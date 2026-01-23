Атанас Пеканов: Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга"

"Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга", каза пред БНТ икономистът и бивш вицепремиер Атанас Пеканов.

"Но пътят му беше миниран с една абсолютно измислена история", добави той в студиото на сутрешния блок "Денят започва".

Според него изминалата седмица е била историческа за България. Причината е решениието на Румен Радев.

"Много смело и историческо решение на президента", смята Пеканов.

И поясни, че към момента той не може да се занимава с политика.

"Краткосрочно професионалните ми ангажименти не позволяват да се занимавам с политика, но аз подкрепям това, което се случва. Имаме нужда от реформи", обясни бившият вицепремиер.