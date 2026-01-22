Новини
Паргов: БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението

Паргов: БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението

22 Януари, 2026 17:45

ГЕРБ се възползва от поканата на Тръмп към Радев за Съвета за мир, коментира още Паргов 

Паргов: БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ се възползва от поканата на Тръмп към Радев за Съвета за мир. Това каза пред БНР Калоян Паргов, заместник-председател на БСП в оставка, като уточни:

"Поканата на Доналд Тръмп за включване в Съвета за мир към Румен Радев, която съвпада с неговата оставка, дава възможност на друг играч - с представител премиерът Росен Желязков, т.е. ГЕРБ - да се възползва от тази възможност. Чисто технологично и правно решението дали Росен Желязков да влезе в този Съвет за мир трябва да го вземе Народното събрание или Министерски съвет. Разделям голямата геополитика и интересите, защото интересът на България в момента е да се впише в новите реалности и да извлече максимума в следващите десетилетия на този нов световен ред, от който тя ще бъде част".

Добре е, че Желязков е на учредяването на Съвета за мир, но е укорим начинът на вземане на това решение, коментира той като представител на партия от управляващата коалиция.

По думите на Паргов в момента в света не действат никакви идеологии - нито дясна, нито лява, нито либерална, нито консервативна. Действат правилата на суровата геополитика и геополитическите интереси на големите играчи, които обуславят пейзажа и влиянието върху малките":

"Има исторически компромис между Вашингтон и Москва, какъвто подобен сме наблюдавали в края на Втората световна война и малко след това, в който се оформя светът, който днес вече е коренно променен, защото ООН си има конкурент - Съвета за мир".

Съветът за мир е не само разбирането на Доналд Тръмп, но това е и разбирането на Москва, подчерта Паргов и разказа, че през април 2025 г. по покана на "Единна Русия" е участвал в подобна конференция - за новия световен ред и за ролята на ООН.

"Въпросът е, ако се задава нова Ялта, какво място ще ни отреди, или по-добре е да мислим за нов Хелзинки, защото е по-справедлив, отколкото Ялта".

В предаването "12+3" Калоян Паргов коментира и предстоящия Конгрес на БСП, като уточни, че е бил против това решение на партийните органи:

"БСП трябва да мисли дали ѝ е необходим Конгрес на разделението, след като не може да е на обединението. Партията трябва да се изправи срещу това, което ѝ вещаят врачки и гледачки (след като стана ясно, че Румен Радев излиза на партийния терен)".

Ще кажа дали ще се кандидатирам за председател на БСП, ако има Конгрес, заяви той и остави отворена възможността да не се проведе Конгрес на партията "в променената ситуация след 19 януари, когато президентът подаде оставка".

Новият президент Илияна Йотова е актив в политическия капитал на БСП, изтъкна Паргов и добави, че БСП държи на лявото обединение и трябва да го развиват.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво БСП, какви пет лева?

    21 0 Отговор
    БСП е слуга на мафиотите и крадците Пеевски и Борисов. БСП начело с Угоен Зафиров е съучастник в прикриването на кражбите ма двамата Дебели.

    Коментиран от #13

    17:50 22.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    21 0 Отговор
    БСП се самоприключи, никога повече БСП-ново начало.

    17:53 22.01.2026

  • 4 "демократ"

    12 0 Отговор
    Поне на три партии може да се раздели бсп-то и сега е момента.

    17:53 22.01.2026

  • 5 за зимата

    10 0 Отговор
    Вместо да ги изхвърляте.Търся останали подпалки от БСП след коалицията.

    17:54 22.01.2026

  • 6 Попе, пей!

    10 0 Отговор
    Комсомолците я довършиха тази партия, а на кого му пука, един труп дали е разделен или обединен, важно е да се хване в ковчега!

    17:55 22.01.2026

  • 7 Може да мислете

    11 0 Отговор
    Само каде да изчезвате да ви няма . Кои са тия малоомници дето гласуват за вас

    Коментиран от #19

    17:55 22.01.2026

  • 8 Перо

    17 0 Отговор
    Партията на червената буржоазия БСП, няма да прескочи изборната бариера! Бяха ортаци с всички престъпници!

    Коментиран от #9

    17:56 22.01.2026

  • 9 това е проблема

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    Защото се съеши със синята буржоазия.

    17:57 22.01.2026

  • 10 Не е смешен

    10 2 Отговор
    Жалък е този на снимката.

    17:58 22.01.2026

  • 11 Дориана

    9 0 Отговор
    Предателската партия БСП ОЛ ще падне на дъното на предстоящите избори.Те подкрепяха безропотно в името на властта , а не в името на България всичко, което искаха Борисов и Пеевски . Позволиха демокрацията да бъде стъпкана и заменена с пълзяща диктатура, затваряха си очите за кражбите, рекетите, мафията, олигарсите , за вендетата срещу опонентите довели до политически затворници в България срещу неудобните. Падат под 3 %.. Излизат от Парламента и това са последиците от това , че се превърнаха в Ортаци с Пеевски и Борисов в името на властта.

    18:02 22.01.2026

  • 12 Гергови

    4 0 Отговор
    зрънца плевелни

    18:05 22.01.2026

  • 13 Дориана

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво БСП, какви пет лева?":

    Алчността за власт на „ лидерите” на БСП ОЛ унищожи партията и я вкарва на дъното. За това, че се превърнаха в дебела патерица на Борисов и Пеевски и гласуваха безропотно с тях срещу собствените си избиратели. БСП ОЛ се сриват. Падат на дъното. Приказките в синхрон с Пеевски, че уж работели за народа , а всъщност работеха срещу народа за собственото си политическо оцеляване им изигра лоша шега. БСП ОЛ. и ИТН трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за корумпираното , мафиотско управление със зависими Съд, Прокуратура, МВР , в която вкараха България от жажда за власт. Те се самоунищожиха.

    Коментиран от #15

    18:06 22.01.2026

  • 14 Целият ти живот

    6 1 Отговор
    премина на софрата. Не пускате кокала. Като не искате с добро има и дърво. Парамов каза, че от България са изнесени милиарди, колкото целия и брутен вътрешен продукт. Няма друга такава държава.

    18:10 22.01.2026

  • 15 По-лошото е,

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    че унищожиха нас.

    Коментиран от #17

    18:12 22.01.2026

  • 16 Комунист от соц времената

    4 0 Отговор
    Твърдо съм за конгрес на БСП с една-единствена точка: САМОРАЗПУСКАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ! ЗАЛИЧАВАНЕ!

    18:23 22.01.2026

  • 17 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "По-лошото е,":

    Точно поради това коалиция Магнитски - ГЕРБ/ СДС, ДПС Ново начало, БСП ОЛ , ИТН си получават заслуженото. ГЕРБ/ СДС се сриват на 16 % , ДПС Ново начало се сриват на 6 % , БСП ОЛ падат под 3 % , а ИТН падат на 1 % дори и субсидията отпада за тях. Финансов срив, финансов колапс за предателите ортаци на Пеевски и Борисов от ИТН.

    18:24 22.01.2026

  • 18 Гост

    4 0 Отговор
    бесепето умря, паргов

    Коментиран от #23

    18:24 22.01.2026

  • 19 Такива

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Може да мислете":

    Де мятат пачки от балконите...
    Непокорната на тях разчита,белким докопа субсидията от 1%...

    18:34 22.01.2026

  • 20 Йото

    0 1 Отговор
    Президента е наше момиче ,няма страшно.

    18:46 22.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Зафира,Гуцана и Пелтеко направиха това,което СДС и ГЕРБ- не можаха да направят за 35г.Нулираха БСП! 1% по социологически изследвания!Това е трагедия за БСП!Да живее Русия!

    19:12 22.01.2026

  • 22 Партиец

    1 0 Отговор
    БСП ще се коалира с другата патерица ИТН и ще стане направят нова партия:"Обединени Патерици за Достойна Подръжка".

    19:17 22.01.2026

  • 23 Наред е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Белене.

    19:19 22.01.2026

