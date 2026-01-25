Анализ на експерти: Как Румен Радев разбърква политическите карти?

Какво означава нов обществен договор - цел, поставена от Румен Радев. Колко голяма е силата на все още несъздадената му партия? Кой най-много се страхува от нея и на кого ще разбърка най-много картите? На фона на разместванията на „Дондуков“ 2 колко важни са финалните решения на „Дондуков“ 1 - грешки или успехи са те?
С анализ и експертен прочит на всичко това в предаването „Тази събота и неделя“ говорят комуникационният експерт Александър Христов, политологът Любомир Стефанов и журналистът Ружа Райчева.
„Румен Радев ще разбърка картите на всички, въпросът на кого най-много ще се изясни покрай неговото позициониране и това с кого ще управлява. На този етап изглежда, че с ПП-ДБ, колкото и невероятно да изглежда на потенциалните избиратели и на Радев, и тези, които ПП-ДБ са образували покрай себе си. Но все пак БСП и ИТН са най-застрашени, заплаха има и за тези, които имат евроскептичен и патриотичен профил – определено Радев ухажва техния профил с предложението си за референдум, кога да влезем в еврозоната“, коментира Ружа Райчева.
И обобщи – бившият президент е избрал труден път на обединяване на либералите и патриотите в едно.
„Знае какво прави, но стъпва внимателно“ – така комуникационният експерт Александър Христов определи действията на Румен Радев.
„Той много добре знае интензитета и очакванията, които хората имат към него, и прави така че да се опита да обедини възможно най-много хора. Неведнъж казах – той слиза като месия и неговото месианско поведение изисква фокус върху разговора с възможно най-много хора, за да може да ги обедини. За целта трябва да намери най-малкото общо кратно, а кое ще бъде то, ще видим в рамките на тази седмица“, каза той.
По думите му комуникационните сигнали са достатъчно ясни – Радев „иска всичко“, колкото е възможно повече, и за целта трябва „да подбере точните послания и да се събере с точните хора“.
Според политолога Любомир Стефанов всеки има своята причина да се страхува от Румен Радев, въпреки че „в политиката не е хубаво да се страхуваш, тя е за смелите“.
„Първо впечатление се прави само веднъж – той го направи преди 9 години. И в момента е много трудно да покаже себе си като човек, който се е появил вчера на българския политически небосклон.
Анализаторите коментираха и хипотезата, в която евентуалният бъдещ проект на Румен Радев се коалира с „Продължаваме промяната“, при положение, че преди няколко години ги нарече „шарлатани“.
„За ПП-ДБ не е невъзможно да се съберат с тези, които са критикували, но за Радев ще е трудно да обясни как се събира с тези, които той нарече така“, смята Ружа Райчева.
