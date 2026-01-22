Новини
България »
Панчугов: Радев се възползва от една идеална ситуация

Панчугов: Радев се възползва от една идеална ситуация

22 Януари, 2026 09:44 864 32

  • христо панчугов-
  • кънчо стойчев-
  • димитър аврамов-
  • избори

Не е необходимо и кампания да прави, ще има сериозен резултат на изборите. Изправени сме пред ситуация, в която той ще бъде един от основните участници в разговори за това как ще изглежда България

Панчугов: Радев се възползва от една идеална ситуация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията със скенерите ми се струва като хитруване на дребно. Гласуването трябва да е просто. В нормалните страни 6 месеца преди изборите не се пипат правилата. Това заяви политологът Кънчо Стойчев пред Нова телевизия.

Според колегата му Димитър Аврамов се цели да се правят манипулации в секционните избирателни комисии.

Христо Панчугов подчерта: „Изборите у нас се превърнаха в идеология. Партиите отдавна се отказаха от ролята си в изборния процес – те не образоват хората, не искат да ги карат да гласуват, те се занимават с твърдите си ядра. Колкото повече хората вярват, че ще им откраднат изборите, толкова по-малко гласуват.”

„Със сигурност ще има нов играч и преразпределение на вота. Срещу всеки нов играч се излива много негативна енергия, а това му качва резултата – това ще се случи и на Румен Радев”, прогнозира Аврамов.

Стойчев подчерта: „Можем да формулираме правило: който най-много ругае Радев, ще загуби най-много на тези избори. Трябва едно по-обрано поведение, за да се оставят възможности за коалиция.”

Според Панчугов Радев се възползва от една идеална ситуация – огромни очаквания на гражданите, формулиране на нов политически модел, какъвто другите формации не могат да направят.

„Не е необходимо и кампания да прави, ще има сериозен резултат на изборите. Изправени сме пред ситуация, в която той ще бъде един от основните участници в разговори за това как ще изглежда България. Въпросът е колко е радикална заявката му за нов политически модел”, обърна внимание той.

„Струва ми се идиотщина президент, който след това става министър-председател, да говори за президентска държава”, каза Аврамов.

Кънчо Стойчев е на мнение, че Бойко Борисов може да е всякакъв, но е един от най-опитните политици у нас, притежава необходимата гъвкавост, а на предстоящите избори влиза като разкачен от Пеевски.

„Ще имаме доста парцелиран парламент, а правителството ще зависи от първите три партии. Ще се върнат обратно в избирателния процес тези, които отпаднаха – гласуващите за ИТН, за ПП-ДБ, които отпаднаха”, заяви още Панчугов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Дано Радев ни извади от Клуба на губещите Урсули.Стига толкова Национални катастрофи.

    Коментиран от #6

    09:45 22.01.2026

  • 2 ПИЧКУRОЮВ

    12 0 Отговор
    КОЙ ТИ Е КАЗАЛ ЧЕ СМЕ НОРМАЛНА СТРАНА ? С ТОЛКОВА ПОДЛОГИ КАТО ТЕБ.

    Коментиран от #4

    09:50 22.01.2026

  • 3 ПИТАНКА

    9 0 Отговор
    АМИ ТИ, какво искаш, да пита тебе ли... я се виж, даже не си се обртснал

    Коментиран от #5, #15

    09:50 22.01.2026

  • 4 ТОЧНО

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПИЧКУRОЮВ":

    И ТО МНОГО ТОЧНО СИ МУ ГО КАЗАЛ

    09:52 22.01.2026

  • 5 бай ДОНЧО

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПИТАНКА":

    Абдолютно правилен въпрос...
    И тръгнал да коментира другите

    09:53 22.01.2026

  • 6 как не

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    радев не е дошъл да те вади .а да влезе в кръга на грабещите нашего брата българи... В момента се продава лукойл и само катоминистър председател какъвто се вижда милия мистър КЕШ познат като зеления чорап, може да влезе в клуба на надцакващите. ТО и затова турски кораби пазят край БУРГАС лукойл БОТАШ им плаща а радев плаща на боташ.....ТОЛКОВА Е ПРОСТО то и затова падна правителството,, явно червения хамериканец напъна за българската златна акция и явно за това кани радев на купон,, а РАДЮ бега кат опарен... лукойл лукойл ти париш кат картоф

    09:55 22.01.2026

  • 7 Зъл пес

    1 3 Отговор
    Е че той се възползва от 9 г.!

    09:56 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Големдебил

    3 5 Отговор
    Възползва се в своя полза от 9г.А простия народ иска да му даде още такива години.Рядко има толкова заблуден народ.Изпатихме от предишните спасители,шарлатанине,сега пак очакваме да ни спаси баща им.

    10:00 22.01.2026

  • 11 и сега какво

    0 0 Отговор
    с колко процента ще взима изборите и властта . то това е най-важната тема за седмицата . а братята му от украйна . там избори . бегейци са ориентирани като върталци . на изток към украйна и на запад към юса . каквото става там е 90 процента като у нас и обратно .

    10:02 22.01.2026

  • 12 ТО3И

    2 1 Отговор
    КРАСАВEЦ, МЕЧТА ЗА ВСИЧКИ НЕЖНИ СЪЗДАНИЯ,
    "ЩО НЕ СЕ СКРИЕ ВЪВ ФEКAЛHAТА 😆

    10:05 22.01.2026

  • 13 "Анализаторите" и медиите

    6 1 Отговор
    Повсеместната говорилня срещу Радев като личност са една причина той да напусне Президентството. Няма смисъл да седи в куха институция извадена без съдържание. Той какъв е какво зависи от него като президент , абсолютно нищо. Какъв е смисъла. Анализаторите имаха ужасен речник срещу него , което не им прави чест.

    Коментиран от #16, #17, #21

    10:09 22.01.2026

  • 14 Маромаро

    3 1 Отговор
    Изцяло си обърнала с хастара навън цялото предаване по телевизията. Панчугът се оказа едно фърфълящо подиграващо се нищожество, очевидно платено от ГРОБ. Същият парцалив пресмехулко като Бураджийката и оная Андреева ?! с изрисуваните вежди. Кънчо си беше нормално и мъдро мислещ човек, нормално подкрепящ това което представлява Радев. Аврамов критикуваше панчуга, че няма как Радев, който да прекратява спокойното си президенството, да мечтае за президентска република. Идиотското прекрояване на конституцията отсега нататък ще е в полза на Радев, той ще се възползва от простотиите на ристю бойкикев.

    Коментиран от #18, #19

    10:14 22.01.2026

  • 15 Външния министър също

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПИТАНКА":

    Не е киноактьор нито маникен нито журналист а пуснал потресаващо грозна брада и с тая визия замина за Давос заедно с премиера в оставка на когото явно не му пука от визията на министъра. По важно е какво наговори срещу Президента преди да тръгне което беше крайно неуважително.

    Коментиран от #24

    10:17 22.01.2026

  • 16 Хе!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от ""Анализаторите" и медиите":

    Аналлизаторите заслужават Пеночет, за да не го наричат ляв генерал! Отвратителна пасмина!

    10:17 22.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Министрите в оставка

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Маромаро":

    Същите и те като Панчугов. Един дол дренки.

    10:22 22.01.2026

  • 19 Хе!

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Маромаро":

    Така е, когато пишман критикари копират стари изказвания, противоречащи си с днешната реалност! Затова някакъв лизатор авторитетно е заявил, че Радев се стреми към президентска република! Ясно, че след подадената оставка това е глуповато, но експерта има поставена норма колко враждебни коментара да напише и няма време да проверява и мисли! Копни, пестни, взимай парите, цалувай мафиотска ръка и давай пак!

    10:23 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 След втория мандат на Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "президентството":

    Правомощията му фактически постепенно бяха отнети. Заслугата е на Герб и депесе.

    Коментиран от #26

    10:33 22.01.2026

  • 23 Мери си приказките

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "президентството":

    Аз не те обиждам а виж ти какво ги пишеш.

    Коментиран от #28

    10:35 22.01.2026

  • 24 След

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Външния министър също":

    като президента вече не е президент,защото сам се е определил като обикновен гражданин и е дезертирал от най представителнто място, за да може да се влее в редиците на обикновените политици и според БЪЛГАРИТЕ да се превърне в обикновен грабител и маскара като тошко например... То назначените за министри трябва да си свършат работата ПЪК НАРОДА ДА ПРЕЦЕНЯВА ЗА КОГО ДА ГЛАСУВА

    Коментиран от #32

    10:36 22.01.2026

  • 25 БеГемот

    0 0 Отговор
    Ще има секс....и много хора ще са от страната на билката хахаха...

    10:38 22.01.2026

  • 26 така де

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "След втория мандат на Радев":

    И никой никъде не го кани нали така,щото преди това ходи да се консултира с мутрафоновная

    Коментиран от #30

    10:39 22.01.2026

  • 27 Казано е че президентската институция

    2 1 Отговор
    Е превърната в куха институция от тези които орязваха системно правомощията на държавния глава и то от години го правят това със страшна злоба и омраза. Чети написаното с разбиране , а не както дявола чете евангелието !

    Коментиран от #31

    10:43 22.01.2026

  • 28 какво

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мери си приказките":

    съм написал толкова Ти каза че президентството е куха институция .пък аз лично не съм съгласен,ЗАЩОТО това е най уважаваната институция и затова не я дадоха 2000г НА СИМЕОН....

    10:44 22.01.2026

  • 29 Домашен любимец

    0 0 Отговор
    Дядо ми едно време, понякога, когато искаше да изрази пренеблрежително отношение към някого, го наричаше ,,панчуга"!

    10:46 22.01.2026

  • 30 Ми то соросоидите постоянно повтатят

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "така де":

    Че бил обикалял света когато такава говорилня им изнася , а пък сега друга говорилня че никой не бил го канил никъде. Митова просто не е вярно. А пък това за митрофанова дори няма да го коментирам.

    10:48 22.01.2026

  • 31 така де

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Казано е че президентската институция":

    Разбрахме се, то прецедента превърна институцията в такава Като го спуснаха с парашут от москва и нареди генералите до себе си, и постоянно бламираше парламента като дори ги заплаши че това са последните им дни.ОСВЕН това държеше да управлява като служебен генерал с бивши приятели по пагон генерали и полковници, приятели от поделенията... Но на всяко действие има равно противодействие ТОВА УЧИЛ ЛИ СИ ГО В УЧИЛИЩЕ

    10:50 22.01.2026

  • 32 Чети с разбиране

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "След":

    Написаното е реплика към мнение в съвсем друга посока свързано е с брадата на панчугов.

    10:52 22.01.2026

