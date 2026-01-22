Новини
КЗП: Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже

22 Януари, 2026

Миналата година за месец януари имаме под 3000 жалби и сигнали към КЗП, тази година, за 21 дни – 6300, но те намаляват прогресивно

Отказ за връщане на ресто в евро, отказ за приемане на новата валута като платежно средство и неприемане на едри банкноти в магазините са сред най-честите сигнали към Комисията за защита на потребителите. Това заяви в „Тази сутрин“ временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

По думите му търговците нямат право да връщат клиенти с банкноти от 100, 200 или 500 евро, но има изключения – трябва да съответстват на обема на покупката.

„Ако отидете с 200 евро да си вземете пакетче дъвки, търговецът може да ви откаже такова плащане. Хубавото е, че тези сигнали са все по-малко. След 10 дни единствената валута, в която ще могат да върнат е евро. Миналата година за месец януари имаме под 3000 жалби и сигнали към КЗП, тази година, за 21 дни – 6300, но те намаляват прогресивно“, уточни Колячев.

По отношение на проверката в бургаски музеи за необосновано вдигане на цените, той обясни, че цената от 5 лв. за вход е станала 5 евро. „Съгласен съм, че от много години не са вдигали цените и имат много разходи, изискали сме всички данни, надаваме се, че ще имат добра икономическа обосновка.

По думите му има сигнали за увеличаване на цени на паркинги, гробища и други услуги. Той обясни, че гражданите могат да сигнализират на телефона, приложението или на имейла на КЗП.

Колячев обясни, че при проблеми с банкоматите трябва хората да се обръщат към конкретната банка. Той посочи, че има видеозаписи и подобни казуси се решават лесно.

Той уточни, че сигналите за фалшиви банкноти се препращат към полицията: „Смятам, че имаме голяма успеваемост в разкриването на подобен тип измами“. Колячев каза още, че очаква сигналите за нарушения да намаляват.


  • 1 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Скоро пакетче дъвка ще струва 200 евро

    Коментиран от #2, #4

    11:12 22.01.2026

  • 2 честен ционист

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Според AI, скоро всички ще сте фалшиви милионери като едно време.

    11:14 22.01.2026

  • 3 къзъпъзъ

    17 2 Отговор
    шо 200 € нале са пари

    11:15 22.01.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    21 6 Отговор
    Не, няма право да откаже!
    200 евро са също толкова законно средство за разплащане както и 1 евро, 10, 20 или 50 и т.н.
    Друг е въпросът че не сте осигурили достатъчно средства в евро на търговците!
    Няма законово основание за подобен отказ!

    11:17 22.01.2026

  • 6 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    23 6 Отговор
    АКО 30% ОТ ОВЧE-CTBOTО БЕШЕ ИЗЛЯЗЛО НА ПРОТЕСТ ПРЕЗ ЛЯТОТО, СЕГА ПОНЕ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ НЯМАШЕ ДА ГИ ИМА 😆
    ТАКА В КЛУБА НА EБAНИTE 🤣
    КАК БЕШЕ? ПPOCT HAPOД, СЛAБА ДЪРЖАВА!!!

    Коментиран от #9, #10, #13, #20

    11:17 22.01.2026

  • 7 Боко

    14 2 Отговор
    Ама моите пачки са по 500€ ,как да си купя дъвки

    Коментиран от #16

    11:18 22.01.2026

  • 8 хъхъ

    19 3 Отговор
    Къде обаче законово е разписано, че ако купите продукт за 1 евро, не може да платите с банкнота от 100 или 200? Никъде. Тогава тези да не дърдорят глупости.

    11:18 22.01.2026

  • 9 провинциалист

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    Ами то стадото като излезе на протест срещу тиквоча и свинчока какво получи? Тиквоч и свинчок.

    11:19 22.01.2026

  • 11 Мултифондове икономически модел

    16 1 Отговор
    Ако на пенциите им изплатят мизериите с една две банкноти от по 200 и 100 евро, плюс една шепа евроцентове и търговецът им откаже, може и да отнесе някой бастун.

    11:26 22.01.2026

  • 12 Щото с 200 евро само това ще може да куп

    9 4 Отговор
    ...да купите с тия галоп на цените нагоре и намаляване на номинаша и на покупателната способност на заплати и пенсии надолу, стремглаво надолу

    Коментиран от #15

    11:26 22.01.2026

  • 14 Нарича се хиперинфлация

    4 9 Отговор
    Скоро един хляб ще е 20 000 евро, засега килото е 20 евро

    Коментиран от #17, #28

    11:28 22.01.2026

  • 15 обръшай в рупли

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Щото с 200 евро само това ще може да куп":

    и не скимти

    11:28 22.01.2026

  • 18 Б.Б. с 200

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Делю Хайдутин":

    биренката?а суджук искаш?

    11:30 22.01.2026

  • 19 правилно е касиерът да има в него пари

    4 3 Отговор
    За да може да връща . това е . Затова и обикалят и събират . Или развалят в банката . Обикновенно дребни . За да могат да върнат . То не на всеки клиент му се обикаля . Но ако касиерът няма е редно да си развали просто парите при някой който ще ги развали . То и от КЗП като правят проверки едва ли им казват в хотела колко е бакшиша . Или на атракциона дали не е надул цените много за да строи хотели и затова са му малки заплатките .

    Коментиран от #38

    11:32 22.01.2026

  • 21 Говорят ви за дъвки и стотинки

    9 3 Отговор
    Докато в момента ви източиха целия държавен резерв и златния такъв и са ви узурпирали всички златни мини....осъдени на смърт mizernici, трайте , да не притесните робовладелците, които ви придобиха и вас и скъсаните ви парцали ...

    Коментиран от #25

    11:32 22.01.2026

  • 22 Хмм

    3 1 Отговор
    грешките са връщане в евро при плащане с левове, на мен лично ми върнаха повече, но не беше грешка, а цената беше закръглена към по-ниската стойност, но имам познати на които савърнали двойно повече защото монетите от едно и две евро си приличат с българските левчета, само че нашите са многоъгълни, а еврото е кръгло

    11:36 22.01.2026

  • 23 явно с евро неможе да се плаща навсякъде

    6 2 Отговор
    Взеха ни левовета и сега ни казват,че с евро неможе да се пазари.Явно помежду си ще трябва да въртим кой каквато валута и продукти има .Както преди лева.

    11:39 22.01.2026

  • 24 Мухаа ха!

    6 2 Отговор
    Абе кой,коя умна глава го монтира този " неможач" на ента степен? Все сме имали разни синекурни на тази толкова важна позиция,но този кърти мивки! Кой ти дава право бе умнико,ти едностранно да развързваш ръцете на вериги,търговци, мобилни оператори,на всеки търговец, едностранно да " РЕШАВА" аз как да му заплащам стока или услуга? Кой си ти бе,мъ рля ч неграмотен.Ако отида с последните си 100 или 200 евро( защото банкомата ми ги е изплюл,към заплата или пенсия) да пазарувам за10 евро,или платя сметка за 22 евро,какво правим? Отсреща ми казват: Не става,платете с по дребни банкноти! Ти ме лишаваш от права,който са залегнали в закон на ЕЦБ.На кого да се оплачат хората- на теб? Който играеш против тях? Или да тичаме до някоя банка да ги разбием на по дребни купюри.Директно те обявявам за скрит лобист на банките.Който само изчакаха капана да щракне.Сега тяхната цел е,да принудят всички, масово да преминат към картово разплащане.Кеша е техен най голям проблем.Лишава ги от милиони всеки месец,от такса при всяка транзакция,платена с карта.Същата предизвикана истерия е с фалшивите евро.Да накарат хората,да си открият банкова сметка.Вместо да задължите търговците да закупят апарати за проверка на банкнотите.

    Коментиран от #33

    11:41 22.01.2026

  • 25 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Говорят ви за дъвки и стотинки":

    това са само пари, да сме здрави, но тези които го направиха срещу волята на хората да си носят греха, защото и намагнитените бяха милионери, но сега не могат да ползват банкови услуги, държат си парите в брой и са закотвени в страната, по имотна декларация публикувана пеевски държи един милион кеш в евро, представяте ли си, продаде си всички имоти и живее под наем, ползва коли под наем, ами ако новите собственици изведнъж кажат край

    11:41 22.01.2026

  • 26 пълни

    1 5 Отговор
    глупости Банкноти от 500 евро са изтеглени от обръщение и са само за разплащане между банки от германия през испания до остров тамбукту В ЧАСТНИ РЪЦЕ няма банкноти от 500. а ако внесеш в банка 200 еврова банкнота заприходяват ти я в ИСПАНИОЯ СЛЕД 2 седмици нищо че веднага се разбира че банкнотата е читава ИНТЕРЕСУВАТ СЕ ЯВНО ЕДНИ СЛУЖБИ ОТ КЪДЕ СИ Я ВЗЕЛ,... банкноти от 100 евро почти не се срещат,,вече всичко живо плаща с карти

    Коментиран от #29, #31

    11:49 22.01.2026

  • 27 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "това ли ползваш":

    СУПЕР СА
    ОСОБЕНО ДЪВКИ...ТУРБО..

    11:51 22.01.2026

  • 28 обЪркал

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Нарича се хиперинфлация":

    си се в превода с рублите ЕДНА РУБЛА е една стотинка официално .но в банките няма и руснаците плащат за една бг стотинка 3 рубли за да избегат от путин в турция, ИНАЧЕ КАЗАНО ЕДНО ЕВРО СТРУВА 300 РУБЛИ на желаещите да бегат Толкова им струва и ХЛЯБА НА РУСНАЦИТЕ

    11:56 22.01.2026

  • 29 Тази

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "пълни":

    простотия пък откъде я измисли!?

    Коментиран от #42

    12:03 22.01.2026

  • 30 АКО

    1 4 Отговор
    Аз съм търговец задължително ще откажа ... Максималното с което се пазарува в ЕВРОПА са 50 евро дори 100 евра са изключение и се пазарува с карти НЯМА откъде българин да има 200 евро на цяла банкнота И КАТО Е ТАКЪВ СЕРБЕЗ да иде да ги внесе в банката и да си пазарува с карта дъвките ... Все пак 400 е е една цяла пенсия на бабите от селата

    12:11 22.01.2026

  • 31 ои8уйхътгрф

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "пълни":

    Залагаш си топките и задното отверстие и отиваме до банка по твой избор в Швабия... Като успея да получа у кеш цяла пачка по €500 ставаш участник у филмите за възрастни... И то у най-гнусните и извратени... Ако не успея получаваш €2млн. по твоя сметка...

    Кога ти е удобно да започнеш филмовата си кариера?

    Коментиран от #35, #36

    12:13 22.01.2026

  • 32 неандерталците

    2 6 Отговор
    още плащат кеш. Когато заминах за САЩ през 2002 и открих кредитните карти бях като в Стартрек. И бях сигурен че някой ден и в България ще открият каръите и ще изчезне кеша. Обаче... Ганьо си е Ганьо

    12:13 22.01.2026

  • 34 Сусу Манарата

    3 2 Отговор
    Абсолютни глупости! Клиентът може да отиде да си купи и кибритче с банкнота от 500 евро. Търговецът не може да му откаже, но той е поставен в ситуация от държавата и банките да откаже поради липса на вносните пари. Държавата просто не си свърши работата, а се занимаваше с политическа пропаганда и празни приказки.

    Коментиран от #37

    12:17 22.01.2026

  • 36 хари потър

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "ои8уйхътгрф":

    ГЛЕЙ СЕГА цяла пачка по 500 са си 50 000 евро и няма какво да ходим у швабско.Даваш ми ги и веднага подхващаме филма ... ма като гледам немаш и 5 евро в джоба

    Коментиран от #39

    12:25 22.01.2026

  • 37 ти май

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сусу Манарата":

    не си наясно НИКЪДЕ не можеш да си купиш нищо с 500 еврова банкнота и ако много настояваш търговеца просто вика полиция и почваш да описваш откъде и как си я взел тая банкнота докато я оглеждат две седмици дали е фалшива КАПИШ

    Коментиран от #40, #41

    12:29 22.01.2026

  • 38 БЕ ТИ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "правилно е касиерът да има в него пари":

    ходил ли си на запад. касиерите в суперите постоянно крият едрите банкноти от 50 евро и като станат 1000 отнасят касата за отчитане и пак се връщат ...може да не ти вземат дори и 100 еврова банкнота ако така са им наредили

    12:32 22.01.2026

  • 40 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ти май":

    Четеш коментар №31, офертата важи и за теб... Вместо да тегля кеш просто влизаме у кой да е магазин из ивропътъ и пазаря за €150 плащайки с €500...

    12:35 22.01.2026

  • 41 Сусу Манарата

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ти май":

    Да, да. При вас там е така, ушили са ви вече, но аз съм в България и не желая вашите порядки. Ти си плащай с картичката колкото си искаш.

    12:38 22.01.2026

  • 42 това

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тази":

    дето го наричаш простотия Го научих от търговец в Испания .На който му заприходиха банккнота от 200 евро след 2 седмици нищо че е редовна.Защо не приемеш че няма банкноти от 500 и 200 евро освен в банките

    12:38 22.01.2026

  • 43 си пън

    0 0 Отговор
    странно при тез никакви заплати защо изобщо ни доставят купюри над 50 евро,пак гербава недалновидност,като винаги некадърни

    12:41 22.01.2026

