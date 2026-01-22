КЗП: Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже

Отказ за връщане на ресто в евро, отказ за приемане на новата валута като платежно средство и неприемане на едри банкноти в магазините са сред най-честите сигнали към Комисията за защита на потребителите. Това заяви в „Тази сутрин“ временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.
По думите му търговците нямат право да връщат клиенти с банкноти от 100, 200 или 500 евро, но има изключения – трябва да съответстват на обема на покупката.
„Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже такова плащане. Хубавото е, че тези сигнали са все по-малко. След 10 дни единствената валута, в която ще могат да върнат е евро. Миналата година за месец януари имаме под 3000 жалби и сигнали към КЗП, тази година, за 21 дни – 6300, но те намаляват прогресивно“, уточни Колячев.
По отношение на проверката в бургаски музеи за необосновано вдигане на цените, той обясни, че цената от 5 лв. за вход е станала 5 евро. „Съгласен съм, че от много години не са вдигали цените и имат много разходи, изискали сме всички данни, надаваме се, че ще имат добра икономическа обосновка.
По думите му има сигнали за увеличаване на цени на паркинги, гробища и други услуги. Той обясни, че гражданите могат да сигнализират на телефона, приложението или на имейла на КЗП.
Колячев обясни, че при проблеми с банкоматите трябва хората да се обръщат към конкретната банка. Той посочи, че има видеозаписи и подобни казуси се решават лесно.
Той уточни, че сигналите за фалшиви банкноти се препращат към полицията: „Смятам, че имаме голяма успеваемост в разкриването на подобен тип измами“. Колячев каза още, че очаква сигналите за нарушения да намаляват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4
11:12 22.01.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Според AI, скоро всички ще сте фалшиви милионери като едно време.
11:14 22.01.2026
3 къзъпъзъ
11:15 22.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
200 евро са също толкова законно средство за разплащане както и 1 евро, 10, 20 или 50 и т.н.
Друг е въпросът че не сте осигурили достатъчно средства в евро на търговците!
Няма законово основание за подобен отказ!
11:17 22.01.2026
6 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
ТАКА В КЛУБА НА EБAНИTE 🤣
КАК БЕШЕ? ПPOCT HAPOД, СЛAБА ДЪРЖАВА!!!
Коментиран от #9, #10, #13, #20
11:17 22.01.2026
7 Боко
Коментиран от #16
11:18 22.01.2026
8 хъхъ
11:18 22.01.2026
9 провинциалист
До коментар #6 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":Ами то стадото като излезе на протест срещу тиквоча и свинчока какво получи? Тиквоч и свинчок.
11:19 22.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мултифондове икономически модел
11:26 22.01.2026
12 Щото с 200 евро само това ще може да куп
Коментиран от #15
11:26 22.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Нарича се хиперинфлация
Коментиран от #17, #28
11:28 22.01.2026
15 обръшай в рупли
До коментар #12 от "Щото с 200 евро само това ще може да куп":и не скимти
11:28 22.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Б.Б. с 200
До коментар #16 от "Делю Хайдутин":биренката?а суджук искаш?
11:30 22.01.2026
19 правилно е касиерът да има в него пари
Коментиран от #38
11:32 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Говорят ви за дъвки и стотинки
Коментиран от #25
11:32 22.01.2026
22 Хмм
11:36 22.01.2026
23 явно с евро неможе да се плаща навсякъде
11:39 22.01.2026
24 Мухаа ха!
Коментиран от #33
11:41 22.01.2026
25 Ами
До коментар #21 от "Говорят ви за дъвки и стотинки":това са само пари, да сме здрави, но тези които го направиха срещу волята на хората да си носят греха, защото и намагнитените бяха милионери, но сега не могат да ползват банкови услуги, държат си парите в брой и са закотвени в страната, по имотна декларация публикувана пеевски държи един милион кеш в евро, представяте ли си, продаде си всички имоти и живее под наем, ползва коли под наем, ами ако новите собственици изведнъж кажат край
11:41 22.01.2026
26 пълни
Коментиран от #29, #31
11:49 22.01.2026
27 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #4 от "това ли ползваш":СУПЕР СА
ОСОБЕНО ДЪВКИ...ТУРБО..
11:51 22.01.2026
28 обЪркал
До коментар #14 от "Нарича се хиперинфлация":си се в превода с рублите ЕДНА РУБЛА е една стотинка официално .но в банките няма и руснаците плащат за една бг стотинка 3 рубли за да избегат от путин в турция, ИНАЧЕ КАЗАНО ЕДНО ЕВРО СТРУВА 300 РУБЛИ на желаещите да бегат Толкова им струва и ХЛЯБА НА РУСНАЦИТЕ
11:56 22.01.2026
29 Тази
До коментар #26 от "пълни":простотия пък откъде я измисли!?
Коментиран от #42
12:03 22.01.2026
30 АКО
12:11 22.01.2026
31 ои8уйхътгрф
До коментар #26 от "пълни":Залагаш си топките и задното отверстие и отиваме до банка по твой избор в Швабия... Като успея да получа у кеш цяла пачка по €500 ставаш участник у филмите за възрастни... И то у най-гнусните и извратени... Ако не успея получаваш €2млн. по твоя сметка...
Кога ти е удобно да започнеш филмовата си кариера?
Коментиран от #35, #36
12:13 22.01.2026
32 неандерталците
12:13 22.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Сусу Манарата
Коментиран от #37
12:17 22.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хари потър
До коментар #31 от "ои8уйхътгрф":ГЛЕЙ СЕГА цяла пачка по 500 са си 50 000 евро и няма какво да ходим у швабско.Даваш ми ги и веднага подхващаме филма ... ма като гледам немаш и 5 евро в джоба
Коментиран от #39
12:25 22.01.2026
37 ти май
До коментар #34 от "Сусу Манарата":не си наясно НИКЪДЕ не можеш да си купиш нищо с 500 еврова банкнота и ако много настояваш търговеца просто вика полиция и почваш да описваш откъде и как си я взел тая банкнота докато я оглеждат две седмици дали е фалшива КАПИШ
Коментиран от #40, #41
12:29 22.01.2026
38 БЕ ТИ
До коментар #19 от "правилно е касиерът да има в него пари":ходил ли си на запад. касиерите в суперите постоянно крият едрите банкноти от 50 евро и като станат 1000 отнасят касата за отчитане и пак се връщат ...може да не ти вземат дори и 100 еврова банкнота ако така са им наредили
12:32 22.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ои8уйхътгрф
До коментар #37 от "ти май":Четеш коментар №31, офертата важи и за теб... Вместо да тегля кеш просто влизаме у кой да е магазин из ивропътъ и пазаря за €150 плащайки с €500...
12:35 22.01.2026
41 Сусу Манарата
До коментар #37 от "ти май":Да, да. При вас там е така, ушили са ви вече, но аз съм в България и не желая вашите порядки. Ти си плащай с картичката колкото си искаш.
12:38 22.01.2026
42 това
До коментар #29 от "Тази":дето го наричаш простотия Го научих от търговец в Испания .На който му заприходиха банккнота от 200 евро след 2 седмици нищо че е редовна.Защо не приемеш че няма банкноти от 500 и 200 евро освен в банките
12:38 22.01.2026
43 си пън
12:41 22.01.2026