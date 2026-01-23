Новини
Сметопочистването в „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“ напредва

23 Януари, 2026 15:53 521 10

По-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени

Столичната община продължава работа с пълен капацитет по сметопочистването в най-засегнатите райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“.

Извършена дейност за 22.01.2026 г.

Район „Слатина“

През деня е извършено сметосъбиране и сметоизвозване от зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, „Външно министерство“, „Шипченски проход“, „бул. Ситняково“, „ул. Борис Христов“ и „ул. Гео Милев“.
Обслужени са големите улици с масов градски транспорт в кв. „Редута“, както и карето между „ул. Калиманци“, „ул. Ат. Узунов“, „ул. Гълъбец“ и „бул. Ситняково“.
Работено е и в карето „Цариградско шосе“, „ул. Ал. Жендов“, „ул. Хр. Чернопеев“ и „Шипченски проход“, включително зоната на БАН.
Почистени са улиците „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, отсечките по „бул. Шипченски проход“, „бул. Ситняково“ и „ул. Едисон“.
В кв. „Христо Смирненски“ са обслужени улиците „Корал“, „Роглец“, „Кривина“ и останалата част на квартала, включително района около „ул. 590“.
Извършено е и събиране на хартия и кашони, както и работа в кв. „Яворов“ и по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“.
Отделно, един камион и една щипка са обслужвали кв. „Христо Ботев“.

Район „Подуяне“

Работено е в карето между „ул. Черковна“, „бул. Владимир Вазов“, „ул. Тодорини кукли“ и „бул. Ботевградско шосе“.
Екипите са влезли в кв. „Хаджи Димитър“ – в карето между „ул. Васил Кънчев“, „ул. Резбарска“, „ул. Макгахан“ и „бул. Владимир Вазов“, както и повторно в кв. „Стефан Караджа“.
Обслужено е и карето в кв. „Хаджи Димитър“ между „ул. Макгахан“, „ул. Резбарска“ и „Моста Чавдар“.
Работено е в кв. „Левски В“ (къщите), в кв. „Левски Г“ и в карето между „ул. Железни врата“, „бул. Ботевградско шосе“ и „ул. Витиня“.
Извършено е сметосъбиране от малките единични кофи в кв. „Левски В“, както и по „ул. Теофил Ганев“, локалните платна на „бул. Ботевградско шосе“ и прилежащите малки улици.
През целия ден е работила и една щипка.

Общо от районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени 128 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Район „Люлин“

В 1 микрорайон са извозени отпадъци от улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици.
Във 2 микрорайон е извършено сметосъбиране от улиците с масов градски транспорт, както и от улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици.
В 3, 4, 5, 6 и 7 микрорайон са обслужени улиците с масов градски транспорт, улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици.
В 8 и 9микрорайон“ са извозени отпадъците от улиците с масов градски транспорт и улиците с обществено значение, като вътрешнокварталните улици са обслужени частично.
В 10 микрорайон са обслужени улиците с масов градски транспорт и вътрешнокварталните улици, а улиците с обществено значение – частично.
В 11 сектор – „Люлин център“ и „Индустриална зона“ – са извозени отпадъци от всички зони.
В 12 сектор – „Филиповци“ са обслужени улиците с масов градски транспорт, както и улиците с обществено значение и вътрешнокварталните улици. В кв. „Република“ не е извършвано сметоизвозване.

Планирана дейност за 23.01.2026 г.

Район „Слатина“

Работата продължава в зоните около „Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, „бул. Ситняково“, „ул. Борис Христов“ и „ул. Гео Милев“.

Ще се обслужват големите улици с масов градски транспорт в кв. „Редута“, карето между „ул. Калиманци“, „ул. Ат. Узунов“, „ул. Гълъбец“ и „бул. Ситняково“, както и карето „Цариградско шосе“, „ул. Ал. Жендов“, „ул. Хр. Чернопеев“ и „Шипченски проход“, включително зоната на БАН.

Планирана е работа по улиците „Иван Димитров – Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. “Шипченски проход“, „бул. Ситняково“ и „ул. Едисон“, както и в кв. „Христо Смирненски“, кв. „Яворов“ и по улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“ и „Околчица“.
Един камион и една щипка ще обслужват кв. „Христо Ботев“, а мултилифт ще работи с големите контейнери за претоварване на отпадъци.

Район „Подуяне“

Предстои работа в карето между „ул. Черковна“, „бул. Владимир Вазов“, „ул. Тодорини кукли“ и „бул. Ботевградско шосе“, в кв. „Хаджи Димитър“, кв. „Стефан Караджа“, кв. „Левски В“ и кв. „Левски Г“.

Ще се обслужват още „ул. Теофил Ганев“, локалните платна на „бул. Ботевградско шосе“ и малките вътрешно квартални улици. На терен ще работи и една щипка.

Район „Люлин“

Днес сметоизвозването се извършва в 9 и 10 микрорайон, 8 и 3 микрорайон, 1 и 2 микрорайон“, 6 и 7 микрорайон, „Люлин център“, 4 и 5 микрорайон, както и в „Филиповци“, „Индустриална зона“ и кв. „Република“.

И в трите района – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“ – работата е значително напреднала, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на екипите на Столичната община, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и дружеството “Софекострой” продължава до пълното нормализиране на сметоизвозването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-лошият кмет на София

    10 2 Отговор
    Сметопочистването напредва на..... задна скорост.

    15:55 23.01.2026

  • 2 Герой

    7 1 Отговор
    Урааа, в квартал със жилищни 100 блока имаме 2 празни коша за боклук!

    16:07 23.01.2026

  • 3 хехе

    5 1 Отговор
    цели две празни кофи за Люлин мнооого бе

    Коментиран от #5

    16:08 23.01.2026

  • 4 Изключителен успех

    5 0 Отговор
    Колко невероятно. Заслужава поне още една награда за чистота от Тимбокту

    16:19 23.01.2026

  • 5 Плюс това

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Разполагат и с 3 камиона.

    16:20 23.01.2026

  • 6 Новина

    4 0 Отговор
    Тази снимка на тия празни два коша за боклук, ще остане в историята на квартал Люлин, като най - успешен опит за запазване на чистотата и унищожаване на природата и ще бъде запазена за бъдещите поколения, да се хвалят как са постигнали спиране на унищожаване на природата, чрез строене на зандани - циментови блокове!

    16:27 23.01.2026

  • 7 гост от Дружбай

    4 0 Отговор
    А сметопочистването в Дружба се влошава! От месеци около кофите е пълно!

    Коментиран от #10

    16:28 23.01.2026

  • 8 Сега

    3 0 Отговор
    Ще въведе зоните за паркиране, за да може да се паркира през 3 квартала, евентуално, срещу сума от 600 лв на кола

    16:28 23.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    София никога не е била толкова мръсна и осеяна с дупки откакто се помня.

    16:42 23.01.2026

  • 10 Новина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост от Дружбай":

    Защо никой от квартал Дружба не отиде до квартал Люлин и да открадне празните кошове за боклук и по този начин, ще спаси квартал Дружба от замърсяване?

    16:53 23.01.2026

