процеса на проверка на личността и регистрацията на вота.
    При бързо въвеждане има риск от технически проблеми, които да доведат до отхвърляне на валидни бюлетини или блокиране на избиратели.

    09:36 22.01.2026

  • 27 То вече

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от ""демократ"":

    няма бсп-ъ.

    09:36 22.01.2026

  • 28 Истината

    1 0 Отговор
    Призивът за отлагане не е политически мотивиран, а чисто прагматичен — целта е да се гарантира гладко и сигурно гласуване и да се избегнат технически и процедурни проблеми, които могат да подкопаят доверието в изборите.

    09:37 22.01.2026

  • 29 Разумен

    1 0 Отговор
    Ако избирателите или СИК не разбират как работи машината, доверие в резултатите може да се изгуби.
    Отлагането би позволило:
    тестване на устройствата;
    обучение на комисии и избиратели;
    въвеждане на ясни протоколи за невалидни бюлетини.

    09:37 22.01.2026

  • 30 Накой

    3 1 Отговор
    Много е просто, списъка за гласуване трябва да е списъка на НЗОК. Само хората, които си плащат здравните осигуровки трябва да имат право на глас. Всички маргинали биещи лекари и фелдшери, всички работещи и живеещи в чубита автоматично отпадат от избирателните списъци. И не трябва да има възможност за дописване на избирателни списъци. Избирателният списък се публикува 2 месеца преди датата на избора. Възможноста за корекция на избирателни списъци се затваря 2 седмици преди датата на избора.

    09:37 22.01.2026

  • 31 Парадокс

    1 0 Отговор
    Призивът да се отложи въвеждането на скенерите е разумен – така ще има време за тестване, обучение на комисии и избиратели и ще се гарантира, че гласуването ще мине гладко и без технически проблеми.

    09:38 22.01.2026

  • 32 Така е

    2 0 Отговор
    Отлагането на скенерите е нужно, за да няма хаос и да се гарантира сигурен и гладък вот.

    09:39 22.01.2026

  • 33 Реалист

    3 0 Отговор
    Имаме шанс да променим България, СЕГА!
    С Борисов и Пеевски сме абонирани за дъното в Европа.

    09:41 22.01.2026

  • 34 Ама защо, ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Росито попадна в президентската институция съвсем случайно, по волята Вожда. Самият Роси, не знаеше, къде се намира. Да не забравяме, че Роси имаше "Черен печат " ,за влизане в Германия.

    09:41 22.01.2026

  • 35 Опс

    3 2 Отговор
    абе тая да вчера не знаеше на кой свят е,разхождаше си раздърпания анцуг сега и тя стана АНАЛ-лизатор и спЕсиалист....

    09:42 22.01.2026

  • 36 Радул

    4 0 Отговор
    Освен масови протисте срещу дебелаците Боко и Шишко Магнитски, трябва да се извикат наблюдатели от ЕС, които да бъдат запознати с "особеностите" на българския изборен процес-фалшификации, корпоративен вот, купен вот, подчинена държавна, общинска и изборна администрация...

    09:42 22.01.2026

  • 37 Каква нелепица!

    3 0 Отговор
    Скенери за хартиени бюлетини!!! Какво ще сканират? Всеки, който е бил в технологията на изборите в България, знае, че може на скенера да се предоставят фалшиви и манипулирани данни и той да ги "валидира" като обективна истина.

    09:43 22.01.2026

  • 38 123456

    0 1 Отговор
    Ах, красавичка !

    09:44 22.01.2026

  • 39 червен нечовек

    1 0 Отговор
    се бори бъдещето на държавата да се решава от катунари от махалата.

    09:44 22.01.2026

  • 40 Разумен

    3 0 Отговор
    По време на избори "властта", така да се каже, е в ръцете на ЦИК. Когато " Има Такива Негодници" на Чалгаря Славуца, правят предложения, допитали ли са се до тази инстанция за тяхната осъществимост и целесъобразност? В провеждането на всички избори има юридическа " правилност", която определя мястото на всеки компонент от изборния процес - СИК, РИК, ЦИК. Какво казват юристите по този въпрос?

    09:44 22.01.2026

  • 41 Истината

    1 0 Отговор
    Става дума за опит на ГЕРБ, ИТН, „ДПС – Ново начало“ и БСП да наложат набързо, в последния момент, сканиращи машини, с които на практика да премахнат машинното гласуване и да си осигурят контрол и изборна победа.

    09:45 22.01.2026

  • 42 Сканиращи измамници от ГЕРБ и ИТН

    1 0 Отговор
    Посегателството срещу изборния процес“ може да бъде спряно само чрез висока избирателна активност и чрез широк, активен граждански и партиен контрол в секционните избирателни комисии. Протестните действия не са достатъчни и не могат да бъдат заместител на това. В следващия парламент безумната идея със сканиращите машини трябва да бъде преразгледана светкавично.

    09:46 22.01.2026

  • 43 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС Н. Начало“ и БСП

    1 0 Отговор
    В момента ГЕРБ, ИТН, „ДПС – Ново начало“ и БСП се опитват да прокарат в последния възможен момент въвеждането на сканиращи устройства, които на практика елиминират машинното гласуване и им дават възможност да си гарантират изборно предимство.

    09:47 22.01.2026

  • 44 Атака срещу изборите от ГЕРБ, ИТН, БСП

    2 0 Отговор
    Това е пряка атака срещу изборите. Срещу нея няма друг отговор освен масово гласуване и реален, постоянен граждански и партиен контрол в СИК-овете. Протестите не могат да заменят присъствието и наблюдението в изборния ден.
    ГЕРБ, ИТН, ДПС Ново Начало и БСП се опитват в последния момент да наложат сканиращи машини, с което на практика премахват машинното гласуване и си разчистват пътя към контролирана изборна победа. Тази абсурдна схема трябва да бъде отменена в следващия парламент — бързо и категорично, не след 13 часа оправдания, а за 15 минути.

    09:48 22.01.2026

  • 45 Имаме проблем

    2 0 Отговор
    Какво е проблемно и рисково в българската реалност?
    Тук нещата стават сериозни!
    Въвеждането „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“!
    Най-големият системен проблем не е технологията, а таймингът: промени се приемат след 14-часово нощно заседание; без реално обществено обсъждане; без пилотни тестове в изборна среда;
    без обучение на СИК, РИК и наблюдатели.
    В България всяка прибързана промяна в изборните правила увеличава хаоса, а хаосът винаги работи в полза на по-добре организираните играчи.

    09:48 22.01.2026

  • 46 Парадокс БГ

    2 0 Отговор
    Сканиращата машина става новата „черна кутия“!!!
    При класическото машинно гласуване имаше:
    публични проверки; извадки; контрол върху софтуера.
    При сканиращите устройства: БРОЕНЕТО ПАК СТАВА С МАШИНА!!! Резултатът се приема за даденост;
    достъпът до вътрешната логика е ограничен;
    СИК няма реален контрол.
    На практика СЕ СМЕНЯ ЕДИН НЕПРОЗРАЧЕН ЕЛЕМЕНТ С ДРУГ!!!! Но без вече изградените процедури за КОНТРОЛ.

    09:49 22.01.2026

  • 47 Няма да има коректив!

    2 0 Отговор
    Премахване на ръчното броене като коректив!
    Колкото и да е бавно и грешно, ръчното броене има една ключова функция:
    може да бъде наблюдавано;
    може да бъде оспорено;
    може да бъде проверено.
    При пломбирана кутия + машинно отчитане:
    ако има съмнение, проверката става сложна, бавна и централизирана;
    това обезсърчава реалния граждански контрол.
    В българските условия контролът „на място“ е критично важен.

    09:49 22.01.2026

  • 48 ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН са измамници!

    2 0 Отговор
    Политическият контекст подкопава доверието!
    Не може да се игнорира фактът, че:
    същите партии ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН вече многократно са променяли правилата според конюнктурата;
    общественото доверие в изборния процес е ниско;
    всяка технологична промяна се възприема през призмата на „за кого е изгодна“.
    Дори добра идея, прокарана по този начин, губи легитимност.

    09:50 22.01.2026

  • 49 Извод

    2 0 Отговор
    В българската действителност НЕ технологията е решаващият фактор, а стабилни правила; време за адаптация; максимална прозрачност; СИЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ.
    Без тях дори „по-сигурната“ система може да произведе по-малко доверие, а това е най-лошият възможен резултат за изборите.

    09:50 22.01.2026

  • 50 ГЕРБ са измамници!!

    2 0 Отговор
    При сканиращите машини не СИК, а софтуерът решава коя бюлетина е недействителна, без тя да се маркира физически. Така „невалидността“ съществува само в електронния протокол, а самата бюлетина изглежда напълно нормална. При повторно броене това отваря риск такива бюлетини да бъдат приети за валидни и използвани произволно.

    09:51 22.01.2026

  • 51 Риск за Демокрацията!!

    1 0 Отговор
    Набързо приетите посред нощ от ГЕРБ, БСП, ДПС НН, ИТН промени в Изборния кодекс са опасен ПРЕЦЕДЕНТ!!! Вместо да се гарантира прозрачност и сигурност, се въвеждат скенери, които решават сами кое е валидно и кое не — без СИК и без избирателя да има контрол. Така бюлетини могат да останат „невидими“ и да се манипулират, а доверието в изборите пада още повече. Това не е модернизация, а риск за Демокрацията.

    09:52 22.01.2026

  • 52 Възмутен

    1 0 Отговор
    Нощните промени в Изборния кодекс въвеждат скенери, които сами решават кое е валидно, без контрол от комисията или избирателя. Бюлетини могат да останат „невидими“ и да се манипулират в последствие. Това е не модернизация, а риск за доверието в изборите.

    09:52 22.01.2026

  • 53 Киселова

    1 0 Отговор
    е един истински професионалист. Благодарение на нея сме в еврозоната, както и благодарение на ПП ДБ, въпреки че Борисов си закачи тази значка. Но ние знаем как Герб не желаеха да поискат двата конвергентни доклада, а искаха да краднат едни милиарди.

    09:52 22.01.2026

  • 54 Моментът на сканиране

    1 0 Отговор
    Избирателят пуска бюлетината в скенера.
    Машината решава дали вотът е валиден.
    СИК не вижда конкретно какво е отчитане, само крайния брой.
    Ако СОФТУЕРЪТ НА СКЕНЕРИТЕ Е ДЕФЕКТЕН или ПРОГРАМИРАН ЗА МАНИПУЛАЦИИ, тогава се променят валидността и резултата още при първото въвеждане.
    Това е първият момент на ПОТЕНЦИАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ!!

    09:53 22.01.2026

  • 55 2Съхранение на бюлетината

    1 0 Отговор
    Бюлетините се събират в пломбирана кутия, без маркировка за невалидни.
    Ако някой отвори кутията:
    БЮЛЕТИНИТЕ, ОТЧЕТЕНИ КАТО "НЕВАЛИДНИ" ОТ МАШИНАТА, МОЖЕ ДА СЕ БРОЯТ КАТО "ВАЛИДНИ";
    обратното също е възможно: "ВАЛИДНИ" БЮЛЕТИНИ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ!!!!!!
    Това е вторият момент на ПОТЕНЦИАЛНА МАНИПУЛАЦИЯ СЛЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН!!!!

    09:53 22.01.2026

  • 56 Повторно преброяване и одит

    1 0 Отговор
    Няма ясно законово правило кой има последната дума — машината или човешката комисия?!
    Ако бюлетините бъдат пренебрегнати или интерпретирани по друг начин, резултатът може да се промени.

    09:54 22.01.2026

  • 57 Извод

    1 0 Отговор
    Манипулацията може да стане на два основни етапа:
    В самата машина при сканиране — НЕПРАВИЛЕН СОФТУЕР или ДЕФЕКТ.
    В кутията при ръчно или централизирано преброяване — бюлетини без физическа маркировка могат да бъдат неправилно отчетени.
    Така се получава невидим прозорец за грешки или ЗЛОУПОТРЕБИ, защото нито избирателят, нито СИК имат реален контрол върху отделната бюлетина.

    09:54 22.01.2026

  • 58 Кой би могъл да извърши манипулация?!

    1 0 Отговор
    Производителят / доставчикът на машините
    Как?
    чрез софтуера (алгоритъм за разпознаване);
    чрез настройки за „валидност“;
    чрез ъпдейти преди изборния ден.
    Важно:
    Това не изисква злонамерен код — достатъчни са „по-строги“ или неясни правила за разпознаване, които:
    отхвърлят повече бюлетини;
    засягат определен тип отбелязване.
    ➡️ Това е структурен риск, не обвинение.

    09:55 22.01.2026

  • 59 Вероятности

    1 0 Отговор
    Държавният орган, който сертифицира и допуска машините, (напр. ЦИК, технически комисии, министерства)
    Как? Чрез прибързано сертифициране; липса на НЕЗАВИСИМ ОДИТ; неясни протоколи за отказани бюлетини.
    Манипулацията тук е чрез пропуск, не чрез действие.

    09:55 22.01.2026

  • 60 Подозрителен

    1 0 Отговор
    Лица с физически достъп до машините-скенери могат да извършат злоупотреби преди или след изборния ден чрез промяна на настройки; подмяна на носители; неоторизиран достъп при съхранение или транспорт.
    Това е класически риск, когато контролът е слаб; веригата на съхранение е неясна.

    09:56 22.01.2026

  • 61 Възможни манипулации

    1 0 Отговор
    Комисии или администратори след изборния ден
    (при отваряне на кутии, съдебни проверки, повторни броения)
    Как? „Преосмисляне“ на бюлетини, които машината е отчела като невалидни; селективно броене; тълкуване в едната или другата посока.
    Особено опасно, защото: бюлетините нямат физически белег; общественият контрол е минимален.

    09:56 22.01.2026

  • 62 Политически натиск (индиректен фактор)

    1 0 Отговор
    Не е извършител, но е катализатор:
    върху институции;
    върху сертифициране;
    върху тълкуване на правила.
    ➡️ Това увеличава риска от всички по-долни сценарии.

    09:57 22.01.2026

  • 63 Най-важният извод

    1 0 Отговор
    При тази система манипулацията не изисква „лоши хора“ в секцията — тя може да се случи по-рано, по-късно или по веригата, далеч от очите на избирателя и наблюдателя.

    09:57 22.01.2026

  • 64 Манипулации със скенери

    1 0 Отговор
    Манипулация може да се извърши на няколко нива. Първо – от производителя или доставчика на скенерите чрез софтуера, който решава кое отбелязване е валидно и кое не. Второ – от институциите, които ги сертифицират и допускат, ако това стане прибързано, без независим одит и ясни правила. Трето – от хора с физически достъп до машините и бюлетините при съхранение, транспорт или след изборния ден. И накрая – при повторно броене, когато бюлетини, отчетени от машината като невалидни, могат да бъдат „преосмислени“, защото нямат физически белег.
    Най-важното: при тази система манипулацията не изисква действия в секцията пред очите на избирателя – тя може да стане по веригата, далеч от обществения контрол.

    09:58 22.01.2026

  • 65 Подозирам, че

    1 0 Отговор
    Скенерите могат технически да отхвърлят бюлетини за опозицията, ако софтуерът е настроен така, а двойното броене за определена партия става само при манипулация на машината или бюлетините. Без одити и реален контрол това поставя доверието в изборите под сериозен риск.

    09:58 22.01.2026

  • 66 На практика така ще е най прозрачното

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "4680":

    Гласуване и евтино.Трябват касови апарати и сим карти и блокиране
    Пример.15 партии код от 1 до 15.
    Искаш да гласуваш за Баба Лили Иванова с номер 12. Набираш 1-2 ентер и готово веднага се вижда гласа в централата и си в блокинг режим на клавишите, взимаш си след това касовата бележка на нея си пише за кой си гласувал ако трябва да се броят но на дали ще се наложи и като е пуснеш в урната се отключва на ново процеса за следващият човек.Просто и ефективно! Това може да се показва директно по телевизията как растат или падат процентите в реално време и така хората ще се надъхват да ходят да гласуват за дадена партия.Но това не изнася на нито една партия защото всички правят шашми.А бе с две букви 🚾

    Коментиран от #67

    09:59 22.01.2026

  • 67 Даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "На практика така ще е най прозрачното":

    За жалост е така. За нито една партия не е изгодно, не само у нас. Ако по света имаше истинска демокрация, честност, прозрачност и почтеност,в този дигитален свят, досега, някъде щеше да се използва.

    10:15 22.01.2026

  • 68 Тома

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Заедно със съдебно доказания конституционен престъпник Киро Неканадецо ли ще вкарат Киселова в затвора или поотделно?

    10:26 22.01.2026

  • 69 Тотално

    2 1 Отговор
    Абе хора,тази е мразена от цяла България заради заради отказа и на Радев за отлагане на еврото-не ни я навирайте постоянно,тотално отминаваме всичко,което сте писали с нея,само като видим снимката и пишем негативи.....То и вас не ви обичаме,триете наред,като през фашизма сте

    10:30 22.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Законът

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Много неща ще ти попречат.
    Неща, за които нищо не знаеш.

    10:47 22.01.2026

  • 72 фбр

    0 0 Отговор
    Тази продажница да се разкара ! Забрави как говореше пруеди да стане председател на народното събрание и как след като полегна на Пеевски !!! Държи я с компромати явно !!!

    10:51 22.01.2026

