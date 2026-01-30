Новини
България »
Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО

Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО

30 Януари, 2026 16:19 1 172 31

  • шофьор-
  • автобус-
  • младежи-
  • електрошок

Мъжът не крие емоциите и си и дори показва среден пръст към групата, преди да се върне зад волана

Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шокиращо видео набира популярност в социалните мрежи. На него шофьор от столичния градски транспорт размахва електрошок срещу младеж.

От кадрите се вижда, че водачът е вбесен, но не е ясна причината за неговото гневно състояние.

Инцидентът се е разиграл по маршрута на автобусна линия №22 в района на Лъвов мост.

Потребители във "Фейсбук" коментират, че група тийнейджъри са ядосали шофьора.

Мъжът не крие емоциите и си и дори показва среден пръст към групата, преди да се върне зад волана.

От Центъра за градска мобилност и транспортните дружества все още няма официален коментар, както и какво е провокирало служителя им.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    44 1 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    16:20 30.01.2026

  • 2 Сила

    6 54 Отговор
    Още пари им дайте на селяците , 6 000 евро заплата им дайте на чобаните от къра дошли в София да станат шАфЕори ....

    Коментиран от #10, #15, #24

    16:22 30.01.2026

  • 3 Сатана Z

    47 0 Отговор
    Трябвало е да извади щангата или гаечен ключ номер 48 и после в тук ток

    Коментиран от #31

    16:23 30.01.2026

  • 4 Като гледам

    45 0 Отговор
    остриганото шиле с анцуга, качулката и гуменките, наречено " младеж ", веднага ми става ясно, че чалгализираният лигльо си е търсил боя!

    16:26 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти да видиш

    31 0 Отговор
    Тъпите селянчета видео направили, невинни били. Як лобут искат мамините синчета ама като татковците са с меки китки, как да стане?

    16:27 30.01.2026

  • 7 Ььь

    31 0 Отговор
    Сигурен съм, че лyдият шофьор безпричинно е извадил електрошок и яростно е нападнал кротките, примерни младежи!

    16:27 30.01.2026

  • 8 заслужават малките

    26 0 Отговор
    кплнца ! Много са нахални. Скоро и аз ще пришляпам някой. Сложили ми фалшивите баленсиаги, адидаски норт фейс морт фейс и по едни смешен банан на кръста празен и се правят на велики крещят в градския транспорт и се заяждат с хората. Ще се уморят да падат.

    16:28 30.01.2026

  • 9 Тпаци

    24 0 Отговор
    Да беше го използвал, това заслужават.

    16:28 30.01.2026

  • 10 Ироничен

    25 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    "Още пари им дайте на селяците , 6 000 евро заплата им дайте на чобаните от къра дошли в София да станат шАфЕори ...."
    От шофьорите има полза, от дървените философи - НЕ!

    16:29 30.01.2026

  • 11 Стенли

    26 0 Отговор
    Сигурно има причина човека още повече като го гледам този така наречен младеж ми прилича на така наречените локали

    16:30 30.01.2026

  • 12 Шофьора

    25 0 Отговор
    Такива лай ненца всеки ден ритници в бъбреците и ще спрат да се заяждат.

    16:30 30.01.2026

  • 13 Закривай

    9 1 Отговор
    Малката медийка е наведена от либералната демокрация която проповядват.

    16:31 30.01.2026

  • 14 Тези младежи

    22 0 Отговор
    само като ги видиш и трябва да ги утрепеш. Държат се отвратително. Явно "младежите" са исакли да снимат как пребиват шофьора, обаче има изненада ... 🗲🗲🗲🗲 . И като няма видео за това, распространяват резила си по оциалните мрежи.

    16:32 30.01.2026

  • 15 Абе селски

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    И твоето синче ли беше там?

    16:33 30.01.2026

  • 16 дедо

    18 0 Отговор
    само як лобут и дисциплина железна за това невежо неграмотно и лигаво поколение

    16:34 30.01.2026

  • 17 Стар Вълк

    17 0 Отговор
    Това е поколението което отгледахме. Пълни олита с коефицент 0. Да връщат казармата щото и по-зле ще става.

    16:35 30.01.2026

  • 18 Горски

    7 0 Отговор
    Да го убие овек от бой това леке му е малко.

    16:37 30.01.2026

  • 19 Васо

    17 0 Отговор
    Келе6ът подскача, боксьорче го раздава. Вместо електрошок, по- добре спрей. Взел съм си спрей Себра гел. Не на ситни капки, само гел. Хвърля на 5 метра. 30 лева е. Попадне ли върху лицето на келе6а, два часа ще реве като юндолска мечка.

    16:37 30.01.2026

  • 20 Казуар

    13 0 Отговор
    Какъв проблем има като е извадил електрошок, трябва ли да се остави да го пребият.

    16:38 30.01.2026

  • 21 Сила

    4 3 Отговор
    Не се чудете после , че децата са диви и прости ....вижте болшинството коментари !!! Представителна извадка на соц манталитет и провинциално мислене ....

    16:39 30.01.2026

  • 22 Сила-селянина

    14 0 Отговор
    Подкрепа за шофьора..Безсрамни пишлемета

    16:41 30.01.2026

  • 23 бай Митко

    13 0 Отговор
    Респект!
    Така се озаптяват гаменчетата!
    Браво мъжки! Даде пример как да се действа към тези редки ...!

    16:43 30.01.2026

  • 24 А бе отворко

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    ти що не станеш автобусаджия за 6000 еврака, а си седнал акъл дето го нямаш да даваш?

    Коментиран от #28

    16:45 30.01.2026

  • 25 МАЛКИТЕ СЛЕД ГОДИНА

    6 0 Отговор
    Са ГОТОВИ ЗА 620 ЕВРАЗАПЛАТА.....

    16:46 30.01.2026

  • 26 Факт

    6 0 Отговор
    Този път локала попадна на бармана.

    16:49 30.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е па

    3 0 Отговор
    Боксьорчето подскача готово да пребие човека, но този път неграмотната мутрееща се гад си намери майстора! Браво на шофьора, браво за куража, браво че защитава собствеността на автотранспорта!

    16:57 30.01.2026

  • 30 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Направо с винкела да ги почва тия джендърасчета

    16:57 30.01.2026

  • 31 ?!!!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Щанга ли, оръжие трябва да имат, и да го използват...

    16:59 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове