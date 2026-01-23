Васил Терзиев: Има два начина да говориш за промяна. Единият е да търсиш сензация, другият е да поемеш отговорност

Кметът на София Васил Терзиев гостува в час по гражданско образование на дванадесетокласници от Първа английска езикова гимназия, където разговаря с ученици за ролята на образованието, личния избор и отговорността в публичния живот. Посещението се проведе в сградата на гимназията, която е и училището, в което Терзиев е завършил средното си образование.
В рамките на разговора бяха засегнати теми като предприемачеството в България, преминаването от бизнес към политика, смисълът на успеха и изграждането на екипи. Учениците поставиха въпроси за начина, по който се води политическият дебат, за отчуждението и негативния тон в публичното пространство, както и за това как младите хора могат да бъдат активни и ангажирани граждани. Акцент в дискусията беше нуждата от критично мислене, аргументиран разговор и дългосрочни политики, които не се основават на търсене на бърз ефект, а на поемане на реална отговорност. „Най-важното, което училището трябва да даде, е критично мислене – да четеш, да сравняваш гледни точки, да не приемаш нищо за даденост. В това е разликата между това просто да си „политик“ и да създаваш реални политики.“, сподели Терзиев.
В разговора учениците активно задаваха въпроси и участваха в дискусия за това как се формира мнение, как се води аргументиран диалог и каква е ролята на младите хора в обществените процеси. Акцент беше поставен върху значението на критичното мислене, уважението към различните гледни точки и смелостта да задаваш въпроси. В края на срещата кметът изрази и своите впечатления: „Тръгнах си с вярата, че идва много качествено поколение – мислещо, критично, свободно да изразява позициите си и да ги защитава и което ще донесе друг тип нрави в публичния живот."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-некадърното ДС унуче
Коментиран от #6
15:59 23.01.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
16:04 23.01.2026
3 има и трети
16:05 23.01.2026
4 Трол
16:05 23.01.2026
5 Още един площадник
16:05 23.01.2026
6 Не позна
До коментар #1 от "Най-некадърното ДС унуче":След огромния погром над София от простата и крадлива Тиква Борисов и Фъндъчка на всеки ще му е много трудно.
Коментиран от #8
16:06 23.01.2026
7 Тити на Кака
И така е вече трета година поред!
Много случихме с тоя отговорен кмет, много😂😂😂
16:08 23.01.2026
8 Тити на Кака
До коментар #6 от "Не позна":Пропусна Шиши, гений.
Ше те изритат от партията на тъППопитеците за неспазване на стандартите й, гений😂😂😂
Коментиран от #11
16:10 23.01.2026
9 Некой
16:12 23.01.2026
10 Най -удачната
16:24 23.01.2026
11 Титито на Леля
До коментар #8 от "Тити на Кака":Всички проблеми в София са в резултат на кражбите, корупцията и далаверите на Тиквата Борисов и Фандъкова.
Коментиран от #16
16:26 23.01.2026
12 васко това "да поемаш"
16:31 23.01.2026
13 Ами
16:47 23.01.2026
14 Госあ
16:51 23.01.2026
15 Правилно
Коментиран от #19
16:57 23.01.2026
16 Тити на Кака
До коментар #11 от "Титито на Леля":Разходи се до сметището в Княжеската градина. Виж го.
А после ела пак тук, за да ни обясниш, как това сметище е наследство от Буци, Шиши и Фанди - сигурен съм, че си достатъчно нагъл некадърник, който би го заявил без да му мигне окото. Характерно черта на всеки некадърник е склонността да се оправдава с другите.
Ти, такива като теб и недоразумението-кмет сте учебникарски пример за този тип поведение.
Даже вече не си спомняте, че основното обещание, с което ДС-детенцето гепи бюджета на София, беше да оправи всички бакии на Фанди. А сега се оказва, че Фанди е пропуснала да си оправи бакиите, поради което София тъне в боклук и оплаквания от лошата Фанди. Само дето при лошата Фанди градът, без да е в идеална форма, бе по-чист и се строеше два пъти повече...
Това е наследството на Фанди, което неможачите разсипаха за две години. За която разсипия обявиха Фанди за виновна.
Смях😂😂😂
Коментиран от #17, #20, #21, #24
16:57 23.01.2026
17 Истината
До коментар #16 от "Тити на Кака":Проблемите в София не са „внезапно появили се“, а са трупани с години и удобно замитани под килима. Да твърдим, че градът е бил „по-чист и по-добре управляван“, защото сме свикнали с мизерията, не е аргумент – това е ниска летва.
17:00 23.01.2026
18 Феникс
Коментиран от #22
17:00 23.01.2026
19 Тити на Кака
До коментар #15 от "Правилно":Правилно, ако децата се учат от ДСУшко, а не от Фанди - сигурен съм, че биха превърнали и останалата част от Борисовата градина в сметище, а не само Княжеската , както е днес!
😂😂😂😂
17:01 23.01.2026
20 Парадокс БГ
До коментар #16 от "Тити на Кака":Наследството на Фандъковя не е оправдание, а факт: Фандъкова е сключила дългосрочти неизгодни договори с мутро-мафиоти такита, вълци и т.н.т., зле сключени договори, зависимости, липса на дългосрочна визия и пълна липса на реформи. Да оставиш проблеми нерешени с години и после да очакваш магическо решение за две – това е или наивност, или умишлено лицемерие.
17:02 23.01.2026
21 15 г. хаос, некомпетентност, непрозрачно
До коментар #16 от "Тити на Кака":Отговорността е на онези, които 15 г. са имали власт, време и ресурс, но са предпочели да поддържат статуквото, корупцията и мръсните схеми на тъмно. Да се строи повече не значи да се управлява по-добре, когато качеството, контролът и градската среда са жертвани.
17:04 23.01.2026
22 Ирония
До коментар #18 от "Феникс":Кой е "тоя" бре, льольо?!
Той да не ти е чистач?!
Чисти ти!
17:05 23.01.2026
23 аааа
17:06 23.01.2026
24 Мнение
До коментар #16 от "Тити на Кака":Да се правим, че при Фандъкова всичко е било наред, е удобно, но не е честно. Проблемите със сметта, презастрояването, липсата на контрол и зависимостите от „правилните“ фирми не се появиха вчера – те са резултат от дългогодишно управление без реформи и без поемане на отговорност. Да замиташ боклука под килима с години не значи, че го няма.
17:07 23.01.2026
25 Тома
17:07 23.01.2026
26 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!
17:08 23.01.2026
27 така де...
17:09 23.01.2026