Йордан Божилов: Проблематично е присъединяването на България към Борда за мир

Няма официален документ за това в какво точно сме се присъединили при включването ни в Борда за мир на Доналд Тръмп. Това заяви пред бТВ Йордан Божилов, бивш зам.-министър на отбраната.

„С основаването на Борда държавата става член за три години, като не плаща 1 милиард долара, а ако искаме да останем постоянни членове, трябва да платим тези пари. Проблемът обаче не са парите, а същността на това, което се създава. Тръмп иска това да е ООН-2“, обърна внимание той.

„Резолюция на Съвета а сигурност за Газа предвижда одобряването на плана на Тръмп за Газа и създаването на борд за мир, но с функции като преходен орган с ограничен срок. Виждаме сега нов Борд на мира без краен срок“, уточни Божилов.

„Иска ми се да видя какви са били мотивите на МВнР за присъединяването на България. Неясно е как е минал този процес. Това е нарушаване на закона за международните договори – трябва да има добър анализ и съгласуване между министерствата. Може да се сезира КС. Интересно е обаче реакцията в международен план. Интересна ще е реакцията на ЕС“, каза още той.

За него е проблематично присъединяването на България към Борда за мир, особено с резервите на повечето страни членки в ЕС.