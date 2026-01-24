Йордан Божилов: Проблематично е присъединяването на България към Борда за мир

Няма официален документ за това в какво точно сме се присъединили при включването ни в Борда за мир на Доналд Тръмп. Това заяви пред бТВ Йордан Божилов, бивш зам.-министър на отбраната.
„С основаването на Борда държавата става член за три години, като не плаща 1 милиард долара, а ако искаме да останем постоянни членове, трябва да платим тези пари. Проблемът обаче не са парите, а същността на това, което се създава. Тръмп иска това да е ООН-2“, обърна внимание той.
„Резолюция на Съвета а сигурност за Газа предвижда одобряването на плана на Тръмп за Газа и създаването на борд за мир, но с функции като преходен орган с ограничен срок. Виждаме сега нов Борд на мира без краен срок“, уточни Божилов.
„Иска ми се да видя какви са били мотивите на МВнР за присъединяването на България. Неясно е как е минал този процес. Това е нарушаване на закона за международните договори – трябва да има добър анализ и съгласуване между министерствата. Може да се сезира КС. Интересно е обаче реакцията в международен план. Интересна ще е реакцията на ЕС“, каза още той.
За него е проблематично присъединяването на България към Борда за мир, особено с резервите на повечето страни членки в ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:10 24.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:11 24.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 механик
09:13 24.01.2026
5 Герак Митко
09:17 24.01.2026
6 Така е
09:19 24.01.2026
7 Като ще да сте със силните
До коментар #3 от "Пич":Защо не си се върнете при братята освободители от Русия хем силни, хем близко!!!
Коментиран от #16
09:20 24.01.2026
8 "Хепи Броколи "
09:21 24.01.2026
9 Наистина
09:21 24.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:30 24.01.2026
13 Блез Паскал
за присъединяването на България към Проекта на Трамп
са само и единствено:
Индулгенция за Борисов и
Премахване на Пеевски от Магнитски
09:37 24.01.2026
14 Последния Софиянец
09:41 24.01.2026
15 Иван
09:42 24.01.2026
16 Пич
До коментар #7 от "Като ще да сте със силните":Глупаците и да прочетат , не разбират !!! Ако е въпрос на оцеляване на държавата , ще се върнем и към братята освободители !!!
09:42 24.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АЙДЕ ГЪЧ
09:53 24.01.2026
20 Иванов
Коментиран от #29
09:54 24.01.2026
21 Димо
09:55 24.01.2026
22 Хмм
09:56 24.01.2026
23 Кой е шефът?
„Председателят има изключителното право да създава, изменя или разпуска дъщерни организации, ако е необходимо или уместно за изпълнение на мисията на Съвета за мир“, се казва в документа.
Той ще избере членове на Изпълнителния съвет, които ще бъдат „лидери от глобален мащаб“, за „двугодишен мандат, подлежащ на отстраняване от председателя“.
Той може също така, „действайки от името на Съвета на мира“, „да приема резолюции или други директиви“.
Председателят може да бъде заменен само в случай на „доброволна оставка или в резултат на неработоспособност
09:56 24.01.2026
24 Кой може да бъде член?
В устава се казва, че всеки член „ще служи за мандат не повече от три години“.
Но „тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 милиард щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на Хартата“, добавя се в него.
Бордът ще „свиква заседания с право на глас поне веднъж годишно“ и „всяка държава членка ще има един глас“.
Но макар че всички решения изискват „мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки“, те ще подлежат и „на одобрение от председателя, който може да гласува и в качеството си на председател в случай на равенство
09:57 24.01.2026
25 Кой вече е вътре?
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, председател
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио
Стив Уиткоф, специален преговарящ на Тръмп
Джаред Кушнер, зет на Тръмп
Тони Блеър, бивш министър-председател на Обединеното кралство
Марк Роуан, милиардер, американски финансист
Аджай Банга, президент на Световната банка
Робърт Габриел, лоялен помощник на Тръмп в Съвета за национална сигурност
09:58 24.01.2026
26 Кога започва?
09:59 24.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Къде са палестинците ?
10:00 24.01.2026
29 Ами
До коментар #20 от "Иванов":икакви са пеевски и горанов, че да им отменят санкциите, нито премиери, нито министри, изучете биографията на президента Тръмп, те не ни издават визи, а на корумпирания Пеевски ли, да отиде в САЩ и да подкупва врагове на президента или да корумпир неговата администрация, че Тръмп само за подозрения ги уволнява, как ще обяснят че подкрепяха Байдън на изборите
10:01 24.01.2026
30 Кой е Николай Младенов ?
10:02 24.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Има ли представен план ?
Кушнер представи на публиката слайдшоу, изобразяващо „генерален план“ за това, което той нарече „Нова Гааза“, показан на цветно кодирана карта с зони, запазени за жилищно строителство, центрове за данни и индустриални паркове.
Слайдовете включваха изображение на средиземноморско крайбрежие, осеяно с блестящи кули. Те предполагаха, че реконструкцията ще започне в Рафах на юг, район под пълен израелски военен контрол.Но те не разгледаха ключови въпроси като правата на собственост или обезщетенията за палестинците, загубили домовете, бизнеса и препитанието си по време на войната. Нито пък разгледаха къде биха могли да живеят разселените палестинци по време на възстановяването. Те не разгледаха ключови въпроси като правата на собственост или обезщетенията за палестинците, загубили домовете, бизнеса и препитанието си по време на войната. Нито пък разгледаха къде биха могли да живеят разселените палестинци по време на възстановяването.
Кушнер не каза кой ще финансира реконструкцията, която първо ще изисква разчистване на приблизително 68 милиона тона развалини и военни отломки.
През следващите седмици във Вашингтон ще се проведе конференция, „където ще обявим много от приносите, които ще бъдат направени... от частния сектор“, каза Кушнер, без да дава подробности.
10:06 24.01.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Пич":Ако не си ОТЯВЛЕН ГЛУПАК ще разбереш разликата между САЛТОМОРТАЛЕ и САЛТОМОРАЛЕ❗
Първото е опасно и смело, а второто е безопасно и подло❗
10:07 24.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Може ли този съвет да наложи мир
10:09 24.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Има ли корупционен елемент?
10:10 24.01.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #31 от "Пич":Ти явно би бил горд да разказваш на децата си как си се спасил предавайки по-слабия, който е бил прав.
Аз пък бих бил горд, децата ми да разказват, че баща им е пострадал в защита на по-слабия който е бил прав ❗
10:13 24.01.2026
39 Какво направи България
10:15 24.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Пич":Явно за теб кумир е Иванчо Хаджипенчович,
поставил подписа си под Търновската конституция, като преди това е поставил подписа си под смъртната присъда на ВАСИЛ ЛЕВСКИ❗
10:23 24.01.2026
43 Времето в Пекин?
10:26 24.01.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ти не си никакъв ПИЧ, а най обикновен ПУ ТЮ,
който днес би приветствал янките,
а утре със същия патос - рашките😔
Коментиран от #45
10:27 24.01.2026
45 Пич
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не се впрягай , явно съм ти надценил интелекта!!! Аз щях да победя и янките , и рашките ! За да може България да я има , и българите да са добре !!! Не искаш да разбереш , затова помисли за следното - Защо Бог отказва на Иисус , да го подмине "тази горчива чаша" !!!
10:39 24.01.2026
46 Безсрамници
От него не се печели и не се краде!
10:40 24.01.2026
47 ВЪН циони$тит€ (нато) ОТ БЪЛГАРИЯ!
$€ГА В ПР€ДИЗБОРНАТА ОБ$ТАНОВКА ТОВА € МНОГО ВАЖНО!
10:42 24.01.2026