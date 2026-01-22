Бойко Рашков би приел да е служебен вътрешен министър

Бойко Рашков обяви, че би приел отново да стане служебен министър на вътрешните работи. Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) коментира темата пред ТВ1.
По повод спекулациите, че служебен премиер ще е Андрей Гюров и спрягането на Рашков за бъдещ вътрешен министър, народният представител бе попитан дали би приел поста.
„Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят", отговори Бойко Рашков. „Но, разбира се, това са едни бъдещи действия, които се очакват от цялото общество и аз мисля, че не е много редно да коментирам предварително онова, което действително се среща в публичното пространство", допълни той.
След въпрос ясно ли е какво трябва да направи, ако стане вътрешен министър, Рашков заяви: „Разбира се, повече от ясно е това." На питане може ли да бъде отстранен от Народното събрание, той отговори, че по закон министър не може да бъде едновременно депутат. На въпрос може ли да се кандидатира за народен представител той отговори така: „Не, перспективата е ясно каква е", обясни той.
„Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица, или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос – който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон. Така че тука нямаме никакво колебание."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #19, #20
13:48 22.01.2026
2 Миризлив пор
А дали някой ще го покани за министър?
Достатъчно се изложи предния път
Коментиран от #12, #22
13:49 22.01.2026
3 Директора👨✈️
13:49 22.01.2026
4 Боруна Лом
Коментиран от #24
13:50 22.01.2026
5 Един
13:50 22.01.2026
6 Дориана
13:54 22.01.2026
7 Интересно
13:56 22.01.2026
8 Ами
Коментиран от #18
13:56 22.01.2026
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #11
14:05 22.01.2026
10 ганев
14:09 22.01.2026
11 456
До коментар #9 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":На 71 години е. Хора над пенсионна възраст не трябва да заемат обществени постове. Според мен
14:10 22.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Уолеле
14:14 22.01.2026
14 Браво Рашков!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пеевски и Борисов в тандем зад решетките.
14:14 22.01.2026
15 Оракула от Делфи
Бойко Рашков един от тези , който е способен да вкара " Тандема" на" топло"!
И така ,... изборите имат смисъл!!!
14:14 22.01.2026
16 Пудели с пачки и 5 кила ракия
14:15 22.01.2026
17 Най-добрия
14:15 22.01.2026
18 Оракула от Делфи
До коментар #8 от "Ами":Бъркаш страниците?
Това е по -скоро , биографията на "Банкера от Банкя"!
14:17 22.01.2026
19 Грешка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е внесъл нищо. Тъпа опорна, както винаги!
14:18 22.01.2026
20 6666
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това не е вярно, бе червенюгоо.
14:19 22.01.2026
21 ЧИЧО
14:19 22.01.2026
22 Дамаджан
До коментар #2 от "Миризлив пор":Е снощен. Още не е изтрезнял.
14:20 22.01.2026
23 Хехе
14:21 22.01.2026
24 Не само това
До коментар #4 от "Боруна Лом":И пияно.
14:21 22.01.2026
25 хе хе
14:22 22.01.2026
26 Ставри
Бойковци, Пеевци всички такива като докато не ги изпратим в политическото бунище преди това да се изземват всички движени и недвижими имоти няма дс има ОПРАВИЯ в България.
14:22 22.01.2026
27 ахааа
14:25 22.01.2026
28 Арестувай по сериозно Рашков
14:25 22.01.2026
29 Земеделски
14:27 22.01.2026
30 ЕДГАР КЕЙСИ
14:28 22.01.2026
31 Гост
14:29 22.01.2026