Атанас Пеканов: Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга"

"Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга", каза пред БНТ икономистът и бивш вицепремиер Атанас Пеканов.
"Но пътят му беше миниран с една абсолютно измислена история", добави той в студиото на сутрешния блок "Денят започва".
Според него изминалата седмица е била историческа за България. Причината е решениието на Румен Радев.
"Много смело и историческо решение на президента", смята Пеканов.
И поясни, че към момента той не може да се занимава с политика.
"Краткосрочно професионалните ми ангажименти не позволяват да се занимавам с политика, но аз подкрепям това, което се случва. Имаме нужда от реформи", обясни бившият вицепремиер.
08:51 23.01.2026
08:52 23.01.2026
08:52 23.01.2026
08:54 23.01.2026
08:58 23.01.2026
09:01 23.01.2026
09:01 23.01.2026
09:05 23.01.2026
09:08 23.01.2026
А защо измежду кьopaви трябва да избираме?
09:11 23.01.2026
09:15 23.01.2026
09:19 23.01.2026
09:29 23.01.2026
До коментар #11 от "И кой е тоя":CV-тата едно до друго,ще си обясниш по-лесно кой е: -образование,професионална реализация,чужди езици,интелект и възпитание. Ти в кое си по-добър!?
09:30 23.01.2026