Любомир Кючуков: Кабинетът в оставка у нас като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме

Ако Уставът на Съвета за мир е това, което изтече в медиите, това означава, че се създава нещо като квази ООН за персонална употреба на Доналд Тръмп.

Това каза пред БНР дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения.

"Това, което се създава, няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. Защото ООН регламентира създаването на Съвет за мир - като орган, временна администрация на Газа - с мандат до 31 декември 2027 г. Това, което Тръмп създава, е организация, а не орган, с мандат за целия свят, не за Газа, с неограничен времеви хоризонт за действие, като той определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения".

Дипломатът подчерта, че дори в Устава на Съвета за мир е записано поименно, че Доналд Тръмп е негов председател, "което е характерно за корпоративен учредителен документ, но не и за дипломатическо споразумение между държави".

Правителството в оставка на България като че ли не си дава ясна сметка към какво точно се присъединяваме, смята Любомир Кючуков, "докато цяла Европа демонстрира сдържано отношение към поканата на Тръмп":

"Обяснението на Росен Желязков и Георг Георгиев, че става дума за Газа, заобикаля истината. В Устава не се споменава Газа. Аргументът, че трябва да го направим заради избирането на Николай Младенов за върховен представител, изцяло подменя нормалната политическа логика - ничие персонално назначение не може да бъде поставено над интересите на държавата".

Той посочи, че България се е скрила по общоевропейските позиции за Гренландия и събитията във Венецуела и изрази интерес как ще бъде обяснена българската позиция от премиера в оставка Желязков тази вечер на Съвета на ЕС.

"Става дума за вътрешнополитическа конюнктура, която се отчита. Второ - имаше натиск от САЩ, защото те търсят количество подписали държави, а от наша страна това беше оправдано с назначението на Николай Младенов".