Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за Турция, се запали на ГКПП „Капъкуле“

Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информира турската информационна агенция "Демирйорен". Няма информация за пострадали хора.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на терен и са потушили пожара, но превозното средство е изгоряло напълно, информира още "Демирйорен".

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.