Новини
България »
Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър

Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър

22 Януари, 2026 13:35 852 31

  • бойко рашков-
  • служебен премиер

Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица, или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос – който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон

Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Рашков обяви, че би приел отново да стане служебен министър на вътрешните работи. Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) коментира темата пред ТВ1.

По повод спекулациите, че служебен премиер ще е Андрей Гюров и спрягането на Рашков за бъдещ вътрешен министър, народният представител бе попитан дали би приел поста.

„Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят", отговори Бойко Рашков. „Но, разбира се, това са едни бъдещи действия, които се очакват от цялото общество и аз мисля, че не е много редно да коментирам предварително онова, което действително се среща в публичното пространство", допълни той.

След въпрос ясно ли е какво трябва да направи, ако стане вътрешен министър, Рашков заяви: „Разбира се, повече от ясно е това." На питане може ли да бъде отстранен от Народното събрание, той отговори, че по закон министър не може да бъде едновременно депутат. На въпрос може ли да се кандидатира за народен представител той отговори така: „Не, перспективата е ясно каква е", обясни той.

„Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица, или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос – който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон. Така че тука нямаме никакво колебание."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 12 Отговор
    Росен Желязков внесе 1 млрд долара във Фонда на Тръмп с които ще му купим Гренландия.

    Коментиран от #14, #19, #20

    13:48 22.01.2026

  • 2 Миризлив пор

    20 8 Отговор
    Ха ха ха
    А дали някой ще го покани за министър?
    Достатъчно се изложи предния път

    Коментиран от #12, #22

    13:49 22.01.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    18 1 Отговор
    А не бе?! Кой би отказал тази хранилка! Стига вече едни и същи муцуни, СТИГА. Нали уж ще правим нещо ново... уж. 😔

    13:49 22.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    ГОТИН СИ ,НО И ТИ СИ С ПЕТНО КАФЯВО

    Коментиран от #24

    13:50 22.01.2026

  • 5 Един

    14 3 Отговор
    негов адаш ще е много доволен !

    13:50 22.01.2026

  • 6 Дориана

    9 12 Отговор
    Борисов, Пеевски и Слави Трифонов треска ще ги тресе, че намеренията им да фалшифицират и откраднат изборите ще се провалят. Финансов срив за ИТН падат на 1 % и субсидията им отпада.Да видим какво още ще измисли Слави Трифонов за да въведе пълзяща диктатура чрез Пеевски и Борисов като отмъщение за това, че хората го мразят.

    13:54 22.01.2026

  • 7 Интересно

    3 4 Отговор
    Лорд Сидиус иска място в управлението на федерацията.

    13:56 22.01.2026

  • 8 Ами

    9 4 Отговор
    След премиер руски гражданин,после агент на ДС,после Комсомолец,после от Боята,после Цар,после мека Китка без у ден трудов стаж,после Мутра,се сдобиете с премиер Японец-Мистър Хаяши.Сега чакаме г-Фвърчилков Еър Бакшиш .

    Коментиран от #18

    13:56 22.01.2026

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 3 Отговор
    НЕ СИ ЛИ ЗА ПЕНСИЯ БРЕ??

    Коментиран от #11

    14:05 22.01.2026

  • 10 ганев

    8 3 Отговор
    С ...УДОВОЛСТВИЕ БИ ПРИЕЛ 5...ДАМАДЖАНИ...И 5.КИЛА БАХУР..ТОВА МУ Е ТАВАНА...НА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА

    14:09 22.01.2026

  • 11 456

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    На 71 години е. Хора над пенсионна възраст не трябва да заемат обществени постове. Според мен

    14:10 22.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уолеле

    8 2 Отговор
    Наглостта на тоя червен зад ник край няма !

    14:14 22.01.2026

  • 14 Браво Рашков!

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пеевски и Борисов в тандем зад решетките.

    14:14 22.01.2026

  • 15 Оракула от Делфи

    3 7 Отговор
    Човек с опит и определено не е страхлив!
    Бойко Рашков един от тези , който е способен да вкара " Тандема" на" топло"!
    И така ,... изборите имат смисъл!!!

    14:14 22.01.2026

  • 16 Пудели с пачки и 5 кила ракия

    3 2 Отговор
    По-добре да е Демерджиев. Поне засега той изглежда най-малко компроментиран.

    14:15 22.01.2026

  • 17 Най-добрия

    1 4 Отговор
    Дамажани дамажани, задържете чекмежанин

    14:15 22.01.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Бъркаш страниците?
    Това е по -скоро , биографията на "Банкера от Банкя"!

    14:17 22.01.2026

  • 19 Грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е внесъл нищо. Тъпа опорна, както винаги!

    14:18 22.01.2026

  • 20 6666

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това не е вярно, бе червенюгоо.

    14:19 22.01.2026

  • 21 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Никакви пенсионери на Държавна работа. Нямат наяждане, досега какео е оправил Ра шков, че отсега нататък ще оправи. Бснковата си сметка .

    14:19 22.01.2026

  • 22 Дамаджан

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    Е снощен. Още не е изтрезнял.

    14:20 22.01.2026

  • 23 Хехе

    4 0 Отговор
    Старият куфар потвърди поговорката,че вълка козината си мени,но нрава - никога! Сега да видим "младите и умните" от протестите КАК ЩЕ ИЗТЪРПЯТ КОМУНИСТИЧЕСКА МУТРА ОТ ОЩЕ ПО-СТАРОТО СТАТУКВО начело на служебен кабинет? Да видим доколко Генерацията им става изобщо за нещо!

    14:21 22.01.2026

  • 24 Не само това

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    И пияно.

    14:21 22.01.2026

  • 25 хе хе

    1 1 Отговор
    И "Белия Кардинал 3" му се привижда пак имунитет. Мутрата на мутрите.

    14:22 22.01.2026

  • 26 Ставри

    2 2 Отговор
    Ние от близкото минало толкова ли сме КЪСОПАМЕТНИ, че даваме власт на най злите комунисти власт да ни мачкат и продължават да ни ограбват.
    Бойковци, Пеевци всички такива като докато не ги изпратим в политическото бунище преди това да се изземват всички движени и недвижими имоти няма дс има ОПРАВИЯ в България.

    14:22 22.01.2026

  • 27 ахааа

    3 0 Отговор
    ма не се и съмнявам

    14:25 22.01.2026

  • 28 Арестувай по сериозно Рашков

    1 3 Отговор
    че предния път Буда влезе без белезници в РУ. По смисъла на закона това не е арест а събеседване с органите на реда. Бъди по смел и без имитации и ще видиш отново заря над България!

    14:25 22.01.2026

  • 29 Земеделски

    1 1 Отговор
    и здравен,също !Каквото дойде?

    14:27 22.01.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    И ТОЗИ КИМУНИСТИЧЕСКИ САТРАП СИ ..................... ПРЕДЛАГА УСЛУГИТЕ НА ...................... РУСКИЯ РЕZИДЕНТ И БЪЛГАРОУБИЕЦ МУНЧО ................... ФАКТ !

    14:28 22.01.2026

  • 31 Гост

    0 1 Отговор
    И аз искам да съм некъв министър, може и министър-председател

    14:29 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове