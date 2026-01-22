Ситуацията със скенерите ми се струва като хитруване на дребно. Гласуването трябва да е просто. В нормалните страни 6 месеца преди изборите не се пипат правилата. Това заяви политологът Кънчо Стойчев пред Нова телевизия.
Според колегата му Димитър Аврамов се цели да се правят манипулации в секционните избирателни комисии.
Христо Панчугов подчерта: „Изборите у нас се превърнаха в идеология. Партиите отдавна се отказаха от ролята си в изборния процес – те не образоват хората, не искат да ги карат да гласуват, те се занимават с твърдите си ядра. Колкото повече хората вярват, че ще им откраднат изборите, толкова по-малко гласуват.”
„Със сигурност ще има нов играч и преразпределение на вота. Срещу всеки нов играч се излива много негативна енергия, а това му качва резултата – това ще се случи и на Румен Радев”, прогнозира Аврамов.
Стойчев подчерта: „Можем да формулираме правило: който най-много ругае Радев, ще загуби най-много на тези избори. Трябва едно по-обрано поведение, за да се оставят възможности за коалиция.”
Според Панчугов Радев се възползва от една идеална ситуация – огромни очаквания на гражданите, формулиране на нов политически модел, какъвто другите формации не могат да направят.
„Не е необходимо и кампания да прави, ще има сериозен резултат на изборите. Изправени сме пред ситуация, в която той ще бъде един от основните участници в разговори за това как ще изглежда България. Въпросът е колко е радикална заявката му за нов политически модел”, обърна внимание той.
„Струва ми се идиотщина президент, който след това става министър-председател, да говори за президентска държава”, каза Аврамов.
Кънчо Стойчев е на мнение, че Бойко Борисов може да е всякакъв, но е един от най-опитните политици у нас, притежава необходимата гъвкавост, а на предстоящите избори влиза като разкачен от Пеевски.
„Ще имаме доста парцелиран парламент, а правителството ще зависи от първите три партии. Ще се върнат обратно в избирателния процес тези, които отпаднаха – гласуващите за ИТН, за ПП-ДБ, които отпаднаха”, заяви още Панчугов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:45 22.01.2026
2 ПИЧКУRОЮВ
Коментиран от #4
09:50 22.01.2026
3 ПИТАНКА
Коментиран от #5, #15
09:50 22.01.2026
4 ТОЧНО
До коментар #2 от "ПИЧКУRОЮВ":И ТО МНОГО ТОЧНО СИ МУ ГО КАЗАЛ
09:52 22.01.2026
5 бай ДОНЧО
До коментар #3 от "ПИТАНКА":Абдолютно правилен въпрос...
И тръгнал да коментира другите
09:53 22.01.2026
6 как не
До коментар #1 от "Последния Софиянец":радев не е дошъл да те вади .а да влезе в кръга на грабещите нашего брата българи... В момента се продава лукойл и само катоминистър председател какъвто се вижда милия мистър КЕШ познат като зеления чорап, може да влезе в клуба на надцакващите. ТО и затова турски кораби пазят край БУРГАС лукойл БОТАШ им плаща а радев плаща на боташ.....ТОЛКОВА Е ПРОСТО то и затова падна правителството,, явно червения хамериканец напъна за българската златна акция и явно за това кани радев на купон,, а РАДЮ бега кат опарен... лукойл лукойл ти париш кат картоф
09:55 22.01.2026
7 Зъл пес
09:56 22.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Големдебил
10:00 22.01.2026
11 и сега какво
10:02 22.01.2026
12 ТО3И
"ЩО НЕ СЕ СКРИЕ ВЪВ ФEКAЛHAТА 😆
10:05 22.01.2026
13 "Анализаторите" и медиите
Коментиран от #16, #17, #21
10:09 22.01.2026
14 Маромаро
Коментиран от #18, #19
10:14 22.01.2026
15 Външния министър също
До коментар #3 от "ПИТАНКА":Не е киноактьор нито маникен нито журналист а пуснал потресаващо грозна брада и с тая визия замина за Давос заедно с премиера в оставка на когото явно не му пука от визията на министъра. По важно е какво наговори срещу Президента преди да тръгне което беше крайно неуважително.
Коментиран от #24
10:17 22.01.2026
16 Хе!
До коментар #13 от ""Анализаторите" и медиите":Аналлизаторите заслужават Пеночет, за да не го наричат ляв генерал! Отвратителна пасмина!
10:17 22.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Министрите в оставка
До коментар #14 от "Маромаро":Същите и те като Панчугов. Един дол дренки.
10:22 22.01.2026
19 Хе!
До коментар #14 от "Маромаро":Така е, когато пишман критикари копират стари изказвания, противоречащи си с днешната реалност! Затова някакъв лизатор авторитетно е заявил, че Радев се стреми към президентска република! Ясно, че след подадената оставка това е глуповато, но експерта има поставена норма колко враждебни коментара да напише и няма време да проверява и мисли! Копни, пестни, взимай парите, цалувай мафиотска ръка и давай пак!
10:23 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 След втория мандат на Радев
До коментар #21 от "президентството":Правомощията му фактически постепенно бяха отнети. Заслугата е на Герб и депесе.
Коментиран от #26
10:33 22.01.2026
23 Мери си приказките
До коментар #21 от "президентството":Аз не те обиждам а виж ти какво ги пишеш.
Коментиран от #28
10:35 22.01.2026
24 След
До коментар #15 от "Външния министър също":като президента вече не е президент,защото сам се е определил като обикновен гражданин и е дезертирал от най представителнто място, за да може да се влее в редиците на обикновените политици и според БЪЛГАРИТЕ да се превърне в обикновен грабител и маскара като тошко например... То назначените за министри трябва да си свършат работата ПЪК НАРОДА ДА ПРЕЦЕНЯВА ЗА КОГО ДА ГЛАСУВА
Коментиран от #32
10:36 22.01.2026
25 БеГемот
10:38 22.01.2026
26 така де
До коментар #22 от "След втория мандат на Радев":И никой никъде не го кани нали така,щото преди това ходи да се консултира с мутрафоновная
Коментиран от #30
10:39 22.01.2026
27 Казано е че президентската институция
Коментиран от #31
10:43 22.01.2026
28 какво
До коментар #23 от "Мери си приказките":съм написал толкова Ти каза че президентството е куха институция .пък аз лично не съм съгласен,ЗАЩОТО това е най уважаваната институция и затова не я дадоха 2000г НА СИМЕОН....
10:44 22.01.2026
29 Домашен любимец
10:46 22.01.2026
30 Ми то соросоидите постоянно повтатят
До коментар #26 от "така де":Че бил обикалял света когато такава говорилня им изнася , а пък сега друга говорилня че никой не бил го канил никъде. Митова просто не е вярно. А пък това за митрофанова дори няма да го коментирам.
10:48 22.01.2026
31 така де
До коментар #27 от "Казано е че президентската институция":Разбрахме се, то прецедента превърна институцията в такава Като го спуснаха с парашут от москва и нареди генералите до себе си, и постоянно бламираше парламента като дори ги заплаши че това са последните им дни.ОСВЕН това държеше да управлява като служебен генерал с бивши приятели по пагон генерали и полковници, приятели от поделенията... Но на всяко действие има равно противодействие ТОВА УЧИЛ ЛИ СИ ГО В УЧИЛИЩЕ
10:50 22.01.2026
32 Чети с разбиране
До коментар #24 от "След":Написаното е реплика към мнение в съвсем друга посока свързано е с брадата на панчугов.
10:52 22.01.2026