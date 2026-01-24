Времето днес, прогноза за събота, 24 януари: Ще се задържи мъгливо и облачно

Минималните температури ще бъдат от минус 3° в Североизточна България до плюс 3° в югозападните части от страната, в София – около нулата, по Черноморието - между 2° и 6°.

В по-голямата част от страната през целия ден ще се задържи мъгливо и облачно с временно подобрение на видимостта в часовете след обяд.

Максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера, между 1° и 6°, в София - около 4°, по Черноморието, където също ще бъде предимно облачно и мъгливо, от 7° на север до 9° на юг.

В планините ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.

В неделя максималните температури в по-голямата част от страната ще се повишат, с изключение на районите с трайни мъгли. На отделни места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд и в северозападните райони от страната, където температурите ще останат около нулата, ще има условия за поледици.