Москов: Раздаващата държава е рецепта за провал

На предстоящия вот изборът трябва да бъде не между нови и стари месии, а между лъжа и истина, каза днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА във Варна единият от ръководителите на коалиция „Синя България“ и председател на партия „Консервативно обединение на десницата“ Петър Москов.

Той бе категоричен, че формацията на президента Румен Радев не е алтернатива на досегашните управляващи.

Москов подчерта, че за „Синя България“ вариантът е не да се гласува за тези, които се надпреварват кой ще даде повече, а за тези, които искат по-малко намеса на държавата и по-малко регулации.

Раздаващата държава е рецепта за провал, посочи Москов.

Според него акцентът трябва да падне върху това държавата да бъде извадена от големите инфраструктурни проекти и да се избере пътят на концесиите.

По думите му е наложително да се ограничи броят на разрешителните и регулационните режими, а в администрациите да се направят съкращения с до 25%.

Москов подчерта още, че е нужно в публичните системи – здравеопазване, образование, сигурност, парите да се дават на база постигнати резултати. Не да бъде намалено финансирането им, а да отива при тези, които работят, това е нещо много по-различно от раздаването, изтъкна Москов.