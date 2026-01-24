Москов: Раздаващата държава е рецепта за провал

На предстоящия вот изборът трябва да бъде не между нови и стари месии, а между лъжа и истина, каза днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Варна единият от ръководителите на коалиция „Синя България“ и председател на партия „Консервативно обединение на десницата“ Петър Москов.
Той бе категоричен, че формацията на президента Румен Радев не е алтернатива на досегашните управляващи.
Москов подчерта, че за „Синя България“ вариантът е не да се гласува за тези, които се надпреварват кой ще даде повече, а за тези, които искат по-малко намеса на държавата и по-малко регулации.
Раздаващата държава е рецепта за провал, посочи Москов.
Според него акцентът трябва да падне върху това държавата да бъде извадена от големите инфраструктурни проекти и да се избере пътят на концесиите.
По думите му е наложително да се ограничи броят на разрешителните и регулационните режими, а в администрациите да се направят съкращения с до 25%.
Москов подчерта още, че е нужно в публичните системи – здравеопазване, образование, сигурност, парите да се дават на база постигнати резултати. Не да бъде намалено финансирането им, а да отива при тези, които работят, това е нещо много по-различно от раздаването, изтъкна Москов.
1 Вашето мнение

14:59 24.01.2026
2 Соня

15:00 24.01.2026
4 Ема Москова
До коментар #1 от "Вашето мнение":Е как - това е Пепи Оцъкленото - най-дяланият камък в държавата.

15:02 24.01.2026
5 Вашето мнение
До коментар #4 от "Ема Москова":А защо това генийче е толкова оцъклено, наистина?
15:05 24.01.2026
6 Хохо Бохо
15:05 24.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Вашето мнение":Попитай го, като беше министър, как подари на Турция наши ваксини срещу медикаменти ЗАБРАНЕНИ за употреба в ЕС и за колко мЕлЕона ❗

15:06 24.01.2026
8 коловрат
15:06 24.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Помня разбира се, но това бяха ваксини платени от държавата.

15:08 24.01.2026
11 АГАТ а Кристи
"Човек е най-близо до себе си..." , но точно ТИ ИЗОБЩО НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАШ !
15:10 24.01.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Вашето мнение":Платени и ..... ИЗГОРЕНИ, заради живачна съставка ЗАБРАНЕНА в ЕС❗
15:12 24.01.2026
13 Някой
Наркоман.
ЗА всичко трябва да има баланс - не може само да вземаш, или само да даваш.
15:12 24.01.2026
14 Мурка
15:15 24.01.2026
15 Зъл пес
15:15 24.01.2026
16 При това
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":тогава не даваше рецепта за провал, а за лично облагодетелстване.
15:16 24.01.2026
17 За "Раздаващата държава" не знам

15:17 24.01.2026
18 Реалист
15:18 24.01.2026
19 ГурУ, или ГурО
До коментар #2 от "Соня":Сонче а на бас че имаш сбъркана дума.Открий коя е:)
15:23 24.01.2026
21 "Отнемащата държава"
15:26 24.01.2026
22 Тези държави
15:27 24.01.2026
23 Болярче

15:28 24.01.2026
24 Тези държави
До коментар #1 от "Вашето мнение":Които си изброил знаеш ли какви са данъците там и какви са в България? В САЩ данъкът е прогресивен, а нке сме по-големи католици и от папата с плоския данък. Предложиха увеличения на данък дивидент и народът скочи. А представи си какво ще стане ако някой вкара да се гласува прогресивен данък. Народът ще го изкара със сопите. За съжаление не сме на нивото на Дания/САЩ и повечето западни държави по мислене и солидарност

15:28 24.01.2026
25 фокусник
Той говори със самочувствие на лидер и на значим фактор, какъвто не е!
Това е един неуспял ,бивш министър ,с голяма жажда за власт!
15:28 24.01.2026
26 име
15:28 24.01.2026
27 Вашето мнение
До коментар #24 от "Тези държави":Кой пита за данъка? Сащ пиратстват и ограбват целия свят и затова са богати. Китайската икономика е централизирана затова са още по-богати.

15:31 24.01.2026
28 Защото
До коментар #27 от "Вашето мнение":За да даде държавата първо трябва да вземе. Така “помагат” твоите САЩ/Китай на гражданите си. Какво можеш дадеш като икономиката ти е предимно сива, данъкът ти е плосък, а народът смята, че да си плащаш данъците е за глупавите, а тарикатите не плащат.
15:34 24.01.2026
29 Защото
До коментар #23 от "Болярче":и тоя е един от всичките бивши изчядия на мама и тати/Ема Москова/,фамилията говори сама за себе си. Детето, то ясно е промотирано, след 1989 година.
15:36 24.01.2026
30 Милчо
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да де...ама отърва панделката.
15:37 24.01.2026
31 ,,Белите петна" в земеделските земи
До коментар #17 от "За "Раздаващата държава" не знам":са продукт на приватизацията на ТКЗС-тата. Вместо собствениците на земята да получават % от добива като аренда,вече организираните и работещи селскостопански структури се разрушиха, от което се облагодетелства малка група хора.Окрупняването на земеделска земя за обработване не е същото като да се разпореждаш с друго недвижимо имущество.По отношение на празните апартаменти-те са закупени със собствени средства ,за които са плащани данъци на държавата, както и данъци към общината за самият имот.Тези апартаменти са частна собственост, която държавата има право да придобие при смърт на собственик без наследници.Когато държавата стане собственик едва тогава има правото да се разпорежда с имота.

15:40 24.01.2026
32 Ами
Особенно ако взиманията са само там, от където може да се взима,
а не от там от където трябва да се взима.
Тогава стават едни неща дето не са за разправяне :)
15:40 24.01.2026
33 Никой
Всички сме доктори.
Но герб ни докарахте до просия.
За което благодарим.
Това ще стане.
15:41 24.01.2026
34 недвижимо имущество
До коментар #31 от ",,Белите петна” в земеделските земи":Е едно и също... разлика няма
15:42 24.01.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
само за 2025-та година
в която едва ли е имал и 100 работни дни❗
15:43 24.01.2026
36 В Испания
До коментар #17 от "За "Раздаващата държава" не знам":Е точно така! И в Марсилия е така, и в Дания е така ...
15:44 24.01.2026
37 000
15:49 24.01.2026
38 Даниел Немитов
15:51 24.01.2026
39 Моряка
15:52 24.01.2026
40 Фейк на часа
15:54 24.01.2026
41 В голяма грешка си !
До коментар #31 от ",,Белите петна” в земеделските земи":Казуса е много интересен впрочем. И в доста страни е решен... ама как ревът тея дето са едра собсвеност с по 200 апартамента да знаеш ....
15:55 24.01.2026