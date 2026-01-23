Новини
България »
Атанас Пеканов: Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга"

Атанас Пеканов: Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга"

23 Януари, 2026 08:49 992 14

  • атанас пеканов-
  • служебен премиер-
  • андрей гюров

Според него изминалата седмица е била историческа за България. Причината е решениието на Румен Радев

Атанас Пеканов: Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Андрей Гюров е очевидно най-компетентният в "домовата книга", каза пред БНТ икономистът и бивш вицепремиер Атанас Пеканов.

"Но пътят му беше миниран с една абсолютно измислена история", добави той в студиото на сутрешния блок "Денят започва".

Според него изминалата седмица е била историческа за България. Причината е решениието на Румен Радев.

"Много смело и историческо решение на президента", смята Пеканов.

И поясни, че към момента той не може да се занимава с политика.

"Краткосрочно професионалните ми ангажименти не позволяват да се занимавам с политика, но аз подкрепям това, което се случва. Имаме нужда от реформи", обясни бившият вицепремиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    12 1 Отговор
    Ще си изпотрошат краката за тази домова книга!

    08:51 23.01.2026

  • 2 Съвет на мира

    13 8 Отговор
    Гюро Кюмюро е от ПП Продължаваме погрома, демек - погромаджия.

    08:52 23.01.2026

  • 3 Трол

    9 12 Отговор
    Рая Назарян е класи над Андрей.

    08:52 23.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    16 8 Отговор
    Андрей Гюров е разследван. Само това не сме имали за Премиер. Време е да имаме. Следващото е магаре за Премиер.

    08:54 23.01.2026

  • 5 Еврокатастрофа

    9 10 Отговор
    За съжаление не е "най-компетентния", а единствения компетентен или поне единствения, който има някаква представа какво да прави в подобна ситуация.

    08:58 23.01.2026

  • 6 гейо

    5 2 Отговор
    да ташибатманафите

    09:01 23.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    6 4 Отговор
    ХАСКОВСКИ КАУН ДЖУКЛИВ!А НЕ МЕРСИ

    09:01 23.01.2026

  • 8 Куцото Добиче

    2 2 Отговор
    Та.аци на рояци и и много ге.чета.

    09:05 23.01.2026

  • 9 Георги

    6 5 Отговор
    Гюров ще да е най-можещия от неможачите.

    09:08 23.01.2026

  • 10 нннн

    4 2 Отговор
    В царството на cлeпите и еднooкият е цар.
    А защо измежду кьopaви трябва да избираме?

    09:11 23.01.2026

  • 11 И кой е тоя

    3 4 Отговор
    Нечуван експерт Пеканов! Поредния, който набързо изкопаха отнякъде и направиха министър за кратко???!!Явно се кани да се присламчи към Радев.А такива ще има доста!!!!!!!

    Коментиран от #14

    09:15 23.01.2026

  • 12 Защо да е най-компетентен?

    1 2 Отговор
    Ако Пеканов беше казал, че на Гюров има най-голямо доверие - ок, съгласен съм. Но да кажеш, че Гюров е по-компетентен от Главчев, който е бил 2 пъти служебен премиер - няма как да е очевидно вярно. Работил е като финансист, преподавател и директор на Пирин голф клуб, но никога не е работил в държавната администрация. Това не го прави компетентен.

    09:19 23.01.2026

  • 13 Само припомням

    0 0 Отговор
    Поредната красавица, конвертирана в м6ж...

    09:29 23.01.2026

  • 14 може би ако си сложите

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И кой е тоя":

    CV-тата едно до друго,ще си обясниш по-лесно кой е: -образование,професионална реализация,чужди езици,интелект и възпитание. Ти в кое си по-добър!?

    09:30 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове