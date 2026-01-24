Новини
България »
Атанас Семов: Смяната на президента беше осъществена по един напълно легитимен начин

Атанас Семов: Смяната на президента беше осъществена по един напълно легитимен начин

24 Януари, 2026 14:22 994 48

  • атанас семов-
  • смяна-
  • президент

Съдията коментира и евентуален отказ на всички възможни лица от "домовата книга" да станат служебен премиер

Атанас Семов: Смяната на президента беше осъществена по един напълно легитимен начин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на Конституционния съд за приемане на тази оставка беше взето с единодушие. Какво обаче е особеното в този случай?

Атанас Семов - един от съдиите, чиито подпис стои под това решение, обясни, че въпреки че ситуацията е безпрецедентна, Конституцията е подготвила подобна хипотеза.

„Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по един напълно легитимен начин. Мисля, че след решението на КС от петък, никакви неясни въпроси не останаха”, заяви той пред Нова тв.

На въпроса дали може да се стигне до непреодолим конституционен проблем, ако всички от „домовата книга” откажат поста на служебен премиер, той отговори:

„Непреодолими конституционни проблеми рядко възникват. За мен е сигурно, че здравият разум на Конституцията не предполага държавата да остане нито без правителство, нито без избори Отново е въпрос на политическа отговорност.”


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех г--н Румен Радев

    16 10 Отговор
    Румен Радев идва, а двете Мазни и Угоени парчета, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и Прaс Пеевски отиват към зандана.

    Коментиран от #9, #11, #38

    14:25 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Случи се

    8 2 Отговор
    Да благодарим на зaфирка плpндeр и обкръжението му че зaтриха червената чyуyмaа като се прегърнаха с тиквата и свинята -
    Михаил Миков: Проектът на Румен Радев ще приключи 130-годишната история на БСП
    Бившият председател на БСП коментира, че структури по места вече заявяват че подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“ – включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

    14:31 24.01.2026

  • 6 Ще те допълня

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Съвсем скоро това ще направят и герберо-пеевските крадци-депутати и министри.

    14:33 24.01.2026

  • 7 Кимион

    3 3 Отговор
    Безкръвен преврат!

    14:35 24.01.2026

  • 8 Мурка

    8 1 Отговор
    МОЖЕ ЛИ г-н Семов да ни разкаже за ИИСУС като възкръсва как слиза и ни казва ТУ ТУУУУУ-НЕ МОЖЕ може ли г-н Семов да ни интерпретира КУКУВИЧКАТА ОТ ЧАСОВНИКА-КУ КУ КУ КУ-и хоп се скрива -НЕ МОЖЕ еТО ЗАТОВА НЕ Е ПРАИМ МИНИСТЪР СЛЕДВА КУЕСЧЪНА КЪДЕ СЕ ПЪХА МОЖЕ ЛИ ДА РИТА МАЧЛЕТА с Бистришките таигъри може ли да лющи семки у правителствения самолет ----не ми пука за него

    14:36 24.01.2026

  • 9 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Успех г--н Румен Радев":

    Би било добре да стане това което си написал, но се съмнявам....... Също пожелавам успех на Радев, два пъти съм гласувал за него, Сега ще си помисля дали отново да го подкрепя..... Да видим каква ще бъде програмата, водачите на листи и други подобни.... Не очаквам да бъде българският Орбан, но поне да има балансирана позиция..... Българската поговорка на нов шеф и на малко прасе не се радвай, защото не знаеш какво ще излезе.....

    Коментиран от #22

    14:36 24.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 10,11,12

    5 0 Отговор
    Оппааа...

    Коментиран от #15, #17

    14:38 24.01.2026

  • 15 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "10,11,12":

    2,3,4...... Също не се учудвам.....

    14:40 24.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "10,11,12":

    От някои хора журналист не е станало до сега, няма и да стане.

    14:40 24.01.2026

  • 18 Глупости

    11 4 Отговор
    Радев беше подложен на неимоверен натиск от медии политици цели партии журналисти. Постоянно му отнемаха правомощия и права. С промените в конституцията той остана без каквито и да е права. Само да подписва. Те назначават той да подписва. Къде дават така да няма човек думата.

    Коментиран от #30

    14:41 24.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Като

    6 0 Отговор
    чета само похвали,изтритото какво е?

    14:43 24.01.2026

  • 21 Поредния месия

    6 2 Отговор
    Много избори и протести имаше и Месииии за 36 ГД не вервам на никой ....НЕ ГЛАСУВАМ ЗА НИКОГО... АЙДЕ У ЛЕВО...

    Коментиран от #23

    14:44 24.01.2026

  • 22 Виж сега,

    7 7 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Пpaсетата Борисов и Пеевски погълнаха в ненаситните си шкембета всичко в Родината ни. Хората вярват на Румен Радев, че ще накара тези две cвинe да връщат ограбеното.

    Коментиран от #26, #29

    14:45 24.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 23 цензурата

    4 1 Отговор
    е перфектна!

    14:46 24.01.2026

  • 25 Истината вуйчо, истината!

    6 4 Отговор
    Аферата „Боташ“ струва на България по 1 млн. лева на ден, които се плащат за капацитет, дори когато не се внася никакъв газ. Общата финансова тежест до 2036 г. се оценява на близо 4 – 5 милиарда лева, поставяйки държавния доставчик „Булгаргаз“ на ръба на фалита. Договорът на практика е неизгоден „капан“, тъй като липсват клаузи за прекратяване, а таксите за пренос са в пъти над пазарните.

    14:46 24.01.2026

  • 26 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Виж сега,":

    Повтарям, би било хубаво, но не вярвам докато не го видя....

    14:49 24.01.2026

  • 27 Факти

    6 3 Отговор
    Аферата „Боташ“ струва на България по 1 млн. лева на ден, които се плащат за капацитет, дори когато не се внася никакъв газ. Общата финансова тежест до 2036 г. се оценява на близо 4 – 5 милиарда лева, поставяйки държавния доставчик „Булгаргаз“ на ръба на фалита. Договорът на практика е неизгоден „капан“, тъй като липсват клаузи за прекратяване, а таксите за пренос са в пъти над пазарните.

    Коментиран от #33, #36

    14:50 24.01.2026

  • 28 Марко

    4 1 Отговор
    До Русия и обратно....

    14:52 24.01.2026

  • 29 Лалугер

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Виж сега,":

    Хайде да накараме и мунчо да върне даденото на южната ни съседка а и да спре бъдещите плащания.Какво ще изцвилиш,а?

    14:53 24.01.2026

  • 30 Да кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Глупости":

    Ако беше свестен ,нищо от изброеното от теб намаше да му се случи.

    14:55 24.01.2026

  • 31 Абдикация

    5 4 Отговор
    Абдикация - това се случи!
    Ако РР се гордее с абдикацията си, не може да му се има доверие.

    Коментиран от #34

    14:57 24.01.2026

  • 32 Защо е

    0 0 Отговор
    или хубаво,или нищо?

    14:59 24.01.2026

  • 33 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Чел ли си договора с Боташ бе Дръндьо?

    Коментиран от #40

    15:03 24.01.2026

  • 34 Казал

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Абдикация":

    Соросодухалоф

    15:04 24.01.2026

  • 35 напълно я ?

    1 0 Отговор
    Да не би гласове да чуваш нещо друго да ти говорят?

    15:05 24.01.2026

  • 36 Бастардо

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    Казано спокойно, точно ,ясно,кратко.Браво.Затова защитниците са безмълвни.Никой не се противопоставя на написаното.

    15:06 24.01.2026

  • 37 Стига умува бре

    2 1 Отговор
    Ако всички от „домовата книга” откажат поста, се назначава от съда. Сезира се и точка

    15:07 24.01.2026

  • 38 Маршбе

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Успех г--н Румен Радев":

    Да им папкаш дебелите и мазни...та белким си доволен.

    15:07 24.01.2026

  • 39 Ако всички от „домовата книга” откажат

    1 2 Отговор
    Прасето от протестите в София ще го сложим. Казаха от ДБ-ПП зетърчетата

    15:09 24.01.2026

  • 40 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ХаХа":

    Като си го чел,разкажи,разясни.

    15:09 24.01.2026

  • 41 Ако откажат арест и

    2 0 Отговор
    Дело за национално предателство и саботажна дейност. Но може и да бъдат взети и в запас впрочем 45 дни. Мъжете де

    15:11 24.01.2026

  • 42 Аууу

    2 0 Отговор
    То не беше толкова легитимно колккото подлъгващо за презодента, че има подкепа и да не се ангажира държавата за неговата доживотна издръжкс

    15:15 24.01.2026

  • 43 Отписахте ли

    2 0 Отговор
    Радев,че триете лошото?

    15:16 24.01.2026

  • 44 Видяхте ли

    1 1 Отговор
    колко нови,неопетнени личности застанаха зад него?

    15:18 24.01.2026

  • 45 Семов, ще ви се подпалят дупенцата

    4 0 Отговор
    Ми се струва ...че при "белите петна" при земеделските земи Държавата влиза във владение и режим на управление и ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща. Че кво ще ксжеш по темата? А?

    Коментиран от #48

    15:23 24.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Само

    2 0 Отговор
    тоя не се беше изтапанил да дрънка

    15:42 24.01.2026

  • 48 Не дей така, че сега Атанас Семов

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Семов, ще ви се подпалят дупенцата":

    Няма да може да спи ...

    15:58 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове