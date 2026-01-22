Нейнски: Никой не допуска, че Тръмп е поканил Радев в лично качество в Съвета за мир

Един президент кани друг президент - никой не допуска, че Доналд Тръмп е поканил Румен Радев в лично качество. Така бившият външен министър Надежда Нейнски коментира в „Тази сутрин“ поканата на американския държавен глава към българския му колега да се присъедини към Съвета за мир за Газа.
Според нея към момента на поканата Румен Радев все още не е бил подал оставка.
„Не бива да се използват политически такива неща и да се влиза в дребнави спорове. Такива покани са изпратени към над 60 държави и в нея няма нищо изключително. Част от поканените обмислят предложението, особено европейските партньори. България да се „изтърчи“ и веднага да се съгласи е проява на комплекси“, коментира тя.
По думите ѝ първо трябва да се разбере каква ще е ролята на този Съвет и не бива да се забравя, че това е обвързано с много сериозна сума пари.
„Вижда се амбицията на американския президент, че той пожизнено ще ръководи този Съвет. Светът се променя пред очите ни, много неща станаха ясни. Канадският премиер в речта си в Давос постави като акцент „средните по влияние държави“ и как те трябва да действат заедно, защото иначе винаги ще бъдат „мачкани“ от по-големите. Не разбирам това желание България вечно да бъде под крилото на силния, на големия, на бащицата. Този комплекс, че не можем сами, преди беше Русия, сега Америка, да се подслоним под някое крило и там да си мируваме“, каза Нейнски.
Тя беше категорична, че България вече е в „клуба на богатите държави“ и трябва да има самочувствие за това.
„България е една държава в оставка. Президент - в оставка, правителство – в оставка, премиер – в оставка, един куп институции с изтекли мандати. Световните медии свързват оставката на Радев с политическата нестабилност. Това е прецедент в държавите от ЕС и НАТО – президент преди края на мандата да си хвърли оставката и да влезе в политиката, но ние винаги сме били „уникални“. В момента светът ври и кипи, а сякаш България я няма на картата“, посочи Нейнски.
Нейнски обясни, че интересът на Доналд Тръмп към Гренландия е икономически, а другата държава, която е „хвърлила око“ на острова е Китай.
„Гренландия е стратегическа. Ако Китай е изкусителя, САЩ разполагат военна база там и предлагат гаранции за сигурността – Европа не може да мълчи по този въпрос. Тя може да е онази, която да измести Китай, предлагайки икономически възможности на острова. Според мен е много важно между Съединените щати и Европа да се намери решение, като съюзници в НАТО“, коментира дипломатът.
