Новини
България »
Йордан Божилов: Проблематично е присъединяването на България към Борда за мир

Йордан Божилов: Проблематично е присъединяването на България към Борда за мир

24 Януари, 2026 09:08 1 094 47

  • йордан божилов-
  • борд за мир-
  • тръмп-
  • присъединяване

Иска ми се да видя какви са били мотивите на МВнР за присъединяването на България. Неясно е как е минал този процес. Това е нарушаване на закона за международните договори – трябва да има добър анализ и съгласуване между министерствата

Йордан Божилов: Проблематично е присъединяването на България към Борда за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма официален документ за това в какво точно сме се присъединили при включването ни в Борда за мир на Доналд Тръмп. Това заяви пред бТВ Йордан Божилов, бивш зам.-министър на отбраната.

„С основаването на Борда държавата става член за три години, като не плаща 1 милиард долара, а ако искаме да останем постоянни членове, трябва да платим тези пари. Проблемът обаче не са парите, а същността на това, което се създава. Тръмп иска това да е ООН-2“, обърна внимание той.

„Резолюция на Съвета а сигурност за Газа предвижда одобряването на плана на Тръмп за Газа и създаването на борд за мир, но с функции като преходен орган с ограничен срок. Виждаме сега нов Борд на мира без краен срок“, уточни Божилов.

„Иска ми се да видя какви са били мотивите на МВнР за присъединяването на България. Неясно е как е минал този процес. Това е нарушаване на закона за международните договори – трябва да има добър анализ и съгласуване между министерствата. Може да се сезира КС. Интересно е обаче реакцията в международен план. Интересна ще е реакцията на ЕС“, каза още той.

За него е проблематично присъединяването на България към Борда за мир, особено с резервите на повечето страни членки в ЕС.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Мотивите за вЛИЗАНЕ да ясни ❗

    09:10 24.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Мотивите за вЛИЗАНЕ са ясни ❗

    09:11 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 механик

    20 3 Отговор
    ДАНС да привика Желязков да обясни какво и защо е подписвал .

    09:13 24.01.2026

  • 5 Герак Митко

    24 2 Отговор
    Мотивите са да паднат санкциите по магнитски от Пеевски. Той е изпратил послушника.

    09:17 24.01.2026

  • 6 Така е

    8 3 Отговор
    Ние сме от военолюбците !

    09:19 24.01.2026

  • 7 Като ще да сте със силните

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Защо не си се върнете при братята освободители от Русия хем силни, хем близко!!!

    Коментиран от #16

    09:20 24.01.2026

  • 8 "Хепи Броколи "

    8 3 Отговор
    Светът се променя и на рептилите не им изнася тази промяна. Макар, че те самите/ с болните си идеологии/ ускориха процеса . Работа отива на " кой ми ... в гащите"

    09:21 24.01.2026

  • 9 Наистина

    11 2 Отговор
    цепиме се от Евроколектива !

    09:21 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    В някои коментари прочетох че сме със слаби държави като Турция и Бахрейн Турция е сто години пред нас Бахрейн двеста Не разбирам как най бедната държава в Европа има такова самочувствие За Беларус да не говорим Беларус са триста години пред нас

    09:30 24.01.2026

  • 13 Блез Паскал

    12 1 Отговор
    Мотивите на Управляващата Хунта - БорисовПеевски
    за присъединяването на България към Проекта на Трамп
    са само и единствено:
    Индулгенция за Борисов и
    Премахване на Пеевски от Магнитски

    09:37 24.01.2026

  • 14 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Райха приключи.България има избор -Борда на Тръмп или БРИКС.

    09:41 24.01.2026

  • 15 Иван

    3 2 Отговор
    Първо кои сме ние никой на картата ще правим това което наредят отгоре преди Русия а сега САЩ няма нужда да настъпваме мотиката нали

    09:42 24.01.2026

  • 16 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Като ще да сте със силните":

    Глупаците и да прочетат , не разбират !!! Ако е въпрос на оцеляване на държавата , ще се върнем и към братята освободители !!!

    09:42 24.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЙДЕ ГЪЧ

    2 0 Отговор
    ПОРЕДНИЯ ПОмИЯР........!!!!

    09:53 24.01.2026

  • 20 Иванов

    3 2 Отговор
    Какво има да се чудите!!! Отново решението е на Борисов и Пеевски!!!Далновидно и стратегически да покажат поткрепата си за Тръмп,респективно изваждането на Пеевски от санкцията Магнитски!!!Това ще стане в рамките на един месец,за парламентарните избори Пеевски и Горанов ще бъдат "ПОМИЛВАНИ"!!!

    Коментиран от #29

    09:54 24.01.2026

  • 21 Димо

    2 1 Отговор
    Какви мотиви?...те нямат такива! Единствената причина е да си платят за изваждане от Магнитски. Това е престъпление срещу нацията и тотално погазване на Конституцията. Двама помислили се за всевишни мотая цялата държава. Слава богу, че има надежда на хоризонта, всички да се отървем от лапите им.

    09:55 24.01.2026

  • 22 Хмм

    1 0 Отговор
    това е като Отворено общество, коетов България получава субсидии с благословията на Луканов с несменяем управител Соос, наследен от неговия син, така и тук с несменяемия Тръмп, персонално, не като американски президент, евентуално ще бъде наследен от синовете си и по-нататък от други в многобройната си фамилия, заради санкциите на националната ценност пеевски и страх от бъдещи на борисов, ние платихме много повече за самолети, но това не спаси цветанов и подаде оставка, а пеевски получи санкции, след него горанов

    09:56 24.01.2026

  • 23 Кой е шефът?

    3 0 Отговор
    Тръмп ще бъде председател, но също така „отделно ще служи като встъпителен представител на Съединените американски щати“.

    „Председателят има изключителното право да създава, изменя или разпуска дъщерни организации, ако е необходимо или уместно за изпълнение на мисията на Съвета за мир“, се казва в документа.

    Той ще избере членове на Изпълнителния съвет, които ще бъдат „лидери от глобален мащаб“, за „двугодишен мандат, подлежащ на отстраняване от председателя“.

    Той може също така, „действайки от името на Съвета на мира“, „да приема резолюции или други директиви“.

    Председателят може да бъде заменен само в случай на „доброволна оставка или в резултат на неработоспособност

    09:56 24.01.2026

  • 24 Кой може да бъде член?

    3 0 Отговор
    Държавите членки трябва да бъдат поканени от президента на САЩ и ще бъдат представлявани от своя държавен глава или правителствен глава.

    В устава се казва, че всеки член „ще служи за мандат не повече от три години“.

    Но „тригодишният срок на членство не се прилага за държави членки, които внасят повече от 1 милиард щатски долара в брой в Съвета на мира през първата година от влизането в сила на Хартата“, добавя се в него.

    Бордът ще „свиква заседания с право на глас поне веднъж годишно“ и „всяка държава членка ще има един глас“.

    Но макар че всички решения изискват „мнозинство от присъстващите и гласуващи държави членки“, те ще подлежат и „на одобрение от председателя, който може да гласува и в качеството си на председател в случай на равенство

    09:57 24.01.2026

  • 25 Кой вече е вътре?

    3 0 Отговор
    Белият дом заяви, че сред членовете му ще бъдат:

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп, председател

    Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

    Стив Уиткоф, специален преговарящ на Тръмп

    Джаред Кушнер, зет на Тръмп

    Тони Блеър, бивш министър-председател на Обединеното кралство

    Марк Роуан, милиардер, американски финансист

    Аджай Банга, президент на Световната банка 

    Робърт Габриел, лоялен помощник на Тръмп в Съвета за национална сигурност 

    09:58 24.01.2026

  • 26 Кога започва?

    2 0 Отговор
    В хартата се казва, че тя влиза в сила „след изразяване на съгласие за обвързване от три държави“.

    09:59 24.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Къде са палестинците ?

    3 0 Отговор
    надежден път към палестинско самоопределение и държавност ли е? .... НЕ! Точно обратното е !

    10:00 24.01.2026

  • 29 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Иванов":

    икакви са пеевски и горанов, че да им отменят санкциите, нито премиери, нито министри, изучете биографията на президента Тръмп, те не ни издават визи, а на корумпирания Пеевски ли, да отиде в САЩ и да подкупва врагове на президента или да корумпир неговата администрация, че Тръмп само за подозрения ги уволнява, как ще обяснят че подкрепяха Байдън на изборите

    10:01 24.01.2026

  • 30 Кой е Николай Младенов ?

    2 0 Отговор
    Пощенски гълъб .... буфер

    10:02 24.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Има ли представен план ?

    2 0 Отговор
    "Генерален план“
    Кушнер представи на публиката слайдшоу, изобразяващо „генерален план“ за това, което той нарече „Нова Гааза“, показан на цветно кодирана карта с зони, запазени за жилищно строителство, центрове за данни и индустриални паркове.
    Слайдовете включваха изображение на средиземноморско крайбрежие, осеяно с блестящи кули. Те предполагаха, че реконструкцията ще започне в Рафах на юг, район под пълен израелски военен контрол.Но те не разгледаха ключови въпроси като правата на собственост или обезщетенията за палестинците, загубили домовете, бизнеса и препитанието си по време на войната. Нито пък разгледаха къде биха могли да живеят разселените палестинци по време на възстановяването. Те не разгледаха ключови въпроси като правата на собственост или обезщетенията за палестинците, загубили домовете, бизнеса и препитанието си по време на войната. Нито пък разгледаха къде биха могли да живеят разселените палестинци по време на възстановяването.

    Кушнер не каза кой ще финансира реконструкцията, която първо ще изисква разчистване на приблизително 68 милиона тона развалини и военни отломки.

    През следващите седмици във Вашингтон ще се проведе конференция, „където ще обявим много от приносите, които ще бъдат направени... от частния сектор“, каза Кушнер, без да дава подробности.

    10:06 24.01.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Ако не си ОТЯВЛЕН ГЛУПАК ще разбереш разликата между САЛТОМОРТАЛЕ и САЛТОМОРАЛЕ❗
    Първото е опасно и смело, а второто е безопасно и подло❗

    10:07 24.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Може ли този съвет да наложи мир

    3 0 Отговор
    Този Съвет за мир е по-скоро като съвет на директорите на мултинационална корпорация с президент, упражняващ имперски правомощия, и иска да се представи като защитник на мира и развитието в Гааза  , без да ангажира най-пряко засегнатите - палестинците. този Съвет няма да оцелее до края на президентския мандат на Тръмп.

    10:09 24.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Има ли корупционен елемент?

    2 0 Отговор
    Брутален пример е за политическа корупция

    10:10 24.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Ти явно би бил горд да разказваш на децата си как си се спасил предавайки по-слабия, който е бил прав.
    Аз пък бих бил горд, децата ми да разказват, че баща им е пострадал в защита на по-слабия който е бил прав ❗

    10:13 24.01.2026

  • 39 Какво направи България

    1 0 Отговор
    Каквото винаги е правил един васал

    10:15 24.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пич":

    Явно за теб кумир е Иванчо Хаджипенчович,
    поставил подписа си под Търновската конституция, като преди това е поставил подписа си под смъртната присъда на ВАСИЛ ЛЕВСКИ❗

    10:23 24.01.2026

  • 43 Времето в Пекин?

    0 0 Отговор
    3 градуса, слънчево

    10:26 24.01.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Пич, не се обиждай, нищо лично .
    Ти не си никакъв ПИЧ, а най обикновен ПУ ТЮ,
    който днес би приветствал янките,
    а утре със същия патос - рашките😔

    Коментиран от #45

    10:27 24.01.2026

  • 45 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се впрягай , явно съм ти надценил интелекта!!! Аз щях да победя и янките , и рашките ! За да може България да я има , и българите да са добре !!! Не искаш да разбереш , затова помисли за следното - Защо Бог отказва на Иисус , да го подмине "тази горчива чаша" !!!

    10:39 24.01.2026

  • 46 Безсрамници

    0 0 Отговор
    Явно не искате мир?!
    От него не се печели и не се краде!

    10:40 24.01.2026

  • 47 ВЪН циони$тит€ (нато) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    0 0 Отговор
    РАБОТАТА € МНОГО ПРО$ТА: Г€РБ и ДП$- НН ДАВАТ МИЛО И ДРАГО $ащ ДА ГИ ПРИПОЗНА€( ДА ГИ ИЗВАДЯТ ОТ $ПИ$ЪКА ПО ЗАКОНА магнит$ки)!
    $€ГА В ПР€ДИЗБОРНАТА ОБ$ТАНОВКА ТОВА € МНОГО ВАЖНО!

    10:42 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове