Ситуацията със скенерите ми се струва като хитруване на дребно. Гласуването трябва да е просто. В нормалните страни 6 месеца преди изборите не се пипат правилата. Това заяви политологът Кънчо Стойчев пред Нова телевизия.

Според колегата му Димитър Аврамов се цели да се правят манипулации в секционните избирателни комисии.

Христо Панчугов подчерта: „Изборите у нас се превърнаха в идеология. Партиите отдавна се отказаха от ролята си в изборния процес – те не образоват хората, не искат да ги карат да гласуват, те се занимават с твърдите си ядра. Колкото повече хората вярват, че ще им откраднат изборите, толкова по-малко гласуват.”

„Със сигурност ще има нов играч и преразпределение на вота. Срещу всеки нов играч се излива много негативна енергия, а това му качва резултата – това ще се случи и на Румен Радев”, прогнозира Аврамов.

Стойчев подчерта: „Можем да формулираме правило: който най-много ругае Радев, ще загуби най-много на тези избори. Трябва едно по-обрано поведение, за да се оставят възможности за коалиция.”

Според Панчугов Радев се възползва от една идеална ситуация – огромни очаквания на гражданите, формулиране на нов политически модел, какъвто другите формации не могат да направят.

„Не е необходимо и кампания да прави, ще има сериозен резултат на изборите. Изправени сме пред ситуация, в която той ще бъде един от основните участници в разговори за това как ще изглежда България. Въпросът е колко е радикална заявката му за нов политически модел”, обърна внимание той.

„Струва ми се идиотщина президент, който след това става министър-председател, да говори за президентска държава”, каза Аврамов.

Кънчо Стойчев е на мнение, че Бойко Борисов може да е всякакъв, но е един от най-опитните политици у нас, притежава необходимата гъвкавост, а на предстоящите избори влиза като разкачен от Пеевски.

„Ще имаме доста парцелиран парламент, а правителството ще зависи от първите три партии. Ще се върнат обратно в избирателния процес тези, които отпаднаха – гласуващите за ИТН, за ПП-ДБ, които отпаднаха”, заяви още Панчугов.