Шофьор на автобус извади електрошок срещу младежи в София ВИДЕО

Шокиращо видео набира популярност в социалните мрежи. На него шофьор от столичния градски транспорт размахва електрошок срещу младеж.
От кадрите се вижда, че водачът е вбесен, но не е ясна причината за неговото гневно състояние.
Инцидентът се е разиграл по маршрута на автобусна линия №22 в района на Лъвов мост.
Потребители във "Фейсбук" коментират, че група тийнейджъри са ядосали шофьора.
Мъжът не крие емоциите и си и дори показва среден пръст към групата, преди да се върне зад волана.
От Центъра за градска мобилност и транспортните дружества все още няма официален коментар, както и какво е провокирало служителя им.
1 Трол
16:20 30.01.2026
2 Сила
Коментиран от #10, #15, #24
16:22 30.01.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #31
16:23 30.01.2026
4 Като гледам
16:26 30.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти да видиш
16:27 30.01.2026
7 Ььь
16:27 30.01.2026
8 заслужават малките
16:28 30.01.2026
9 Тпаци
16:28 30.01.2026
10 Ироничен
До коментар #2 от "Сила":"Още пари им дайте на селяците , 6 000 евро заплата им дайте на чобаните от къра дошли в София да станат шАфЕори ...."
От шофьорите има полза, от дървените философи - НЕ!
16:29 30.01.2026
11 Стенли
16:30 30.01.2026
12 Шофьора
16:30 30.01.2026
13 Закривай
16:31 30.01.2026
14 Тези младежи
16:32 30.01.2026
15 Абе селски
До коментар #2 от "Сила":И твоето синче ли беше там?
16:33 30.01.2026
16 дедо
16:34 30.01.2026
17 Стар Вълк
16:35 30.01.2026
18 Горски
16:37 30.01.2026
19 Васо
16:37 30.01.2026
20 Казуар
16:38 30.01.2026
21 Сила
16:39 30.01.2026
22 Сила-селянина
16:41 30.01.2026
23 бай Митко
Така се озаптяват гаменчетата!
Браво мъжки! Даде пример как да се действа към тези редки ...!
16:43 30.01.2026
24 А бе отворко
До коментар #2 от "Сила":ти що не станеш автобусаджия за 6000 еврака, а си седнал акъл дето го нямаш да даваш?
Коментиран от #28
16:45 30.01.2026
25 МАЛКИТЕ СЛЕД ГОДИНА
16:46 30.01.2026
26 Факт
16:49 30.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Е па
16:57 30.01.2026
30 Евроджендър
16:57 30.01.2026
31 ?!!!
До коментар #3 от "Сатана Z":Щанга ли, оръжие трябва да имат, и да го използват...
16:59 30.01.2026