Любомир Кючуков: Кабинетът в оставка у нас като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме

22 Януари, 2026 19:45

Ако Уставът на Съвета за мир е това, което изтече в медиите, това означава, че се създава нещо като квази ООН за персонална употреба на Доналд Тръмп, коментира още бившият заместник-министър на външните работи

Любомир Кючуков: Кабинетът в оставка у нас като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова

Ако Уставът на Съвета за мир е това, което изтече в медиите, това означава, че се създава нещо като квази ООН за персонална употреба на Доналд Тръмп.

Това каза пред БНР дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения.

"Това, което се създава, няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. Защото ООН регламентира създаването на Съвет за мир - като орган, временна администрация на Газа - с мандат до 31 декември 2027 г. Това, което Тръмп създава, е организация, а не орган, с мандат за целия свят, не за Газа, с неограничен времеви хоризонт за действие, като той определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения".

Дипломатът подчерта, че дори в Устава на Съвета за мир е записано поименно, че Доналд Тръмп е негов председател, "което е характерно за корпоративен учредителен документ, но не и за дипломатическо споразумение между държави".

Правителството в оставка на България като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме, смята Любомир Кючуков, "докато цяла Европа демонстрира сдържано отношение към поканата на Тръмп":

"Обяснението на Росен Желязков и Георг Георгиев, че става дума за Газа, заобикаля истината. В Устава не се споменава Газа. Аргументът, че трябва да го направим заради избирането на Николай Младенов за върховен представител, изцяло подменя нормалната политическа логика - ничие персонално назначение не може да бъде поставено над интересите на държавата".

Той посочи, че България се е скрила по общоевропейските позиции за Гренландия и събитията във Венецуела и изрази интерес как ще бъде обяснена българската позиция от премиера в оставка Желязков тази вечер на Съвета на ЕС.

"Става дума за вътрешнополитическа конюнктура, която се отчита. Второ - имаше натиск от САЩ, защото те търсят количество подписали държави, а от наша страна това беше оправдано с назначението на Николай Младенов".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
  • 1 Данко Харсъзина

    8 36 Отговор
    България е суверенна държава и може да участва в каквито съвети си поиска. И не е длъжна да дава обяснения. Този червен дебил не излиза от студията.

    Коментиран от #6

    19:53 22.01.2026

  • 2 кой му дреме

    8 6 Отговор
    аз пък няма да гласувам
    и данъци няма да платя,
    а чуждия труд ми е чужд

    не съм стока на политиците или бизнеса
    аз не съм гражданин

    аз съм човек

    19:53 22.01.2026

  • 3 Новичок

    28 3 Отговор
    Заради Желязков и Пеевски пак сме от страната на Булката значи.Пфу...

    Коментиран от #8

    19:53 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 21 Отговор
    Светът има нов шериф. И големият държавник Бойко Борисов се съобразява с този факт.

    19:55 22.01.2026

  • 5 Пич

    23 0 Отговор
    Глупости !!! Кой ги пита слугите за какво си дават сметка ?! Шушумигите изпълняват безропотно , за да оцелеят !!! Но няма - сметката винаги се плаща!!!

    19:55 22.01.2026

  • 6 Новичок

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Данко, Суверена никой не го пита.

    Коментиран от #9

    19:55 22.01.2026

  • 7 Аве

    15 3 Отговор
    избирателите ще ги накажат !

    19:56 22.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Бай Дончо е всичко друго, но не и "булка".

    Коментиран от #31

    19:57 22.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Новичок":

    То пък един суверен, та няма що.

    19:58 22.01.2026

  • 10 Факт

    5 9 Отговор
    България трябва да има присъствие! Този Съвет може да дублира ООН, рисковете от което трябва да се знаят. Ако ЕС участва институционално, това не ни пречи.

    19:59 22.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Сачева каза че вноските били ,,доброволни,,ха ха ха

    20:00 22.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Телефонистъ

    9 1 Отговор
    По телефона:
    Тръмп: - Хелоу, Бойко
    Борисов: - Хелоу, Дони, опс. Доналд. Конгачулейшънс
    Тръмп: - Правя ти предложение, което не можеш да откажеш.
    Борисов: - Направих всичко, Доналд. Бай гуд.

    20:10 22.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    4 15 Отговор
    Мъдър ход на Желязков. Соросоидите са в паника.

    20:11 22.01.2026

  • 15 Лекувам наркозависимост

    9 0 Отговор
    Кабинет в оставка ама няа проблеми , приемаме си закончета ала бала ....всичко е едно и също всеки път

    20:12 22.01.2026

  • 16 Ами

    8 0 Отговор
    От кога пък има значение, какво подписват управляващите.
    Управляващите подписват това, което им кажат господарите.
    Ако не го направят, има вероятност да напуснат властта.
    А напуснат ли властта ... Не се знае, знае ли се :)

    20:12 22.01.2026

  • 17 Гост

    12 0 Отговор
    пеефски се присъединява към каквото му кажат, само да пада магнита. Ама магнита здраво е залепил...

    20:13 22.01.2026

  • 18 Барабар Росен с Рижия климактериум

    9 1 Отговор
    Да допълним, че самото членство струва 1млд.долара плащани от всяка страна членка, с опции за отстраняване на член, който изрази мнение, различно от Рижия ска паняк, естествено без връщане на членския внос.
    На това му се вика рекет по тръмписки, а Росен Желязков е много тъпо парче.

    20:14 22.01.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    В този съвет ще участват и братушките. Това е канал за връзка с Русия. На Вермахта и Макарона пясъкът им изтича.

    20:14 22.01.2026

  • 20 БеГемот

    6 0 Отговор
    Женски полови органи и то некъпани....

    20:15 22.01.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    За тях няма значение - за тях важното е да се измазнят на Тръмп, че дано посолството ги посочи пак за господари на територията!

    20:16 22.01.2026

  • 22 Хе!

    5 3 Отговор
    Това е по скоро вътрешна, а не външна политика! Отидоха, снимаха се, народа ги видя по телевизията! Утре ще отидат да се снимат в Брюксел! Желязков отвява и Бойко, и Радев! Радев получил покана, но на фестивала отиде Георг! Политик, който не може да се върти натам, накъдето е удобно и рейтингово, е обречен на тежка забрава! И Турция бе там, а това е най важно да си в синхрон със съседа! Разни гърци и румъни не са важни!

    20:28 22.01.2026

  • 23 Освен неможачи

    5 2 Отговор
    са и негодници. Това е повече от гаф, мното повече. Вредни са за България

    20:30 22.01.2026

  • 24 Дедовия

    4 1 Отговор
    Няма безплатен обяд, водопада да не се хили като.п.......ка, защото ще му се търси сметка. Такива "организации", под благовиден повод са опасни и съмнителни, примери до сега дал Господ. Не вярвам на англо-саксите и техния лицемерен подход.

    20:31 22.01.2026

  • 25 Хайде бе

    1 1 Отговор
    Кабинетът на Пеевски си дава много ясна представа какво подписва, България обаче няма ни най-малка представа какво ни чака

    20:39 22.01.2026

  • 26 ААААА

    0 1 Отговор
    Вижте членовете на т.н. Съвет на мира: САЩ, Аржентина, Албания, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан и Виетнам. Няма нито една що годе цивилизована държава. С изключение на Унгария и България (двете страни с най-висока корупция в ЕС) няма друга страна от Европа. Очевидно г-н Тръмп си създава собстнена, частна ООН. Позор на страната ни! Как ще ни уважават, когато сме в такава дружина.

    20:42 22.01.2026

  • 27 Добре

    1 0 Отговор
    че те има,да им разясниш!

    20:46 22.01.2026

  • 28 Палачинката

    0 0 Отговор
    се обърна!Орбан и Лукашенко са лоши!

    20:48 22.01.2026

  • 29 ф-ма ЕТ-- ДОНИ

    0 1 Отговор
    ВОДОПАДА И ШЕФОВИТЕ МУ ДА НОСЯТ МИЛИАРДА РЕКЕТЧЕ ДАНАК СПОКОЙСТВИЕ от нашия джоб.

    20:52 22.01.2026

  • 30 Експерт

    0 0 Отговор
    Не ни трябва загниваща Европа!Трябва да сме при Унгария и Беларус!

    20:52 22.01.2026

  • 31 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    слагачеството е грозно

    21:04 22.01.2026

