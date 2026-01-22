Проф. Боян Дуранкев: Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще. Партията трябва да се обърне към корените си

Необходимост от левица има. Като носител на социалистическата идея, която по дефиниция е антикапиталистическа, БСП трябва да се обърне към корените си и да представи наистина убедителна лява просоциална и просоциалистическа политика. Това каза икономистът и преподавател в УНСС и в Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус".
Левицата в момента е раздробена и губи все повече симпатизанти заради участието ѝ във властта, отбеляза той. "БСП – Обединена левица“ се гмурна в капана, хареса сиренцето и капанът щракна. Сега предстои конгрес. Много е вероятно всички лица, които бяха в сглобката, да преминат на задните редове. Ако извадят същите лица, които масово не се харесват от левите хора поради участие в сглобката и поради нереализирани леви политики, БСП е напът да се превърне в миниатюрна партия с 4-6%. Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще“, заяви проф. Дуранкев.
Новото ръководство на БСП трябва да декларира много по-лява и безкомпромисно морална политика, подчерта той. "Т.е. да не влиза в сглобки със системни партии на десницата. Шансът за оцеляването ѝ ще е по-значим, отколкото ако се разчита старите хора да подкарат партията по нови пътища“, смята Боян Дуранкев.
Голямата въпросителна в момента обаче е какво ще предложи президентът Румен Радев в своята програма и какви личности ще включи в своя екип. "Това ще определи процента на гласувалите за новата партия и въобще процента на гласувалите избиратели“, добави той.
България има нужда от коренна промяна на данъчната политика, на фиска, на бюджетното планиране и на ролята на държавата в управлението, добави икономистът.
1 Да бе
Коментиран от #9
21:18 22.01.2026
2 Вече умря боко и пееф ги задушиха
21:19 22.01.2026
3 Партията трябва да се обърне към коренит
Коментиран от #15
21:20 22.01.2026
4 Стенли
21:21 22.01.2026
5 Тези думи на професора са точни
......
боко тиквун и пееф свиня ги вкараха в капана с обещания за пълен 4 годишен мандат. Тези крадци повярваха и след 11 месеца боко хвърли кърпата за да не бъдел "заличен Герб" и тези с чалга безродниците останаха с пръст отзад. Вижте сакатия чалгар! 11 месеца не се обаждаше,само кешираше от кражбите а като ги изрита народа стана много активен и тук го публикуват по 3 пъти на ден
Коментиран от #7
21:24 22.01.2026
6 доник
21:25 22.01.2026
7 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #5 от "Тези думи на професора са точни":Социалистическа или социална държава, В ТОЧНИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, няма и не е имало, това е една фикция в стил Оруел. Нашето НРБ си беше с еднолично корпоративно-тоталитарно управление. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРКАТА“ Корнелия Нинова. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ....... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.
Коментиран от #11
21:25 22.01.2026
8 Тя, Курнелата я занули
след Курнелата
отива на отпадък.
Но старите комуисти отново ще се явят.
Вижте обкръжението на ЕКС президента
стари червени звезди
Коментиран от #10
21:29 22.01.2026
9 Посетител
До коментар #1 от "Да бе":Гладни и жадни бяха... за власт. Малко му беше на Кире Социало парите от сделките с ГЕРБ, полакоми се за още... Конгрес, не конгрес - мъртви са, като партия... Тремор пост мортем...
21:31 22.01.2026
10 При Корнелия най ниския резултат
До коментар #8 от "Тя, Курнелата я занули":На БСП им беше 7 и нещо процента. След нея БСП -Обединена левица от 22 партии и сдружения също 7 процента. А след 2 месеца 1-2 процента. Та кой ги е ликвидирал?
Коментиран от #13
21:35 22.01.2026
11 Стенли
До коментар #7 от "ПРИПОМНЯНЕ":Това може и да било така но какво да кажем за Китай с този държавен капитализъм 🤔
Коментиран от #21
21:36 22.01.2026
12 ?????
Смешно е.
Има ли такава партия спроред Ленин?
Или сегашните партийци не помнят тоя основополагащ въпрос.
Не се учудвам.
Има ли тук разни БСП-ци?
И що още са такива?
21:41 22.01.2026
13 пак го повтарям
До коментар #10 от "При Корнелия най ниския резултат":Преди Курнелата
Партията беше втора.
Тя прогони младите
а за старите - биологичните закони не са отменени.
Но голяма част от червените динозаври са се окопали около РР
21:44 22.01.2026
14 ООрана държава
21:48 22.01.2026
15 и да презират
До коментар #3 от "Партията трябва да се обърне към коренит":интелигентните и честните българи и да ги ограбват и да ги изтребват!
21:55 22.01.2026
16 Един
22:01 22.01.2026
17 Град Симитли
Много шаман,
Индианец-няма !
22:18 22.01.2026
18 Г. Димитров
Коментиран от #23
22:21 22.01.2026
19 Анамд
изписана е на челото му
22:27 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #11 от "Стенли":Браво, най-сетне един много смислен отговор-коментар
...накратко по проблема:
Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, НАЛИ?? Но, акo бoгaтитe грaждaни или както ги наричат "олигарси" нe ce гoрдeят c държaвaтa cи, тe щe ce cтрeмят дa НЕ ДАВАТ cвoятa лeптa... Щом са богати, те са и умни да си скрият парите от данъчните, начини колкото щеш. БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!
22:31 22.01.2026
22 Вдесетката
22:32 22.01.2026
23 копи пейст
До коментар #18 от "Г. Димитров":За Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял."
Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...
22:33 22.01.2026