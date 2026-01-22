Паргов: БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението

ГЕРБ се възползва от поканата на Тръмп към Радев за Съвета за мир. Това каза пред БНР Калоян Паргов, заместник-председател на БСП в оставка, като уточни:
"Поканата на Доналд Тръмп за включване в Съвета за мир към Румен Радев, която съвпада с неговата оставка, дава възможност на друг играч - с представител премиерът Росен Желязков, т.е. ГЕРБ - да се възползва от тази възможност. Чисто технологично и правно решението дали Росен Желязков да влезе в този Съвет за мир трябва да го вземе Народното събрание или Министерски съвет. Разделям голямата геополитика и интересите, защото интересът на България в момента е да се впише в новите реалности и да извлече максимума в следващите десетилетия на този нов световен ред, от който тя ще бъде част".
Добре е, че Желязков е на учредяването на Съвета за мир, но е укорим начинът на вземане на това решение, коментира той като представител на партия от управляващата коалиция.
По думите на Паргов в момента в света не действат никакви идеологии - нито дясна, нито лява, нито либерална, нито консервативна. Действат правилата на суровата геополитика и геополитическите интереси на големите играчи, които обуславят пейзажа и влиянието върху малките":
"Има исторически компромис между Вашингтон и Москва, какъвто подобен сме наблюдавали в края на Втората световна война и малко след това, в който се оформя светът, който днес вече е коренно променен, защото ООН си има конкурент - Съвета за мир".
Съветът за мир е не само разбирането на Доналд Тръмп, но това е и разбирането на Москва, подчерта Паргов и разказа, че през април 2025 г. по покана на "Единна Русия" е участвал в подобна конференция - за новия световен ред и за ролята на ООН.
"Въпросът е, ако се задава нова Ялта, какво място ще ни отреди, или по-добре е да мислим за нов Хелзинки, защото е по-справедлив, отколкото Ялта".
В предаването "12+3" Калоян Паргов коментира и предстоящия Конгрес на БСП, като уточни, че е бил против това решение на партийните органи:
"БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението. Партията трябва да се изправи срещу това, което ѝ вещаят врачки и гледачки (след като стана ясно, че Румен Радев излиза на партийния терен)".
Ще кажа дали ще се кандидатирам за председател на БСП, ако има Конгрес, заяви той и остави отворена възможността да не се проведе Конгрес на партията "в променената ситуация след 19 януари, когато президентът подаде оставка".
Новият президент Илияна Йотова е актив в политическия капитал на БСП, изтъкна Паргов и добави, че БСП държи на лявото обединение и трябва да го развиват.
