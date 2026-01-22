Новини
Проф. Боян Дуранкев: Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще. Партията трябва да се обърне към корените си

22 Януари, 2026 21:16 753 23

  • боян дуранкев-
  • бсп-
  • риск-
  • изчезване-
  • корени

"БСП – Обединена левица“ се гмурна в капана, хареса сиренцето и капанът щракна. Сега предстои конгрес. Много е вероятно всички лица, които бяха в сглобката, да преминат на задните редове", коментира още анализаторът

Проф. Боян Дуранкев: Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще. Партията трябва да се обърне към корените си - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Необходимост от левица има. Като носител на социалистическата идея, която по дефиниция е антикапиталистическа, БСП трябва да се обърне към корените си и да представи наистина убедителна лява просоциална и просоциалистическа политика. Това каза икономистът и преподавател в УНСС и в Университета по застраховане и финанси проф. Боян Дуранкев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус".

Левицата в момента е раздробена и губи все повече симпатизанти заради участието ѝ във властта, отбеляза той. "БСП – Обединена левица“ се гмурна в капана, хареса сиренцето и капанът щракна. Сега предстои конгрес. Много е вероятно всички лица, които бяха в сглобката, да преминат на задните редове. Ако извадят същите лица, които масово не се харесват от левите хора поради участие в сглобката и поради нереализирани леви политики, БСП е напът да се превърне в миниатюрна партия с 4-6%. Пред БСП стои дилемата дали ще я има въобще“, заяви проф. Дуранкев.

Новото ръководство на БСП трябва да декларира много по-лява и безкомпромисно морална политика, подчерта той. "Т.е. да не влиза в сглобки със системни партии на десницата. Шансът за оцеляването ѝ ще е по-значим, отколкото ако се разчита старите хора да подкарат партията по нови пътища“, смята Боян Дуранкев.

Голямата въпросителна в момента обаче е какво ще предложи президентът Румен Радев в своята програма и какви личности ще включи в своя екип. "Това ще определи процента на гласувалите за новата партия и въобще процента на гласувалите избиратели“, добави той.

България има нужда от коренна промяна на данъчната политика, на фиска, на бюджетното планиране и на ролята на държавата в управлението, добави икономистът.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да бе

    16 1 Отговор
    За какъв чеп бсп легна на герб в коалиция? Корените изгниха за една година...

    Коментиран от #9

    21:18 22.01.2026

  • 2 Вече умря боко и пееф ги задушиха

    13 2 Отговор
    Браво на плондера зафир че ги затри завинаги след 136 години

    21:19 22.01.2026

  • 3 Партията трябва да се обърне към коренит

    12 5 Отговор
    Това значи ли че отново ще почнат да крадат кашкавал от мандрите ?

    Коментиран от #15

    21:20 22.01.2026

  • 4 Стенли

    6 5 Отговор
    Тази партия бсп ново начало не заслужава да бъде в следващия парламент защото жестоко се подиграха с хората които гласуваха за тях и също има такъв и иот но за мен Радев е една фурнаджийска лопата помним как отказа да референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той може да е всичко друго но не е русофил а си чист натовски генерал което лошо няма но това двуличие не ми харесва не трябва да се лъжат хората айде нема нужда аман от такива двуличници 😕😡

    21:21 22.01.2026

  • 5 Тези думи на професора са точни

    11 1 Отговор
    "БСП – Обединена левица“ се гмурна в капана, хареса сиренцето и капанът щракна.
    ......
    боко тиквун и пееф свиня ги вкараха в капана с обещания за пълен 4 годишен мандат. Тези крадци повярваха и след 11 месеца боко хвърли кърпата за да не бъдел "заличен Герб" и тези с чалга безродниците останаха с пръст отзад. Вижте сакатия чалгар! 11 месеца не се обаждаше,само кешираше от кражбите а като ги изрита народа стана много активен и тук го публикуват по 3 пъти на ден

    Коментиран от #7

    21:24 22.01.2026

  • 6 доник

    10 1 Отговор
    Партията люпилня на гадни партии трябва да изчезне завинаги. Заедно с децата си ГЕРБ-ДПС

    21:25 22.01.2026

  • 7 ПРИПОМНЯНЕ

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тези думи на професора са точни":

    Социалистическа или социална държава, В ТОЧНИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, няма и не е имало, това е една фикция в стил Оруел. Нашето НРБ си беше с еднолично корпоративно-тоталитарно управление. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРКАТА“ Корнелия Нинова. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ....... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.

    Коментиран от #11

    21:25 22.01.2026

  • 8 Тя, Курнелата я занули

    4 6 Отговор
    до преди нея БКП беше поне втора сила.
    след Курнелата
    отива на отпадък.

    Но старите комуисти отново ще се явят.

    Вижте обкръжението на ЕКС президента


    стари червени звезди

    Коментиран от #10

    21:29 22.01.2026

  • 9 Посетител

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да бе":

    Гладни и жадни бяха... за власт. Малко му беше на Кире Социало парите от сделките с ГЕРБ, полакоми се за още... Конгрес, не конгрес - мъртви са, като партия... Тремор пост мортем...

    21:31 22.01.2026

  • 10 При Корнелия най ниския резултат

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тя, Курнелата я занули":

    На БСП им беше 7 и нещо процента. След нея БСП -Обединена левица от 22 партии и сдружения също 7 процента. А след 2 месеца 1-2 процента. Та кой ги е ликвидирал?

    Коментиран от #13

    21:35 22.01.2026

  • 11 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Това може и да било така но какво да кажем за Китай с този държавен капитализъм 🤔

    Коментиран от #21

    21:36 22.01.2026

  • 12 ?????

    2 0 Отговор
    Ха ха.
    Смешно е.
    Има ли такава партия спроред Ленин?
    Или сегашните партийци не помнят тоя основополагащ въпрос.
    Не се учудвам.
    Има ли тук разни БСП-ци?
    И що още са такива?

    21:41 22.01.2026

  • 13 пак го повтарям

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "При Корнелия най ниския резултат":

    Преди Курнелата
    Партията беше втора.
    Тя прогони младите
    а за старите - биологичните закони не са отменени.

    Но голяма част от червените динозаври са се окопали около РР

    21:44 22.01.2026

  • 14 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Кви корени какви грудки? Ако намекваш за Корни, пак няма да се получи. Това беше целувката на смърта от герб, край бе се пе то

    21:48 22.01.2026

  • 15 и да презират

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Партията трябва да се обърне към коренит":

    интелигентните и честните българи и да ги ограбват и да ги изтребват!

    21:55 22.01.2026

  • 16 Един

    4 1 Отговор
    Тази партия ще изчезне, защото лявото е противоестествено! Лека Нощ :)

    22:01 22.01.2026

  • 17 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Много вожд,
    Много шаман,
    Индианец-няма !

    22:18 22.01.2026

  • 18 Г. Димитров

    0 1 Отговор
    четете трудовете ми , млади комсомолци! мутро-олигарсията няма да се сдаде без всенародно въстание, което да премине в революция.

    Коментиран от #23

    22:21 22.01.2026

  • 19 Анамд

    1 0 Отговор
    никога не съм харесвал дс-наглостта на псевдо-професорчето...
    изписана е на челото му

    22:27 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    Браво, най-сетне един много смислен отговор-коментар
    ...накратко по проблема:
    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, НАЛИ?? Но, акo бoгaтитe грaждaни или както ги наричат "олигарси" нe ce гoрдeят c държaвaтa cи, тe щe ce cтрeмят дa НЕ ДАВАТ cвoятa лeптa... Щом са богати, те са и умни да си скрият парите от данъчните, начини колкото щеш. БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!

    22:31 22.01.2026

  • 22 Вдесетката

    0 0 Отговор
    Предполагам че всичко читаво е напуснало БСП и остава само троцкистка утайка.Не че социализма е грешен напротив най доброто е просто няма как да се получи тука докато сме краварска колония.В Русия трябва да се завърне но затова се иска хората да имат визия какъв безподобен бокл.к е капитализма и че трябва да бъде унищожен на всяка цена иначе той ще ги унищожи.

    22:32 22.01.2026

  • 23 копи пейст

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Г. Димитров":

    За Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял."
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    22:33 22.01.2026

