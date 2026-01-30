Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО

Шокиращо видео набира популярност в социалните мрежи. На него шофьор от столичния градски транспорт размахва електрошок срещу младеж.

От кадрите се вижда, че водачът е вбесен, но не е ясна причината за неговото гневно състояние.

Инцидентът се е разиграл по маршрута на автобусна линия №22 в района на Лъвов мост.

Потребители във "Фейсбук" коментират, че група тийнейджъри са ядосали шофьора.

Мъжът не крие емоциите и си и дори показва среден пръст към групата, преди да се върне зад волана.

От Центъра за градска мобилност и транспортните дружества все още няма официален коментар, както и какво е провокирало служителя им.