Анализ на експерти: Как Румен Радев разбърква политическите карти?

25 Януари, 2026 10:46, обновена 25 Януари, 2026 09:54 716 16

Ще се коалира ли евентуалният бъдещ проект с „Продължаваме промяната“, при положение, че преди няколко години бившият държавен глава ги нарече „шарлатани“

Анализ на експерти: Как Румен Радев разбърква политическите карти? - 1
Снимка: bTV
Какво означава нов обществен договор - цел, поставена от Румен Радев. Колко голяма е силата на все още несъздадената му партия? Кой най-много се страхува от нея и на кого ще разбърка най-много картите? На фона на разместванията на „Дондуков“ 2 колко важни са финалните решения на „Дондуков“ 1 - грешки или успехи са те?

С анализ и експертен прочит на всичко това в предаването „Тази събота и неделя“ говорят комуникационният експерт Александър Христов, политологът Любомир Стефанов и журналистът Ружа Райчева.

„Румен Радев ще разбърка картите на всички, въпросът на кого най-много ще се изясни покрай неговото позициониране и това с кого ще управлява. На този етап изглежда, че с ПП-ДБ, колкото и невероятно да изглежда на потенциалните избиратели и на Радев, и тези, които ПП-ДБ са образували покрай себе си. Но все пак БСП и ИТН са най-застрашени, заплаха има и за тези, които имат евроскептичен и патриотичен профил – определено Радев ухажва техния профил с предложението си за референдум, кога да влезем в еврозоната“, коментира Ружа Райчева.

И обобщи – бившият президент е избрал труден път на обединяване на либералите и патриотите в едно.

„Знае какво прави, но стъпва внимателно“ – така комуникационният експерт Александър Христов определи действията на Румен Радев.

„Той много добре знае интензитета и очакванията, които хората имат към него, и прави така че да се опита да обедини възможно най-много хора. Неведнъж казах – той слиза като месия и неговото месианско поведение изисква фокус върху разговора с възможно най-много хора, за да може да ги обедини. За целта трябва да намери най-малкото общо кратно, а кое ще бъде то, ще видим в рамките на тази седмица“, каза той.

По думите му комуникационните сигнали са достатъчно ясни – Радев „иска всичко“, колкото е възможно повече, и за целта трябва „да подбере точните послания и да се събере с точните хора“.

Според политолога Любомир Стефанов всеки има своята причина да се страхува от Румен Радев, въпреки че „в политиката не е хубаво да се страхуваш, тя е за смелите“.

„Първо впечатление се прави само веднъж – той го направи преди 9 години. И в момента е много трудно да покаже себе си като човек, който се е появил вчера на българския политически небосклон.

Анализаторите коментираха и хипотезата, в която евентуалният бъдещ проект на Румен Радев се коалира с „Продължаваме промяната“, при положение, че преди няколко години ги нарече „шарлатани“.

„За ПП-ДБ не е невъзможно да се съберат с тези, които са критикували, но за Радев ще е трудно да обясни как се събира с тези, които той нарече така“, смята Ружа Райчева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    То тези пък са едни експерти... Да ти умре магарето от смях.

    Коментиран от #4

    09:57 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Пред президентството имаше 100 000 души от цялата страна.Полицията половин час не можеше да пробие път на Радев да си тръгне от президентството.Стиснах му ръката и му честитих премиерството.

    Коментиран от #10

    09:57 25.01.2026

  • 3 Снимката

    1 0 Отговор
    Илюстрира, че успеха ми с опрашването на експерти е едно от три!

    09:57 25.01.2026

  • 4 Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Аналлизатори

    09:58 25.01.2026

  • 5 Самохвалко

    7 2 Отговор
    Обадиха ми се да ме молят да вляза в партията на Президента. Питам защо мен? Казаха ми че се обаждат на всички будали и не можело да ме пропуснат. Почувствах се горд и поласкан като дърта паарантия.

    Коментиран от #11

    09:58 25.01.2026

  • 6 Хмм

    2 1 Отговор
    иска ѝ се на дъщерята на райчев, президентът отново да даде властта на любимите ѝ протестъри от ПП

    09:58 25.01.2026

  • 7 Мунчо

    4 1 Отговор
    Много ми е интересно как сега всички "анаЛизатори" обясняват, че Радев едва ли не ще разбие всичко и всички(най-вече статуквото) и ще е новият "спасител" и..... какво ли ще бъде оправданието след изборите, когато ще бъдат учудени от резултатите... 🤣🤣🤣

    10:00 25.01.2026

  • 8 си дзън

    4 1 Отговор
    Радев ще изпие кръвта на про-руските партии, които ще изпаднат извън парламента.

    10:01 25.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Срещнах Ружа Райчева пред Партийният дом.Носеше една кора яйца.Аз я бъзикам:Ще ги продаваш ли?А тя вика:Не бе!Ще ги мятам.Не блести с ум.

    Коментиран от #14

    10:02 25.01.2026

  • 10 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Явно, че ресторантьор не става от теб след като не правиш разлика от 100к и 200 човека на кръст-повечето охрана и служители от президентството!

    10:02 25.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Самохвалко":

    Днес минах през централата на новата партия на Президента.Ремонта върви добре.

    10:03 25.01.2026

  • 12 Факт

    0 0 Отговор
    Сега е момента за силни политически партии. Квазимутрите трябва да бъдат озаптени със силни политически действия! Фиксирането в геополитиката остави правото и законността безпризорни!

    10:05 25.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Ружа, баща и я тика из студията за да придобие известна публичност. Ще я тика за кандидат депутат от партия "Боташ". То в тази партия са все странен вид земноводни - Цецо Апартамента, Черепа, Копринката, Райчевата, Василев и други дребни твари. Само Лекси Фльорцата я няма. Весе още. Черешката на тортата е Румен Боташа.

    Коментиран от #15

    10:05 25.01.2026

  • 14 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Както и ти!

    10:07 25.01.2026

  • 15 Слабак

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    И ах, как страдам от това!

    10:09 25.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Ружето и баща и са се присламчили към Боташа. Райчев дрънка глупости за милион и половина гласували за партия "Боташ", а Ружето му приглася. Василев и други дребни твари цяла сутрин правят горе долу същото из студията. Целта на тази порочна гротеска е Ружето да стане депутат, баща и да свие някой и друг милион от държавната баница, Славито да се пласира в политиката, а другата дребна сган да захлеби по някакъв начин. Явно Боташ са дали дебели пари на Радев, за да може да тръгне в политиката с такива колосални разходи, и да примами цяла сюрия алчни, лакоми и крадливи хиени.

    10:22 25.01.2026

