Атанас Семов: Смяната на президента беше осъществена по един напълно легитимен начин

Решението на Конституционния съд за приемане на тази оставка беше взето с единодушие. Какво обаче е особеното в този случай?
Атанас Семов - един от съдиите, чиито подпис стои под това решение, обясни, че въпреки че ситуацията е безпрецедентна, Конституцията е подготвила подобна хипотеза.
„Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по един напълно легитимен начин. Мисля, че след решението на КС от петък, никакви неясни въпроси не останаха”, заяви той пред Нова тв.
На въпроса дали може да се стигне до непреодолим конституционен проблем, ако всички от „домовата книга” откажат поста на служебен премиер, той отговори:
„Непреодолими конституционни проблеми рядко възникват. За мен е сигурно, че здравият разум на Конституцията не предполага държавата да остане нито без правителство, нито без избори Отново е въпрос на политическа отговорност.”
1 Успех г--н Румен Радев
14:25 24.01.2026
5 Случи се
14:31 24.01.2026
6 Ще те допълня
До коментар #4 от "Пич":Съвсем скоро това ще направят и герберо-пеевските крадци-депутати и министри.
14:33 24.01.2026
7 Кимион
14:35 24.01.2026
8 Мурка
14:36 24.01.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Успех г--н Румен Радев":Би било добре да стане това което си написал, но се съмнявам....... Също пожелавам успех на Радев, два пъти съм гласувал за него, Сега ще си помисля дали отново да го подкрепя..... Да видим каква ще бъде програмата, водачите на листи и други подобни.... Не очаквам да бъде българският Орбан, но поне да има балансирана позиция..... Българската поговорка на нов шеф и на малко прасе не се радвай, защото не знаеш какво ще излезе.....
14:36 24.01.2026
14 10,11,12
14:38 24.01.2026
15 Европеец
До коментар #14 от "10,11,12":2,3,4...... Също не се учудвам.....
14:40 24.01.2026
17 Гост
До коментар #14 от "10,11,12":От някои хора журналист не е станало до сега, няма и да стане.
14:40 24.01.2026
18 Глупости
14:41 24.01.2026
20 Като
14:43 24.01.2026
21 Поредния месия
14:44 24.01.2026
22 Виж сега,
До коментар #9 от "Европеец":Пpaсетата Борисов и Пеевски погълнаха в ненаситните си шкембета всичко в Родината ни. Хората вярват на Румен Радев, че ще накара тези две cвинe да връщат ограбеното.
14:45 24.01.2026
24 23 цензурата
14:46 24.01.2026
25 Истината вуйчо, истината!
14:46 24.01.2026
26 Европеец
До коментар #22 от "Виж сега,":Повтарям, би било хубаво, но не вярвам докато не го видя....
14:49 24.01.2026
27 Факти
14:50 24.01.2026
28 Марко
14:52 24.01.2026
29 Лалугер
До коментар #22 от "Виж сега,":Хайде да накараме и мунчо да върне даденото на южната ни съседка а и да спре бъдещите плащания.Какво ще изцвилиш,а?
14:53 24.01.2026
30 Да кажа
До коментар #18 от "Глупости":Ако беше свестен ,нищо от изброеното от теб намаше да му се случи.
14:55 24.01.2026
31 Абдикация
Ако РР се гордее с абдикацията си, не може да му се има доверие.
14:57 24.01.2026
32 Защо е
14:59 24.01.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Факти":Чел ли си договора с Боташ бе Дръндьо?
15:03 24.01.2026
34 Казал
До коментар #31 от "Абдикация":Соросодухалоф
15:04 24.01.2026
35 напълно я ?
15:05 24.01.2026
36 Бастардо
До коментар #27 от "Факти":Казано спокойно, точно ,ясно,кратко.Браво.Затова защитниците са безмълвни.Никой не се противопоставя на написаното.
15:06 24.01.2026
37 Стига умува бре
15:07 24.01.2026
38 Маршбе
До коментар #1 от "Успех г--н Румен Радев":Да им папкаш дебелите и мазни...та белким си доволен.
15:07 24.01.2026
39 Ако всички от „домовата книга” откажат
15:09 24.01.2026
40 Смехоран
До коментар #33 от "Ха ХаХа":Като си го чел,разкажи,разясни.
15:09 24.01.2026
41 Ако откажат арест и
15:11 24.01.2026
42 Аууу
15:15 24.01.2026
43 Отписахте ли
15:16 24.01.2026
44 Видяхте ли
15:18 24.01.2026
45 Семов, ще ви се подпалят дупенцата
15:23 24.01.2026
47 Само
15:42 24.01.2026
48 Не дей така, че сега Атанас Семов
До коментар #45 от "Семов, ще ви се подпалят дупенцата":Няма да може да спи ...
15:58 24.01.2026