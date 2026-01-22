Любомир Кючуков: Кабинетът в оставка у нас като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме

Ако Уставът на Съвета за мир е това, което изтече в медиите, това означава, че се създава нещо като квази ООН за персонална употреба на Доналд Тръмп.
Това каза пред БНР дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения.
"Това, което се създава, няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. Защото ООН регламентира създаването на Съвет за мир - като орган, временна администрация на Газа - с мандат до 31 декември 2027 г. Това, което Тръмп създава, е организация, а не орган, с мандат за целия свят, не за Газа, с неограничен времеви хоризонт за действие, като той определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения".
Дипломатът подчерта, че дори в Устава на Съвета за мир е записано поименно, че Доналд Тръмп е негов председател, "което е характерно за корпоративен учредителен документ, но не и за дипломатическо споразумение между държави".
Правителството в оставка на България като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме, смята Любомир Кючуков, "докато цяла Европа демонстрира сдържано отношение към поканата на Тръмп":
"Обяснението на Росен Желязков и Георг Георгиев, че става дума за Газа, заобикаля истината. В Устава не се споменава Газа. Аргументът, че трябва да го направим заради избирането на Николай Младенов за върховен представител, изцяло подменя нормалната политическа логика - ничие персонално назначение не може да бъде поставено над интересите на държавата".
Той посочи, че България се е скрила по общоевропейските позиции за Гренландия и събитията във Венецуела и изрази интерес как ще бъде обяснена българската позиция от премиера в оставка Желязков тази вечер на Съвета на ЕС.
"Става дума за вътрешнополитическа конюнктура, която се отчита. Второ - имаше натиск от САЩ, защото те търсят количество подписали държави, а от наша страна това беше оправдано с назначението на Николай Младенов".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
19:53 22.01.2026
2 кой му дреме
и данъци няма да платя,
а чуждия труд ми е чужд
не съм стока на политиците или бизнеса
аз не съм гражданин
аз съм човек
19:53 22.01.2026
3 Новичок
Коментиран от #8
19:53 22.01.2026
4 Данко Харсъзина
19:55 22.01.2026
5 Пич
19:55 22.01.2026
6 Новичок
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Данко, Суверена никой не го пита.
Коментиран от #9
19:55 22.01.2026
7 Аве
19:56 22.01.2026
8 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Новичок":Бай Дончо е всичко друго, но не и "булка".
Коментиран от #31
19:57 22.01.2026
9 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Новичок":То пък един суверен, та няма що.
19:58 22.01.2026
10 Факт
19:59 22.01.2026
11 Последния Софиянец
20:00 22.01.2026
13 Телефонистъ
Тръмп: - Хелоу, Бойко
Борисов: - Хелоу, Дони, опс. Доналд. Конгачулейшънс
Тръмп: - Правя ти предложение, което не можеш да откажеш.
Борисов: - Направих всичко, Доналд. Бай гуд.
20:10 22.01.2026
14 Данко Харсъзина
20:11 22.01.2026
15 Лекувам наркозависимост
20:12 22.01.2026
16 Ами
Управляващите подписват това, което им кажат господарите.
Ако не го направят, има вероятност да напуснат властта.
А напуснат ли властта ... Не се знае, знае ли се :)
20:12 22.01.2026
17 Гост
20:13 22.01.2026
18 Барабар Росен с Рижия климактериум
На това му се вика рекет по тръмписки, а Росен Желязков е много тъпо парче.
20:14 22.01.2026
19 Данко Харсъзина
20:14 22.01.2026
20 БеГемот
20:15 22.01.2026
21 ДрайвингПлежър
20:16 22.01.2026
22 Хе!
20:28 22.01.2026
23 Освен неможачи
20:30 22.01.2026
24 Дедовия
20:31 22.01.2026
25 Хайде бе
20:39 22.01.2026
26 ААААА
20:42 22.01.2026
27 Добре
20:46 22.01.2026
28 Палачинката
20:48 22.01.2026
29 ф-ма ЕТ-- ДОНИ
20:52 22.01.2026
30 Експерт
20:52 22.01.2026
31 ....
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":слагачеството е грозно
21:04 22.01.2026