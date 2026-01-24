Новини
България »
Москов: Раздаващата държава е рецепта за провал

Москов: Раздаващата държава е рецепта за провал

24 Януари, 2026 14:55 931 41

  • петър москов-
  • избори

Той подчерта, че за „Синя България“ вариантът е не да се гласува за тези, които се надпреварват кой ще даде повече, а за тези, които искат по-малко намеса на държавата и по-малко регулации

Москов: Раздаващата държава е рецепта за провал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На предстоящия вот изборът трябва да бъде не между нови и стари месии, а между лъжа и истина, каза днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Варна единият от ръководителите на коалиция „Синя България“ и председател на партия „Консервативно обединение на десницата“ Петър Москов.

Той бе категоричен, че формацията на президента Румен Радев не е алтернатива на досегашните управляващи.

Москов подчерта, че за „Синя България“ вариантът е не да се гласува за тези, които се надпреварват кой ще даде повече, а за тези, които искат по-малко намеса на държавата и по-малко регулации.

Раздаващата държава е рецепта за провал, посочи Москов.

Според него акцентът трябва да падне върху това държавата да бъде извадена от големите инфраструктурни проекти и да се избере пътят на концесиите.

По думите му е наложително да се ограничи броят на разрешителните и регулационните режими, а в администрациите да се направят съкращения с до 25%.

Москов подчерта още, че е нужно в публичните системи – здравеопазване, образование, сигурност, парите да се дават на база постигнати резултати. Не да бъде намалено финансирането им, а да отива при тези, които работят, това е нещо много по-различно от раздаването, изтъкна Москов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    17 4 Отговор
    Може ли да попитам, тоя дофтор ли е или икономически гений? Двете най-могъщи икономики на света се крепят на подкрепа от държавата. Комунистически Китай и пиратската сащ, подпомагат пряко икономиките си както могат.

    Коментиран от #4, #7, #20, #24

    14:59 24.01.2026

  • 2 Соня

    22 3 Отговор
    Москов, гурото ти костов разкости държавата, вече няма държава. Не бери грижа.

    Коментиран от #19

    15:00 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ема Москова

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Е как - това е Пепи Оцъкленото - най-дяланият камък в държавата.

    Коментиран от #5

    15:02 24.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ема Москова":

    А защо това генийче е толкова оцъклено, наистина?

    15:05 24.01.2026

  • 6 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Гепи белото Носков знае как се раздава и как се гепи. Всичките рецепти знае

    15:05 24.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Попитай го, като беше министър, как подари на Турция наши ваксини срещу медикаменти ЗАБРАНЕНИ за употреба в ЕС и за колко мЕлЕона ❗

    Коментиран от #10, #16, #30

    15:06 24.01.2026

  • 8 коловрат

    6 0 Отговор
    Консервативно обединение на десницата ли плаща ИНФЛАЦИЯТА, в угода на задокеанския данъкоплатец ??

    15:06 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Помня разбира се, но това бяха ваксини платени от държавата.

    Коментиран от #12

    15:08 24.01.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Вие дето сте на вимито на Окръжна и смучете повече от пиявици - не сте "провал" ....
    "Човек е най-близо до себе си..." , но точно ТИ ИЗОБЩО НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАШ !

    15:10 24.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Платени и ..... ИЗГОРЕНИ, заради живачна съставка ЗАБРАНЕНА в ЕС❗

    15:12 24.01.2026

  • 13 Някой

    5 1 Отговор
    А вземащата държава рецепта за какво е? А, да. За благополучие на вземащите.
    Наркоман.
    ЗА всичко трябва да има баланс - не може само да вземаш, или само да даваш.

    15:12 24.01.2026

  • 14 Мурка

    8 0 Отговор
    МНОГО ПРОСТА КИФЛА СИ МАРИИИКЕ СЕЛСКА ПРЪЧКА ОТ 10то КОЛЯНО

    15:15 24.01.2026

  • 15 Зъл пес

    4 5 Отговор
    Така е Москов,и ще сме свидетели как защитниците на мунчо ще бъдат разочаровани,така както и от шарлатаните.Помня каква еуфория беше,после всичко спихна,и сега са на път да изчезнат. Така ще стане и с новият им месия мунчо.Ни се научи тоя народ да не вярва на родоотстъпници.

    15:15 24.01.2026

  • 16 При това

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    тогава не даваше рецепта за провал, а за лично облагодетелстване.

    15:16 24.01.2026

  • 17 За "Раздаващата държава" не знам

    1 4 Отговор
    Ама ти се моли да не видиш "Отнемащата държава" ! ...че пак се сетих сега че при "белите петна" при земеделските земи Държавата държавата влиза във владение и режим на управление и ги дава на арендатори като определя арендата, при празните апартаменти трябва да е същото. Държавата влиза във владение и ги предоставя на нуждаещи се, събира някакви наеми и ако собственика си ги потърси им ги изплаща ако разбира се нямат задължения към държавата. ..че такивати ми работи Москов ако ме разбираш

    Коментиран от #31, #36

    15:17 24.01.2026

  • 18 Реалист

    5 3 Отговор
    Кой плаща на Факти да дезинформират обществото и да се насаждат непопулярни тези ? То не бяха лансирани мразени ренегати като Тагарев , Паси , Н. Михайлова , Инджев , Москов , и много други русофоби , Радевофоби и еврослагачи .

    15:18 24.01.2026

  • 19 ГурУ, или ГурО

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    Сонче а на бас че имаш сбъркана дума.Открий коя е:)

    15:23 24.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 "Отнемащата държава"

    2 0 Отговор
    Ще е много хубавичка да знайш

    15:26 24.01.2026

  • 22 Тези държави

    2 1 Отговор
    Които синизброил знаеш ли какви са данъците там и какви са в България? В САЩ данъкът е прогресивен, а нке сме по-големи католици и от папата с плоския данък. Предложиха увеличения на данък дивидент и народът скочи. А представи си какво ще стане ако някой вкара да се гласува прогресивен данък. Народът ще го изкара със сопите. За съжаление не сме на нивото на Дания/САЩ и повечето западни държави по мислене и солидарност.

    15:27 24.01.2026

  • 23 Болярче

    2 1 Отговор
    Нищо не става от този.Нито лекар,нито политик.Дървен философ.

    Коментиран от #29

    15:28 24.01.2026

  • 24 Тези държави

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Които си изброил знаеш ли какви са данъците там и какви са в България? В САЩ данъкът е прогресивен, а нке сме по-големи католици и от папата с плоския данък. Предложиха увеличения на данък дивидент и народът скочи. А представи си какво ще стане ако някой вкара да се гласува прогресивен данък. Народът ще го изкара със сопите. За съжаление не сме на нивото на Дания/САЩ и повечето западни държави по мислене и солидарност

    Коментиран от #27

    15:28 24.01.2026

  • 25 фокусник

    4 1 Отговор
    Зад този дали стоят и един рейс избиратели?
    Той говори със самочувствие на лидер и на значим фактор, какъвто не е!
    Това е един неуспял ,бивш министър ,с голяма жажда за власт!

    15:28 24.01.2026

  • 26 име

    3 0 Отговор
    Държавата не раздава, само прибира. От десетилетия е на принципа че щом и трябват пари, ще ги вземе от балъците, които така или иначе си плащат.

    15:28 24.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тези държави":

    Кой пита за данъка? Сащ пиратстват и ограбват целия свят и затова са богати. Китайската икономика е централизирана затова са още по-богати.

    Коментиран от #28

    15:31 24.01.2026

  • 28 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    За да даде държавата първо трябва да вземе. Така “помагат” твоите САЩ/Китай на гражданите си. Какво можеш дадеш като икономиката ти е предимно сива, данъкът ти е плосък, а народът смята, че да си плащаш данъците е за глупавите, а тарикатите не плащат.

    15:34 24.01.2026

  • 29 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Болярче":

    и тоя е един от всичките бивши изчядия на мама и тати/Ема Москова/,фамилията говори сама за себе си. Детето, то ясно е промотирано, след 1989 година.

    15:36 24.01.2026

  • 30 Милчо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да де...ама отърва панделката.

    15:37 24.01.2026

  • 31 ,,Белите петна” в земеделските земи

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "За "Раздаващата държава" не знам":

    са продукт на приватизацията на ТКЗС-тата. Вместо собствениците на земята да получават % от добива като аренда,вече организираните и работещи селскостопански структури се разрушиха, от което се облагодетелства малка група хора.Окрупняването на земеделска земя за обработване не е същото като да се разпореждаш с друго недвижимо имущество.По отношение на празните апартаменти-те са закупени със собствени средства ,за които са плащани данъци на държавата, както и данъци към общината за самият имот.Тези апартаменти са частна собственост, която държавата има право да придобие при смърт на собственик без наследници.Когато държавата стане собственик едва тогава има правото да се разпорежда с имота.

    Коментиран от #34, #41

    15:40 24.01.2026

  • 32 Ами

    1 0 Отговор
    По-голям провал от раздаващата държава, е взимащата държава.
    Особенно ако взиманията са само там, от където може да се взима,
    а не от там от където трябва да се взима.
    Тогава стават едни неща дето не са за разправяне :)

    15:40 24.01.2026

  • 33 Никой

    1 0 Отговор
    Ще избягат хората. Това ще стане.

    Всички сме доктори.

    Но герб ни докарахте до просия.

    За което благодарим.

    Това ще стане.

    15:41 24.01.2026

  • 34 недвижимо имущество

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от ",,Белите петна” в земеделските земи":

    Е едно и също... разлика няма

    15:42 24.01.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Екваторът е дълъг 40 000 км.
    А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
    само за 2025-та година
    в която едва ли е имал и 100 работни дни❗

    15:43 24.01.2026

  • 36 В Испания

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "За "Раздаващата държава" не знам":

    Е точно така! И в Марсилия е така, и в Дания е така ...

    15:44 24.01.2026

  • 37 000

    0 0 Отговор
    Е, как е, след 37 години разграбнане виждате ли до къде се докарахме - такива карикатури вече определят съдбата и на отези, които още не са родени.

    15:49 24.01.2026

  • 38 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Тоя съм го запомнил с това, че беше първа дружка на Суджук паша и най-редовен пътник в джипа му. Когато Суджук паша си мислеше, че "държавата, това съм аз" и я обикаляше денонощно като халифа Харун Ал Рашид!

    15:51 24.01.2026

  • 39 Моряка

    0 0 Отговор
    И как ще измерим резултатите от образованието,в какви мерни единици?На килограм,на дължина в метри, на обем в кубически сантиметри?В килограмометри или по градуси на Целзий?Аможе би и по алкохолен градус?

    15:52 24.01.2026

  • 40 Фейк на часа

    0 0 Отговор
    Напълно си прав, но защо се сети сега, а не преди доста време?

    15:54 24.01.2026

  • 41 В голяма грешка си !

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от ",,Белите петна” в земеделските земи":

    Казуса е много интересен впрочем. И в доста страни е решен... ама как ревът тея дето са едра собсвеност с по 200 апартамента да знаеш ....

    15:55 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове