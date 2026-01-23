Новини
България »
Васил Терзиев: Има два начина да говориш за промяна. Единият е да търсиш сензация, другият е да поемеш отговорност

Васил Терзиев: Има два начина да говориш за промяна. Единият е да търсиш сензация, другият е да поемеш отговорност

23 Януари, 2026 15:59 623 27

  • васил терзиев-
  • софия-
  • политика

Най-важното, което училището трябва да даде, е критично мислене, каза кметът на София

Васил Терзиев: Има два начина да говориш за промяна. Единият е да търсиш сензация, другият е да поемеш отговорност - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев гостува в час по гражданско образование на дванадесетокласници от Първа английска езикова гимназия, където разговаря с ученици за ролята на образованието, личния избор и отговорността в публичния живот. Посещението се проведе в сградата на гимназията, която е и училището, в което Терзиев е завършил средното си образование.

В рамките на разговора бяха засегнати теми като предприемачеството в България, преминаването от бизнес към политика, смисълът на успеха и изграждането на екипи. Учениците поставиха въпроси за начина, по който се води политическият дебат, за отчуждението и негативния тон в публичното пространство, както и за това как младите хора могат да бъдат активни и ангажирани граждани. Акцент в дискусията беше нуждата от критично мислене, аргументиран разговор и дългосрочни политики, които не се основават на търсене на бърз ефект, а на поемане на реална отговорност. „Най-важното, което училището трябва да даде, е критично мислене – да четеш, да сравняваш гледни точки, да не приемаш нищо за даденост. В това е разликата между това просто да си „политик“ и да създаваш реални политики.“, сподели Терзиев.

В разговора учениците активно задаваха въпроси и участваха в дискусия за това как се формира мнение, как се води аргументиран диалог и каква е ролята на младите хора в обществените процеси. Акцент беше поставен върху значението на критичното мислене, уважението към различните гледни точки и смелостта да задаваш въпроси. В края на срещата кметът изрази и своите впечатления: „Тръгнах си с вярата, че идва много качествено поколение – мислещо, критично, свободно да изразява позициите си и да ги защитава и което ще донесе друг тип нрави в публичния живот."


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-некадърното ДС унуче

    19 3 Отговор
    от всички ДС унучета

    Коментиран от #6

    15:59 23.01.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 2 Отговор
    Василий,да земеш да изчистиш боклука в София,а!?Щото е заприличала на бунище.🥳🤣🖕

    16:04 23.01.2026

  • 3 има и трети

    13 1 Отговор
    има и трети начин-- само да говориш и нищо да не вършиш , и така докато ти изтече мандата

    16:05 23.01.2026

  • 4 Трол

    8 1 Отговор
    Гражданско образование = Основи на комунизма

    16:05 23.01.2026

  • 5 Още един площадник

    3 5 Отговор
    имаш вече! Мунчо Крадеф "държавната глава"? Интересно КОЙ КОЙ му плаща стоте гавази които го пазят от "народа"???

    16:05 23.01.2026

  • 6 Не позна

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Най-некадърното ДС унуче":

    След огромния погром над София от простата и крадлива Тиква Борисов и Фъндъчка на всеки ще му е много трудно.

    Коментиран от #8

    16:06 23.01.2026

  • 7 Тити на Кака

    7 2 Отговор
    Възхитителна е отговорността, с която това недоразумение върши мониторинг на повредената опора под естакадата към Бояна, вместо да я ремонтира безотговорно! И докато прави мониторинга на колоната - никакъв мониторинг на боянчаните, които всеки ден се въртят като пумпали за да се доберат до домовете си!
    И така е вече трета година поред!
    Много случихме с тоя отговорен кмет, много😂😂😂

    16:08 23.01.2026

  • 8 Тити на Кака

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не позна":

    Пропусна Шиши, гений.
    Ше те изритат от партията на тъППопитеците за неспазване на стандартите й, гений😂😂😂

    Коментиран от #11

    16:10 23.01.2026

  • 9 Некой

    9 0 Отговор
    Сензационна новина: Терзийски пак не пое отговорност.

    16:12 23.01.2026

  • 10 Най -удачната

    10 0 Отговор
    Реклама на Неможачите.

    16:24 23.01.2026

  • 11 Титито на Леля

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Всички проблеми в София са в резултат на кражбите, корупцията и далаверите на Тиквата Борисов и Фандъкова.

    Коментиран от #16

    16:26 23.01.2026

  • 12 васко това "да поемаш"

    7 1 Отговор
    не е точно така както ти го правиш. Само едно въпросче: Ти нали уж беше ДС милионер и ще работеше БЕЗ заплата???? И от 3000лв при Фандъкова си я направи 30000!!!!

    16:31 23.01.2026

  • 13 Ами

    3 1 Отговор
    Хайде поеми отговорност, и напусни, плужекчервен !

    16:47 23.01.2026

  • 14 Госあ

    1 3 Отговор
    Евала на кмета, натиснал е мутрите да работи горно Лале, остава да ги натисне и кабината да пуснат !

    16:51 23.01.2026

  • 15 Правилно

    1 3 Отговор
    Децата трябва да се учат от такива образовани и умни хора като Терзиев, а не от мутро-мафиоти и бандити ката Боко а Шиши.

    Коментиран от #19

    16:57 23.01.2026

  • 16 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Титито на Леля":

    Разходи се до сметището в Княжеската градина. Виж го.
    А после ела пак тук, за да ни обясниш, как това сметище е наследство от Буци, Шиши и Фанди - сигурен съм, че си достатъчно нагъл некадърник, който би го заявил без да му мигне окото. Характерно черта на всеки некадърник е склонността да се оправдава с другите.
    Ти, такива като теб и недоразумението-кмет сте учебникарски пример за този тип поведение.
    Даже вече не си спомняте, че основното обещание, с което ДС-детенцето гепи бюджета на София, беше да оправи всички бакии на Фанди. А сега се оказва, че Фанди е пропуснала да си оправи бакиите, поради което София тъне в боклук и оплаквания от лошата Фанди. Само дето при лошата Фанди градът, без да е в идеална форма, бе по-чист и се строеше два пъти повече...
    Това е наследството на Фанди, което неможачите разсипаха за две години. За която разсипия обявиха Фанди за виновна.
    Смях😂😂😂

    Коментиран от #17, #20, #21, #24

    16:57 23.01.2026

  • 17 Истината

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Проблемите в София не са „внезапно появили се“, а са трупани с години и удобно замитани под килима. Да твърдим, че градът е бил „по-чист и по-добре управляван“, защото сме свикнали с мизерията, не е аргумент – това е ниска летва.

    17:00 23.01.2026

  • 18 Феникс

    3 1 Отговор
    Ей жълтопаветнеци, не хвърляйте плюшени играчки че тоя не мой ги изчисти цял живот! :)

    Коментиран от #22

    17:00 23.01.2026

  • 19 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Правилно":

    Правилно, ако децата се учат от ДСУшко, а не от Фанди - сигурен съм, че биха превърнали и останалата част от Борисовата градина в сметище, а не само Княжеската , както е днес!
    😂😂😂😂

    17:01 23.01.2026

  • 20 Парадокс БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Наследството на Фандъковя не е оправдание, а факт: Фандъкова е сключила дългосрочти неизгодни договори с мутро-мафиоти такита, вълци и т.н.т., зле сключени договори, зависимости, липса на дългосрочна визия и пълна липса на реформи. Да оставиш проблеми нерешени с години и после да очакваш магическо решение за две – това е или наивност, или умишлено лицемерие.

    17:02 23.01.2026

  • 21 15 г. хаос, некомпетентност, непрозрачно

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Отговорността е на онези, които 15 г. са имали власт, време и ресурс, но са предпочели да поддържат статуквото, корупцията и мръсните схеми на тъмно. Да се строи повече не значи да се управлява по-добре, когато качеството, контролът и градската среда са жертвани.

    17:04 23.01.2026

  • 22 Ирония

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    Кой е "тоя" бре, льольо?!
    Той да не ти е чистач?!
    Чисти ти!

    17:05 23.01.2026

  • 23 аааа

    0 2 Отговор
    Айде тогава да поемеш отговорност за стотиците милиони, които спести от почистване на София и или да ги върнеш, или да ги лежиш, че съм си платил такса смет, а сметта е по улиците, тротоарите и градинките!

    17:06 23.01.2026

  • 24 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Да се правим, че при Фандъкова всичко е било наред, е удобно, но не е честно. Проблемите със сметта, презастрояването, липсата на контрол и зависимостите от „правилните“ фирми не се появиха вчера – те са резултат от дългогодишно управление без реформи и без поемане на отговорност. Да замиташ боклука под килима с години не значи, че го няма.

    17:07 23.01.2026

  • 25 Тома

    1 2 Отговор
    Васил Терзиев поне има смелостта да говори открито за наследените бакии и да опитва да чупи порочни модели, градени с десетилетия. Очакването всичко да се оправи за година-две е нереалистично, особено когато системата е оставена в това състояние от предишното управление.

    17:07 23.01.2026

  • 26 Фандъкова и ГЕРБ са виновни!

    1 1 Отговор
    Фандъкова имаше време, власт и ресурс – и ако резултатът беше толкова добър, София нямаше да е в това положение днес. Промяната боли и е шумна, но е по-добре от удобно мълчание и „стабилност“, зад която се трупат проблеми.

    17:08 23.01.2026

  • 27 така де...

    0 1 Отговор
    а трети правят сензация поради некадърност!!!

    17:09 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове